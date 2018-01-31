США опубликовали кадры перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика

29 января 2018 года российский самолёт Су-27 осуществил перехват самолёта ВВС США EP-3, находившегося в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Было установлено, что это взаимодействие является небезопасным из-за подлёта Су-27 на расстояние до пяти футов и пересечения непосредственной траектории полёта ЕР-3, в результате чего ЕР-3 был вынужден пролететь через реактивную струю Су-27. Продолжительность сопровождения продолжалась 2 часа 40 минут.

Штаб военно-морских сил США опубликовал кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3E Aries II. Перехват состоялся в нейтральном воздушном пространстве неподалёку от берегов Крыма – южнее города Ялта.На кадрах можно видеть, как российский истребитель пролетает в нескольких метрах от самолёта-разведчика США, демонстрируя своё ракетное вооружение. Речь о ракетах класса "воздух-воздух".Напомним, что ранее в Пентагоне и Госдепе США заявили, что Су-27 ВКС РФ подлетал к американскому самолёту на расстояние около 1,5 м. По словам Хизер Науэрт (спикер Госдепа), такое «поведение русского лётчика могло спровоцировать авиакатастрофу", и "это является недопустимым пилотированием". О том, допустимо ли нахождение американского разведывательного самолёта за несколько тысяч км от США, в Госдепе не комментируют.На представленных кадрах можно видеть, что дистанция от истребителя Су-27 ВКС РФ до самолёта-разведчика ВВС США несколько больше полутора метров.Официальный релиз американского штаба: