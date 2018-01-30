В Харьковской области Украины начались сборы резервистов

К учебным сборам привлечено более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса

За 2017 год во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начались сборы резервистов на базе одной из воинских частей в Харьковской области. Об этом во вторник, 30 января, сообщает пресс-служба Минобороны Украины– говорится в сообщении.Отмечается, что учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди.Также резервисты во время учений восстанавливают практические навыки по своим военно-учетным специальностям. Некоторые изъявляют желание пройти службу по контракту.– отметили в Минобороны.По сообщениям украинских СМИ, в оперативном резерве ВСУ более 140 тысяч человек. Подавляющее их большинство – бывшие мобилизованные военные с опытом участия в АТО на Донбассе.