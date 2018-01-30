22:28 30 января

В Харьковской области Украины начались сборы резервистов

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области. Об этом во вторник, 30 января, сообщает пресс-служба Минобороны Украины

В Харьковской области Украины начались сборы резервистов


К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса
– говорится в сообщении.


Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.

Также резервисты во время учений восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.

За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек
– отметили в Минобороны.

По сообщениям украинских СМИ, в оперативном резерве ВСУ более 140 тысяч человек. Подавляющее их большинство – бывшие мобилизованные военные с опытом участия в АТО на Донбассе.

Использованы фотографии: Минобоороны Украины
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Комментарии 32

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  1. verner1967 Сегодня, 20:21
    У нас тоже стали "партизан" на учёбу гонять, мне письмо из ВК пришло, а я в другом регионе, пущай ищут )))
    verner1967
    1. Чёрный Сегодня, 20:26
      ...Скоро на ютубе появится куча новых роликов про пьянных обосЦаных бойцов укровермахта с немытыми пропитыми рожами......ХРЮГС! wassat
      Чёрный
      1. майор Юрик Сегодня, 20:43
        Цитата: Чёрный
        ...Скоро на ютубе появится куча новых роликов про пьянных обосЦаных бойцов укровермахта с немытыми пропитыми рожами......ХРЮГС! wassat

        Вот злой Вы,Вячеслав! Видать в Харьковской области беда с наполнением местного бюджетика. Вот и организовали сборы партизан,которые быстренько выполнят план по продаже бухла во всех точках на годы вперед! Хохлоэкономика она такая! yes
        майор Юрик
        1. Anarchist Сегодня, 20:54
          А может и к восемнадцатому марта готовятся! Восьмого баб поздравлять... И салют организуют. Продолжительный, пока их точки гасить не начнут!
          Anarchist
          1. cniza Сегодня, 22:00
            Я все понимаю, но почему боец лежит мимо коврика или это их фишка. lol
            cniza
      2. 210окв Сегодня, 20:53
        Да ладно.Понятно что рожи..Но они прошли военную подготовку на войне,какой бы гнусной она не была.Это будут реальные солдаты с которыми возможно нам придется схлестнуться.Время самоделок на базе "Муровья"там прошло и эта армия имеет боевой опыт и умение.Стоит призадуматься а не хохмить.И спасибо нашей миротворческой политике(читай беззубой)..
        Цитата: Чёрный
        ...Скоро на ютубе появится куча новых роликов про пьянных обосЦаных бойцов укровермахта с немытыми пропитыми рожами......ХРЮГС! wassat
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 21:05
          Цитата: 210окв
          Это будут реальные солдаты с которыми возможно нам придется схлестнуться

          этих реальных солдат упакуют в течении недели....если нам придётся схлеснутся...и это не шапкозакидательство, это реальность. Потому как разница в оснащении армий - огромна.А в современной войне это один из важнейших факторов при прочих равных.Разгромят - без соприкосновения. Дальше бойцам ЛДНР просто останется войти в оставленные этим войском н.п. ЛДНР....Уж не знаю, почему, но многие почему то считаэт, что наши войска пойдут со штыками наперевес в атаку. Такого не будет....
          Чёрный
          1. 210окв Сегодня, 21:25
            Хорошо бы если так..Я не превозношу их возможности и не умоляю наши.Просто стоит призадуматься.Отличие есть в технике-в нашу пользу,в идеологии(гносной что ни говори),но она есть в отличие от нас-в их пользу.И бывает идеология перевешивает..
            Цитата: Чёрный
            Цитата: 210окв
            Это будут реальные солдаты с которыми возможно нам придется схлестнуться

            этих реальных солдат упакуют в течении недели....если нам придётся схлеснутся...и это не шапкозакидательство, это реальность. Потому как разница в оснащении армий - огромна.А в современной войне это один из важнейших факторов при прочих равных.Разгромят - без соприкосновения. Дальше бойцам ЛДНР просто останется войти в оставленные этим войском н.п. ЛДНР....Уж не знаю, почему, но многие почему то считаэт, что наши войска пойдут со штыками наперевес в атаку. Такого не будет....
            210окв
            1. влад66 Сегодня, 22:00
              Цитата: 210окв
              Просто стоит призадуматься.Отличие есть в технике-в нашу пользу

              Большой перевес Дмитрий
              Цитата: 210окв
              в идеологии(гносной что ни говори),но она есть в отличие от нас-в их пользу.

              У кого у правых секторов,азовов и айдаров то да в идеологии большой,но реально воюют-ВСУ
              Цитата: 210окв
              И спасибо нашей миротворческой политике(читай беззубой).

              Дмитрий идти в атаку?США тебе будут благодарны,это их мечта что бы схлестнулись хохлы с нами.Ничего что благодаря этой беззубой политике республики уже четвертый год держаться,а ведь без помощи России задавили бы их на второй месяц. yes Вот мирные гибнут.вот чего жаль. hi
              влад66
            2. Ныробский Сегодня, 22:16
              Цитата: 210окв
              .Отличие есть в технике-в нашу пользу,в идеологии(гносной что ни говори),но она есть в отличие от нас-в их пользу.И бывает идеология перевешивает..

              Так то оно так, но такое впечатление, что большая часть "идейных" бродят строем с факелами и речёвками и кошмарят граждан незалежной. Они поначалу метнулись в ЛДНР брать "в рабство" и отжимать имущество, но когда ополченцы там стали реально давать по мордасам, они по большей части откатились на безопасное расстояние. Есть конечно и полностью отмороженные на голову, которые лютуют в зоне АТО, но в случае кипеша, представители ВСУ скорее всего будут их уничтожать с не меньшим усердием, чем бойцы ЛДНР.
              Ныробский
          2. частное лицо Сегодня, 21:28
            Наивный а ещё с генеральскими погонами , ещё скажите шапками забросаем. Хохлы это не бармалеи в Сирии , у хохлов и С-300 и ещё много чего есть и ещё им подкинут. А нам кто поможет? Такое впечатление на форуме 80% патриотов которые только и орут УРА вот мы им, лёжа на диване.
            частное лицо
            1. Ныробский Сегодня, 22:20
              Цитата: частное лицо
              Наивный а ещё с генеральскими погонами , ещё скажите шапками забросаем. Хохлы это не бармалеи в Сирии , у хохлов и С-300 и ещё много чего есть и ещё им подкинут. А нам кто поможет?

              Однако наличие "много чего есть и ещё им подкинут" не помогло уркаинским захисникам при попытке вооружённого "умиротворения" ЛДНР военные возможности которых значительно уступают уркаинским, не говоря уже о российских.
              Ныробский
      3. влад66 Сегодня, 21:04
        Готовятся к котлам.. negative
        влад66
    2. Сергей Фоменко Сегодня, 20:37
      И кому такое ... нужно?
      Сергей Фоменко
      1. verner1967 Сегодня, 20:44
        Цитата: Сергей Фоменко
        И кому такое ... нужно?

        вот и я думаю, кому? Мне лично не надо, я своё отслужил
        verner1967
  2. Agent_017 Сегодня, 20:23
    Зачем они кернёй занимаются? Зачем им вообще армия нужна? Растили бы картошку, свеклу, клюкву, брюкву.. Свинок и коров... и жили бы счастливо.. А тут жуть нагоняют своей политикой... У мелкой шавки и лай чаще и дальше слышен...
    Agent_017
    1. 210окв Сегодня, 20:55
      То же они говорят и про нас..
      Цитата: Agent_017
      Зачем они кернёй занимаются? Зачем им вообще армия нужна? Растили бы картошку, свеклу, клюкву, брюкву.. Свинок и коров... и жили бы счастливо.. А тут жуть нагоняют своей политикой... У мелкой шавки и лай чаще и дальше слышен...
      210окв
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 20:26
    учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.
    Добровольцы заканчиваются ? Или их нехват из-за подтягивания в Киев самых свидомо-упоротых ? Вообще впечатление , что Украина сейчас как котёл со шкалящим манометром и свистящими дырками от вылетевших заклёпок
    КВУ-НСвД
  4. COJIDAT Сегодня, 20:26
    Перед жаркой шашлыка мясо маринуют.
    COJIDAT
  5. лысова Сегодня, 20:42
    Не просто так всё это ( до этого организованы батальоны по областям ), похоже чувствуют, что до трепались на Россию , да и штаты на убой толкают.
    лысова
    1. oldzek Сегодня, 20:58
      вот и на Стрелкова бочку покатили,в мыле прочел:за большой лужей состоялся суд,где с него требуют 26 родственников погибших большие деньги.по 20 миллионов зелёных за каждого.обратились только граждане США и Голландии.ну и суд естественно порадовал их согласием с их требованием.только где деньги у невиновного?
      oldzek
      1. Дормидонт Сегодня, 21:07
        Для этого и наложат арест на российские денежки, хранящиеся за бугром
        Дормидонт
        1. oldzek Сегодня, 21:51
          а у Стрелкова есть что за бугром?не думаю.
          oldzek
  6. АлНиколаич Сегодня, 20:58
    Со всей области 700 человек, из них только тридцать офицеров? Странная партизанщина...
    Во первых- мало. У нас, в начале двухтысячных, с одного района города поболее призывалось. Далее- офицеров только тридцать. Переподготовка специалистов не нужна?
    Короче, жидко всё, для галочки!
    АлНиколаич
  7. Дормидонт Сегодня, 21:04
    Еврорынок внутренних органов ждёт очередной обвал
    Дормидонт
  8. iliitchitch Сегодня, 21:06
    С шутками-прибаутками эта фашистская сволочь нам подлянку изрядную готовит . Отгребут ведь по полные памперсы , но воплей будет ... меркельша с эммануэлькой оглохнут , в рамках и на полях очередного формата .
    iliitchitch
  9. Немезида Сегодня, 21:10
    А ведь еще в 2014 году Харьков мог бы перейти под флаг России,если бы не прихожане алкашцентра ....
    Немезида
  10. Симон Сегодня, 21:23
    Что! Новое пушечное мясо собирают?! fool
    Симон
  11. samarin1969 Сегодня, 21:23
    При наступлении сгодятся, как охранные части. Могут и на передок заслать...Главное, такими сборами приучить наблюдателей к периодическому накоплению "живой силы".
    В эту армию загоняют большие деньги не для "партизанских пьянок". Американцам в перспективе нужен свой украинский "Мосул"...
    samarin1969
  12. Симон Сегодня, 21:27
    Цитата: verner1967
    У нас тоже стали "партизан" на учёбу гонять, мне письмо из ВК пришло, а я в другом регионе, пущай ищут )))

    Уклонистом назовут! laughing
    Симон
  13. akm8226 Сегодня, 22:20
    Цитата: cniza
    Я все понимаю, но почему боец лежит мимо коврика или это их фишка. lol

    Кстати - и неправильно лежит. Ибо преграда , если чел правша, должна быть СЛЕВА, чтобы закрывать максимально бОльшую проекцию стрелка.Соответственно если чел - левша, преграда должна быть справа. А здесь дикий бред...в своё время я за такое получил бы неслабых люлей.
    akm8226
  14. loginovich Сегодня, 22:26
    ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ СПИТ

    Дело Сталина продолжил Максим Шевченко.Это вам ни какой-то Валуев.Те кто торопится смотреть после 54 мин.
    loginovich
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