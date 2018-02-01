10:48 01 февраля

Как американские списки связаны с глобальным враньём власть имущих

Статья является логическим продолжением ранее опубликованной "Почему нас боятся, а мы нет". Задача уничтожения России любым способом у Запада осталась. Слишком часто "цивилизованные" получали по наглой роже от "дикарей с Востока". Слишком много эти самые дикари освоили за свою тысячелетнюю историю территорий. Слишком много на этой территории спрятано богатств.

Как американские списки связаны с глобальным враньём власть имущих


Уроки, которые преподали русские всем великим и не очень полководцам, усвоены. Да и глобальный Запад мало-помалу из агрессивного и жестокого воина превратился в большое пузо. Пузо, для которого главное — потреблять. Потреблять хочется, а вот производить не хочется. Зачем, когда рядом огромная страна, в которой люди живут в XIX веке и за самое малое послабление режима и небольшой кусок европейского пирога с удовольствием будут обслуживать этот самый Большой Живот.


Второй день российские СМИ пестрят материалами об очередном американском докладе, точнее, предупреждении об очередных санкциях. Мнения политиков, чиновников, журналистов, простых людей разделились кардинально. От смеха и "а нам всё равно" до "Запад объявил нам войну". И продолжаться это будет достаточно долго. Так или иначе, до выборов нового президента "медиатрясение" будет продолжаться.

На самом деле список — это всего лишь часть большой и давно начатой спецслужбами Запада операции по развалу СССР, а затем и России. Всего лишь предупреждение некоторым людям о том, что они на большом и серьезном "крючке". В достаточно большой массе упомянутых в списке есть те, кто будет реально "воздействовать на власть".

В прошлой статье было подробно рассказано о различиях взглядов на миропорядок, на другие народы, на соседние государства. Л различиях, которые невозможно преодолеть, пока существует многонациональная Россия. И лишь вскользь затронута ещё одна сторона мировоззрения русских. Взаимоотношения правящей элиты и простого народа.

Многие годы "строительства капитализма" действительно разрушили некоторые исконно русские черты этих взаимоотношений. Достаточно большая часть россиян на собственной шкуре почувствовала "разницу в доходах". Да и поведение наших богатеньких буратин часто вызывает достаточно негативные чувства. Все эти банкеты на сотни тысяч евро, автомобили за многие миллионы, на которых отпрыски "новых русских" убивают людей в авариях, часы за десятки миллионов на руках...

Говоря выше о продолжении операции по развалу СССР и России, мы имели в виду то, что в любой такой операции есть несколько направлений ударов. В том числе и с использованием местных кадров. Тех, кого стыдливо называют агентами влияния. Тех, кто по разным причинам стал врагом Родины.

Многие, наверное, обратили внимание на некоторое повышение негатива по отношению к власти сегодня. Люди смотрят телевизор, люди читают статьи и видят разницу между тем, о чем говорят наши пропагандисты и тем, что происходит с каждым конкретным человеком. Люди видят глобальное враньё.

Причем враньё как-то незаметно превратилось в основу государственной политики. Любой очередной указ президента о повышении заработной платы какой-либо категории работников многократно транслируется нашими СМИ. Но что происходит потом? А потом вступают в действие условия его выполнения. И по факту заработная плата остается такой же, как была раньше, а то и уменьшается.

Мы возмущаемся атакой ВАДА на наших спортсменов, но выясняется, что наши чиновники сами спровоцировали эту атаку бездействием и предательством спортсменов. Улыбаться в объективы телекамер и рассказывать об очередных чемпионах хорошо. Народ слушает с удовольствием и гордится. А то, что через месяц, год, десятилетие медали у этих спортсменов отберут, не важно.

Если честно, сомнительно, чтобы глобальное враньё могло существовать без ведома власти. Сомнительно, что факты этого вранья были не известны правительству и президенту. На прямых линиях вопросы действительно задаются жесткие. И конкретные, с указанием виновников и организаций, которые врут, передергивают, юлят.

Так что же происходит? Врать стране необходимо? Враньё во благо государства, а значит, во благо народа? А всё, что не укладывается в эту концепцию от лукавого? От либерала? От критиканов? Примеры?

Да пожалуйста. Посмотрите на "внезапно возникшего" кандидата в президенты Грудинина. То, что в Кремле «проспали» кандидата, который реально сможет стать основой для тех, кто не верит в Путина (а таких накопилось много), факт. Равно как и факт, что травля началась.

Чтоб вы так, господа-коллеги, на чиновников из ЕР компромат искали! Но к чиновникам мы еще вернемся. Здесь же вакханалия. Изоврали о Павле Грудинине все, что только можно. И слова, и цифры, и факты. И до сих пор в СМИ гордо топорщат перышки «знающие». Дескать, никак нельзя сравнивать Грудинина и Путина. Ну не рядом они вообще.

А почему нельзя? Сейчас идет предвыборная гонка. Медиапространство напоминает канализационную трубу, выведенную в ближайшую речку. Если постоять и посмотреть на то, что всплывает, то можно… составить мнение о благосостоянии жителей микрорайона.

Деньги Грудинина на зарубежных счетах? А странные фамилии вроде Тимченко, Ролдугина, Ротенбергов и прочих? А ведь связывают их именно с президентом. На один фейк всегда там же найдется другой. Или наш президент получает такую маленькую зарплату, что вся она уходит "на жизнь"? Ведь никто не говорит о каких-то нарушениях закона. Так зачем делать из главы государства глупца? Зачем врать?

Но это, так сказать, политические разборки. Враньё-то идет даже на обычном, бытовом уровне. Про известную историю с пьяным вдрызг мальчиком умолчим. Ребенок-алкоголик — это в России норма. Но о последней истории из славного города Петрозаводска поговорить стоит.

Мужчина, отец четырех детей, покончил жизнь самоубийством. Причина банальна. Господа-застройщики отняли у него квартиру. Бывает. У нас сотни, тысячи обманутых дольщиков. Но есть один маленький нюанс. Застройщики занимают достаточно серьезные должности в одной очень уважаемой партии.

Что происходит дальше? Не произошло, а происходит даже сегодня. Предсказуемо? В свете политики тотального вранья вполне. Тему самоубийства отца четверых детей начали не замалчивать, а затаптывать. И дети не его были (двое), и пил-гулял он, и жену бил (потому и развелась). В общем, стандартное СМИ-свинство. Пьяный мальчик во всей красе. Родственники и друзья, как могут, отбиваются, но следствие из кожи вон лезет, чтобы не вышло дело по статье «доведение до самоубийства». И ложь льется даже не ведрами. Бассейнами.

Складывается впечатление, что до 18 марта в регионах позволено все. Условие одно — никакой огласки, все тушить сразу. И – отличная явка на выборы с соответствующим процентом голосов за Путина. И трава не расти. Возможно, потому власти в том же Петрозаводске пальцем о палец не ударяют. А может, потому, что глава заксобрания и фракции ЕР в одном лице, и детский омбудсмен в Карелии и глава ЕР в деле.

Главное – затоптать дело как можно глубже. Чтобы была тишь и благодать на фоне всеобщего благоденствия. А после 18 марта сразу амнистия, если результаты и явка будут хорошими. И можно продолжать спокойно работать на благо страны.

Ещё? Мы уже писали о том, что происходит в 20-й армии ЗВО. Как капитан Золотарев обратился к главкому по теме разворовывания армейского имущества и коррупционных схем в армии. Капитана судили по абсолютно безумному обвинению, и суд капитан выиграл. Кто-то рыпнулся навести порядок? Отнюдь. Военные следователи рыщут по училищам и частям, где учился/служил Золотарев. В поисках компромата. Но в самой части пока расследований никаких.

Но Золотарева уже обвинили во всем, в чем только можно. В том числе и некоторые официальные лица, и СМИ, радостно вставшие на защиту… На защиту чего только, не совсем понятно. Видимо, на защиту воров и бандитов в форме офицеров российской армии. Примерно в том же ключе шли два других дела, которые мы сейчас изучаем. Одно на далеком от нас Северном флоте, второе опять же в ЗВО.

Предвыборная кампания вскрывает множество реальных фактов и множество "фактов от СМИ". Проще всего эти факты не замечать. Волна пройдет, и снова наступит тишь да гладь. И жизнь будет продолжаться так же, как была до этой политической встряски. Будет ли?

Вернемся к началу статьи. К той самой операции, которую проводят "наши партнеры" против России. И к тому списку, о котором говорят.

У большинства читателей, как нам кажется, картинка сложилась. Список реально работает и уже давно. То, что он опубликован лишь сейчас, ничего не значит. Те, для кого он является предупреждением, всё и давно знают. Деньги помогают "узнавать новости раньше всех". И результатом этой работы стало то, что в стране всё меньше и меньше верят властям.

Всё чаще и чаще мы слышим примерно такие слова: "Голосовать буду хоть за черта лысого, только не за тех, кто виноват в беспределе". "Уважаю Путина за внешнюю политику, но для меня лично он не сделал ничего хорошего". "Хочу, чтобы моя жизнь стала стабильнее. И мне по барабану наши победы где-то там"...

Так, может, хватит врать не только нам, но и себе? Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Сколько шишек надо набить, чтобы понять, что на вранье не победишь? Не бывает вранья во благо! Если, конечно, считать благом смерть больного, которому врачи так и не сказали, что он умирает. И не закончил умерший своих земных дел по этой причине.

А враньё как государственная политика — это прямой путь к самоуничтожению. Сдаемся? Поднимаем руки вверх и шагаем с понурой головой в "западный рай" на правах рабов? Мы русские или просто родились на территории России?
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. Злючный Сегодня, 07:21
    Удивляет одно .. когда например врут о том же Навальном (я не его сторонник, он мне не приятен), тут это нормально, когда врут о капитане, это плохо. Проблема в том, что мы сами, в том числе и здесь, идет на поводу многих авторов и комментаторов - типа этот плохой, этот хороший. И чем ближе к выборам, тем больше тут льется грязи и похвалы.

    А по логике - надо подходить ко всем одинаково, правда одна. И разбирать по полочкам, что и как, без разницы как мы относимся к тому, о ком пишут в материале, показывают в СМИ и т.д.

    И главное - все это вранье, очень подстегивает молодежь, не зря всякие там Навальные делают акцент на ней, ибо они вырастут .. и тогда начнется веселье, по примеру событий 2014 года на Украине. Но к сожалению, нынешние чиновники слишком тупы, не понимают современные технологии, им проще все запретить и врать дальше. Это очень плохо кончиться для России :(
    Злючный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:04
      Ставер-Скоморохов (баньши)- пять,за статью. hi что делать? идти на выборы.пусть разум и совесть каждого,решает за кого. "майдана" нехочу,но и нынешнее положение дел-трясина.не вовремя Цой про "перемены" спел,не тогда они нужны были.
      андрей юрьевич
      1. ЛИХОй Сегодня, 09:57
        Андрей Юрьевич, а Вы голосуйте за Павла Грудинина, а оставшееся г...но отриньте.
        ЛИХОй
    2. ИмПерц Сегодня, 08:05
      Цитата: Злючный
      когда например врут о том же Навальном

      Интересно, а что врут?
      Я не с целью поспорить или оспорить, просто интересно)
      ИмПерц
      1. Monster_Fat Сегодня, 09:16
        Кому интересны "выборы" в России? Как не проголосуй в конце выйдет дяденька и скажет :"победил такой-то кандидат с такими-то процентами"-и все-дело сделано. Пусть потом остальные кандидаты ходят по судам, что-то там доказывают...-все, "поезд ушел". В России действует, как нигде, поговорка: "После драки, кулаками не машут".... Скажете, такого не может быть? Еще как может-вон, в 1996 году с Зю такое проделали, он бедный, потом по судам исходился, доказывая, что именно он выиграл выборы и доказал....через несколько лет.... до сих пор вон слезы и сопли размазывает по этому поводу.....
        Monster_Fat
      2. rocket757 Сегодня, 09:17
        Да ладно, если покопаться тщательнее, про любого найдётся, то что врут или выносят "обвинения" без явных доказательств.
        Значимость того, эт оценка субъективная, а факты найдутся.
        rocket757
      3. zyzx Сегодня, 09:50
        Врут про Навального примерно все. Почитаешь клоун,клоуном. Как то он в Новосибе выступал,я на этот шабаш,естественно не ходил,но по излучателю некоторые тезисы выступления послушал,говорит складно,продуманно,явно не такой клоун как его рисуют.
        zyzx
    3. zyzx Сегодня, 09:47
      Да нет в большой политике,честных людей. Просто если у Грудинина рыльце в пушку,то у Путина в тоннах стекловаты. Про того же Навального могу сказать одно,чмырят его все,даже за,то,что у него есть жир,ведь все знают политику нельзя быть жирным (только Вольфычу).
      zyzx
    4. To be or not to be Сегодня, 10:37
      Критиковать Льзя... Врут все ! в каждом болоте своя ПРАВДА! Система такая !
      Скачем дальше...но куда...???
      Вчера была статья " ТЕМПЫ РОСТА РОССИИ ПРИ ПУТИНЕ ОПЕРЕЖАЮТ КИТАЙСКИЕ" с цифрами .Написана по цифиркам ЦРУ..
      http://www.iarex.ru/news/55449.html
      "ВВП 1999-2016
      Экономический рост страны при Путине 3,862х100/0,6203=622,6%
      Экономический рост в Китае 21,29х100/4,8=443,54%

      ППС 1999-2016
      Паритет покупательной способности на душу населения в России вырос 26,9х100/4,2=640,5%
      Паритет покупательной способности на душу населения в Китае вырос 15,4х100/3,8=405,3%

      640/405=Россия растет на 58% быстрей, чем Китай.

      Все так быстро привыкают к хорошему, что забывают, в 1999 году русские жили точно так же, как китайцы.

      Си Цзиньпин и Ху Цзиньтао всегда нервно курят смотря на Путина""
      Продолжаем СКАКАТЬ в 90-е .соскучились ?
      To be or not to be
  2. Дед Талаш Сегодня, 07:53
    Работа у них такая..раз в шесть лет вспоминать о народе...)) и раз в шесть лет организовавать центры по приему граждан, бросаться под эксковаторы, делать красивую картинку общения с простым народом..а пройдет волна, тихо пилить бабло на благо себя любимых...."у народа нету хлеба? Пускай едят пирожные..." (дама, которая плохо закончила)).
    Дед Талаш
    1. ИмПерц Сегодня, 07:59
      Цитата: Дед Талаш
      "у народа нету хлеба? Пускай едят пирожные..." (дама, которая плохо закончила)).

      Опять ошибочка. Это была не она.
      Вы, вероятно, помните тот школьный урок истории, словно это было вчера. 1789 год. Французская революция в разгаре. Парижская беднота бунтует, поскольку у народа нет хлеба, а королева Мария-Антуанетта — бесчувственно безразличная, пытаясь пошутить или просто из природной глупости, — не находит ничего лучшего, как предложить, чтобы вместо хлеба они ели пирожные.
      Проблема номер один заключается в том, что это были не пирожные, а бриоши (оригинальный французский текст звучит так: Qu'ils mangentde la brioche). Согласно Алану Дэвидсону и его «Оксфордскому справочнику по кулинарии», «бриошь в XVIII веке представлял собой лишь слегка обогащенную (за счет скромного количества масла и яиц) булочку, по сути не далеко ушедшую от хорошего белого хлеба». Так что предложение королевы вполне можно считать попыткой сделать доброе дело: мол, если народ хочет хлеба, дайте им того, что получше.
      И все бы хорошо, вот только Мария-Антуанетта ничего подобного не говорила. Фраза активно курсировала в печати начиная аж с 1760 года — для иллюстрации разложения аристократии. А Жан-Жак Руссо вообще утверждал, что слышал ее еще в 1740-м.
      Последний из биографов Марии-Антуанетты, леди Антония Фрейзер, приписывает это высказывание совершенно другой королеве — Марии-Терезии, супруге Людовика XIV, «Короля-солнце», — хотя в действительности сказать ее мог кто угодно: восемнадцатый век не испытывал недостатка в благородных барынях. Возможно также, что знаменитая фраза вообще была придумана в пропагандистских целях.
      Известна и еще одна история, согласно которой именно Мария-Антуанетта познакомила Францию с круассанами, якобы привезенными из родной Вены. Нам этот миф тоже представляется маловероятным, поскольку первое упоминание о круассанах во Франции относится лишь к 1853 году.
      Что интересно, примерно в то же самое время странствующие австрийские кондитеры завезли рецепт слоеного теста в Данию. С тех пор знаменитые «датские плюшки» известны в этой стране как wienerbrod («венский хлеб»).
      В Вене же их называют Kopenhagener (То есть «копенгагенскими» (нем.).).
      ИмПерц
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:51
        Опять ошибочка. Это была не она.
        то есть,то что вы выдернули с Гугла-истина? нет,это просто вы умеете пользоваться клавиатурой. hi
        андрей юрьевич
        1. ИмПерц Сегодня, 09:02
          Цитата: андрей юрьевич
          то есть,то что вы выдернули с Гугла-истина?

          Могу ручками ещё раз написать, что слова, приписываемые Марие-Антуаннете это исторический миф, крепко засевший в головах, не умеющих пользоваться гуглом hi
          Цитата: андрей юрьевич
          это просто вы умеете пользоваться клавиатурой

          Совершенно верно good
          ИмПерц
          1. ССИ Сегодня, 09:29
            А где "ссуть"-? Ну, не Мария-Антуанетта это молвила, тогда кто? Гугел про это ничего не молвит?
            ССИ
  3. Bastinda Сегодня, 07:59
    Мне кажется, западу не выгодно разваливать Россию, неизвестно кто будет контролировать ЯО. Запад очень устраивает кандидатура Путина, и ЯО под контролем, и страна под контролем, и ресурсы продаем, и наши рынки открыты(не конкуренты). Чего уж большего желать?
    Bastinda
    1. rocket757 Сегодня, 08:09
      Мы шо, абсолютно уверены что запад един в своих хотелках?
      Когда есть, что, как бы можно поделить, всегда найдутся самые хотящие! Они будут отталкивать других, хотящих не меньше.
      Нюанс в том, что у нас не меньше хотящих и толкающихся ... калибром мож поменьше, но не менее агрессивных, да и к объекту желания стоящих поближе!
      Короче, обычная такая возня\ грызня в которой мы увы не сторонние наблюдатели, а прямые жертвы!
      rocket757
    2. андрей юрьевич Сегодня, 09:02
      Цитата: Bastinda
      Мне кажется, западу не выгодно разваливать Россию, неизвестно кто будет контролировать ЯО. Запад очень устраивает кандидатура Путина, и ЯО под контролем, и страна под контролем, и ресурсы продаем, и наши рынки открыты(не конкуренты). Чего уж большего желать?

      тут есть рационально "зерно",действительно,в кризис 90х,когда казалось-бери голыми руками Страну,оставался неясным фактор- "Кнопка" у кого? what янки были в "ахтунге",казалось и победа вот она, и в то же время "сатана" где то, а вдруг около "Кнопки" окажется патриотически настроенный Прапорщик" ?
      андрей юрьевич
  4. parusnik Сегодня, 08:05
    Посмотрите на "внезапно возникшего" кандидата в президенты Грудинина.
    ... Ну, что, отец, коммунисты в вашем городе есть? Кому и Грудинин коммунист....
    А враньё как государственная политика — это прямой путь к самоуничтожению.
    ...К этому и идем...На своих ошибках не учимся на чужих тем более...
    parusnik
  5. Uncle Lee Сегодня, 08:08
    хватит врать не только нам, но и себе?

    Чистая правда со временем восторжествует,
    Если проделает тоже, что грязная ложь !

    В. Высоцкий
    Uncle Lee
  6. кедр Сегодня, 08:15
    "...Многие, наверное, обратили внимание на некоторое повышение негатива по отношению к власти сегодня. Люди смотрят телевизор, люди читают статьи и видят разницу между тем, о чем говорят наши пропагандисты и тем, что происходит с каждым конкретным человеком. Люди видят глобальное враньё.
    Причем враньё как-то незаметно превратилось в основу государственной политики. Любой очередной указ президента о повышении заработной платы какой-либо категории работников многократно транслируется нашими СМИ. Но что происходит потом? А потом вступают в действие условия его выполнения. И по факту заработная плата остается такой же, как была раньше, а то и уменьшается.
    Мы возмущаемся атакой ВАДА на наших спортсменов, но выясняется, что наши чиновники сами спровоцировали эту атаку бездействием и предательством спортсменов. Улыбаться в объективы телекамер и рассказывать об очередных чемпионах хорошо. Народ слушает с удовольствием и гордится. А то, что через месяц, год, десятилетие медали у этих спортсменов отберут, не важно.
    Если честно, сомнительно, чтобы глобальное враньё могло существовать без ведома власти. Сомнительно, что факты этого вранья были не известны правительству и президенту. На прямых линиях вопросы действительно задаются жесткие. И конкретные, с указанием виновников и организаций, которые врут, передергивают, юлят..."

    Авторы, как всегда верны себе. Не могут не пнуть Путина... Он им обещал удвоение зарплаты в своём указе, а в замен в очередной раз послал...
    А ведь прекрасно знают, что указы Путина для "наших" чиновников "нашего" государства не указ. Выполнять их они НЕ ОБЯЗАНЫ. Потому, как знают, что Президент по "нашей" Конституции не власть, а только гарант соблюдения всеми ветвями власти этой самой Конституции. Именно поэтому строго спрашивать за не выполнение своих указов он не имеет право. Более того по "нашей" Конституции начни он, как многие мечтают, гонять чиновников колониальной администрации, ему светит уголовщина за захват власти или, как минимум импичмент. Это чётко прописано в "нашей" Конституции, которую гарант обязан первым соблюдать и выполнять.
    По факту "наше" правительство - это колониальная администрация поставленная Вашингтоном после победы над СССР в ХВ. Кремлёвский список - это есть команда Вашингтона своим "К ноге" и Служить". По другому завоеватели с побеждёнными и не разговаривают.
    Авторы это прекрасно знают, но юлят и упорно выруливают на Грудинина, ставленника всё того же Вашингтона, подарившего нам свою Конституцию, которая спеленала нас по рукам и ногам, которую Путин может изменить, а Грудинин никогда.
    Зрите в корень, уважаемые. Спецслужбы США не только составляют списки потенциальных агентов и предателей в России, но они реально имеют свою агентуру и предателей здесь и эта кодла действует на развал и уничтожение Росси и народа, но авторы об этом умолчали...
    кедр
    1. Оверлок Сегодня, 10:42
      Цитата: кедр
      Потому, как знают, что Президент по "нашей" Конституции не власть, а только гарант соблюдения всеми ветвями власти этой самой Конституции. Именно поэтому строго спрашивать за не выполнение своих указов он не имеет право. Более того по "нашей" Конституции начни он, как многие мечтают, гонять чиновников колониальной администрации, ему светит уголовщина за захват власти или, как минимум импичмент. Это чётко прописано в "нашей" Конституции, которую гарант обязан первым соблюдать и выполнять.

      не пойму я вас. Если Президент РФ "кукла", то почему за власть так держится? Ведь по вашей логике, он даже министра выгнать не может?
      Оверлок
    2. Оверлок Сегодня, 10:46
      Цитата: кедр
      Зрите в корень, уважаемые. Спецслужбы США не только составляют списки потенциальных агентов и предателей в России, но они реально имеют свою агентуру и предателей здесь и эта кодла действует на развал и уничтожение Росси и народа, но авторы об этом умолчали...

      агенты ЦРУ ищут свою добыку среди тех, кто владеет деньгами, ибо прекрасно понимают, сейчас деньги в большинстве случаев можно только украсть. Среди простого люда агенты могут быть среди нищих. Кто в среднем достатке- тому это нахрен надо.
      Вот и получается, что политика власти сама увеличивает поле для агентов ЦРУ-пропасть между нищими и богатыми в РФ выросла в разы.
      Полагаю, что агентов все-таки проще искать на Охотном ряду. Мы там не работаем
      Оверлок
  7. akudr48 Сегодня, 08:19
    Хорошая публикация. Все правильно сказано, что сказано, за небольшим исключением.

    Не могу согласиться с таким выражением
    Поднимаем руки вверх и шагаем с понурой головой в "западный рай" на правах рабов?

    Подавляющее число народонаселения уже добилось для себя "прав рабов", и шагать ему никуда не надо, можно и на месте пребывания реализовывать приобретенные за счет собственной глупости, трусости и легковерия эти права, чему тотальное вранье власти "как государственная политика" способствует.

    Но только способствует, и отделить ложь от правды, не верить лжи и не быть хотя бы перед самим собой трусом - это зависит только от самого гражданина.
    akudr48
  8. ЛИХОй Сегодня, 08:31
    Статья блестящая. Не в бровь, а в глаз. 18 лет Он у власти и с каждым годом всё тяжелее жить простым людям. Лучше и веселее становится только Его друзьям и приближённым. Реальные успехи в промышленности и экономике за неимением таковых массово заменяет государственный PR, бессмысленный и беспощадный. Он постоянно на экране TV, Он даёт поручения, Ему докладывают министры - капиталисты, без Него - война и конец цивилизации. Ребята, это же и есть застой. Даже при позднем Брежневе было меньше треска и визгов по-поводу величия Вождя. Верхушка не хочет перемен, ей нужен Он, как гарант неприкосновенности наворованного. Люди ждут перемен, отсюда мгновенная популярность ранее никому не известного Павла Грудинина, предлагающего концепцию мощной державы в качестве социального государства. Я прочёл программу левых сил "20 шагов" и отметил, в ней есть всё, что ждал народ от Него 18 лет. И не дождался... Он - велик, Он действительно сохранил Россию, как единой государство, Он вернул Крым. Но, время идёт, несменяемая власть становится опасна для общества. Тем более, когда её легитимность замешана на потоках лжи, лицемерия и вылизывания анального отверстия до зеркального блеска.
    ЛИХОй
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:21
      Когда слушаю очередную "лапшу", типа "майских заказов" и потом, читаю сладостные завывания по этому поводу "патриотично настроенной части населения", то почему-то, всегда, вспоминается Шнур и его "Ленинград": "...любит наш народ, всякое....."....
      Monster_Fat
    2. ССИ Сегодня, 09:37
      Цитата: ЛИХОй
      , а в глаз. 18 лет Он у власти

      Прошу прощения, а при ЕБН он где был??? Не у власти? А у Собчака он где был???
      ССИ
      1. ЛИХОй Сегодня, 09:51
        Уважаемый ССИ, я слово власть употребил здесь в высшем смысле: премьерзидент. Всё - таки, на должности зама мэра Петербурга сложно влиять на политику страны, а глава ФСБ при ЕБН был ещё заточен на профдеятельности.
        ЛИХОй
        1. ССИ Сегодня, 10:35
          Ну, наверное...Но все равно, был при информации где что и как....
          ССИ
  9. Лесс Сегодня, 08:41
    Эх, я бы счас высказался по поводу очередного творения аналитиков, но увы... За последнее свое высказывание на подобную тему получил предупреждение за троллинг данных авторов, поэтому я скромно промолчу laughing
    Лесс
    1. rocket757 Сегодня, 09:12
      Полезно это!
      Вот про запуск с Восточного не трещали и что? Ракета прошла, спутники работают!
      И не важно, что просто тщательнее подготовились, реальную работу провели, главное тихо, без шума и пыли и победа вот она!
      Так что старая такая мысль - Молчание золото - имеет под собой, как бы, реальные основания.
      rocket757
      1. Лесс Сегодня, 09:14
        Во-первых, я не трещу, а пишу и говорю, так что следите за вашими словами.
        Во-вторых - не я.
        Лесс
        1. rocket757 Сегодня, 09:37
          Извините конечно.
          Не рассчитал, что так буквально воспримете мой "комплимент"???
          rocket757
          1. Лесс Сегодня, 09:46
            Извиняю, не вопрос. Я вообще человек не злопамятный. Просто злой... и память хорошая wink
            Лесс
  10. ttk1975 Сегодня, 09:31
    Толковая статья, особливо про работу СМИ и следственных органов.
    ttk1975
  11. Monster_Fat Сегодня, 09:42
    Поднимаем руки вверх и шагаем с понурой головой в "западный рай" на правах рабов?

    Ну, например есть разница быть рабом Ротшильдов и российских "ответственных предпринимателей" . Ротшильды своим "рабам" деньги хорошие платят, а вторые-просто "кидают". Может все же быть рабом у Ротшильдов лучше, чем холопом у местных "бояр"? wink
    Monster_Fat
    1. rocket757 Сегодня, 10:26
      Сбр...соврал и рассмешил!
      По факту, а какая разница где быть рабом?
      rocket757
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:44
        Вот и я о том. Или в России все считают себя "свободными"? Человек-всегда чей-то "раб".... если уж выбирать "хозяина", то лучше уж выбрать "пощедрее" ... вон украинцы-в "вечном поиске".... wink
        Monster_Fat
  12. Галеон Сегодня, 09:56
    Цитата: ЛИХОй
    Реальные успехи в промышленности и экономике за неимением таковых массово заменяет государственный PR

    Друзья, а вы не заметили, как за 18 лет изменились новости? Практически никогда не говорят о том, что где-то что-то сделано, построено, запущено, сдано в эксплуатацию. Нынче новости из разряда "будет разработано", будет построено", "будет запущено"... кроме нефтегазовой сферы добывающей. С той же нефтепереработкой все очень скромно, один завод построен за 25 лет.
    Галеон
    1. rocket757 Сегодня, 10:08
      А зачем? У нас есть внешнеполитические "достижения"! Вот о них весь тре...разговор, обсуждение ... мож ещё ВПК притянуть, там тож всё как бы шаволиться и бурлит!
      Впрочем, удачное назначение военного министра позволило, верховным, приписать все заслуги в свой актив!
      Впрочем, мелкие заводики, хозяйства всё ж открываются ... но эт в основном частный бизнес! К тому ж, погода подфартила, крестьяне реально за урожай битву не проиграли, дай им бог всем здоровья!!!
      rocket757
    2. Monster_Fat Сегодня, 10:11
      Давно заметили, кроме упоротых сторонников сайта "сделано у нас (в России)"... Правда, справедливости ради надо сказать, сегодня вот была новость, что ракетой вывели несколько спутников на орбиту.... И еще с тех времен появились: "новости- сравнения" с Украиной (как у них все "плохо"), "победные новости" о том, как всех победили вначале в Грузии, Крыму, потом в Сирии, ну и "вечные новости" про "вредящие" США, "заблудший" ЕС, который вот-вот нас "поймет" и пр. ну и про Китай-на который вся "надежда"....
      Monster_Fat
    3. Оверлок Сегодня, 10:38
      Цитата: Галеон
      Друзья, а вы не заметили, как за 18 лет изменились новости? Практически никогда не говорят о том, что где-то что-то сделано, построено, запущено, сдано в эксплуатацию. Нынче новости из разряда "будет разработано", будет построено", "будет запущено".

      Оверлок
  13. Оверлок Сегодня, 10:36
    А враньё как государственная политика — это прямой путь к самоуничтожению.
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    МВД обвинило страховщиков в создании мифа про автоюристов.
    ГУЭБиПК МВД РФ в докладе также утверждает, что руководители страховых компаний пользуются мифом про автоюристов, чтобы оправдать намеренное банкротство, заранее выводя из компаний деньги (по подсчетам ведомства, из каждой компании выводится 3-5 млрд р.).
    Оверлок
Картина дня