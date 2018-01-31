10:34 31 января

США опубликовали кадры перехвата истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика

Штаб военно-морских сил США опубликовал кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3E Aries II. Перехват состоялся в нейтральном воздушном пространстве неподалёку от берегов Крыма – южнее города Ялта.

На кадрах можно видеть, как российский истребитель пролетает в нескольких метрах от самолёта-разведчика США, демонстрируя своё ракетное вооружение. Речь о ракетах класса "воздух-воздух".

Напомним, что ранее в Пентагоне и Госдепе США заявили, что Су-27 ВКС РФ подлетал к американскому самолёту на расстояние около 1,5 м. По словам Хизер Науэрт (спикер Госдепа), такое «поведение русского лётчика могло спровоцировать авиакатастрофу", и "это является недопустимым пилотированием". О том, допустимо ли нахождение американского разведывательного самолёта за несколько тысяч км от США, в Госдепе не комментируют.


На представленных кадрах можно видеть, что дистанция от истребителя Су-27 ВКС РФ до самолёта-разведчика ВВС США несколько больше полутора метров.



Официальный релиз американского штаба:
29 января 2018 года российский самолёт Су-27 осуществил перехват самолёта ВВС США EP-3, находившегося в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Было установлено, что это взаимодействие является небезопасным из-за подлёта Су-27 на расстояние до пяти футов и пересечения непосредственной траектории полёта ЕР-3, в результате чего ЕР-3 был вынужден пролететь через реактивную струю Су-27. Продолжительность сопровождения продолжалась 2 часа 40 минут.

Использованы фотографии: U.S. Navy
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:13
    Пусть будут уверены что их всегда есть кому встретить , видать в штаны напустили .
    Spartanez300
    1. Злой543 Сегодня, 06:18
      Ракеты показал, дал понять что не шутит и чтоб сваливали ...
      Злой543
      1. сибиралт Сегодня, 06:36
        "Сопровождение продолжалось 2 часа 40 минут". Похоже, наш пилот утомился сопровождать. winked
        сибиралт
        1. влад66 Сегодня, 08:27
          Не хрен делать полосатому утырку у наших границ.
          влад66
          1. Владимир16 Сегодня, 08:58
            Продолжительность сопровождения продолжалась 2 часа 40 минут.

            Продолжительность продолжалась laughing Где ж вас находят, писаки? lol
            Владимир16
            1. Романенко Сегодня, 09:03
              Ну так на масле масляном ведь летают, вот продолжительность продолжительная и получается....
              Просто беда последнее время с русским языком.
              Романенко
              1. andre Сегодня, 09:57
                Ну красава, че еще можно сказать!!!!
                andre
            2. домохозяйка Сегодня, 10:07
              Просто, наверное, перевели так ка у них написано было, в английском тексте. Конечно, можно было заменить слово, но ведь не художественный текст.
              домохозяйка
        2. Мар.Тира Сегодня, 08:29
          В Советское время сопровождение продолжалось и по 6 часов подряд.Керосин вылетал у истребителей будь здоров..Вот почему нужны эргономичные двигатели
          Мар.Тира
          1. Романенко Сегодня, 09:02
            Цитата :Вот почему нужны эргономичные двигатели...
            Экономичные, эргономика несколько о другом
            Романенко
            1. Мар.Тира Сегодня, 09:20
              И экономичные,и эргономичные!Одно другому не мешает.К этому и стремятся все конструкторы.Не придирайтесь,вы поняли о чём я!
              Мар.Тира
      2. victorsh Сегодня, 07:32
        Это нормальная практика.В 2000-х годах похожая ситуация была с друзьями-китайцами на ДВ.Раз"пассажир сбился"с маршрута и залетел на нашу территорию.На второй раз подняли истребитель и он показал-Я вооружен.Все.Летают по маршруту.
        victorsh
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:19
      Куда не сунься, везде их "непрофессионалы" встречают и главное только у наших границ. smile
      ul_vitalii
    3. трассер Сегодня, 06:26
      Проблема в том что у них самолетов на порядки больше...любых.
      трассер
      1. собаковод Сегодня, 07:16
        трассер Сегодня, 06:26 ↑ Новый
        Проблема в том что у них самолетов на порядки больше...любых.
        Есть, конечно пословица, что один в поле не воин, но это не про Россию. тому множество доказательств, подвиг того же Сиротинина. А уж о мастерстве наших лётчиков американцы сами раструбили на весь мир. Да, в чём то они нас опережают, но вот когда дело доходит до нерва, то тут уже даже памперсами их не уговорить.
        собаковод
      2. Кубик123 Сегодня, 07:22
        Цитата: трассер
        Проблема в том что у них самолетов на порядки больше...любых.

        Да не проблема это. Им нужно держать под контролем всю планету. У нас такой задачи просто нет. Какой смысл "клепать" то, что тебе не нужно?
        Кубик123
      3. insular Сегодня, 07:47
        Цитата: трассер
        Проблема в том что у них самолетов на порядки больше...любых.

        Их проблема в том, что к их же сожалению, их самолётов им недостаточно, любых, чтоб тягаться с ПВО ОДКБ и даже просто России в частности. И они это знают.
        insular
      4. askort154 Сегодня, 08:19
        трассер......Проблема в том что у них самолетов на порядки больше...любых.

        У них давно проблема. Так, в феврале 1958 г.над штатом Джорджия (США) из-за столкновения в воздухе бомбардировщика и истребителя, была "потеряна" атомная бомба, которая не найдена до сих пор. belay
        askort154
      5. Владимир К. Сегодня, 09:06
        Все таки не на порядки (значение слово "порядок" в математическом смысле точно знаете?). И потом: их самолеты рассосредоточены по всему миру, ведь они весь мир считают зоной своих интересов, а наши сконцентрированы на нашей территории. Так что на наших границах и прилегающих к ним территориях преймущества их ВВС над нашим почти не имеет, даже с учетом союзнических подразделений по нато. Кстати, (на 2013-й у сша 8200 самолетов - до половины не в строю, а у РФ - 2200 - разницы даже в один порядок нет) ссылка: https://aftershock.news/?q=node/363346&full
        Владимир К.
    4. Мар.Тира Сегодня, 06:35
      Наглость и борзота американцев просто зашкаливает.Такими я их видел и 30 лет назад.На кукан сами лезут,а потом нас же в в провокациях и обвиняют.
      Мар.Тира
      1. Mao Сегодня, 08:22
        Таки молодцы! А чего им бояться? Неужели Вы думаете, что они уж сильно опасаются государственное образование РФ, у которого нет собственного целого цикла авиостроения, которое подводные ракетоносцы на иголки пилит? К подобным "суверенам " у кого уважение искать?
        Mao
        1. Мар.Тира Сегодня, 08:36
          А во времена СССР.они похоже боялись летая вдоль наших границ,и в десятки раз чаще?Послушали бы хоть Кедми что-ли?Им не нужна Россия.Вообще ни какая.Не сильная,не слабая.И вынужден вас разочаровать,всё таки боятся.
          Мар.Тира
          1. Mestny Сегодня, 08:59
            Не кормите тролля.
            Mestny
            1. Mao Сегодня, 09:34
              А Вы считаете, что если кто то называет проблему "Проблемой" - он обязательно "Тролль"? laughing По Вашему, любой критически мыслящий, не смотрящий первые 5 кнопок TVзомбиящика и не терпящий существующий режим клептократии - враг государства??? laughing laughing laughing
              Видимо Вы наивный человек smile
              Mao
              1. Hammerlock Сегодня, 09:41
                да и не смотри ты "зомбоящик" (гордись этим, школота), но погряз, завяз в зомбопаутине под названием интернет. Иди на порнохаб, там твоё место
                Hammerlock
                1. Mao Сегодня, 09:43
                  Не можешь атаковать мысль - атакуй мыслителя good
                  Mao
          2. Mao Сегодня, 09:18
            Согласен с Вами, во времена ССР они И боялись, И уважали.
            Сейчас же, судя по всему, вряд ли боятся (иначе не позволяли бы себе непозволительного), скорее - опасаются. Ну как, например, опасаются обезьяну с гранатой. На счёт уважения - нет никакого.
            Что говаривал Кедми, мне известно. Вам, также, должно быть известно что говаривал Бжезинский про "элиту" - "чья она: ваша или наша"
            Поэтому и не боятся и не уважают, а всего лишь чуть опасаются: от обезьяны всего можно ожидать. Но это не повод для гордости.
            Mao
            1. домохозяйка Сегодня, 10:11
              это кто тут обезьяна? Это ты нашу страну так? Ах, ты... отвали отсюда
              домохозяйка
              1. Mao Сегодня, 10:31
                Это аллегория (термин для тех, кто понимает).
                Цитата: домохозяйка
                это кто тут обезьяна? Это ты нашу страну так? Ах, ты... отвали отсюда

                Из методички кремле-тролля: "Избегайте ответов на прямые вопросы. Цепляйтесь к определённым словам, манипулирование которыми наносит вред оппоненту".
                Ты ей следуешь good
                Mao
  2. 210окв Сегодня, 06:14
    А куда жалобу подаете?В "Спортлото?"
    210окв
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:25
      Цитата: 210окв
      А куда жалобу подаете?В "Спортлото?"

      Нет. Они в МОК(или вада - один черт) подадут. Наши пилоты мол используют допинг перед полетом laughing
      IGOR GORDEEV
    2. Злой543 Сегодня, 06:25
      Не в оон, как Ванька Жуков на деревню дедушке:" дорогой генеральный секретарь..... И мимо нас в полутора метрах, а потом ракету показали и ейной харей нам в морду тыкали "
      Злой543
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:20
    Ну, ни как не привыкнут мерикатосы, что их тут не жалуют! Потому летайте где нибудь над племенами, у них пока ещё нет авиации... laughing
    a.s.zzz888
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    С глазомером у них гадко -там явно больше полутора метров! Интересно, а свои самолеты тоже в сша обязаны летать на удалении полсотни метров минимум, иначе один пилот может засудить другого "за домогательство на рабочем месте "???
    Геркулесыч
    1. rc56 Сегодня, 07:26
      Верняк "нолик" забыли написать. Вот и вышло 5 вместо 50 футов...
      rc56
  5. martin-159 Сегодня, 06:21
    Это был самый опасный момент? А где 5 футов?
    martin-159
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:37
      А где 5 футов? Уже под килем.....
      ВЕРЕСК
  6. Yngvar Сегодня, 06:45
    Если страшно... Ну не летайте здесь! "Профессионалы" ёлы - палы!
    Yngvar
  7. Vard Сегодня, 06:48
    Дядька летал стрелком... Рассказывал как их перехватывали. Не с ним было, но в их части... Истребитель попал в спутную струю и сорвался в штопор... Так и не вышел...
    Vard
    1. rc56 Сегодня, 08:11
      26 июня 1980 г. катастрофа Ту-16Р (КК военный летчик 1-го класса, командир отряда, майор Г.В.Казакова)
      50 гв одрап ТОФ, Пристань =7= Каракозов Геннадий Васильевич
      ДСМУ. Полет на боевую службу.
      Через 1ч 27мин после взлета, выполняя полет в составе пары самолетов на Н=200-400 м экипаж прямо по курсу на удалении 30-35 км обнаружил три надводные цели. После выхода на цель, классифицировали и сфотографировали с носовых курсовых углов. Ведущий принял решение выполнить повторный заход на десантный корабль для фотографирования его с траверзных курсовых углов. При выполнении повторного захода ведомый кратковременно терял из виду ведущего из-за попадания в облачность.
      Через 9 сек после выполнения фотографирования десантного корабля с траверзных углов, ведомый увидел самолет ведущего на высоте 200 м в правом крене объятым пламенем. Шлейф тянулся на 150-200 метров. Никто самолёт не покинул. Момент падения самолета ведущего ведомый не наблюдал. Сняв горящие пятна на воде, из-за малого остатка топлива вернулся на базу. Истинная причина катастрофы не установлена

      Выполнял в паре с капитаном А.Д.Щипачевым воздушную разведку кораблей в акватории Японского моря. Полёт парой шел на высоте 200-400м на удалении 1,5 - 2км. В точке с широтой 38052. и долготой 138012. обнаружили (60 км с-з от яп.о.Садо) 3 цели, опознали первую - японский десантный корабль. Потом сняли два других (сторожевик и тральщик).
      По другой версии: во время воздушной разведки японских кораблей в районе японского острова Садо ведомый увидел яркую вспышку в месте ведущего, затем самолёт без крыла вошел в штопор и упал в море.
      КК майор Г.В. Каракозова, начальник связи эскадрильи капитан Белоусов Леонид Филиппович, капитан В.Е. Федоров, лейтенант В. А. Чевурин, КОУ прапорщик В.П. Лысенко, ВСР мл. сержант С. В. Завьялов, курсант С.В. Дмитриев.
      Нашли тела: ШК В.Кедрова и ВШК С.Дмитриева
      rc56
  8. zulusuluz Сегодня, 07:10
    Нужно было "голубя" в двигатель подкинуть...
    zulusuluz
  9. tralmaster. Сегодня, 07:10
    Да у страха глаза велики.
    tralmaster.
  10. Чичиков Сегодня, 07:22
    У страха глаза велики! Учитывая то, что длинна сушки более 20 метров, по съемке, сближение не менее 50.
    Чичиков
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 07:36
    А чего они у нас делают?Не пора организовать полёты нашей разведавиации в районе южных побережий матрасов?Под прикрытием Су-30-х.Баш на баш.
    ВЕРЕСК
  12. rocket757 Сегодня, 08:09
    Точка рандеву - у НАШИХ границ!!! Какие дальше могут быть .... вопросы???
    rocket757
  13. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    Да устал наш пилот их сопровождать. Про 2 часа с лишним - это что то из области "пяти футов".
    А вот то, что струей двигателей Сушка легко может встряхнуть разведчика, так что за потодок кабины хвататься будут - это да...
    Горный стрелок
  14. Владимир К. Сегодня, 08:56
    Сами подобное же вытворяют с нашими самолетами. Хотят давить психологически, устраивая скандалы каждый раз, чтоб наши начали бояться нарушать их "законное" право летать, где хотят. Я бы еще испытал на электронике их разведчиков наши средства РЭБ - пусть их пилоты нек сомневаются, что полеты вдоль наших границ не столь безопасны, как им это внушают.
    Владимир К.
  15. Jovanni Сегодня, 09:01
    Ой, да какие там полтора метра! Это им со страху привиделось. Нормально пролетел, просто поздоровался. Ну и ракеты показал, - всё по честному...
    Jovanni
  16. bogart047 Сегодня, 09:50
    4 секунды отборнейшего триллера. Теперь понятно, почему они так испугались(нет)
    bogart047
  17. AndreyS Сегодня, 09:56
    На представленных кадрах можно видеть, что дистанция от истребителя Су-27 ВКС РФ до самолёта-разведчика ВВС США несколько больше полутора метров.
    Интересно и где на кадрах видно, что в полутора метрах?! Я вижу метров 15-20, а то и больше! Если бы он в полутора метрах пролетал, то закрыл бы фюзеляжем всю камеру не на одну секунду! Его длина 21,935 метров, а размах крыла 14,698 метров.
    Ну как то так должно быть на экране.
    AndreyS
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