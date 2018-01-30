22:31 30 января

"Газпром": В Европе не хотят покупать газ по украинскому коридору

Международное рейтинговое агентство Moody's, на днях повысившее прогноз по экономической динамике в России, опубликовало данные о том, какого значения внешнего долга в 2018 году достигнет украинская экономика. По данным Moody's, суммарный внешний долг Украины в 2018-м побьёт исторический рекорд и превысит 104,5% ВВП страны.

При этом государственный долг Украины составит 72,3% ВВП при дефиците текущего счёта платёжного баланса в 5,5%.

Такие данные от международного рейтингового агентства фактически говорят о том, что в Moody's не считают, что Украина начнёт погашение внешнего долга в текущем году. Ведь если бы такое погашение состоялось, то планка долга снизилась бы примерно до 90-92% ВВП.


На этом фоне в российском «Газпроме» сообщают о том, что европейские партнёры России не желают приобретать газ, имея в транзитёрах Украину.

Находясь на Европейской газовой конференции в Вене заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил буквально следующее:
Объём транзита газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий транзита и спроса в Европе. Многим странам мы предложили получать газ из украинского коридора, но они сказали, спасибо, мы лучше будем получать по новому коридору.


"Газпром": В Европе не хотят покупать газ по украинскому коридору


Одним из таких коридоров, как отмечают в компании, может стать «Северный поток-2».

Использованы фотографии: Газпром
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Дормидонт Сегодня, 18:32
    Могли бы ввести в свидомию "миротворцев" для охраны трубы от свидомитов
    Дормидонт
    1. 210окв Сегодня, 18:34
      Зачем охранять ржавую трубу?Да они и сами себе навредят заявлениями о подрыве газопровода.
      Цитата: Дормидонт
      Могли бы ввести "миротворцев" для охраны трубы от свидомитов
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 18:37
        Цитата: Дормидонт
        Могли бы ввести "миротворцев" для охраны трубы от свидомитов
        - Тут пол Китая через каждый метр трубы ставить надо будет! ОНИ и сейчас взасос на шару тырят, только чуть не так нагло!
        oldseaman1957
    2. Андрей К Сегодня, 18:39
      Цитата: Дормидонт
      Могли бы ввести "миротворцев" для охраны трубы от свидомитов

      Что бы что-то охранять, надо что бы это что-то, хотя бы ценность какую-то имело...
      Куча металлолома, зарытая в землю в/на б/у Юкрейн и не модернизировавшейся десятилетиями, в охране не нуждается...
      Всё что делали свидомые - при Кучме, Ющенко, Януковиче и нынешнем: это потрошили недопотрошенное и воровали недоворованное...
      Андрей К
      1. esaul Сегодня, 18:55
        В Европе не хотят покупать газ по украинскому коридору

        Всё - в ёлочку! Мы тоже не хотим газ для Европы гнать через украинскую ГТС! fellow Какое единство с европейскими "братьями"! Жаль, что, согласно Стокгольму, придётся 5млрд прогонять через ихнюю трубу после 2019 года. Чтоб не загнулись окончательно.
        esaul
        1. Не либероид Русский Сегодня, 19:22
          что-то я не помню там строк про обязанность России с 2019 по 5 лярдов газа через укроГТС гнать, эт в какой реальности ?
          Не либероид Русский
      2. Ныробский Сегодня, 20:32
        Цитата: Андрей К
        Что бы что-то охранять, надо что бы это что-то, хотя бы ценность какую-то имело... Куча металлолома, зарытая в землю в/на б/у Юкрейн и не модернизировавшейся десятилетиями, в охране не нуждается...
        Нельзя сказать, что ГТС Украины не нужна России. Россия с введением Северного Потока просто обнулила значение их трубы, которая в дальнейшем уже не может быть предметом торга и ставить транзит в зависимость от капризов любой "влады". Т.ч. объём газа, необходимый для поддержания ГТС в рабочем состоянии будет прокачиваться по любому, просто будет обставлен такими условиями, на которые уркаина будет не способна повлиять. Газопровод функционирует более 30 лет. А переворот на уркаине ещё и пятилетку "не отпраздновал", но уже вогнал население "победителей и евроатсоциантов" в тоску. Дурики захватившие власть в 2014 году, рано или поздно будут болтаться на фонарных столбах вдоль Крещатика -это дело времени. А труба, как вена донора, будет причислена к лику святых, на которую будут молиться "младоевропейцы" в шароварах и вышиванках, выжившие в борьбе со здравым смыслом, потому что возобновление транзита даст хоть какие то деньги в пустую казну.
        Ныробский
        1. ЗВО Сегодня, 21:00
          Цитата: Ныробский
          Нельзя сказать, что ГТС Украины не нужна России. Россия с введением Северного Потока просто обнулила значение их трубы,


          А вы хоть раз то реальную статистику смотрели?
          Транзит газа через Уркаину больше, чем по "Ямалу" + "Северному потоку" вместе взятым...

          Что обнулило? Ваше мышление обнулено?
          ну вы хоть немного поинтересуйтесь статистикой..
          Как же вам надо снова в школу: учиться, учиться и учиться...
          ЗВО
          1. Ныробский Сегодня, 21:17
            Цитата: ЗВО
            Цитата: Ныробский
            Нельзя сказать, что ГТС Украины не нужна России. Россия с введением Северного Потока просто обнулила значение их трубы

            Цитата: ЗВО
            А вы хоть раз то реальную статистику смотрели? Транзит газа через Уркаину больше, чем по "Ямалу" + "Северному потоку" вместе взятым... Что обнулило? Ваше мышление обнулено?
            ну вы хоть немного поинтересуйтесь статистикой..Как же вам надо снова в школу: учиться, учиться и учиться...
            Прежде чем бросаться табуретками, попытайтесь понять то, что прочитали. Любой набор "буков" помимо слов, несёт в себе ещё и смысловую нагрузку. В конкретной моей фразе: - "Россия с введением Северного Потока просто обнулила значение их трубы" смысл состоит в том, что УРКАИНСКАЯ ТРУБА ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ. Я не ставил под сомнение расчётную мощность ГТС и объёмы перекачки. Ясно же, русским языком написано; - """"обнулила значение их трубы, которая в дальнейшем уже не может быть предметом торга и ставить транзит в зависимость от капризов любой "влады""""Так что узбагойся уважаемый и ещё раз медленно и вдумчиво перечитай мой предыдущий комментарий. hi
            Ныробский
            1. Касым Сегодня, 22:19
              Дмитрий, я его предупреждал, что так диалог не строится, но не понимает.
              Вы правы, ведь по-мимо Северного Потока -1, 2 есть уже Голубой поток и СПГ, строится Турецкий Поток, Сила Сибири. Мы три трубопровода на 55млрд. в КНР построили. А в конце года кинули ветку из западного КЗ - РФ может сейчас в нее воткнуться и качать в Китай газ. Таким образом, в 19-20гг.. ГТС Украины роли играть для Москвы даже в финансовом плане уже не будет.
              Но ГТС будет играть для соседей Украины большую роль, одна из них Польша. Если раньше Киеву и ЕС, и РФ предлагали ее отремонтировать, то сейчас кроме них никому не нужна будет. Вот и посмотрим, как справляться будут. Думаю, что "собачиться" будут знатно. hi
              Касым
              1. Ныробский Сегодня, 22:29
                Цитата: Касым
                Дмитрий, я его предупреждал, что так диалог не строится, но не понимает.
                Наверное он ещё просто не обстрелянный и не прошёл обкатку танками wink
                Цитата: Касым
                Но ГТС будет играть для соседей Украины большую роль, одна из них Польша. Если раньше Киеву и ЕС, и РФ предлагали ее отремонтировать, то сейчас кроме них никому не нужна будет. Вот и посмотрим, как справляться будут. Думаю, что "собачиться" будут знатно.

                Согласен. Будут собачиться так, что треск будет стоять над всей Европой yes
                Ныробский
    3. влад66 Сегодня, 19:02
      Объём транзита газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий транзита и спроса в Европе

      При этих словах скупщики металлолома пришли в необычайное оживление и радостно потирают ладошки. laughing
      влад66
  2. cniza Сегодня, 18:32
    Многим странам мы предложили получать газ из украинского коридора, но они сказали, спасибо, мы лучше будем получать по новому коридору.


    Все скакуны засудят и будут жаловаться хозяевам.
    cniza
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:41
      Цитата: cniza
      Все скакуны засудят

      и не просто засудят - компенсацию морального вреда в трехкратном объеме от транзита газа потребуют laughing
      Angel_and_Demon
      1. cniza Сегодня, 20:47
        Там такой рот откроют , что ничем не накормишь , поэтому в обход.
        cniza
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:51
          Цитата: cniza
          ничем не накормишь

          а их на пути к светлому будущему кормить ни кто и не обещал
          Angel_and_Demon
          1. cniza Сегодня, 20:53
            Но об этом им не сказали ...
            cniza
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:53
              Цитата: cniza
              Но об этом им не сказали ...

              матрасы забыли однако - бывает request
              Angel_and_Demon
              1. cniza Сегодня, 21:50
                Они и не собирались предупреждать , расходный материал и так и так будет использован.
                cniza
  3. 210окв Сегодня, 18:33
    Надо будет посмотреть..Что скажем господин Медведев года через полтора.Многое может изменится..
    210окв
  4. Rusland Сегодня, 18:33
    Делом нужно подтверждать свои слова, а не в кулуарах шептаться.
    Rusland
    1. 210окв Сегодня, 18:37
      Так он уже заявлял совершенно противоположное..То что транзит через Украину может и сохранится.При определенных условиях..
      Цитата: Rusland
      Делом нужно подтверждать свои слова, а не в кулуарах шептаться.
      210окв
  5. iliitchitch Сегодня, 18:36
    Вот же ушлёпки-то украинские нам на голову . Вот чего пристали , а ? Проклятье рода баскервилей . Сдайте уже трубу на металл , вообще с горизонта событий исчезните .
    iliitchitch
    1. 210окв Сегодня, 18:43
      Я с Вами согласен.И желательно что бы в первую очередь новости из вна исчезли с ВО.
      Цитата: iliitchitch
      Вот же ушлёпки-то украинские нам на голову . Вот чего пристали , а ? Проклятье рода баскервилей . Сдайте уже трубу на металл , вообще с горизонта событий исчезните .
      210окв
    2. апк Сегодня, 19:36
      Вот же ушлёпки-то украинские нам на голову . Вот чего пристали , а ? Проклятье рода баскервилей

      Я чуть чаем от смеха не поперхнулся. Мне кажется, что я даже через монитор почувствовал сколько вы эмоций в это высказывание внесли. Поддерживаю, а за добрый смех спасибо, ведь как известно он продляет жизнь laughing
      апк
  6. polpot Сегодня, 18:37
    Золотого запасу нема и не предвидится ,гидность дорогое удовольствие ,теперь главное украм на гиляку не угодить
    polpot
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 18:38
    Ждём "гибких" комментариев Киева по этим заявлениям . Но сколько не вертись , а 19 год близится и появление Зимбабве в центре Европы уже отчётливо видно . Только как-то не радует - вон уже и зарево факельных шествий новых штурмовиков в матери городов русских сегодня увидели.
    КВУ-НСвД
  8. Vita VKO Сегодня, 18:38
    спасибо, мы лучше будем получать по новому коридору
    неужели кому то надоел шантаж американских марионеток в Киев перекрыть трубопровод в Европу?
    Vita VKO
  9. Egorovich Сегодня, 18:41
    lol Всяк умен: кто сперва, кто опосля. Со временем все умнеют, только остается на месте. В Европе с умом явный прогресс пошел. lol
    Egorovich
  10. garx Сегодня, 18:44
    А они возьмут и от злости её (трубу) взорвут!
    garx
  11. Proton Сегодня, 18:48
    Корче после 19 года в трубу хохляцкую можно будет только задницей дунуть ,пусть горох ростят,что б было что дуть в трубу. laughing
    Proton
  12. Николай Фёдоров Сегодня, 18:53
    Да чтоб половина партнёров вообще отказать покупать русский газ! Тогда может Газпром милостиво начнёт продавать газ гражданам России, а то у нас газа нет не только во многих деревнях, но и в городах-миллионниках. Я недавно дочке купил квартиру в новостройках. Красивый район, красивые дома-многоэтажки. Все без газа, зато с электроплитами. И газа даже не ожидается. Доколе?
    Николай Фёдоров
    1. bk316 Сегодня, 18:57
      А Вы купите его по европейской цене? А трубу до квартиры оплатите?
      bk316
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 19:08
        Цитата: bk316
        А Вы купите его по европейской цене? А трубу до квартиры оплатите?

        Не говорите чепуху. Речь идёт не про отдалённую деревню на севере. Речь про города-миллионники.
        Я с удовольствием буду покупать газ по европейским ценам, т.к. они невысокие. А те счастливчики (есть у меня такие знакомые), которые протянули газ к себе в коттедж в коттеджном посёлке вблизи города, вместо заявленных 180 тысяч рублей заплатили за всё (проект, согласования, взятки, материалы, оборудование) 450 тысяч рублей. Заплатили, довольны и пользуются газом по тем тарифам, которые им предъявляют. Потому что удобно.
        И я бы, уже заплатив миллионы за квартиру, с удовольствием заплатил бы ещё и за газификацию, но, к сожалению, наш новостроящийся район по плану не подлежит газификации.
        Николай Фёдоров
      2. казак 471 Сегодня, 20:22
        А вы заплатите ему европейскую зарплату ? В ростовской области все газопроводы внутри городов и посёлков проложены гражданами за свой счёт и по прошествии 10 лет периодически всплывает вопрос .чтобы газопровод продать "Межрегионгазу" . но им хочется даром забрать. Ай да молодцы ! Если в Европу строить . то сами . а если в стране . то давайте ребята сами .Да ещё и ноют что несут убытки от торговли внутри страны . Это всё равно . как если бы я сорвал у себя в огороде помидор и засчитал это себе в убытки
        казак 471
    2. Одиссей Сегодня, 19:01
      Цитата: Николай Фёдоров
      огда может Газпром милостиво начнёт продавать газ гражданам России, а то у нас газа нет не только во многих деревнях, но и в городах-миллионниках.

      Продавать -то он его продает,вот только мало у кого есть деньги его купить.
      Одиссей
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 19:15
        Цитата: Одиссей
        Цитата: Николай Фёдоров
        огда может Газпром милостиво начнёт продавать газ гражданам России, а то у нас газа нет не только во многих деревнях, но и в городах-миллионниках.

        Продавать -то он его продает,вот только мало у кого есть деньги его купить.

        Вы не пойте песню пенсионера насчёт денег, а поинтересуйтесь положением дел. У меня есть деньги. У многих моих знакомых есть деньги. Кстати, основная масса моих знакомых -пенсионного и предпенсионного возраста, как и я сам. Желающих газифицироваться - тьма. Газпром не хочет.
        Николай Фёдоров
        1. mihey Сегодня, 20:17
          Ну так покупайте квартиру, где газовые плиты предусмотрены. Чего же Вы вначале покупаете, а потом смотрите, что купили?
          P.S.: Ах да. Мне в конце написать: "Слава кому"? Грудинину, Навальному, Ксюше, Явлинскому? feel Кого проклинать и так из Ваших постов понятно.
          mihey
        2. казак 471 Сегодня, 20:29
          В хуторах . где дома далеко друг от друга вообще нереально самим газифицироваться . там с каждого двора надо по 400-500 тыс руб . уголь тоже дорогой так что народ активно рубит лесополосы .Климат и так стал ужасным а если изведут леса пожарами да вырубкой худо будет
          казак 471
        3. Одиссей Сегодня, 22:29
          Цитата: Николай Фёдоров
          Вы не пойте песню пенсионера насчёт денег, а поинтересуйтесь положением дел. У меня есть деньги. У многих моих знакомых есть деньги

          Простите,но у Вас денег нет. Иначе Вы бы купили квартиру с газом. Если весь квартал обеспечить газом,тем более при высотных домах,стоимость таких квартир резко поползет вверх.
          Хотя в целом я полностью поддерживаю Вашу основную мысль о том,что нужно газифицировать собственную страну и что еще важнее газ и нефть нужны для собственного производства в рамках восстановления промышленности. Именно туда нужно направлять газ и нефть.Просто при текущей социально-экономической политике это невозможно.
          Одиссей
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 19:08
      Ну выше 9 этажа газа и небудет Давление в трубе всего 0.3 видите ли . laughing
      КВУ-НСвД
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 19:28
        Цитата: КВУ-НСвД
        Ну выше 9 этажа газа и небудет Давление в трубе всего 0.3 видите ли . laughing

        Я и этим вопросом интересовался. Есть дома с газом и в 12 и в 14 этажей. Кому-то повезло больше, кому-то меньше.
        Николай Фёдоров
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:49
          В таких домах выше 30 м ставят условно говоря перекачивающие станции для газа . Это заметно увеличивает стоимость кв м - дорогой проект , оборудование , монтаж , доп площади , требования по безопасности и тп , короче застройщик не укладывается в цену эконом класса и ,возможно , квартира уже была бы Вам не по карману . А существующие дома переделывать никто тем более не станет . С уважением.. hi
          КВУ-НСвД
    4. NKT Сегодня, 19:21
      А сколько этажей дома? Есть СНиП, который регламентирует газоснабжение многоэтажек. Выше 11 не предусмотрено.
      NKT
  13. Одиссей Сегодня, 18:55
    Транзит газа через майданную Украину,то есть спонсирование тех кто с нами воюет, абсолютный бред.Разумеется любой разумный человек (неважно-капиталист,коммунист,или монархист) этот транзит бы прекратил.
    Вот и посмотрим смогут ли власти РФ хоть бы в столь меркантильном и важном для них вопросе пойти против воли "Западных партнеров" (которые на деле,разумеется, настаивают на том,чтобы украинский транзит был бы продолжен) или будут продолжать снабжать "партнеров Украинских".
    Одиссей
    1. bk316 Сегодня, 18:58
      Вообще-то Газпром всеми средствами пытается обойти 404 в транзите. Вы что с Луны свалились?
      bk316
      1. Одиссей Сегодня, 19:09
        Цитата: bk316
        Вообще-то Газпром всеми средствами пытается обойти 404 в транзите

        Для этого никакие "средства" не нужны. Контракт заканчивается-транзит прекращается.
        Никто в здравом уме не будет давать деньги тому кто тебя убивает.
        Вот и посмотрим произойдет ли это знаменательное событие,или РФ продолжит спонсировать майданную Украину как того хотят "Западные партнеры".
        Одиссей
        1. NKT Сегодня, 19:46
          С Украиной заканчивается в конце 2019 года. А с Германией до 2030. И как в такой ситуации прекратить транзит? Ответственность висит на Газпроме.
          NKT
          1. Одиссей Сегодня, 22:23
            Цитата: NKT
            С Украиной заканчивается в конце 2019 года. А с Германией до 2030. И как в такой ситуации прекратить транзит? Ответственность висит на Газпроме.

            До 2035. С общим объемом в 24 млрд. кубов.А только по Ямал-Европа и СП-1 общий объем в 88 млрд.кубов.Неясно где Вы видите здесь проблему.
            Одиссей
    2. helmi8 Сегодня, 20:24
      Цитата: Одиссей
      Транзит газа через майданную Украину,то есть спонсирование тех кто с нами воюет, абсолютный бред.Разумеется любой разумный человек (неважно-капиталист,коммунист,или монархист) этот транзит бы прекратил

      И кроме этого, о возможной угрозе терактов на этой самой трубе не нужно забывать. А от безбашенных нациков всего можно ожидать...
      helmi8
  14. Оверлок Сегодня, 19:00
    Начало зимы. Порошенко даёт команду: в целях подрыва российской экономики, перекрыть газопровод.
    Ночью к нему врывается министр обороны:
    — Наши пограничные войска разбиты на голову, крупные города подверглись бомбардировке, враг уже под Киевом!
    — Все-таки москали посмели на нас напасть...
    — Это не москали, это немцы!
    Оверлок
  15. Siegen Сегодня, 19:27
    Киев выразил протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины,
    потому что порядочные оккупанты так не поступают. request
    Siegen
  16. Троль Сегодня, 19:53
    Все очень обобщенно и размыто. Никакой конкретики. А по большому счету, конечному потребителю, при равной цене и потребительских свойствах продукта, все равно как доставляется сам продукт. По земле ли, по морю или по воздуху. В автобусе или на такси. Потребителю интересна лишь цена.
    И если по морю будет дешевле чем по украине, то конечно же потребитель проголосует за нордстрим. И наоборот.
    Троль
  17. APASUS Сегодня, 19:54
    Украина ищет дефолт и никак не иначе!
    По сути выхода у Порошенко нет,но только если не развалить страну на области и республики? Стать царьком одной из них.Долги конечно в таких условиях взыскать будет проблематично и получить еще одно сладкое местечко.
    APASUS
  18. Симон Сегодня, 21:09
    Что получается? Хана украинец.режиму, а поляки останутся при своем мнении - получат дорогой американский газ. Поляки уж очень этого хотят. wink laughing
    Симон
  19. Симон Сегодня, 21:10
    Цитата: Siegen
    Киев выразил протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины,
    потому что порядочные оккупанты так не поступают. request

    Хочу добавить. И агрессоры! wink
    Симон
  20. Симон Сегодня, 21:12
    Цитата: Оверлок
    Начало зимы. Порошенко даёт команду: в целях подрыва российской экономики, перекрыть газопровод.
    Ночью к нему врывается министр обороны:
    — Наши пограничные войска разбиты на голову, крупные города подверглись бомбардировке, враг уже под Киевом!
    — Все-таки москали посмели на нас напасть...
    — Это не москали, это немцы!

    Классно, мне понравилось! laughing good
    Симон
  21. Симон Сегодня, 21:14
    Цитата: NKT
    С Украиной заканчивается в конце 2019 года. А с Германией до 2030. И как в такой ситуации прекратить транзит? Ответственность висит на Газпроме.

    В 2019, по Балтике проложат вторую ветку газопровода, вот и все дела. fool
    Симон
  22. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:55
    Ну вот и ладушки )))...
    Ratmir_Ryazan
  23. rocket757 Сегодня, 22:07
    Халява закончится на шо пан атаман свои цепные войска\ банды содержать будет??? Шо, конфетками\шоколадками закормит???
    rocket757
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