Британский ракетный эсминец "заглянул" в Чёрное море

В Чёрном море вошёл очередной военный корабль стран НАТО. На сей раз речь идёт о ракетном эсминце ВМС Британии «Duncan». Британский корабль входил в Черноморский бассейн в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep, проходя, как того требует конвенция, проливы Босфор и Дарданеллы под турецким флагом.Британский «Duncan» фактически пришёл «на смену» американскому эсминцу "Carney", который принимал участие в военных манёврах с ВМС Украины, предварительно заходя в Одесский порт. Корабль ВМС Украины покинул Чёрное море 13 января.Эсминец «Duncan» несёт на своём борту вооружения в виде крылатых ракет «Томагавк». Длина корабля составляет 152,2 м, ширина – 21,4 м. Относится к проекту британских эсминцев «Дэринг» - по названию головного корабля. Дальность плавания – до 7 тыс. морских миль. Полный ход – 29 узлов. Автономность плавания – 45 суток. Команда – около 200 человек.Нужно напомнить, что это уже второй корабль британских ВМС, вошедший в Чёрном море за последние несколько дней. Неделей ранее в черноморскую акваторию зашёл разведывательный корабль «Enterprise» - официальная его характеристика - многоцелевой гидрографический.