22:31 30 января

Рогозин: США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК

Решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений в связи с публикацией "кремлевского списка", уже принимаются, поскольку США будут оказывать давление санкциями именно на покупателей российской продукции ОПК, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

Рогозин: США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК


Что касается давления на наших партнеров, это тоже обсуждаемо. Уже принимаются решения, которые позволят защитить экспорт российских вооружений
- сказал журналистам Рогозин.


Вице-премьер также связал составление "кремлевского списка" США с их "шкурными" экономическими интересами.

В части военно-технического сотрудничества мы, в принципе, предполагали, что давление будет оказываться не столько на нас, сколько на покупателей, причем давление сопровождается предложением своих собственных услуг, собственных товаров. То есть, фактически не красиво все это выглядит - как крайне недобросовестная конкуренция
- добавил Рогозин.

Говоря об опубликованном в США "кремлевском списке", он сказал, что ему нечего комментировать на этот счет, "я с марта 2014 года в этих списках".

В принципе отношение [к списку] индифферентное, просто все это выглядит довольно таки враждебно и, как я сказал, преследует такой экономический шкурняк во всем. Это не просто санкции, чтобы сделать плохо России, это еще и санкции, чтобы сделать плохо тем, с кем мы сотрудничаем, чтобы заставить их насильно быть милыми
- сказал вице-премьер.

При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление", передает ТАСС


Использованы фотографии: voda.org
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Комментарии 59

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  1. Rusland Сегодня, 18:37
    Да слышали мы, по телеку передали, как всегда запаздываешь .
    Rusland
    1. oldseaman1957 Сегодня, 18:45
      Цитата: Rusland
      как всегда запаздываешь .
      - Так лучше поздно! А что, надо на каждый западный идиотизм тотчас "сурово" реагировать? "Умные быки" медленно спускаются с горы...
      oldseaman1957
      1. DMB_95 Сегодня, 19:12
        Цитата: oldseaman1957
        А что, надо на каждый западный идиотизм тотчас "сурово" реагировать? "Умные быки" медленно спускаются с горы...

        Обязательно надо жёстко реагировать . "Умные быки" никому не позволяют топтаться на их горЕ .
        DMB_95
        1. татарин 174 Сегодня, 19:41
          В США похоже так и живут в стиле своих же киношных вестернов, в их инстументариях только грубая сила и грубое давление, другого они не знают и наверно не понимают... Ну у них ещё есть подкуп, шантаж, обман и другие различные манипуляции, которые отражены в уголовном кодексе законов.
          татарин 174
          1. Тралл Сегодня, 20:06
            А сынуля-гений его в списках? smile
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 20:50
              США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК


              А он думал они с нами семечки щелкать будут...
              cniza
              1. Соломон Кейн Сегодня, 21:17
                Умный еврей, на днях, правильно в одной передаче сказал: "Вы себя сами поставили так, чтобы об вас весь мир вытирал ноги".
                И самое обидное, что он прав.
                Виктор,Добрый вечер! hi
                Соломон Кейн
                1. cniza Сегодня, 21:52
                  Привет Костя ! hi , не востребованы у нас умные , предпочтения преданным.
                  cniza
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 21:54
                    .....предпочтения преданным.

                    Я бы добавил и ..богатым. wink
                    Соломон Кейн
                    1. cniza Сегодня, 21:56
                      Тогда , подносителям и кормильцам.
                      cniza
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 22:07
                        Обидно, Вить, что выбор у нас невелик.... sad
                        Соломон Кейн
                2. 11черный Сегодня, 22:14
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Умный еврей, на днях, правильно в одной передаче сказал: "Вы себя сами поставили так, чтобы об вас весь мир вытирал ноги".
                  И самое обидное, что он прав.

                  В морду бы ему дать за такие высказывания... angry
                  11черный
          2. Vita VKO Сегодня, 20:10
            Цитата: татарин 174
            подкуп, шантаж, обман и
            убийства, свержение неугодных правительств и геноцид. Все это называется у них жесткой маркетинговой политикой. А вот маловразумительная реакция Путина и Медведева заявивших, что ответных мер не будет. А так же комментарий Рогозина о том, что необходимо
            разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление"
            говорит о том, что бандиты в Белом доме и их марионетки в Киеве будут и дальше безнаказанно заниматься своим преступным промыслом.
            Vita VKO
        2. Перейра Сегодня, 21:16
          "Умные быки" медленно спускаются с горы...


          Что-то умные быки Мудковсой породы уж очень долго спускаются. Такое ощущение, что они повыше забираются.
          Перейра
        3. rocket757 Сегодня, 21:34
          Гора фиг с ней, новую найдём, СТАДО надо беречь!
          А вот стадо и взаправду может в разброд пойти!!! Есть намёки ... да разговорчики пастухов какие то нервные стали???
          rocket757
      2. ПалБор Сегодня, 20:31
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: Rusland
        как всегда запаздываешь .
        - Так лучше поздно! А что, надо на каждый западный идиотизм тотчас "сурово" реагировать? "Умные быки" медленно спускаются с горы...

        Для начала хотя бы на один попробовать.Вдруг получится.
        ПалБор
    2. влад66 Сегодня, 19:05
      При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление"

      Ну так разрабатывайте,хватит озабоченности высказывать. yes
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 20:01
        Влад, он же один из главных языкочёсов! На луну, строить базу, мы уже летим... Значит "скоро" и ответ для США будет готов - никогда!
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 20:51
          Как журналист может управлять ВПК ? дальше о чем говорить.
          cniza
          1. Anarchist Сегодня, 21:13
            Причём, далёко не самый лучший!
            Anarchist
            1. cniza Сегодня, 21:55
              Тут можно много не понимать , пытаться умничать , а там едят и слушают и скоро в кадр не поместятся.
              cniza
          2. штрафбат Сегодня, 21:24
            Так это у них семейное - работать не по профилю.... wink
            От отца к сыну....
            Что думаю, если у Алексея Рогозина будет сын, то наверное сразу после детского сада пойдет каким-нибудь заводом командовать winked
            штрафбат
            1. Anarchist Сегодня, 21:36
              Цитата: штрафбат
              у Алексея Рогозина будет сын, то наверное сразу после детского сада пойдет каким-нибудь заводом командовать

              Ага, оборонным!
              Anarchist
              1. cniza Сегодня, 21:58
                А может и банком , который обслуживает эти предприятия.
                cniza
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:38
    При этом он добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление"
    все говорят, говорят, одна озабоченность, как у этих ............
    Angel_and_Demon
    1. mikh-korsakov Сегодня, 18:50
      Какие меры принимаются? Неужели непонятно - сказано "определенные меры", значит определенные.
      mikh-korsakov
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:27
        Цитата: mikh-korsakov
        Неужели непонятно - сказано "определенные меры"

        так не определять надо
        Angel_and_Demon
  3. 210окв Сегодня, 18:38
    Меньше бы комментировал-толку было бы больше..
    210окв
  4. Дормидонт Сегодня, 18:39
    Они нам санкции, а мы им газку сжиженного подкинем. Да ещё двигателей ракетных. А ещё и госдолг их оплатим. Чтобы знали с кем связались
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:44
      Это у нас тактика такая: не себе, а людям. smile
      ul_vitalii
    2. Siegen Сегодня, 18:56
      Конкуренция есть не только надежнейший способ выявления лучшего,
      но и весомейшая причина его устранения. yes
      Siegen
    3. РГК Сегодня, 19:33
      Выпуск облигаций увеличивают госдолг, а не уменьшает
      РГК
  5. Николай Прохожий Сегодня, 18:44
    Когда американцы отобрали российскую дипсобственность, все эти "рогозины" тоже грозились ответными мерами... Опять будут подавать жалобу в американский суд ?...
    Николай Прохожий
    1. московский десант Сегодня, 19:22
      Американскую дачу в Серебряном Бору отобрали, действовали на нервы при вывозе вещей. Так что мы сурово ответили.
      московский десант
  6. Александр 3 Сегодня, 18:55
    У капиталистов как - как только страдает шкурный интерес сразу забываются все человеческие ценности как совесть,порядочность ну и так далее.
    Александр 3
  7. Siegen Сегодня, 18:55
    крайне недобросовестная конкуренция

    - Что такое чувство локтя?
    - При социализме - это чувство взаимовыручки и коллективизма,
    а при капитализме – конкуренции! hi
    Siegen
  8. лысова Сегодня, 18:57
    Один в один - крышевание. Посылать их подальше и делать своё дело. А при введении санкций, на партнёров по сделки - торговать с ними всем, что требуется им и нам. А эта забугорщина, потеряет очередного партнёра.
    лысова
  9. dzen123 Сегодня, 19:02
    Так в чем проблема, Дима? Вышли американцам "Почтой России" БАТУТ вместо поставок РД-180. И делов-то... А бабки ихние, уплаченные за поставки ракетных движков - "заморозить"... в лучших традициях жанра.
    dzen123
  10. Гардамир Сегодня, 19:14
    Если уж говорить о списках. В списках нет Чубайса, Набиуллиной, Кудрина и Путина. Кроме того говорят, что Путин собирается после выборов дать место главы правительства Кудрину.
    Гардамир
    1. 210окв Сегодня, 19:38
      Ну,говорят что кур доят.Хотя ему (Путину)уже все равно кого ставить..Хоть черта лысого-все едино.Пенсионный возраст надо поднимать,налоги повышать.С этим и Кудрин справится.
      Цитата: Гардамир
      Если уж говорить о списках. В списках нет Чубайса, Набиуллиной, Кудрина и Путина. Кроме того говорят, что Путин собирается после выборов дать место главы правительства Кудрину.
      210окв
  11. Million Сегодня, 19:19
    Он одному мне кажется неумным человеком?
    Million
    1. Stas157 Сегодня, 19:32
      Цитата: Million
      Он одному мне кажется неумным человеком?

      Нет! Другим неумным тоже.
      Stas157
    2. 210окв Сегодня, 19:40
      Неумный человек на такую должность не попадет.Хитрый,расчетливый и беспринципный-да..Неумные это мы тут сидим..Что на уме,то и на языке..
      Цитата: Million
      Он одному мне кажется неумным человеком?
      210окв
    3. ЦШВС Сегодня, 22:03
      генеральский сынок он
      ЦШВС
  12. московский десант Сегодня, 19:20
    Цитата: Гардамир
    Если уж говорить о списках. В списках нет Чубайса, Набиуллиной, Кудрина и Путина. Кроме того говорят, что Путин собирается после выборов дать место главы правительства Кудрину.

    Останется Медведев, такого другого не найти, Лавров уйдет по здоровью, Шойгу тоже уберут, Кудрина не возьмут.
    московский десант
    1. татарин 174 Сегодня, 19:42
      Ещё ВО остаётся, тут мы обычно режем правду-матушку.
      татарин 174
      1. Гардамир Сегодня, 20:35
        обычно режем правду-матушку.
        точнее пар выпускаем. разобьём десяток клавиатур за вечер, зато в Кремле спокойно.
        Гардамир
    2. сава фыц Сегодня, 20:08
      А так-же нет в списках "пихотинца" Кадырова и Миниханова .
      сава фыц
  13. dgonni Сегодня, 19:21
    А в 2014 году не было ясно? Или только прозрел? Индия по факту уже законтрена! Сбыта не будет. Разве что по старым контрактам. А это был единственный покупатель который платил реальные деньги а не вымогал кредит из закромов государства на поставку вооружений!
    dgonni
  14. iliitchitch Сегодня, 19:32
    Россия будет вынуждена разработать меры .. Россия , и тов.Рогозин , в частности , не знали , что будет противодействие . От же незадача . Т.е. меры мы только ещё собираемся разрабатывать . Комиссию в госдуме и совфеде создадим , да , с годик-другой мозги пропылесосим . Оч.вовремя , тов.рогозин , спасибка , тов вице-премьер . В вашем , ёлки-палки , медведевском колхозе , что , все такие ? Пойду , чёрт побери , батон с кефиром куплю , на большее денег нет , но мне хватит , "я буду держаться" ...
    iliitchitch
    1. Гардамир Сегодня, 20:38
      тов.Рогозин , в частности
      а может выберем Рагозина в 2024 году президентом. имидж патриота себе он состряпал. Будем верить что при нём Россия с колен встанет, всё как всегда...
      Гардамир
  15. сава фыц Сегодня, 20:03
    Надеюсь защита покупателей нашего оружия будет более успешной , чем защита русских на украине и наших олимпийских интересов.
    сава фыц
  16. профессор Сегодня, 21:03
    Рогозин: США будут оказывать давление санкциями на покупателей продукции российского ОПК

    Да ладно, капитан очевидность? request
    профессор
  17. Trn Сегодня, 21:14
    Интересно теперь и на Турцию и на Саудовскую Аравию и на Катар тоже санкции за покупку с-400 наложат? На Армению и на Азербайджан?
    Trn
  18. Влад5307 Сегодня, 21:38
    А вы думали они вас в попу будут целовать, как их целовали при пьяном Борисе? Да они для всех написали правила игры и будут всех заставлять играть по ним, в том числе и нас, вернее вас! А надо было делать так - Украина нас назвала агрессором,значит газ через нее не качать. А если ЕС хочет получать газ в полном объеме, то пусть строят газопровод по своей территории(СП-2) и не вякают что зимой они замерзают. ЕС нам санкции, а мы им в ответ повышение цены на газ, как компенсация за убытки от этих противозаконных санкций. Самое большее через год сами придут и все санкции вместе и отменят.
    Влад5307
    1. dauria Сегодня, 22:12
      Самое большее через год сами придут и все санкции вместе и отменят.


      Прижмут личные счета и недвижимость у "товарисчей" , самое большее через 15 минут цена на газ станет меньше прежней. Там ведь суды простые и "справедливые" - вмиг по миру без штанов, если им надо.
      dauria
  19. rocket757 Сегодня, 21:42
    Мне показалось или наши верхоые ребята занервничали???
    До того как, шибко уверенные были, мож сказать вальяжные\ важные, а сейчас с надрывом говорят ... так и кажется шо щас кинуться кого то спасать, страну, весь мир и что особенно громко кажут, что НАС ВСЕХ!!!
    С чего б такая забота, списки побоку, мож статистика предвыборная чего не того показала???
    rocket757
  20. Теренин Сегодня, 21:56
    При этом Рогозин добавил, что Россия будет вынуждена разработать "определенные меры, чтобы нивелировать это давление" . Ну так уважаемый зампред, доктор философских и доктор технических наук и т.д., с решений, которые позволят защитить экспорт российских вооружений и нужно начинать своё интервью, а не заканчивать этой фразой.
    Теренин
    1. Голован Джек Сегодня, 22:12
      Цитата: Теренин
      решений, которые позволят защитить экспорт российских вооружений и нужно начинать своё интервью

      "Решения", как правило, широкой публике не объявляются.
      И это, кстати, очень правильно.
      Was wissen zwei, wisst Schwein.
      Голован Джек
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