22:30 30 января

Лучшие снайперские выстрелы в истории

Снайпер является самостоятельной боевой единицей, в задачи которой входит ликвидация командного состава противника, уничтожение важных одиночных и групповых целей, а также борьба со снайперами врага. В идеале, снайпер должен в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы и искусством маскировки.

Главный инструмент такого специалиста - винтовка с мощным оптическим прицелом. Современная оптика позволяет "попадать в яблочко" с расстояния в несколько километров. Однако, лишь хорошим прицелом дело не ограничивается. Нельзя не учитывать и внешние факторы, такие как направление и сила ветра, влажность, гравитация Земли и даже ее вращение.

История знает много крайне точных выстрелов на дальние дистанции. Однако, сегодня мировой рекорд принадлежит российским снайперам. Им удалось поразить цель на расстоянии почти 3500 метров.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 4

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  1. polpot Сегодня, 18:32
    Дело Зайцева живет и крепнет
    polpot
  2. Laksamana Besar Сегодня, 19:37
    Баян......
    Laksamana Besar
  3. Mavrikiy Сегодня, 19:42
    Хрень обыкновенная.( Про-амеровскому трепу не место на ВО)
    Напомнило: "10 снайперских выстрелов изменивших мир" - "Скромно и со вкусом"(17 мгновений)
    Mavrikiy
  4. Теренин Сегодня, 22:27
    Вроде примеры приводит правильные, но исключительно англо-саксов в отважных боях и наградой от английской королевы, а наши непременно на сельхоз.поле и мишень на навозной куче. negative
    Теренин
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