Рогозин: США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК

Что касается давления на наших партнеров, это тоже обсуждаемо. Уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений

В части военно-технического сотрудничества мы, в принципе, предполагали, что давление будет оказываться не столько на нас, сколько на покупателей, причем давление сопровождается предложением своих собственных услуг, собственных товаров. То есть, фактически не красиво все это выглядит - как крайне недобросовестная конкуренция

В принципе отношение [к списку] индифферентное, просто все это выглядит довольно таки враждебно и, как я сказал, преследует такой экономический шкурняк во всем. Это не просто санкции, чтобы сделать плохо России, это еще и санкции, чтобы сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем, чтобы заставить их насильно быть милыми

Решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений в связи с публикацией "кремлевского списка", уже принимаются, поскольку США будут оказывать давление санкциями именно на покупателей российской продукции ОПК, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.- сказал журналистам Рогозин.Вице-премьер также связал составление "кремлевского списка" США с их "шкурными" экономическими интересами.- добавил Рогозин.Говоря об опубликованном в США "кремлевском списке", он сказал, что ему нечего комментировать на этот счет, "я с марта 2014 года в этих списках".- сказал вице-премьер.При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление", передает ТАСС