10:43 31 января

Британский ракетный эсминец "заглянул" в Чёрное море

В Чёрном море вошёл очередной военный корабль стран НАТО. На сей раз речь идёт о ракетном эсминце ВМС Британии «Duncan». Британский корабль входил в Черноморский бассейн в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep, проходя, как того требует конвенция, проливы Босфор и Дарданеллы под турецким флагом.

Британский ракетный эсминец "заглянул" в Чёрное море


Британский «Duncan» фактически пришёл «на смену» американскому эсминцу "Carney", который принимал участие в военных манёврах с ВМС Украины, предварительно заходя в Одесский порт. Корабль ВМС Украины покинул Чёрное море 13 января.


Эсминец «Duncan» несёт на своём борту вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк». Длина корабля составляет 152,2 м, ширина – 21,4 м. Относится к проекту британских эсминцев «Дэринг» - по названию головного корабля. Дальность плавания – до 7 тыс. морских миль. Полный ход – 29 узлов. Автономность плавания – 45 суток. Команда – около 200 человек.

Нужно напомнить, что это уже второй корабль британских ВМС, вошедший в Чёрном море за последние несколько дней. Неделей ранее в черноморскую акваторию зашёл разведывательный корабль «Enterprise» - официальная его характеристика - многоцелевой гидрографический.

Использованы фотографии: https://twitter.com/NATO_MARCOM
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Комментарии 20

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:57
    Для его турбин вода Русского моря не вредна? А то потом заплачут, что лично Путин море пересолил, и их боевиковый эсминец домой еле дошел!
    Геркулесыч
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:03
      На нервах играют , но все равно знают что всегда на мушке .
      Spartanez300
    2. 210окв Сегодня, 06:04
      Для турбин не вредна,поверьте мне как специалисту.А вот для экипажа может и навредить.Не вода,там кстати много сероводорода на глубине,а сероводород кой будут "источать"бритты.
      Цитата: Геркулесыч
      Для его турбин вода Русского моря не вредна? А то потом заплачут, что лично Путин море пересолил, и их боевиковый эсминец домой еле дошел!
      210окв
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:07
        То есть , они еще добавят "тяжелых газов "в нашу атмосферу? sad И на фига их тогда нужно было суда пускать? ???
        Геркулесыч
        1. 210окв Сегодня, 06:09
          А вот это ВОПРОС..Ну они в международных водах,так что с этим не попишешь.
          Цитата: Геркулесыч
          То есть , они еще добавят "тяжелых газов "в нашу атмосферу? sad И на фига их тогда нужно было суда пускать? ???
          210окв
        2. Андрей К Сегодня, 08:04
          Цитата: Геркулесыч
          ...То есть , они еще добавят "тяжелых газов "в нашу атмосферу???...

          Там скакуны рядом на подхвате, впарим им саксонский газ...
          Он же не из России, а это для них самое наиглавнейшее laughing
          Андрей К
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:08
        Цитата: 210окв
        сероводорода на глубине,
        Дима привет ! hi
        Туда еще их нужно опустить !
        Uncle Lee
        1. 210окв Сегодня, 06:11
          Володь,доброе утро!В АД их..В АД!
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: 210окв
          сероводорода на глубине,
          Дима привет ! hi
          Туда еще их нужно опустить !
          210окв
          1. Uncle Lee Сегодня, 06:12
            Там им и место ! В аду ! am
            Uncle Lee
    3. влад66 Сегодня, 08:22
      Прописались они тут, пора"Бастион" разворачивать. fellow
      влад66
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:42
        Цитата: влад66
        пора"Бастион" разворачивать.

        Дык,давно уж. yes Да уйдёт он скоро, в Чёрном Море ему ловить нечего. Это же "Дункан" - они до сих пор капитана Гранта ищут . А что зашли - так это опять Паганель затупил,координаты попутал. laughing
        Paranoid50
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:06
    Вот так они и будут сменять друг друга, и постоянно "торчать" около наших берегов. angry
    a.s.zzz888
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:56
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот так они и будут сменять друг друга, и постоянно "торчать" около наших берегов.
      - Пока не станем показывать клыки, как Северная Корея, так и будут матрасы и подматрасники нас ближними базами окружать и в пограничных морях крутиться.
      oldseaman1957
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:15
    Скучно им без приключений, а туркам приятно, что очередная западная болячка проходит их проливы под турецким флагом.
    ul_vitalii
  4. Симон Сегодня, 06:24
    До ходят, наступит время - удирать будут!
    Симон
  5. Симон Сегодня, 06:27
    Цитата: a.s.zzz888
    Вот так они и будут сменять друг друга, и постоянно "торчать" около наших берегов. angry

    Наступит время, пожизненно будут торчать на дне у наших берегов! negative
    Симон
  6. Симон Сегодня, 06:29
    Цитата: 210окв
    Володь,доброе утро!В АД их..В АД!
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: 210окв
    сероводорода на глубине,
    Дима привет ! hi
    Туда еще их нужно опустить !

    Сначала на дно! Ну, а потом, куда хотите! negative laughing
    Симон
  7. Neputin Сегодня, 07:58
    По моему ошибочка в публикации. Не несет он ракеты "Томогавк". Может успели модернизировать?
    Основные характеристики: Водоизмещение стандартное 7500 тонн, полное 8100 тонн. Длина 152,4 метра, ширина 21,2 метра, осадка 7,4 метра. Скорость хода свыше 29 узлов. Дальность плавания 7000 морских миль на 18 узлах. Автономность 45 дней. Экипаж 190 человек.
    Двигатели: 2×газовые турбины Rolls-Royce WR-21; 2×дизель-генератора Wärtsilä V12 VASA32; 2×электродвигателя Converteam.
    Мощность: Турбины: 2×28 800 л.с. Дизель-генераторы: 2×2 700 л.с. Электродвигатели: 2×27 000 л.с.
    Движитель 2 винта регулируемого шага.
    Вооружение:
    Навигационное вооружение: многофункциональная РЛС SAMPSON.
    Радиолокационное вооружение: РЛС дальнего обнаружения воздушных и надводных целей S1850.
    Радиоэлектронное вооружение: сонар MFS-7000.
    Артиллерия: 1×114-мм Mark 8 Mod. 1.
    Зенитная артиллерия: 2×20-мм Mark 15 Phalanx CIWS, 2×30-мм ЗАУ Oerlikon KCB.
    Ракетное вооружение: ЗРК PAAMS (УВП SYLVER: 48 ЗУР «Астер-15» или «Астер-30»).
    Минно-торпедное вооружение: система противоторпедной защиты
    Авиационная группа: ангар, 1 вертолёт Westland Lynx HMA8 или Westland Merlin HM1.
    Neputin
  8. uav80 Сегодня, 08:15
    "Carney", который принимал участие в военных манёврах с ВМС Украины, предварительно заходя в Одесский порт. Корабль ВМС Украины покинул Чёрное море 13 января.

    Чёт я совсем запутался...
    uav80
  9. Старый26 Сегодня, 10:05
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: a.s.zzz888
    Вот так они и будут сменять друг друга, и постоянно "торчать" около наших берегов.
    - Пока не станем показывать клыки, как Северная Корея, так и будут матрасы и подматрасники нас ближними базами окружать и в пограничных морях крутиться.

    Даже если будем показывать клыки, как вы говорите, ничего не изменится. так же будут постоянно сменяться. Да и базами при желании будут окружать. Они вправе находится в Черном море в течение 21 суток, что они и делают

    Цитата: Neputin
    По моему ошибочка в публикации. Не несет он ракеты "Томогавк". Может успели модернизировать?

    Не успели. На нем только 2 четырехконтейнерные ПУ для "гарпуна". УВПУ "Сильвер А50" коротковата для "томагавка". хотя по размерам ячейки "томагавк" мог бы поместиться. Вот в ВПУ СИльвер А-70 влезет запросто

    Цитата: uav80
    "Carney", который принимал участие в военных манёврах с ВМС Украины, предварительно заходя в Одесский порт. Корабль ВМС Украины покинул Чёрное море 13 января.

    Чёт я совсем запутался...

    Описка. Корабль ВМС США покинул Черное море
    Старый26
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