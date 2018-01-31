Пистолет-пулемет Hotchkiss Universal (Франция)



Пистолет-пулемет Hotchkiss Universal в боевом положении. Фото Zonwar.ru



Вид на левый бок оружия. Фото Zonwar.ru



Органы управления крупным планом. Фото Sassik.livejournal.com



Неполная разборка изделия "Юниверсаль". Фото Sturmgewehr.com



Пистолет-пулемет в боевом положении. Фото Forgottenweapons.com



Вид с другой стороны. Фото Forgottenweapons.com



Пистолет-пулемет в сложенном виде. Необходимо заметить, что магазин не сдвинут назад до упора и не удерживается выступом ствола. Фото Forgottenweapons.com

По материалам сайтов:

http://guns.com/

http://modernfirearms.net/

http://forgottenweapons.com/

http://popularmechanics.com/

http://zonwar.ru/

http://sturmgewehr.com/

После окончания Второй мировой войны французские инженеры вернулись к разработке собственных проектов стрелкового оружия. В соответствии с заказом армии, среди прочего они работали над новыми пистолетами-пулеметами. Реальные результаты такой программы были получены в конце сороковых годов. Одной из самых интересных французских разработок этого времени стал пистолет-пулемет Hotchkiss Universal.Напомним, после окончания войны войска Франции использовали трофейное оружие немецкого производства, а кроме того, инициировали возобновление серийного производства изделия MAS-38 довоенной разработки. Также было сформировано техническое задание на совершенно новое оружие. За несколько лет ряд ведущих оружейных компании страны предложил свои варианты пистолетов-пулеметов будущего. Следует отметить, что специфические требования заказчика привели к появлению оружия с весьма любопытной конструкцией.Армия требовала создать автоматическое оружие под пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум», имеющее достаточные огневые характеристики в диапазоне дальностей до 200 м. Одно из главных требований оговаривало эргономику оружия. Пистолет-пулемет следовало сделать удобным для стрелка не только во время стрельбы. Оружие должно было складываться для транспортировки и занимать при этом минимально возможный объем.К работам были привлечены все основные оружейные предприятия Франции, в том числе известная компания Societe des Armes a Feu Portatives Hotchkiss et Cie. Ее специалисты, изучив технические требования и возможные решения, предложила свой вариант перспективного оружия со всеми желаемыми возможностями. Подготовка проекта завершилась во второй половине сороковых годов, и к 1949-му был представлен готовый образец.Перспективный пистолет-пулемет получил официальное обозначение Hotchkiss Universal («Универсальный»). По всей видимости, такое название должно было отражать универсальность оружия и возможность его эксплуатации в разных родах войск. Благодаря складной конструкции этот образец мог найти применение не только в пехоте, но и в десантных или бронетанковых войсках.Наиболее успешные французские пистолеты-пулеметы того времени – для соответствия требованиям заказчика – получали складной приклад и поворотный приемник магазина. Конструкторы фирмы «Гочкисс» пошли дальше и, стремясь сократить габариты оружия в транспортном положении, предусмотрели дополнительные средства уменьшения длины. Определенный выигрыш в габаритах удалось получить за счет необычной системы монтажа ствола и доработанной автоматики.Будучи переведенным в боевое положение, изделие Hotchkiss Universal должно было внешне походить на другие пистолеты-пулеметы своего времени. В частности, можно было найти определенное сходство с немецким оружием времен Второй мировой войны. Предлагалось использовать сравнительно длинный ствол, закрепленный в крупной ствольной коробке. Снизу на последней закреплялись приемник магазина и пистолетная рукоятка управления огнем. В задней части оружия имелись крепления для складного приклада.Проект предусматривал использование нарезного ствола калибром 9 мм. Ствол имел длину 273 мм (30 калибров), что позволяло получить некоторые преимущества перед другими образцами того времени. Внешняя поверхность ствола была цилиндрической. В дульной части ствола имелись два выступающих элемента. Верхний являлся стойкой мушки; нижний предлагалось использовать при складывании, а также для фиксации некоторых элементов в транспортном положении. В районе патронника ствол имел утолщение, находившееся внутри ствольной коробки. На этом утолщении имелся паз для удержания ствола в рабочем положении.Пистолет-пулемет получил простейшую ствольную коробку, состоявшую из нескольких основных деталей. Основным ее элементом был верхний трубчатый кожух, вмещавший затвор и возвратно-боевую пружину. К переднему торцу такой трубки присоединялась деталь более сложной формы, имевшая приемник магазина и некоторые другие устройства. Спереди к ней присоединялась еще одна вытянутая деталь, поддерживавшая ствол в рабочем положении. Сзади трубчатая коробка закрывалась крышкой-стаканом. Снизу к трубке крепился многоугольный агрегат, в передней части которого имелся приемник магазина, в задней – детали ударно-спускового механизма.Трубчатый элемент ствольной коробки имел несколько окон и прорезей. В правой его стенке, в передней части, имелось прямоугольное окно для выброса гильз. В транспортном положении оружия оно закрывалось подпружиненной крышкой. При смещении затвора назад перед стрельбой крышка самостоятельно откидывалась. Ниже, под окном для выброса гильз, имелось окно для приема магазина. За окном для гильз имелся паз для рукоятки затвора. Снизу предусмотрели прорези для деталей УСМ.Автоматика изделия «Гочкисс Юниверсаль» отличалась максимальной простотой и использовала принцип свободного затвора. Затвор представлял собой массивную деталь с цилиндрической верхней поверхностью и сложной нижней частью. Затвор имел собственный ударник на зеркале и комплектовался экстрактором. Сзади затвор подпирался мощной возвратно-боевой пружиной. Взведение затвора осуществлялось при помощи боковой рукоятки, выполненной заодно с подвижной шторкой паза. Во время стрельбы рукоятка должна была оставаться на одном месте.Оружие имело самый простой спусковой механизм, обеспечивавший блокировку затвора в крайнем заднем положении. Управление стрельбой осуществлялось при помощи спускового крючка. Для выбора режима огня использовался переключатель, выполненный в виде пары кнопок на разных сторонах оружия. Нажатие на кнопку справа позволяло стрелять одиночными, на левую – очередями.Боепитание оружия осуществлялось при помощи отъемных коробчатых магазинов емкостью 32 патрона. Магазин предлагалось помещать в приемное устройство оригинальной конструкции, позволявшее резко сократить габариты изделия в транспортном положении. Под передней частью ствольной коробки помещалась приемная шахта П-образной в плане формы. Внизу на ее боковых стенках имелись вырезы, использовавшиеся в составе замка при сборке оружия.В шахте на оси устанавливался прямоугольный трубчатый приемник магазина. Он мог качаться в вертикальной плоскости, занимая одно из требуемых положений. В вертикальной позиции он обеспечивал подачу магазина в оружие, в горизонтальном – облегчал его транспортировку. Приемник имел защелку для удержания магазина.Пистолет-пулемет Hotchkiss Universal оснастили открытым прицелом. Мушка располагалась на стойке над дульным срезом ствола и оснащалась защитным кольцом. Прицел поместили в задней части ствольной коробки и оснастили перекидным целиком. Ввиду ограниченных возможностей патрона прицел перестраивался только на дальности 50 и 100 м.Оружие получило интересные приклад и пистолетную рукоятку. Рукоятка управления огнем внешне напоминала устройства традиционной конструкции, но была выполнена в виде полого устройства U-образного сечения, не имеющего передней стенки. Рукоятку оснастили пластиковыми боковыми накладками и установили на горизонтальной оси. Она могла поворачиваться вперед и вверх, при этом надеваясь на защитную скобу со спусковым крючком.На одной оси с рукояткой закреплялся складной приклад. Его передняя часть имела форму вилки с отверстиями для монтажа на оси. Сам приклад состоял из двух трубок, соединенных между собой при помощи крепежа и пружины. На прикладе имелась скоба замка. Плечевой упор П-образной формы и выполнялся из металла и дерева.Чтобы сложить пистолет-пулемет Hotchkiss Universal, следовало проделать несколько несложных операций. Сначала требовалось сложить магазин. Для этого его предлагалось повернуть вместе с приемником, используя имеющуюся ось. После этого магазин можно было сдвинуть назад, до упора в ствольную коробку. В таком положении магазин ничем не закреплялся: его должны были придерживать другие детали.Далее следовало сдвинуть рычажок в передней части ствольной коробки, после чего можно было надавить на передние выступы ствола и задвинуть его внутрь ствольной коробки. При этом ствол с затвором уходили назад и сжимали возвратно-боевую пружину. В смещенном положении все эти детали так же фиксировались защелкой ствола. Для складывания приклада следовало оттянуть его заднюю часть, открыв имеющийся замок. Далее приклад поворачивался вниз и вперед. Перемещаясь, приклад складывал пистолетную рукоятку, а в крайнем положении его скоба входила в зацепление с зубцами шахты магазина. Затыльник, в свою очередь, охватывал магазин. Затыльник и нижний выступ ствола не позволяли магазину сдвинуться со своего места.Переведение оружия в боевое положение осуществлялось в обратном порядке. Сначала раскладывался приклад, при движении назад опускавший в рабочую позицию рукоятку, затем защелка отпускала ствол и затвор вперед, и магазин возвращался на свое место. Стрелок мог взвести затвор, выбрать режим огня и начинать стрельбу.Изделие «Гочкисс Юниверсаль» должно было иметь минимальные размеры в транспортном положении. Эта задача была успешно решена. Полная длина пистолета-пулемета в полностью разложенном виде достигала 776 мм. При сложенном прикладе она сокращалась до 540 мм. Смещение ствола позволяло «сэкономить» еще 100 мм. Общая высота оружия в сложенном виде не превышала 12-15 см. При этом, в отличие от некоторых других складных образцов, разработка компании Hotchkiss не имела «промежуточных положений». При сложенном прикладе стрелок не мог работать со спусковым крючком, и потому перед стрельбой оружие приходилось раскладывать полностью. Масса изделия без патронов составляла 3,63 кг.Новый пистолет-пулемет со свободным затвором мог делать около 650 выстрелов в минуту. Сравнительно мощный патрон 9х19 мм позволил получить эффективную дальность огня до 150-200 м – заметно больше, чем у состоявших на вооружении образцов под устаревшие боеприпасы.Перспективный пистолет-пулемет Horchkiss Universal прошел испытания в 1949 году и вскоре получил рекомендацию к принятию на вооружение. В качестве плюсов этого оружия отмечались сравнительно высокие боевые характеристики и складная конструкция. Последняя, как считалось, могла представлять интерес в контексте перевооружения десантников-парашютистов и экипажей боевых машин.Одновременно с этим проект имел ряд недостатков. Прежде всего, оружие было слишком сложным в производстве и, как следствие, дорогим. Для обеспечения возможности складывания пришлось использовать ряд новых деталей разной конфигурации, усложнявших производство. Кроме того, недостатком могло считаться наличие только двух положений оружия – оно могло быть полностью сложенным или полностью разложенным. Пистолет-пулемет от «Гочкисс», в отличие от некоторых конкурентов, не мог стрелять со сложенным прикладом.В 1949 году появился приказ о принятии пистолета-пулемета на вооружение некоторых родов войск вооруженных сил Франции. Достаточно быстро компания Societe des Armes a Feu Portatives Hotchkiss et Cie выполнила не самый большой заказ армии, и будущее интересного проекта оказалось под вопросом. Вскоре интерес к «универсальному» пистолету-пулемету проявила армия Венесуэлы. Несколько следующих партий серийного оружия были отправлены в Южную Америку.Венесуэла оказалась первым и последним зарубежным заказчиком изделий Hotchkiss Universal. Ни одна другая страна не пожелала закупать такое оружие. Еще в ходе испытаний было определено, что вместе с характерными преимуществами такое оружие имеет принципиально неустранимые недостатки. Такие особенности проекта в итоге сказались на его коммерческих успехах. Французские оружейники получили только два заказа. В 1952 году компания-разработчик изготовила и передала Венесуэле последнюю партию пистолетов-пулеметов, после чего их производство было прекращено.Не самые многочисленные пистолеты-пулеметы «Гочкисс Юниверсаль» ограниченно использовались армиями как в ходе учебных мероприятий, так и во время реальных вооруженных конфликтов. В середине прошлого века Франция, пытаясь удержать колонии, начала войну в Индокитае. В сражениях этой войны участвовали десантные части, вооруженные складными пистолетами-пулеметами. Насколько известно, такое оружие, в целом, показывало себя не хуже других образцов своего класса.Политическая обстановка в Венесуэле в тот же период отличалась нестабильностью. Борьба за власть и политические противоречия приводили к разным последствиям, в том числе к вооруженным столкновениям. По некоторым данным, в ряде боев венесуэльские солдаты использовали стрелковое оружие французского производства.В течение определенного времени пистолеты-пулеметы Hotchkiss Universal состояли на вооружении двух армий, но со временем от них отказались. Первой такое оружие списала Франция. В пятидесятых и шестидесятых годах французская промышленность создала несколько новых образцов стрелкового оружия, отличавшихся от существующих пистолетов-пулеметов более высокими характеристиками и иными возможностями. Не позднее семидесятых годов французская армия отказалась от изделий «Юниверсаль». На вооружении Венесуэлы это оружие состояло чуть дольше, но тоже было списано ввиду морального и физического устаревания.Как и некоторые другие образцы оружия своего времени, пистолеты-пулеметы Hotchkiss Universal после списания уходили на хранение либо отправлялись на утилизацию. Значительная часть собранных изделий в итоге была уничтожена. Оставшиеся образцы были распределены между музеями и проданы коллекционерам. Кроме того, за рубежом сформировался некоторый рынок подержанных запчастей для такого оружия.Одно из главных требований французской армии к перспективному оружию заключалось в сокращении габаритов и облегчении транспортировки. Разные варианты решения такой задачи были реализованы сразу в нескольких проектах. Пожалуй, самым интересным вариантом складного оружия стал пистолет-пулемет Hotchkiss Universal. Впрочем, улучшенная эргономика была получена ценой усложнения и удорожания конструкции, а также за счет отсутствия некоторых желаемых возможностей. Как следствие, реальные перспективы проекта оказались хуже ожидаемых. Оружие получило некоторое распространение, но все же не могло составить достойную конкуренцию другим образцам своего класса.