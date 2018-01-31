«Пассажирский» Ту-160 не выдерживает никакой критики

Предложение президента РФ Владимира Путина создать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160 наделало много шума в СМИ и на тематических ресурсах. Существует ли на самом деле возможность создания пассажирского Ту-160?



В ноябре прошлого года СМИ распространили информацию о возможных планах "Туполева" создать сверхзвуковой бизнес-джет вместимостью 25 человек. Согласно их данным, богатые иностранцы, в первую очередь арабские шейхи, не раз обращались к российским авиаконструкторам с просьбами построить личный сверхзвуковой самолет на базе бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3. Но в компании отказались разрабатывать такой самолет, поскольку технологии создания подобных машин являются секретными.



При этом, туполевцы готовы создать сверхзвуковой бизнес-ждет, но на основании совершенно нового проекта. Причем самолет должен работать на жидком водороде.





Владимир Путин пошел еще дальше и заявил о необходимости гражданской версии Ту-160.









