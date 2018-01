Ехидные комментарии. «Британские ученые» захватили министерство обороны?

Вот не знаю, привыкли ли в Великобритании к постоянным крикам о российской угрозе, а мы уже почти. И очередной громкий крик с островов уже почти не удивляет. Но вот только на величину слова «почти».Потому что последний вопль души британского министра обороны господина Уильямсона – это шедевр. Обалдели, наверное, все. И лейбористы, и консерваторы.Итак, Россия готова убивать британцев тысячами, тысячами и тысячами… Так сказал господин Уильямсон. Ну и понеслась птица-тройка британских СМИ сеять разумное, доброе и вечное. В смысле – изощряться в нагнетании паники, страха и обсуждения методов, которыми русские будут расправляться с англичанами.Не стоит строго судить, ничего в общем-то нового господин Уильямсон не придумал. Песня стара как мир. Тем более, что неделей раньше в прессе отметился и господин Картер, начальник Генштаба Великобритании. И тоже, «Боже, храни Англию от этих русских!».Тренд, однако…Простой и бесхитростный. Британская система обороны если не беззащитна, то фатально уязвима перед российской военной угрозой. Следовательно – надо больше денег! Естественно, на укрепление оборонной мощи Британии. И, как следствие – недопущение сокращений как численности вооруженных сил, так и ассигнований.Ничего нового, не правда ли?Вполне естественно, что старый и заигранный винил уже не впечатляет. Потому нужны новые треки в деньговышибательной программе.И здесь Уильямсон просто роскошен. То, что сказал господин министр (или повторил кем-то написанное) явно из новой оперы."План русских заключается не в том, чтобы их войска высаживались в Южном заливе возле Скарборо и на пляже Брайтона. Они сейчас заняты тем, что думают: "Как причинить наибольшую боль Британии?" Повредить ее экономику, разрушить инфраструктуру, что приведет к тысячам, тысячам и тысячам смертей, создаст тотальный хаос внутри страны".Вот как есть, весьма талантливый консерватор. 41 год и уже министр. Недавно, с ноября прошлого года. Но очевидно, весьма далеко пойдет.Российское посольство ответило коротко, прямо по-британски: "Некоторые британские политики не несут ответственности за свои слова".В переводе с дипломатического – покрутили пальцем у виска.Но и в самой Великобритании далеко не все в восторге от прыти министра.Например, бывший член европарламента Годфри Блум, демонстрирует понимание ситуации и британское чувство юмора одновременно."Антироссийская пропаганда продолжается. Чем это закончится? Горячей войной? Забавно, как агрессия исходит от тех, кто чувствует себя комфортно в своих креслах".Возможно, потому что Блум – майор в отставке. И понимает несколько получше, чем дело пахнет.Но ведь и Питер Оборн, весьма известный в журналистских кругах и до недавнего времени сотрудник той самой The Daily Telegraph, опубликовавшей заявления британских политиков, написал:"В данном случае я на стороне российского посольства. Министр обороны Британии — это серьезный пост. Гэвин Уильямсон вышел из-под контроля".Некоторые дотошные британские журналисты несколько испортили впечатление от программы. Они предположили, что Уильямсон попытался своими криками в стиле "Русские идут!" отвлечь внимание от сексуального скандала, связанного с ним.Ведь именно в тот самый день, когда все внимательно изучали и обсуждали интервью Уильямсона в The Daily Telegraph, сам господин министр оправдывался в связи с обвинениями его в домогательствах к подчиненной в далеком 2004 году.Великобритания сегодня не та страна, где можно просто так поцеловать женщину. Это вам не где-то еще. Предшественник Уильямсона, господин Фэллон вылетел с поста министра обороны именно за то, что потрогал коленку своей подчиненной.Так что песнь Уильямсона может быть весьма недолгой. Однако, мы ее запомним.Но давайте согласимся с тем, что дело не только в сексуальной озабоченности бывших и настоящих министров, но и в готовности британских СМИ поддержать русофобию. Тут одна The Daily Telegraph с заголовком "Россия готова убивать нас тысячами" чего стоит. К тому же газета снабдила статью подробным разъяснением того, как Россия будет претворять свои угрозы в жизнь.И The Times отметилась по полной программе. Кровавый сериал, посвященный планам России по перерезанию британских подводных кабелей и подрыву трубопроводов. С весьма подробным описанием возможностей российских боевых аквалангистов и диверсионных мини-субмарин.Довольно наивно сегодня полагать, что осознание последствий глобального конфликта будет удерживать политиков разного уровня от подобных заявлений. И тем более печально слышать это от руководителей министерств и ведомств военного плана.Поневоле начинаешь задумываться над тем, что в министерстве обороны Великобритании засели те самые «британские ученые», которые занимаются не пойми чем и не пойми зачем.А их коллеги из прессы почему-то предпочитают работать не в деле укрепления мира и разрядки, а в деле нагнетания напряженности и развития паранойи у собственных граждан.Правь, Британия, мозгами… Пока не поздно.