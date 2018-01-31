10:32 31 января

«Пассажирский» Ту-160 не выдерживает никакой критики

Предложение президента РФ Владимира Путина создать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160 наделало много шума в СМИ и на тематических ресурсах. Существует ли на самом деле возможность создания пассажирского Ту-160?

В ноябре прошлого года СМИ распространили информацию о возможных планах "Туполева" создать сверхзвуковой бизнес-джет вместимостью 25 человек. Согласно их данным, богатые иностранцы, в первую очередь арабские шейхи, не раз обращались к российским авиаконструкторам с просьбами построить личный сверхзвуковой самолет на базе бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3. Но в компании отказались разрабатывать такой самолет, поскольку технологии создания подобных машин являются секретными.

При этом, туполевцы готовы создать сверхзвуковой бизнес-ждет, но на основании совершенно нового проекта. Причем самолет должен работать на жидком водороде.


Владимир Путин пошел еще дальше и заявил о необходимости гражданской версии Ту-160.



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Комментарии 15

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  1. victorsh Сегодня, 09:09
    А еще продавать фермерам"Буратино".Шарахнул по полю- нет там вредителей и не будет.
    victorsh
  2. андрей юрьевич Сегодня, 09:09
    Предложение президента РФ Владимира Путина создать гражданскую версию бомбардировщика Ту-160 наделало много шума в СМИ и на тематических ресурсах. Существует ли на самом деле возможность создания пассажирского Ту-160?
    по моему,Президент откровенно "ляпнул"...
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 09:15
      Вряд ли это так.... На основе военных самолётов у нас делали пассажирские... Сверхзвуковые пассажирские самолёты востребованы, спрос есть... Будет финансирование... Будет и самолёт...
      Vard
      1. Гардамир Сегодня, 09:29
        у нас
        вообщето последнее времявсё больеубеждаюсь что Советский Союз и РФ это не просто разные страны, это разные планеты.
        Гардамир
      2. ССИ Сегодня, 09:52
        Цитата: Vard
        Сверхзвуковые пассажирские самолёты востребованы, спрос есть.

        Простите, спрос у кого? Вы представитель авиакомпании, либо просто побухтеть?
        ССИ
        1. Vard Сегодня, 10:14
          Вы статью читали или так... по бухтеть...
          Vard
      3. Ингвар 72 Сегодня, 10:09
        Цитата: Vard
        На основе военных самолётов у нас делали пассажирские

        Транспортных военных., но не боевых. Ту 160 слишком шумный и маловместительный для пассажирского. Сделать его малошумным - слишком фундаментальная задача. Не говоря уже о том, что стоимость полето-часа на нем в разы(!) выше, чем на существующих пассажирских. hi
        Ингвар 72
  3. ИмПерц Сегодня, 09:17
    Всё можно, но смысла нет.
    Во-первых действительно, технологии секретны.
    Во-вторых, конструкция самолёта предназначена на огромные нагрузки, что совершенно не практично для бизнес-джетов, где во главу ставится удобство, а не выполнение боевой задачи.
    В-третьих, зачем такой огромный самолёт в 245 тонн, на компанию в 25 человек?
    Надо проектировать новый. Или не браться вообще.
    ИмПерц
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:48
      ИмПерц А ,просто нельзя сказать-что ничего не выйдет.Обывателю-пофигу.И Вы малость упустили центроплан машины.Тупая идея.С Вами-согласен.И невозможная.Кто впарится в спор-забодаю.Спорят в основновном-люди не шарящие в Авиации не на грошь.
      ВЕРЕСК
      1. Ингвар 72 Сегодня, 10:10
        Цитата: ВЕРЕСК
        Кто впарится в спор-забода

        Красава! good
        Ингвар 72
    2. Бер Сегодня, 10:02
      Всё можно, но смысла нет.


      Скорее всего в первую очередь это вопрос престижа страны, типа Борт № 1 самолёт президента, ни у кого такого нет, на публику типа американской замороченной на трансформерох и пакимонах действует без отказно, плюс самолет действительно для богатых людей планеты,
      то что в гражданской авиации он не приживется это понятно,
      а вот для бизнесменов и военных это факт.

      Например переброска нескольких сотен спецназовцев на сверх звуке в любую точку планеты,
      и высадка их в спец масках с 10 000 метров и выше, в эпоху гибридных войн дорого стоит
      и для этого нужна военно-грузо-пасажирская версия Ту-160.
      А пока эту функцию выполняют старички транспортники Ил-76, которые слишком уязвимы.

      Что то они там темнят, ........ гражданская версия может быть аналогом лишь военной грузо-пасажирского самолёта, а не аналогом бомбардировщика.
      Бер
    3. Vard Сегодня, 10:17
      А зачем строят яхты длинной с крейсер...
      Vard
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:44
    На жидком водороде?Мозги покинули данного "конструктора".
    ВЕРЕСК
    1. ССИ Сегодня, 09:56
      Цитата: ВЕРЕСК
      На жидком водороде?

      Ту-156... Не слышали? Когда в ЖЛИиДБ эту машину заправляли, вокруг, на расстоянии примерно 1км никого не было....
      ССИ
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:12
        ССИ-моё подчтние! hi Не только слышал,но и знаю.Но в настоящее время-не вижу реальности таких движков.Как и в реальном будущем.С Уважением-к Вам!
        ВЕРЕСК
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