"Газпром": В Европе не хотят покупать газ по украинскому коридору

Объём транзита газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий транзита и спроса в Европе. Многим странам мы предложили получать газ из украинского коридора, но они сказали, спасибо, мы лучше будем получать по новому коридору.

Международное рейтинговое агентство Moody's, на днях повысившее прогноз по экономической динамике в России, опубликовало данные о том, какого значения внешнего долга в 2018 году достигнет украинская экономика. По данным Moody's, суммарный внешний долг Украины в 2018-м побьёт исторический рекорд и превысит 104,5% ВВП страны.При этом государственный долг Украины составит 72,3% ВВП при дефиците текущего счёта платёжного баланса в 5,5%.Такие данные от международного рейтингового агентства фактически говорят о том, что в Moody's не считают, что Украина начнёт погашение внешнего долга в текущем году. Ведь если бы такое погашение состоялось, то планка долга снизилась бы примерно до 90-92% ВВП.На этом фоне в российском «Газпроме» сообщают о том, что европейские партнёры России не желают приобретать газ, имея в транзитёрах Украину.Находясь на Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил буквально следующее:Одним из таких коридоров, как отмечают в компании, может стать «Северный поток-2».