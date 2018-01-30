"Газпром": В Европе не хотят покупать газ по украинскому коридору
Международное рейтинговое агентство Moody's, на днях повысившее прогноз по экономической динамике в России, опубликовало данные о том, какого значения внешнего долга в 2018 году достигнет украинская экономика. По данным Moody's, суммарный внешний долг Украины в 2018-м побьёт исторический рекорд и превысит 104,5% ВВП страны.
При этом государственный долг Украины составит 72,3% ВВП при дефиците текущего счёта платёжного баланса в 5,5%.
Такие данные от международного рейтингового агентства фактически говорят о том, что в Moody's не считают, что Украина начнёт погашение внешнего долга в текущем году. Ведь если бы такое погашение состоялось, то планка долга снизилась бы примерно до 90-92% ВВП.
На этом фоне в российском «Газпроме» сообщают о том, что европейские партнёры России не желают приобретать газ, имея в транзитёрах Украину.
Находясь на Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил буквально следующее:
Одним из таких коридоров, как отмечают в компании, может стать «Северный поток-2».
При этом государственный долг Украины составит 72,3% ВВП при дефиците текущего счёта платёжного баланса в 5,5%.
Такие данные от международного рейтингового агентства фактически говорят о том, что в Moody's не считают, что Украина начнёт погашение внешнего долга в текущем году. Ведь если бы такое погашение состоялось, то планка долга снизилась бы примерно до 90-92% ВВП.
На этом фоне в российском «Газпроме» сообщают о том, что европейские партнёры России не желают приобретать газ, имея в транзитёрах Украину.
Находясь на Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил буквально следующее:
Объём транзита газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий транзита и спроса в Европе. Многим странам мы предложили получать газ из украинского коридора, но они сказали, спасибо, мы лучше будем получать по новому коридору.
Одним из таких коридоров, как отмечают в компании, может стать «Северный поток-2».
Использованы фотографии: Газпром
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