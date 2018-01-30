Лучшие снайперские выстрелы в истории
Снайпер является самостоятельной боевой единицей, в задачи которой входит ликвидация командного состава противника, уничтожение важных одиночных и групповых целей, а также борьба со снайперами врага. В идеале, снайпер должен в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы и искусством маскировки.
Главный инструмент такого специалиста - винтовка с мощным оптическим прицелом. Современная оптика позволяет "попадать в яблочко" с расстояния в несколько километров. Однако, лишь хорошим прицелом дело не ограничивается. Нельзя не учитывать и внешние факторы, такие как направление и сила ветра, влажность, гравитация Земли и даже ее вращение.
История знает много крайне точных выстрелов на дальние дистанции. Однако, сегодня мировой рекорд принадлежит российским снайперам. Им удалось поразить цель на расстоянии почти 3500 метров.
Главный инструмент такого специалиста - винтовка с мощным оптическим прицелом. Современная оптика позволяет "попадать в яблочко" с расстояния в несколько километров. Однако, лишь хорошим прицелом дело не ограничивается. Нельзя не учитывать и внешние факторы, такие как направление и сила ветра, влажность, гравитация Земли и даже ее вращение.
История знает много крайне точных выстрелов на дальние дистанции. Однако, сегодня мировой рекорд принадлежит российским снайперам. Им удалось поразить цель на расстоянии почти 3500 метров.
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