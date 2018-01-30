Рогозин: США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК
Решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений в связи с публикацией "кремлевского списка", уже принимаются, поскольку США будут оказывать давление санкциями именно на покупателей российской продукции ОПК, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.
Вице-премьер также связал составление "кремлевского списка" США с их "шкурными" экономическими интересами.
Говоря об опубликованном в США "кремлевском списке", он сказал, что ему нечего комментировать на этот счет, "я с марта 2014 года в этих списках".
При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление", передает ТАСС
Что касается давления на наших партнеров, это тоже обсуждаемо. Уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений- сказал журналистам Рогозин.
Вице-премьер также связал составление "кремлевского списка" США с их "шкурными" экономическими интересами.
В части военно-технического сотрудничества мы, в принципе, предполагали, что давление будет оказываться не столько на нас, сколько на покупателей, причем давление сопровождается предложением своих собственных услуг, собственных товаров. То есть, фактически не красиво все это выглядит - как крайне недобросовестная конкуренция- добавил Рогозин.
Говоря об опубликованном в США "кремлевском списке", он сказал, что ему нечего комментировать на этот счет, "я с марта 2014 года в этих списках".
В принципе отношение [к списку] индифферентное, просто все это выглядит довольно таки враждебно и, как я сказал, преследует такой экономический шкурняк во всем. Это не просто санкции, чтобы сделать плохо России, это еще и санкции, чтобы сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем, чтобы заставить их насильно быть милыми- сказал вице-премьер.
При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление", передает ТАСС
Использованы фотографии: voda.org
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