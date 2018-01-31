10:36 31 января

Минфин США подтвердил введение санкций к дате выборов президента России

В министерстве финансов США сообщили о сроках введения очередного пакета антироссийских санкций на основании опубликованного ранее так называемого «кремлёвского списка». Напомним, что список этот состоит из 2-х частей: открытой и закрытой. В открытой значатся 210 фамилий, среди которых министры правительства РФ, главы силовых структур и крупнейшие российские бизнесмены. В частности, в списке есть и фамилия премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Секретная часть списка, как утверждают в США, составлена на основании полученных разведданных.

Находясь на слушаниях в банковском комитета Сената США, глава Минфина Стивен Мнучин заявил, что на основе списка санкции будут введены в «ближайшем будущем».


Минфин США подтвердил введение санкций к дате выборов президента России


Сенаторы при этом выражали нетерпение, спрашивая у Мнучина, почему «кремлёвский список» остался без комментариев со стороны президента США Дональда Трампа. Мнучин уклончиво ответил, что «администрация делает всё возможное, чтобы санкции вступили в силу».

Министр финансов США:
Санкции, вероятнее всего, заработают в течение ближайшего месяца.


Это в очередной раз подтверждает ранее высказанное предположение о том, что санкции готовились к началу президентской кампании в России, что является прямым вмешательством в российские выборы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. сибиралт Сегодня, 05:41
    Нашли кого запугивать. Кабы наши олигархи испугались, давно бы от них деньги вывезли. lol
    сибиралт
    1. 210окв Сегодня, 05:49
      Отсутствие в списках Чубайса,Кудрина,Путина,Набиуллиной о многом говорит.
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:04
        Цитата: 210окв
        Чубайса,Кудрина,Путина,Набиуллиной
        Сами выдали своих агентов, бестолочи ! fool
        Uncle Lee
        1. Иван Сусанин_2 Сегодня, 06:18
          Глупости говорите! Если Путин их агент зачем против него боротся? fool или его так внедрили, что теперь отозвать не могут?
          Иван Сусанин_2
          1. басмач Сегодня, 08:37
            Ну так он их полностью устраивает, зачем зря бухтеть, а ДАМ-как громоотвод
            басмач
            1. bulvas Сегодня, 09:38

              Интересно, эти люди из списка, теперь также остаются патриотами России?

              Будут ли эти люди будут все делать как надо - развивать с/х, малый и средний бизнес, т.е. все, к чему призывает президент?.

              Или задумаются - " а оно мне надо?"
              bulvas
      2. nadezhiva Сегодня, 06:11
        Цитата: 210окв
        Отсутствие в списках Чубайса,Кудрина,Путина,Набиуллиной о многом говорит.

        Тогда присутствие в списке Д.Медведева о чём Вам говорит? Кстати, и отсутствие Грудинина. Если не секрет, конечно.
        nadezhiva
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:24
          Про Медведева - можно рассуждать двояко: 1. В списке весь кабинет министров. 2. Медведев миллиардер.
          Про Грудинина - не миллиардер и не великий (пока) функционер. hi
          Uncle Lee
        2. Кент0001 Сегодня, 06:48
          А кто такой Грудинин для госдепа США. Он в России-то случайно стал известен массам, и него нет миллиарда долларов (пока).
          Кент0001
          1. Mestny Сегодня, 09:02
            Как кто? Очередной проект, на смену либеральному.
            Mestny
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
          nadezhiva
          Кстати, и отсутствие Грудинина. Если не секрет, конечно.
          Да ладно вам тут про Грудинина.Единственный адекватный аппонент Путина на выборах.И сразу агент.Главный признак наверное что он црушник это его школа за 2 лярда laughing wassat Кстати о птичках.Слышали как ВВП на днях речь говорил.Про нужность предания сильной динамики развития страны на эти 6 лет.Чтобы страна и дальше шла по энерции дальше.Он на что намекал, что вы выберете Медведева опять потом:? wassat
          Наблюдатель2014
      3. влад66 Сегодня, 08:18
        Цитата: 210окв
        Путина

        Путин вам прямо спать не дает laughing вот же злодей laughing
        Минфин США подтвердил введение санкций к дате выборов президента России

        Ясен пень, все к праздничным датам. fellow
        влад66
      4. Лесс Сегодня, 09:18
        Вас тоже в этом списке нет. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...
        Лесс
      5. Ramzai Сегодня, 09:43
        Не спешите делать выводы. Это только списки из открытой части доклада, а есть еще закрытая.
        Ramzai
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:05
      Американские власти все больше с катушек съезжают , стадо идиотов каких поискать .
      Spartanez300
    3. samarin1969 Сегодня, 06:08
      Цитата: сибиралт
      Нашли кого запугивать. Кабы наши олигархи испугались, давно бы от них деньги вывезли. lol

      "От них" - это куда? laughing
      samarin1969
      1. Вежливый Лось Сегодня, 07:34
        Цитата: samarin1969
        Цитата: сибиралт
        Нашли кого запугивать. Кабы наши олигархи испугались, давно бы от них деньги вывезли. lol

        "От них" - это куда?

        Мне тоже интересно. Очевидно, имелось в виду домой в Россию. И это решило бы множество проблем. А правительство могло бы весь срок своей деятельности пребывать в состоянии, близком к оргазму. Вот только, несмотря на всякие там "амнистии капитала" и пр. имитацию "улучшения инвестиционного климата в стране", ни один бизнесмен (не важно, заработал он серьёзные деньги или украл), находясь в здравом уме, не совершит такой благородный жест. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет у нас в стране обеспечена защита бизнеса не только на бумаге и в телевизоре. Про сфабрикованные уголовные дела на бизнесменов довольно часто говорят в СМИ, а про "отжатый" силовыми структурами "по обоюдному согласию сторон" прибыльный бизнес, как-то не очень. И совсем ничего не говорят про то, что случается с деньгами юр.лица на расчетном счете в банке, который вдруг обанкротился или у которого отобрали лицензию. А попробуйте правду в суде найти...
        Короче говоря, весь этот возврат капиталов при существующем положении дел, не более чем влажные мечты наивной гимназистки.
        P.S. Есть старый анекдот на эту тему:
        Российским школьникам выпускных классов предложили написать сочинение на тему: "Что бы я делал, если бы я был министром финансов РФ"
        90% сочинений закончились фразой: "... и хрен бы вы меня потом нашли..."
        Вежливый Лось
    4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:10
      Пока что это именно запугивание...внесены все против кого предполагается в будущем вводить санкции.
      Американцы не понимают что этим они только ухудшают для себя ситуацию...в таких условиях народ будет просто вынужден поддерживать ПУТИНА ибо все понимают если этого не делать будет только хуже для нашей страны...примеров вокруг сколько угодно.

      Лучше уж Путин (какой бы он плохой экономист бы он не был но он все равно наш человек, с которого можно спросить и которого можно справедливо покритиковать... smile )чем какой либо ставленник ГОСДЕПА США в нашей стране который нагадит нашему народу и уедет после этого в ЦЮРИХ в свою виллу подаренную своими хозяевами.
      Тот же ЛЕХА
      1. onix757 Сегодня, 08:41
        в таких условиях народ будет просто вынужден поддерживать ПУТИНА ибо все понимают если этого не делать будет только хуже для нашей страны...

        Народ не мазохист, уже не верит его либеральной болтовне и уже устал от этого болота. Без административного ресурса 25% на 45% в пользу Грудинина.
        onix757
        1. Mestny Сегодня, 09:07
          Ну так работа идет с обоих сторон, не отчаивайтесь - у нас загрудиницы скачут на всех углах, у них куратор административные ресурс пытается уменьшить санкциями.
          Дружно работают.
          Mestny
    5. Bosch Сегодня, 09:37
      Американцы знают о наших олигархах много больше, чем мы с Вами.
      Bosch
      1. Mestny Сегодня, 10:19
        Мы должны им безоговорочно верить?
        Mestny
    6. ПалБор Сегодня, 10:31
      Американцы не тех запугивают.Надо губернаторов шантажировать,они результат выборов определяют.А экономическая политика правительства при Путине почти та же,что и до.Кроме некоторых деталей сиюминутных.
      ПалБор
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:44
    Это только начало наезда не на власти -на страну! К выборам, как и чемпионату по футболу гадостей на нас накидают вагонами! Все, до чего додумаются, все будет использовано против России! Наказание, так сказать, за желание быть не придатком, а полнокровным государством.
    Геркулесыч
    1. onix757 Сегодня, 06:09
      Цитата: Геркулесыч
      Это только начало наезда не на власти -на страну!

      Вот как раз такой фамилии " страна" в списках не значится. Стало быть наезд на режим.
      onix757
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
        Цитата: onix757
        Стало быть наезд на режим.

        штатам всё равно какой у нас режим,это уже не раз доказано,так что Вы не правы,это "наезд" именно на страну.
        андрей юрьевич
        1. onix757 Сегодня, 08:37
          Если страну олицетворяют лица из списка, то такой наезд только приветствуется.
          onix757
        2. сорок восьмой Сегодня, 09:55
          Интересная у Вас страна, все сплошь министры и олигархи.
          Я, простите, в другой стране живу и проблемы медведевых и усмановых меня никаким боком не касаются.
          сорок восьмой
      2. Paranoid50 Сегодня, 10:34
        Цитата: onix757
        Вот как раз такой фамилии " страна" в списках не значится. Стало быть наезд на режим.

        Добра нам хотят дядьки залужные,ага. yes В годы ВОВ у нас тоже хватало говоривших: "Вот,Гитлер свободу несёт,сметёт коммуняк - народу счастье будет..эх,заживём!" Ну-ну...
        Paranoid50
    2. Bosch Сегодня, 09:38
      Учитывая, что люди из списка управляют страной - да.
      Bosch
  3. Ниточкин Сегодня, 05:46
    Матрасня - это нечто. То верещат, что вмешательство в выборы это плохо. А тут, на тебе, сами то чем занимаются?
    Ниточкин
    1. Soho Сегодня, 06:07
      это мелкая месть за якобы наше вмешательство в их выборы. Ведут себя как базарные бабы
      Soho
    2. Михаил м Сегодня, 06:08
      Всё зависит от точки зрения. Хорошо и плохо понятия относительные. То, что хорошо для лисы, совсем плохо для зайца. Для политики этот дуализм весьма характерен. А взывать к совести политиков занятие совершенно бесперспективное.
      Михаил м
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:08
    Залужники постоянно вводят против нас различные ограничения, это уже вошло в их вредную привычку, потому - стОит ли нам напрягаться,тратить на них своё здоровье?! bully Ответ однозначный - конечно нет, пусть упиваются собственной тупостью. wassat
    a.s.zzz888
    1. Bosch Сегодня, 09:40
      Если бы матрасники были тупые, то не жили бы лучше всех.
      Bosch
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
        Bosch Сегодня, 09:40 ↑ Новый
        Если бы матрасники были тупые, то не жили бы лучше всех.

        ГлЫбокие сомнения у меня на этот счёт...
        a.s.zzz888
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Ведмедев попал а списки, потому что поймал личного покемона Трампа?
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:07
      Цитата: Геркулесыч
      Ведмедев попал а списки, потому что

      видимо тоже денежки водятся....
      андрей юрьевич
  6. Vard Сегодня, 06:43
    Что будет с курсом доллара если все у кого есть отнесут на обмен в банк долларов сто...
    Vard
    1. Bosch Сегодня, 09:42
      Только почему-то не несут.
      Bosch
    2. сорок восьмой Сегодня, 09:59
      Практически ничего. Плюс-минус двадцать копеек по курсу погоды не делают.
      сорок восьмой
  7. К-50 Сегодня, 06:55
    санкции готовились к началу президентской кампании в России, что является прямым вмешательством в российские выборы.
    А эти полоссатые ещё верещат, что Россия к ним в выборы вмешивается. Да стереть их в труху , всех, кто там проживает!!!! am
    Весь Мир, ну кроме пшеков с триболтусами и укропитеками, вздохнёт свободнее и нам спасибо скажет!! yes
    К-50
  8. Dr_Engie Сегодня, 07:09
    Так а где прямая связь?
    Всякие фразы, вроде "ни для кого не секрет" и "в очередной раз доказывает" - лишь манипуляция сознанием.
    Dr_Engie
  9. PValery53 Сегодня, 07:55
    Опять открыли трёп про амерские санкции в то время, когда надо трепаться про наши санкции против амеров. Кто разрешил?
    PValery53
  10. rocket757 Сегодня, 08:17
    Враги они, развлекаются как хотят, дальше то что?
    Опосредованно и нам влетит, да и фиг с ним. Толстосумы наши? Эт и тож переживут, не критично.
    Типа зажимать будут по всем фронтам? А до этого, что идиллия и взаимная любовь была что ли?
    На серьёзное какое мероприятие не позовут? Типа даж на скамеечке посидеть не дадут? А фот это фиг им! Сами прибегут, когда припёчёт! Не долларом единым мир строиться!
    Спокойно, без охов-ахов работаем и тщательнее!!!
    rocket757
    1. 9PA Сегодня, 08:30
      Надеюсь американцы в полном составе максимальные санкции примут. Меня вот удивляет почему главный рупор соловьев да Кисилев не под санкциями. Вообще любой выезд из страны запретить им, iphonы заблокировать им. Надеюсь мерседес с бмв закроют росрынок.
      9PA
      1. rocket757 Сегодня, 08:46
        Не доходит???
        Нам эт всё по ба-ра-ба-ну!
        У нас своя свадьба, да и всё остальное тож.
        rocket757
        1. 9PA Сегодня, 08:58
          по Барабану говорите... Ваша покупательская способность изменилась за последние 5 лет? Вашей семьи, родственников, друзей? Вам нравится наблюдать весь этот бред?
          9PA
          1. Лесс Сегодня, 09:27
            А вы готовы поддержать любое указание госдепа лишь бы ваша "покупательская способность" не изменялась? Так я вас огорчу - госдепу реально "по ба-ра-ба-ну" ваша покупательская способность, у него свои цели, которые не имеют ничего общего с вашими желаниями.
            Лесс
          2. rocket757 Сегодня, 09:29
            Да, да вот машинку новую присмотрел, теперь с осетриной и икрой повременить придётся?
            И Маме на день рожденья не французское шампанское брал, а Крымское игристое ... на ура пошло!!!
            Шо вы понять можете в НАШЕЙ ЖИЗНИ???
            Короче, не смеши мои подковы!!!
            rocket757
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