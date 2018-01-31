Минфин США подтвердил введение санкций к дате выборов президента России

Санкции, вероятнее всего, заработают в течение ближайшего месяца.

В министерстве финансов США сообщили о сроках введения очередного пакета антироссийских санкций на основании опубликованного ранее так называемого «кремлёвского списка». Напомним, что список этот состоит из 2-х частей: открытой и закрытой. В открытой значатся 210 фамилий, среди которых министры правительства РФ, главы силовых структур и крупнейшие российские бизнесмены. В частности, в списке есть и фамилия премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.Секретная часть списка, как утверждают в США, составлена на основании полученных разведданных.Находясь на слушаниях в банковском комитета Сената США, глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что на основе списка санкции будут введены в «ближайшем будущем».Сенаторы при этом выражали нетерпение, спрашивая у Мнучина, почему «кремлёвский список» остался без комментариев со стороны президента США Дональда Трампа. Мнучин уклончиво ответил, что «администрация делает всё возможное, чтобы санкции вступили в силу».Министр финансов США:Это в очередной раз подтверждает ранее высказанное предположение о том, что санкции готовились к началу президентской кампании в России, что является прямым вмешательством в российские выборы.