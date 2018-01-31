10:40 31 января

Новая перспективная система ПРО США: бред и колоссальный попил бюджета

Новая перспективная система ПРО США: бред и колоссальный попил бюджета


США никак не могут найти применение своему новому «супероружию», так называемому универсальному управляемому снаряду Hyper Velocity Projectile (HVP). Уже вышел облом с магнитной пушкой, есть проблемы со стоимостью изделия. Но это не смущает руководство Пентагона. Теперь оно собирается использовать этот «суперснаряд» в качестве системы ПРО. Без шуток

Руководитель программы Винсента Сабио предлагает американской армии «недорогой и эффективный способ» защиты стратегических объектов от боеголовок баллистических ракет, которые, по его словам, смогут во многом заменить, современные американские противоракетные системы Patriot, THAAD и GBI.


Те крайне дороги, а потому они никогда не смогут обеспечить перехват сколько-нибудь большого числа боеголовок противника, а вот если оснастить новыми снарядами штатные армейские подразделения, то эта задача легко будет решена.

Читаю я весь этот бред и думаю: и чего только не придумаешь, чтобы вырвать у Конгресса финансирование для своих идей.

Гладко было на бумаге

Идея создания сверхдальнобойного, сверхточного и сверхуниверсального снаряда на бумаге выглядела очень красиво. Боеприпас, годный для использования практически во всех современных и перспективных американских системах морской корабельной и сухопутной гаубичной артиллерии, способный прицельно уничтожать живую силу и технику врага на огромных расстояниях, а также перехватывать противокорабельные ракеты. Это же круто.

Почти так же круто, как и самолет F-35. Но чудес на свете не бывает. Точно так же, как и злополучное чудо американской авиапромышленности, перспективный универсальный боеприпас был изначально приговорен повторить «успех» своего коллеги.

Размер и вес имеет значение

Попытка совместить все и в одном изделии изначально наложило на него очень жесткие технические ограничения. Как можно получить большую дальность полета? Правильно, надо его либо слишком сильно вытолкнуть из орудия, либо сделать легким и обтекаемым для потока воздуха. А чтобы получить очень большую дальность, надо сделать сразу и то, и другое.



В итоге американцы получили образец весом 10-13 кг (первый вес для 127-мм корабельного орудия, второй для 155-мм штатного натовского полевого или «замволтовский» корабельной системы), в который смогли вместить максимум 6,8 кг полезной нагрузки (вместе с системой управления). Правда, предполагается, что высокая точность боеприпаса все это компенсирует.

Как по мне спорное утверждение с учетом широкого распространения по миру систем РЭБ.

А еще важна дальность

При этом второй «рекордный» параметр, дальность стрельбы HVP тоже не такая уж и запредельная. Для полевых гаубиц она составит 80 км, а для корабельных артиллерийских систем до 130 км..



Оставим пока в стороне корабельные пушки, а проанализируем эффективность нового снаряда для гаубичной артиллерии. И тут у меня сразу возникает первый резонный вопрос: а что здесь выдающегося? Новые российские САУ 2С35 «Коалиция» предполагается оснащать активно-реактивным боеприпасом с дальностью стрельбы до 70 км. При этом из российской системы на головы противника прилетит гораздо более тяжелый «подарок». И он будет при необходимости таким же управляемым на оконечном участке траектории.

При этом надо помнить, что стрелять точно и так далеко американские артиллеристы смогут только после того, как заменят стволы своих пушек на более длинные, а, соответственно, внесут усовершенствования и в другие части орудия. В общем, новая пушка уже получается, а это нехилые расходы для бюджета Пентагона (уже вижу, как потирают руки американские генералы), причем с весьма сомнительным конечным результатом.

Кстати, о стоимости…

Здесь отдельный разговор. Когда конгрессу предлагали утвердить программу разработки нового универсального боеприпаса, его оценочная стоимость составляла 25 000 долларов за штуку. Уже тогда появился скепсис по поводу необходимости применения подобных сверхдорогих игрушек.

Сегодня, когда предполагаемая стоимость перспективного боеприпаса (далеко не окончательная) достигла 86 000 долларов, у значительной части конгресса возникает вопрос: а зачем все это нужно?

Гонять дикарей по различным «дырам» (по терминологии Дональда Трампа), то есть по Африке и странам Ближнего Востока, ими уже как-то дороговато. Креативу американских конструкторов можно позавидовать. В чем в чем, а в этом они мастера. Говорите, дорого для папуасов? Хорошо, а что, если новые снаряды использовать как элемент ПРО? Гениально. То, что дорого для артиллеристов, дешево для противоракетчиков. Американские противоракеты стоят миллионы долларов за штуку, на фоне которых 86-100 тысяч долларов — вообще ни о чем.

Именно так и преподносит свою гениальную идею использования своего «суперснаряда» Винсента Сабио. По его задумке, жизненно важные объекты в США и на поле боя будут охраняться американскими артиллеристами, которые будут сбивать сверхскоростными и точными снарядами баллистические ракеты лучше любого «Пэтриота». При этом ориентировочный расход на одну цель составит «всего» 22 снарядов.

Так и хочется сказать Винсенту: остановись, вспомни законы физики! Какой сверхскоростной снаряд? Какие 5600 миль в час? Мы не на Привозе.



М109 «Палладин», даже с новым стволом — это не электромагнитная пушка, это обычная САУ, которая вытолкнет снаряд максимум со скоростью 1-1,2 км секунду. Причем это будет на уровне земли. Уже на высоте 10-15 км остаточная скорость снаряда, а значит, и свобода его маневра будет очень слабая, а потому вероятность попадания будет невысокой. Но и это еще не все. Чтобы за несколько секунд, которые летит БЧ баллистической ракеты на конечном участке траектории, выпустить 22 снарядов, нужно 22 ствола, так как их скорострельность не позволяет сделать за это время даже 2 выстрела. Итого имеем дивизион.

Да, чуть не забыл. Нужны еще несколько комплектов радаров, каждый из которых по минимуму стоит до 100 млн. долларов (ух, как горят ладошки у довольных американских генералов). Смешно? Да ладно, это только цветочки. Самое смешное начинается, если предположить…

Электромагнитная пушка — это же круто

А давайте предположим, что гениальным американским конструкторам удалось решить проблемы электромагнитной пушки. И вот они даже установили их вокруг «стратегических объектов». Но и здесь надо иметь… те же самые 22 стволов (ограничение по времени перезарядки никто не отменял), которые при одновременной работе сожрут 22*25 МВт электроэнергии (именно столько будет потреблять пушка «Замволта», если она будет создана).



Причем такую мощь выдать при отражении атаки практически мгновенно (считанные секунды), что с технической точки зрения практически невыполнимая на сегодня задача.

Итого нужно будет 550 МВт электроэнергии, то есть поблизости «батареи ПРО» нужно будет ставить блок АЭС, отдельную подстанцию, и очень сложную систему распределения, которая в случае необходимости отрубает соседние города от электропотребления и обеспечивает противоракетную оборону района. Причем в радиусе максимум нескольких десятков километров. И это я молчу о стоимости 22 подобных пушек. В общем, уже видно, что с точки зрения реализации идея Винсента Сабио — это полный бред.

И мы еще на сегодня даже не начали испытаний. Пока мы только оцениваем новую американскую ПРО со школьным учебником физики в руках.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 22

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:23
    Сегодня, когда предполагаемая стоимость перспективного боеприпаса (далеко не окончательная) достигла 86 000 долларов,

    Надо бы до сотни бакинских догнать, чтобы лучше бухгалтерия считалась... laughing
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 06:43
      Это ж как нужно прицелится при морской качке чтобы попасть болванкой в мишень за 20 км? belay
      сибиралт
    2. Starover_Z Сегодня, 08:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Надо бы до сотни бакинских догнать, чтобы лучше бухгалтерия считалась...

      А нам нужно чтобы боеголовки не сбивались от близких взрывов, т.е. просто усилить защиту "начинки" боеголовки !
      Натуральный, ассиметричный ответ !
      Starover_Z
      1. Алекс2048 Сегодня, 09:41
        Если гиперзвуковая ракета на конечном участке, где ее скорость будет близка к максимальной, столкнется даже с объектом размером с пулю то, как головную часть ракеты не усиливай (и незабываем, что в ней ещё и радар, то есть усиливающий материал должен быть радиопрозрачным), а боюсь, что ракета получит сквозную дыру и ладно бы только в радаре, но думаю, что последствия коснуться не только хрупкой начинки ГСН.
        Алекс2048
  2. 210окв Сегодня, 06:24
    Распил..пропил...Опять.Они РАБОТАЮТ над чем то новым.Да,может и не получится и дорого очень все.Могут себе позволить.Жаль что у нас такого нет.
    210окв
    1. инженер74 Сегодня, 07:59
      Чем то новым была электромагнитная пушка, но не взлетела. А подобное ПРО, если оно не фейк, - это мега "Панцирь" за мега деньги! laughing Жалко ребятам проект закрывать, вот и резвятся как могут, может чего и прокатит и ещё пара-тройка лет сытой жизни! bully
      ИМХО
      инженер74
    2. zyzx Сегодня, 08:43
      А зачем нам такое?
      zyzx
    3. Лопатов Сегодня, 09:39
      Цитата: 210окв
      Они РАБОТАЮТ над чем то новым

      8)))))
      Тут всё намного, намного веселее.
      Есть итало-германская серия подкалиберных ОФ снарядов "Вулкано" для ствольной наземной и корабельной артиллерии. Разработаны, испытаны, готовятся к постановке на вооружение. БАЕ Системз предлагали их американской армии.
      Но в США, видимо, решили разработать их второй раз.

      Есть немецкая система "Смарт Камп" Предназначенная для защиты от миномётных и артиллерийских обстрелов
      И судя по всему, и её американцы собираются разрабатывать.
      Лопатов
  3. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 06:27
    Фух, как хорошо, что мы всех уже заранее победили, а то я начинал волноваться
    Евгений Гончаров (smoogg)
  4. zzdimk Сегодня, 06:30
    А почему бы и нет? Горохом сбивать ракеты - новое направление в про.
    zzdimk
    1. raw174 Сегодня, 09:02
      Цитата: zzdimk
      Горохом сбивать ракеты - новое направление в про.

      Ну хорошо, удалось попасть в боевую часть МБР, она взорвётся на удалении сколько? 15-30 км, да ещё над головой... Им хорошо будет? Этим зенитчикам?
      raw174
      1. Алекс2048 Сегодня, 09:59
        Если говорить о ядерном боеприпасы то просто произойдёт разрушение боеприпаса, которое явно не спровоцирует ядерного взрыва и тогда таким зенитчикам явно будет существенно лучше чем в эпицентре ядерного взрыва.
        Если вести речь о неядерной начинке сбиваемой ракеты, то тут тоже в целом расчету ПРО явно будет существенно лучше, потому что попадание снарядом либо осколками его в ракету на расстоянии 15-30 км уже просто чудо, но да ладно. Попадание инородного объекта хотя бы даже одного или нескольких в ракету явно на таких скоростях пробьет корпус на вылет ну и попутно нанесет внутренние разрушения ракете... самые разнообразные тут зависит от фантазии... Но в любом случае маловероятно что это приведет к подрыву заряда ракеты, а если и приведет то расчет ПРО маловероятно что пострадает от обломков ракеты.
        Согласен, что проблемы от осколков ракеты могут причинить вред и расчету такой ПРО и если такая система стоит на корабле то самому кораблю, но это явно лучше, чем попадание целой ракетой.
        Алекс2048
  5. ДМ51 Сегодня, 08:03
    Чтобы за несколько секунд, которые летит БЧ баллистической ракеты на конечном участке траектории, выпустить 22 снарядов, нужно 22 ствола, так как их скорострельность не позволяет сделать за это время даже 2 выстрела. Итого имеем дивизион.

    22 ствола - это если ракета одна, а если две - уже 44 и надо заранее знать с какой стороны прилетит угроза, а если ракета летит с другой стороны, не с той куда гаубицы направлены? Это ж чтобы со всех сторон обезопаситься, сколько орудий надо?! Короче нужно отобрать все гаубицы у армии и у КМП США, удлинить им стволы и пусть защищают мирное небо демократии
    ДМ51
  6. savage1976 Сегодня, 08:30
    надо срочно обьявить что Россия боится нового направления развития про и просит фашингтон не развивать это направление.
    savage1976
    1. meandr51 Сегодня, 09:21
      Все имитируем панику!
      meandr51
  7. ButchCassidy Сегодня, 08:39
    Чувствую, что сейчас придут спецы и будут рассказывать, что ваша шрапнель с вольфрамовыми стержнями - это ерунда, а весь ад и Изр... прогрессивный мир))) строит ПРО по принципу наведения точку в точку.
    ButchCassidy
  8. Вышибала Сегодня, 09:00
    Бред не бред - покажет практика
    Вышибала
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Короче, зенитные пушки с управляемым сверхскоростным снарядом - хорошая вроде бы идея. Но не выдерживает никакой критики в роли системы ПРО. Побольше им таких идей - чтобы на обычные вооружения денег не хватило... laughing
    Горный стрелок
  10. Wedmak Сегодня, 09:22
    Самое логичное применение этого снаряда - это уничтожение точечных легкобронированных целей. То бишь джихад-мобилей, САУ, БТР, БМП... Но вот танки уже не смогет... только броню поцарапает. И даже в этом случае логика расходиться с ценой снаряда. По-моему все равно 86 тыс. баксов многовато для уничтожения одной БМП.
    Wedmak
  11. g1washntwn Сегодня, 09:37
    Что-то типа этого...
    g1washntwn
  12. Mavric Сегодня, 10:11
    Да пусть строят, зачем отговаривать ;)
    Mavric
  13. M0xHaTka Сегодня, 10:26
    В начале было универсальное копьё. Колоть, рубить, резать.
    Потом была универсальная стрела. На зверей, на людей.
    Потом было универсальное ядро. На людей, на стены, на города.
    Теперь появился универсальный снаряд. В то время, когда специализированные выполняют свои задачи лучше. Вопрос - а нах..на? Ответ - очень денег хочется.
    M0xHaTka
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