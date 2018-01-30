Лучшие снайперские выстрелы в истории

Снайпер является самостоятельной боевой единицей, в задачи которой входит ликвидация командного состава противника, уничтожение важных одиночных и групповых целей, а также борьба со снайперами врага. В идеале, снайпер должен в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы и искусством маскировки.



Главный инструмент такого специалиста - винтовка с мощным оптическим прицелом. Современная оптика позволяет "попадать в яблочко" с расстояния в несколько километров. Однако, лишь хорошим прицелом дело не ограничивается. Нельзя не учитывать и внешние факторы, такие как направление и сила ветра, влажность, гравитация Земли и даже ее вращение.



История знает много крайне точных выстрелов на дальние дистанции. Однако, сегодня мировой рекорд принадлежит российским снайперам. Им удалось поразить цель на расстоянии почти 3500 метров.











