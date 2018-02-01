Как американские списки связаны с глобальным враньём власть имущих
Статья является логическим продолжением ранее опубликованной "Почему нас боятся, а мы нет". Задача уничтожения России любым способом у Запада осталась. Слишком часто "цивилизованные" получали по наглой роже от "дикарей с Востока". Слишком много эти самые дикари освоили за свою тысячелетнюю историю территорий. Слишком много на этой территории спрятано богатств.
Уроки, которые преподали русские всем великим и не очень полководцам, усвоены. Да и глобальный Запад мало-помалу из агрессивного и жестокого воина превратился в большое пузо. Пузо, для которого главное — потреблять. Потреблять хочется, а вот производить не хочется. Зачем, когда рядом огромная страна, в которой люди живут в XIX веке и за самое малое послабление режима и небольшой кусок европейского пирога с удовольствием будут обслуживать этот самый Большой Живот.
Второй день российские СМИ пестрят материалами об очередном американском докладе, точнее, предупреждении об очередных санкциях. Мнения политиков, чиновников, журналистов, простых людей разделились кардинально. От смеха и "а нам всё равно" до "Запад объявил нам войну". И продолжаться это будет достаточно долго. Так или иначе, до выборов нового президента "медиатрясение" будет продолжаться.
На самом деле список — это всего лишь часть большой и давно начатой спецслужбами Запада операции по развалу СССР, а затем и России. Всего лишь предупреждение некоторым людям о том, что они на большом и серьезном "крючке". В достаточно большой массе упомянутых в списке есть те, кто будет реально "воздействовать на власть".
В прошлой статье было подробно рассказано о различиях взглядов на миропорядок, на другие народы, на соседние государства. Л различиях, которые невозможно преодолеть, пока существует многонациональная Россия. И лишь вскользь затронута ещё одна сторона мировоззрения русских. Взаимоотношения правящей элиты и простого народа.
Многие годы "строительства капитализма" действительно разрушили некоторые исконно русские черты этих взаимоотношений. Достаточно большая часть россиян на собственной шкуре почувствовала "разницу в доходах". Да и поведение наших богатеньких буратин часто вызывает достаточно негативные чувства. Все эти банкеты на сотни тысяч евро, автомобили за многие миллионы, на которых отпрыски "новых русских" убивают людей в авариях, часы за десятки миллионов на руках...
Говоря выше о продолжении операции по развалу СССР и России, мы имели в виду то, что в любой такой операции есть несколько направлений ударов. В том числе и с использованием местных кадров. Тех, кого стыдливо называют агентами влияния. Тех, кто по разным причинам стал врагом Родины.
Многие, наверное, обратили внимание на некоторое повышение негатива по отношению к власти сегодня. Люди смотрят телевизор, люди читают статьи и видят разницу между тем, о чем говорят наши пропагандисты и тем, что происходит с каждым конкретным человеком. Люди видят глобальное враньё.
Причем враньё как-то незаметно превратилось в основу государственной политики. Любой очередной указ президента о повышении заработной платы какой-либо категории работников многократно транслируется нашими СМИ. Но что происходит потом? А потом вступают в действие условия его выполнения. И по факту заработная плата остается такой же, как была раньше, а то и уменьшается.
Мы возмущаемся атакой ВАДА на наших спортсменов, но выясняется, что наши чиновники сами спровоцировали эту атаку бездействием и предательством спортсменов. Улыбаться в объективы телекамер и рассказывать об очередных чемпионах хорошо. Народ слушает с удовольствием и гордится. А то, что через месяц, год, десятилетие медали у этих спортсменов отберут, не важно.
Если честно, сомнительно, чтобы глобальное враньё могло существовать без ведома власти. Сомнительно, что факты этого вранья были не известны правительству и президенту. На прямых линиях вопросы действительно задаются жесткие. И конкретные, с указанием виновников и организаций, которые врут, передергивают, юлят.
Так что же происходит? Врать стране необходимо? Враньё во благо государства, а значит, во благо народа? А всё, что не укладывается в эту концепцию от лукавого? От либерала? От критиканов? Примеры?
Да пожалуйста. Посмотрите на "внезапно возникшего" кандидата в президенты Грудинина. То, что в Кремле «проспали» кандидата, который реально сможет стать основой для тех, кто не верит в Путина (а таких накопилось много), факт. Равно как и факт, что травля началась.
Чтоб вы так, господа-коллеги, на чиновников из ЕР компромат искали! Но к чиновникам мы еще вернемся. Здесь же вакханалия. Изоврали о Павле Грудинине все, что только можно. И слова, и цифры, и факты. И до сих пор в СМИ гордо топорщат перышки «знающие». Дескать, никак нельзя сравнивать Грудинина и Путина. Ну не рядом они вообще.
А почему нельзя? Сейчас идет предвыборная гонка. Медиапространство напоминает канализационную трубу, выведенную в ближайшую речку. Если постоять и посмотреть на то, что всплывает, то можно… составить мнение о благосостоянии жителей микрорайона.
Деньги Грудинина на зарубежных счетах? А странные фамилии вроде Тимченко, Ролдугина, Ротенбергов и прочих? А ведь связывают их именно с президентом. На один фейк всегда там же найдется другой. Или наш президент получает такую маленькую зарплату, что вся она уходит "на жизнь"? Ведь никто не говорит о каких-то нарушениях закона. Так зачем делать из главы государства глупца? Зачем врать?
Но это, так сказать, политические разборки. Враньё-то идет даже на обычном, бытовом уровне. Про известную историю с пьяным вдрызг мальчиком умолчим. Ребенок-алкоголик — это в России норма. Но о последней истории из славного города Петрозаводска поговорить стоит.
Мужчина, отец четырех детей, покончил жизнь самоубийством. Причина банальна. Господа-застройщики отняли у него квартиру. Бывает. У нас сотни, тысячи обманутых дольщиков. Но есть один маленький нюанс. Застройщики занимают достаточно серьезные должности в одной очень уважаемой партии.
Что происходит дальше? Не произошло, а происходит даже сегодня. Предсказуемо? В свете политики тотального вранья вполне. Тему самоубийства отца четверых детей начали не замалчивать, а затаптывать. И дети не его были (двое), и пил-гулял он, и жену бил (потому и развелась). В общем, стандартное СМИ-свинство. Пьяный мальчик во всей красе. Родственники и друзья, как могут, отбиваются, но следствие из кожи вон лезет, чтобы не вышло дело по статье «доведение до самоубийства». И ложь льется даже не ведрами. Бассейнами.
Складывается впечатление, что до 18 марта в регионах позволено все. Условие одно — никакой огласки, все тушить сразу. И – отличная явка на выборы с соответствующим процентом голосов за Путина. И трава не расти. Возможно, потому власти в том же Петрозаводске пальцем о палец не ударяют. А может, потому, что глава заксобрания и фракции ЕР в одном лице, и детский омбудсмен в Карелии и глава ЕР в деле.
Главное – затоптать дело как можно глубже. Чтобы была тишь и благодать на фоне всеобщего благоденствия. А после 18 марта сразу амнистия, если результаты и явка будут хорошими. И можно продолжать спокойно работать на благо страны.
Ещё? Мы уже писали о том, что происходит в 20-й армии ЗВО. Как капитан Золотарев обратился к главкому по теме разворовывания армейского имущества и коррупционных схем в армии. Капитана судили по абсолютно безумному обвинению, и суд капитан выиграл. Кто-то рыпнулся навести порядок? Отнюдь. Военные следователи рыщут по училищам и частям, где учился/служил Золотарев. В поисках компромата. Но в самой части пока расследований никаких.
Но Золотарева уже обвинили во всем, в чем только можно. В том числе и некоторые официальные лица, и СМИ, радостно вставшие на защиту… На защиту чего только, не совсем понятно. Видимо, на защиту воров и бандитов в форме офицеров российской армии. Примерно в том же ключе шли два других дела, которые мы сейчас изучаем. Одно на далеком от нас Северном флоте, второе опять же в ЗВО.
Предвыборная кампания вскрывает множество реальных фактов и множество "фактов от СМИ". Проще всего эти факты не замечать. Волна пройдет, и снова наступит тишь да гладь. И жизнь будет продолжаться так же, как была до этой политической встряски. Будет ли?
Вернемся к началу статьи. К той самой операции, которую проводят "наши партнеры" против России. И к тому списку, о котором говорят.
У большинства читателей, как нам кажется, картинка сложилась. Список реально работает и уже давно. То, что он опубликован лишь сейчас, ничего не значит. Те, для кого он является предупреждением, всё и давно знают. Деньги помогают "узнавать новости раньше всех". И результатом этой работы стало то, что в стране всё меньше и меньше верят властям.
Всё чаще и чаще мы слышим примерно такие слова: "Голосовать буду хоть за черта лысого, только не за тех, кто виноват в беспределе". "Уважаю Путина за внешнюю политику, но для меня лично он не сделал ничего хорошего". "Хочу, чтобы моя жизнь стала стабильнее. И мне по барабану наши победы где-то там"...
Так, может, хватит врать не только нам, но и себе? Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Сколько шишек надо набить, чтобы понять, что на вранье не победишь? Не бывает вранья во благо! Если, конечно, считать благом смерть больного, которому врачи так и не сказали, что он умирает. И не закончил умерший своих земных дел по этой причине.
А враньё как государственная политика — это прямой путь к самоуничтожению. Сдаемся? Поднимаем руки вверх и шагаем с понурой головой в "западный рай" на правах рабов? Мы русские или просто родились на территории России?
Уроки, которые преподали русские всем великим и не очень полководцам, усвоены. Да и глобальный Запад мало-помалу из агрессивного и жестокого воина превратился в большое пузо. Пузо, для которого главное — потреблять. Потреблять хочется, а вот производить не хочется. Зачем, когда рядом огромная страна, в которой люди живут в XIX веке и за самое малое послабление режима и небольшой кусок европейского пирога с удовольствием будут обслуживать этот самый Большой Живот.
Второй день российские СМИ пестрят материалами об очередном американском докладе, точнее, предупреждении об очередных санкциях. Мнения политиков, чиновников, журналистов, простых людей разделились кардинально. От смеха и "а нам всё равно" до "Запад объявил нам войну". И продолжаться это будет достаточно долго. Так или иначе, до выборов нового президента "медиатрясение" будет продолжаться.
На самом деле список — это всего лишь часть большой и давно начатой спецслужбами Запада операции по развалу СССР, а затем и России. Всего лишь предупреждение некоторым людям о том, что они на большом и серьезном "крючке". В достаточно большой массе упомянутых в списке есть те, кто будет реально "воздействовать на власть".
В прошлой статье было подробно рассказано о различиях взглядов на миропорядок, на другие народы, на соседние государства. Л различиях, которые невозможно преодолеть, пока существует многонациональная Россия. И лишь вскользь затронута ещё одна сторона мировоззрения русских. Взаимоотношения правящей элиты и простого народа.
Многие годы "строительства капитализма" действительно разрушили некоторые исконно русские черты этих взаимоотношений. Достаточно большая часть россиян на собственной шкуре почувствовала "разницу в доходах". Да и поведение наших богатеньких буратин часто вызывает достаточно негативные чувства. Все эти банкеты на сотни тысяч евро, автомобили за многие миллионы, на которых отпрыски "новых русских" убивают людей в авариях, часы за десятки миллионов на руках...
Говоря выше о продолжении операции по развалу СССР и России, мы имели в виду то, что в любой такой операции есть несколько направлений ударов. В том числе и с использованием местных кадров. Тех, кого стыдливо называют агентами влияния. Тех, кто по разным причинам стал врагом Родины.
Многие, наверное, обратили внимание на некоторое повышение негатива по отношению к власти сегодня. Люди смотрят телевизор, люди читают статьи и видят разницу между тем, о чем говорят наши пропагандисты и тем, что происходит с каждым конкретным человеком. Люди видят глобальное враньё.
Причем враньё как-то незаметно превратилось в основу государственной политики. Любой очередной указ президента о повышении заработной платы какой-либо категории работников многократно транслируется нашими СМИ. Но что происходит потом? А потом вступают в действие условия его выполнения. И по факту заработная плата остается такой же, как была раньше, а то и уменьшается.
Мы возмущаемся атакой ВАДА на наших спортсменов, но выясняется, что наши чиновники сами спровоцировали эту атаку бездействием и предательством спортсменов. Улыбаться в объективы телекамер и рассказывать об очередных чемпионах хорошо. Народ слушает с удовольствием и гордится. А то, что через месяц, год, десятилетие медали у этих спортсменов отберут, не важно.
Если честно, сомнительно, чтобы глобальное враньё могло существовать без ведома власти. Сомнительно, что факты этого вранья были не известны правительству и президенту. На прямых линиях вопросы действительно задаются жесткие. И конкретные, с указанием виновников и организаций, которые врут, передергивают, юлят.
Так что же происходит? Врать стране необходимо? Враньё во благо государства, а значит, во благо народа? А всё, что не укладывается в эту концепцию от лукавого? От либерала? От критиканов? Примеры?
Да пожалуйста. Посмотрите на "внезапно возникшего" кандидата в президенты Грудинина. То, что в Кремле «проспали» кандидата, который реально сможет стать основой для тех, кто не верит в Путина (а таких накопилось много), факт. Равно как и факт, что травля началась.
Чтоб вы так, господа-коллеги, на чиновников из ЕР компромат искали! Но к чиновникам мы еще вернемся. Здесь же вакханалия. Изоврали о Павле Грудинине все, что только можно. И слова, и цифры, и факты. И до сих пор в СМИ гордо топорщат перышки «знающие». Дескать, никак нельзя сравнивать Грудинина и Путина. Ну не рядом они вообще.
А почему нельзя? Сейчас идет предвыборная гонка. Медиапространство напоминает канализационную трубу, выведенную в ближайшую речку. Если постоять и посмотреть на то, что всплывает, то можно… составить мнение о благосостоянии жителей микрорайона.
Деньги Грудинина на зарубежных счетах? А странные фамилии вроде Тимченко, Ролдугина, Ротенбергов и прочих? А ведь связывают их именно с президентом. На один фейк всегда там же найдется другой. Или наш президент получает такую маленькую зарплату, что вся она уходит "на жизнь"? Ведь никто не говорит о каких-то нарушениях закона. Так зачем делать из главы государства глупца? Зачем врать?
Но это, так сказать, политические разборки. Враньё-то идет даже на обычном, бытовом уровне. Про известную историю с пьяным вдрызг мальчиком умолчим. Ребенок-алкоголик — это в России норма. Но о последней истории из славного города Петрозаводска поговорить стоит.
Мужчина, отец четырех детей, покончил жизнь самоубийством. Причина банальна. Господа-застройщики отняли у него квартиру. Бывает. У нас сотни, тысячи обманутых дольщиков. Но есть один маленький нюанс. Застройщики занимают достаточно серьезные должности в одной очень уважаемой партии.
Что происходит дальше? Не произошло, а происходит даже сегодня. Предсказуемо? В свете политики тотального вранья вполне. Тему самоубийства отца четверых детей начали не замалчивать, а затаптывать. И дети не его были (двое), и пил-гулял он, и жену бил (потому и развелась). В общем, стандартное СМИ-свинство. Пьяный мальчик во всей красе. Родственники и друзья, как могут, отбиваются, но следствие из кожи вон лезет, чтобы не вышло дело по статье «доведение до самоубийства». И ложь льется даже не ведрами. Бассейнами.
Складывается впечатление, что до 18 марта в регионах позволено все. Условие одно — никакой огласки, все тушить сразу. И – отличная явка на выборы с соответствующим процентом голосов за Путина. И трава не расти. Возможно, потому власти в том же Петрозаводске пальцем о палец не ударяют. А может, потому, что глава заксобрания и фракции ЕР в одном лице, и детский омбудсмен в Карелии и глава ЕР в деле.
Главное – затоптать дело как можно глубже. Чтобы была тишь и благодать на фоне всеобщего благоденствия. А после 18 марта сразу амнистия, если результаты и явка будут хорошими. И можно продолжать спокойно работать на благо страны.
Ещё? Мы уже писали о том, что происходит в 20-й армии ЗВО. Как капитан Золотарев обратился к главкому по теме разворовывания армейского имущества и коррупционных схем в армии. Капитана судили по абсолютно безумному обвинению, и суд капитан выиграл. Кто-то рыпнулся навести порядок? Отнюдь. Военные следователи рыщут по училищам и частям, где учился/служил Золотарев. В поисках компромата. Но в самой части пока расследований никаких.
Но Золотарева уже обвинили во всем, в чем только можно. В том числе и некоторые официальные лица, и СМИ, радостно вставшие на защиту… На защиту чего только, не совсем понятно. Видимо, на защиту воров и бандитов в форме офицеров российской армии. Примерно в том же ключе шли два других дела, которые мы сейчас изучаем. Одно на далеком от нас Северном флоте, второе опять же в ЗВО.
Предвыборная кампания вскрывает множество реальных фактов и множество "фактов от СМИ". Проще всего эти факты не замечать. Волна пройдет, и снова наступит тишь да гладь. И жизнь будет продолжаться так же, как была до этой политической встряски. Будет ли?
Вернемся к началу статьи. К той самой операции, которую проводят "наши партнеры" против России. И к тому списку, о котором говорят.
У большинства читателей, как нам кажется, картинка сложилась. Список реально работает и уже давно. То, что он опубликован лишь сейчас, ничего не значит. Те, для кого он является предупреждением, всё и давно знают. Деньги помогают "узнавать новости раньше всех". И результатом этой работы стало то, что в стране всё меньше и меньше верят властям.
Всё чаще и чаще мы слышим примерно такие слова: "Голосовать буду хоть за черта лысого, только не за тех, кто виноват в беспределе". "Уважаю Путина за внешнюю политику, но для меня лично он не сделал ничего хорошего". "Хочу, чтобы моя жизнь стала стабильнее. И мне по барабану наши победы где-то там"...
Так, может, хватит врать не только нам, но и себе? Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли? Сколько шишек надо набить, чтобы понять, что на вранье не победишь? Не бывает вранья во благо! Если, конечно, считать благом смерть больного, которому врачи так и не сказали, что он умирает. И не закончил умерший своих земных дел по этой причине.
А враньё как государственная политика — это прямой путь к самоуничтожению. Сдаемся? Поднимаем руки вверх и шагаем с понурой головой в "западный рай" на правах рабов? Мы русские или просто родились на территории России?
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти