10:34 31 января

Рукопашный бой "за историческую правду" Сванидзе и Шевченко в студии радиостанции "КП"

Дракой прервалась трансляция «интеллектуального спарринга» между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко в студии «Комсомольской правды». Трансляция интервью с двумя журналистами велась в YouTube, а потому радиослушатели могли стать одновременно и зрителями происходящего.

На 52-й минуте обсуждения перипетий отечественной (и не только)истории, Сванидзе решил, что дальше не может усидеть в кресле и набросился на Шевченко, который до этого обвинил «историка» в том, что тот плюёт на могилы советских солдат. Сванидзе, не снимая радиогарнитуры, ударил Шевченко по щеке, на что тот ответил своим ударом – и «историк» оказался на полу студии.

Рукопашный бой "за историческую правду" Сванидзе и Шевченко в студии радиостанции "КП"



Изначально словесная перепалка перешла в рукопашную после того, как Сванидзе в очередной раз заявил, что Сталин перед началом Великой Отечественной войны довёл страну до катастрофического состояния, при этом "историк" обозвал Шевченко мерзавцем за то, что тот так не считает. Шевченко в ответ назвал Сванидзе конченым демагогом.

Ведущая радиоэфира тщетно пыталась призвать уважаемых, по её словам, мужчин к спокойствию и благоразумию, однако в дело пришлось вмешиваться другим сотрудникам радиостанции «Комсомольская правда», которые разнимали разгорячённых представителей культурной интеллигенции.

Как показала практика радиоэфира, российские интеллигенты не всегда способны объяснить свою точку зрения с помощью обычных доводов, а потому не брезгуют кулачными боями прямо на глазах у зрителей.

Видео радиостанции "Комсомольская правда":


Использованы фотографии: YouTube/Радио "Комсомольская правда"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 98

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:33
    А ведь Сванидзе сам напросился. smile Только так и никак иначе!
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:37
      Сванидзе явно повел себя не как интеллигент , в итоге опозорился на всю страну .
      Spartanez300
      1. Stas157 Сегодня, 07:18
        Сванидзе сильно переоценил свои возможности. Сначала очень блекло выглядел в дискуссии, потом ненайдя аргументов сам же полез в драку, и получил по заслугам (честно говоря мало получил!). Максима Шевченко тут не в чем упрекнуть. Он всего лишь защищался, а не нападал на слабенького и убогого.
        Цитата: Anarchist

        Если немного перефразировать старую мудрость, то - "правда должна быть с кулаками!"

        Вот и Сванидзе, тоже так думал!
        Stas157
        1. Тралл Сегодня, 08:58
          Еще один зачетный файт smile :
          Тралл
          1. bulvas Сегодня, 09:54
            Так ведь, потому все эти "борцы за свободную Россию" и сидят за границей, оттуда и "борются"

            Здесь свои поганые языки сильно не распустишь

            Представляю, с каким удовольствием, кто-нибудь навешал бы люлей тому же Каспарову
            bulvas
        2. Now we are free Сегодня, 09:13
          Собственно всё что надо было знать о "культурной" оппозиции показал Сванидзе... Лицемерное, хамское, агрессивное нутро "либерального оппозиционера" вырвалось наружу. И эти "светочи демократии" ещё будут что то говорить о кровавой режиме и кровавой гэбне"?..
          Now we are free
        3. Anarchist Сегодня, 09:19
          Цитата: Stas157
          Вот и Сванидзе, тоже так думал!

          Странно видеть мою цитату выше по сетке. И почему Вы отнесли её именно к Сванидзе? Если есть, что предъявить, тогда и пишите мне а не ...
          Не правильно всё это!
          Anarchist
        4. SERGUS Сегодня, 10:06
          Цитата: Stas157
          Сванидзе сильно переоценил свои возможности. Сначала очень блекло выглядел в дискуссии, потом ненайдя аргументов сам же полез в драку, и получил по заслугам

          И этот человек ещё "вещает" нам о чём то с экранов телевизоров ? Да он свою позицию даже обосновать не может вот и машет своими ручонками, и даже это делает безуспешно. Правильно сказано: сила в правде, 2:0 в пользу Шевченко good
          SERGUS
      2. avt Сегодня, 09:49
        Цитата: Spartanez300
        Сванидзе явно повел себя не как интеллигент

        Как раз именно как интеллигент -теоретик кунг фу. А получил
        «У Палм-Ки»[16] он получил все, что ему причиталось»
        bully
        avt
      3. ПалБор Сегодня, 10:04
        Цитата: Spartanez300
        Сванидзе явно повел себя не как интеллигент , в итоге опозорился на всю страну .

        Или наоборот,повёл себя как типичный интеллигент:упёртый,не допускающий даже мысли о существовании чужого мнения,ничего не создающий,а только критикующий и разрушающий.
        Ещё Чехов таких в своих пьесах выводил.
        А дядя Коля ещё и антисоветчик,каких поискать и идейный вдохновитель мальчиков Коль.
        ПалБор
    2. Anarchist Сегодня, 06:37
      Я представляю, чтобы здесь творилось, если бы мы были в зоне досягаемости друг друга...
      Если немного перефразировать старую мудрость, то - "правда должна быть с кулаками!"
      Anarchist
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:08
        Цитата: Anarchist
        Если немного перефразировать старую мудрость, то - "правда должна быть с кулаками!"

        Если перефразировать ещё более древнюю мудрость, то "Если тебя ударили по левой щеке - ударь с правой!".
        Шевченко так и сделал. И я так всю жизнь живу.
        Сванидзе давнооо на это напрашивается. И не он один. Собрать бы Болотную-2, оцепление, конвой и своим ходом, как при царях, по Владимирке в Сибири дороги строить.... Враз бы грязи в стране убавилось - и интеллектуально-политической, и дорожной.
        Zoldat_A
        1. Балу Сегодня, 08:05
          Цитата: Zoldat_A
          Сванидзе давнооо на это напрашивается. И не он один. Собрать бы Болотную-2, оцепление, конвой и своим ходом, как при царях, по Владимирке в Сибири дороги строить.... Враз бы грязи в стране убавилось - и интеллектуально-политической, и дорожной.

          Согласен, за базар надо отвечать. Ну какой он "историк"? Что он, что братец рыжего, что Куликов, который в Чечне уговаривал наших ребят сдаться Дудаеву. Всю эту плесень давно пора отправить в госдепию. пусть там паразитируют.
          Балу
        2. jjj Сегодня, 09:26
          Цитата: Zoldat_A
          Если перефразировать ещё более древнюю мудрость, то "Если тебя ударили по левой щеке - ударь с правой!".

          У этой мудрости есть продолжение:
          "Но не подставляй"!
          jjj
        3. Anarchist Сегодня, 09:33
          Цитата: Zoldat_A
          "Если тебя ударили по левой щеке - ударь с правой!".

          Библию не нужно перефразирововать! Там есть всё и на все случаи! - "Какой мерой меряете, такой и вам будет отмерено"!
          Anarchist
          1. домохозяйка Сегодня, 09:58
            Просто не надо путать моральный принцип и физические действия.
            домохозяйка
        4. avt Сегодня, 10:28
          Цитата: Zoldat_A
          Шевченко так и сделал.

          На К.П. нашел - ,,не могу молчать "! bully
          сегодня 10:11
          Юрий, Новосибирск
          Тут мне сообщили, что кто-то великолепно написал в инете: "Три вещи есть, на которые можно смотреть бесконечно - это на огонь, на текущую беспокойную воду, и на то, как Сванидзе по морде получает!"

          Новосибирск, Россия
          bully bully bully
          avt
      2. влад66 Сегодня, 08:37
        Цитата: Anarchist
        Я представляю, чтобы здесь творилось, если бы мы были в зоне досягаемости друг друга...

        Саня drinks hi это был бы фильм как в годы перестройки на видео про кун фу и карате всякое laughing А Шевченко класс, давно свинидзе выпрашивал, наконец то допросился, эх жаль с одной стороны, что не я ему въехал, а с другой стороны еще и сидеть потом за какое то дерьмо. fellow
        влад66
    3. Мар.Тира Сегодня, 06:42
      Сванидзе просит уже не один десяток лет.Наконец то нашёлся хоть один адекватный человек,способный ответить за все унижения,которые нанёс нашей стране,народу,этот американский выкормыш.
      Мар.Тира
      1. Злой543 Сегодня, 06:58
        Шевченко надо поработать над ударами, на бокс ему надо записаться, а я бы еще и лоукик бы засадил laughing
        Злой543
        1. Мар.Тира Сегодня, 07:00
          Ну и убил бы задохлика.И так у него очки слетели.А за такое ничтожество нельзя садить порядочных людей.
          Мар.Тира
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:22
            Цитата: Мар.Тира
            Ну и убил бы задохлика.И так у него очки слетели.А за такое ничтожество нельзя садить порядочных людей.

            Шевченко на самом деле очень высокий, просто, обычно сидит по телику и это в глаза не бросается, ну и постоять за себя способен, как выяснилось, а не только говорить. Кстати, ораторское искусство у него тоже на уровне
            Стирбьорн
        2. Чеширский Сегодня, 07:08
          На рыхлую тушку старого либераста хватит и того, что ему Шевченко пару раз двинул.
          Наконец то нашёлся хоть один адекватный человек,способный ответить за все унижения,которые нанёс нашей стране,народу,этот американский выкормыш

          Наверное Вы хотели написать "способный спросить за все унижения"?
          В любом случае Шевченко стоит идеологически очень близко к сванидзе. Был бы там Михеев - тушка и не подняла бы зад, крякала сидя.
          Чеширский
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:35
            Цитата: Чеширский
            В любом случае Шевченко стоит идеологически очень близко к сванидзе

            Это как? belay Взгляды АБСОЛЮТНО разные. wink
            Ингвар 72
          2. Мар.Тира Сегодня, 08:44
            Сказал,как сказал.Он предьявлял претензии к Советскому и Российскому народу,Шевченко ответил.Шевченко ни как не может быть близок к Сванидзе,он бунтарь.У него защита угнетённых народов на первом месте,в том числе и против не правильных по его мнению, методов правления Российского руководства.Сванидзе ставленник Ельцинской прозападной идеологии.Таким Госдеповским грантоедом он и останется
            Мар.Тира
      2. oldseaman1957 Сегодня, 06:59
        Цитата: Мар.Тира
        ответить за все унижения,которые нанёс нашей стране,народу,этот американский выкормыш.
        - Молодец Макс!
        oldseaman1957
    4. сибиралт Сегодня, 07:03
      Максим был явно убедительней, а его "аргумент" Сванидзе сам выпросил. lol
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:18
        СЛЕДУЮЩИЙ ! Кричит заведующий.
        ul_vitalii
    5. Правдодел Сегодня, 08:58
      Надеюсь, что Шевченко хорошо вмазал этому негодяю, либер.........асту, предателю России.
      Нужно почаще приглашать наших патриотов и либералов в студию, чтобы патриоты метелили либералов, когда те нападают, и тем самым учили их уму разуму...

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России: сильная Россия, сплоченный народ, процветающее Отечество, которое не одолеть внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
    6. EwgenyZ Сегодня, 09:01
      Цитата: ul_vitalii
      А ведь Сванидзе сам напросился. smile Только так и никак иначе!

      А на "Эхе Москвы" один из блогеров немного по-другому интерпретирует ситуацию, но тоже неплохо)))
      rico76
      30 января 2018 | 23:29
      mikhail_spb_: не передергивай... Шевченко целенаправленно подставился под эту пощечину, чтобы не быть зачинщиком драки. А потом просто навалял этому пижону люлей!
      Молодец Максим! Сванидзе отхватил по делу!
      К Шевченко и огромная просьба навалять люлей в следующий раз Шендеровичу, Говнопольскому и Пархоменко.
      Правда в последних двух случаях это будет сделать тяжелее. Они предусмотрительно ссыкливо уехали их России.

      https://echo.msk.ru/news/2139100-echo/comments.ht
      ml#comments
      EwgenyZ
      1. EwgenyZ Сегодня, 09:08
        И смешно смотреть как на "Эхе" большинство поддерживают Шевченко. Забавно читать как им противостоит "вся либеральная рать"
        mikhail_spb_
        30 января 2018 | 23:03

        Наконец-то нашёлся один порядочный человек, который дал по харе сталинисту-исламолюбу!


        alrichter
        30 января 2018 | 23:04
        mikhail_spb_: Радикальный исламист шевченко показал всю свою насквозь прогнившую суть!


        dach_nic
        30 января 2018 | 23:09
        olegleon: Нацитско- исламистско-сталинистская мразь Шевченко не смог аргументированно оспорить Сванидзе и спровоцировал драку.
        ну мразь он и есть мразь.
        EwgenyZ
    7. Лесс Сегодня, 09:11
      Шевченко сделал то, о чём я думаю каждый раз, когда слышу выступления Сванидзе.
      Лесс
    8. Антианглосакс Сегодня, 09:46
      Цитата: ul_vitalii
      А ведь Сванидзе сам напросился. smile Только так и никак иначе!

      Из Шевченко боец тоже никудышный. sad Такая была возможность покалечить этого гнусного еврея! Искренне удивляюсь, как сия мразь по Маскве передвигается, в любом другом нормальном городе его просто бы сделали недееспособным. Парадоксальное отсутствие чувства самосохранения, да к тому же у еврея.
      Всё чаще и чаще несостоятельность властей приходится компенсировать сознательностью граждан. Вот польских дипломатов кто-то покалечил, в ответ на избиение детей русского посольства. Кремлеворы не отреагировали, пришлось "привет" Варшаве передавать сознательным гражданам, через польское посольство. Детей русских бить тут же перестали. И таких случаев навалом. Народу России, в отличие от кремлеворов, не наплевать на унижение его страны.
      Антианглосакс
    9. Dimontius Сегодня, 10:08
      Опять украина с грузией сцепилась,молодец Шевченко laughing
      Dimontius
    10. Венд Сегодня, 10:12
      Цитата: ul_vitalii
      А ведь Сванидзе сам напросился. smile Только так и никак иначе!

      Когда заканчиваются аргументы, в ход идут кулаки. Бы когда-то будучи студентом видел я спор убеленных сединами метров истории. Это было что-то с чем-то laughing .
      Венд
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
    Наконец то нашелся настоящий мужик на эту мразь...браво Максим... good целиком на твоей стороне и поддерживаю тебя.
    Тот же ЛЕХА
    1. zyzx Сегодня, 07:52
      Ну Шевченко тот еще фрукт,Крым не наш,по его мнению.
      zyzx
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Наконец то нашелся настоящий мужик на эту мразь...браво Максим... good целиком на твоей стороне и поддерживаю тебя.

      поддерживаю.следующая "встреча" с гозманом и сытиным...ставлю всё на Макса. yes
      андрей юрьевич
      1. BecmepH Сегодня, 08:31
        Цитата: андрей юрьевич
        .следующая "встреча" с гозманом и сытиным...

        Да почти весь Кремлёвский список сюда и тех кого "помиловали" в первую очередь. Ставлю на Жирика
        BecmepH
      2. andj61 Сегодня, 09:27
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Наконец то нашелся настоящий мужик на эту мразь...браво Максим... good целиком на твоей стороне и поддерживаю тебя.

        поддерживаю.следующая "встреча" с гозманом и сытиным...ставлю всё на Макса. yes

        И что в этом мужике настоящего? recourse
        Здоровый 51-летний мужик навалял люлей 61 летнему старику. Никто же из Вас не будет утверждать, что Сванидзе по физическим кондициям намного уступает Шевченко? А если бы на месте Сванизе был кто-нибудь малость посильнее, к примеру, Николай Валуев (я не взгляды беру, а физические кондиции), то Шевченко тоже навалял бы ему люлей? feel Сильно в этом сомневаюсь. Шевченко показал бы себя орлом, если бы заткнул Сванидзе словесно, но он избрал другой метод воздействия. А мог, к примеру, просто перехватить руку Сванидзе, которой он собирался дать ему пощечину, и сказать, что, мол, драка - это последний довод либералов. Но Шевченко этот момент упустил.
        Рукоприкладство в интеллектуальном споре не может быть аргументом - от слова "абсолютно"!
        Я глубоко не приемлю взгляды Сванидзе, мне просто-напросто противно его поведение на этом эфире, но избить его за его же публично высказанные взгляды - это перебор! Я разделяю взгляды Шевченко, но его поведение в данном случае - за гранью допустимого в приличном обществе.! am О профессионализме ведущей этого эфира - разговор отдельный, но такого поведения гостей допускать нельзя.
        Считаю, что подобные инциденты позорят как наши СМИ, так и конкретных личностей, в них участвующих. Украинизация публичного поведения в СМИ проходит успешно - и этот инцидент свидетельствует только об этом. hi
        andj61
    3. Вежливый Лось Сегодня, 09:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .браво Максим... good целиком на твоей стороне и поддерживаю тебя.

      Жаль ударчик у него не "поставлен"...
      Вежливый Лось
  3. Комментарий был удален.
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
      Интеллигентами назвать как то язык не поворачивается .

      Интеллигенция современного пошиба типа СВАНИДЗЕ...нонсенс...нет у нас в РОССИИ нормальной интеллигенции.
      Когда читаешь их перлы плевать хочется в их морды за ту гниль которую они с вонью распространяют вокруг...увольте от такой интеллигенции.
      Комсомолка вообще превратилась в информационную помойку...читаешь ее передовицы и думаешь у них там редактор с унитазом на голове сочиняет это...
      Как убивают Крым: бессмысленно и беспощадно


      «Россия веселилась, а первоклассницу Дарину убивали»

      Путин пообещал зачистить даже "дорогое и близкое", если оно мешает

      belay
      Тот же ЛЕХА
      1. ромул Сегодня, 06:42
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        плевать хочется в их морды за ту гниль которую они с вонью распространяют вокруг.

        Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и её пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г… В.И.Ленин
        ромул
      2. Zoldat_A Сегодня, 07:16
        Алексей, hi !!!!
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Комсомолка вообще превратилась в информационную помойку...читаешь ее передовицы и думаешь у них там редактор с унитазом на голове сочиняет это...
        Помню, чем была "Комсомолка" в конце70-х - начале 80-х.... Хоть и вышел к тому времени давно из комсомольского возраста, а выписывал и читал от орденов до тиража и адреса типографии. А сейчас.... Друг и соратник "Йеху Массквы"... Вчера кто-то у Соловьёва сказал, что Чубайс на "Йеху" выступал. Соловьёв классно вставил типа "где ж ему ещё выступать?"....
        А "Аргументы" вспомните - 18 или 20 миллионов (!) тираж был! А сейчас? Слухи из жёлтой прессы перепечатывают, гадалок да "Товары-почтой" рекламируют....
        Zoldat_A
      3. Мур Сегодня, 09:17
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Комсомолка вообще превратилась в информационную помойку...читаешь ее передовицы и думаешь у них там редактор с унитазом на голове сочиняет это...

        Собственно, тема диспута, как именно журналюги из КП его назвали - типа, болезнь ли сталинизм - сама по себе является провокацией. Которая удалась, невзирая на почти искреннее кудахтанье ведущей про необходимость вести себя прилично в стенах такой респектабельной студии...
        Мур
  4. ФЕОДОР Сегодня, 06:36
    Обрезание ему парканидзе надо было сделать ! По самое не могу !
    ФЕОДОР
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:37
      Цитата: ФЕОДОР
      Обрезание ему парканидзе надо было сделать

      Сванидзе и так обрезанный. Поинтересуйтесь его настоящей национальностью, ведь у него только фамилия грузинская. wink
      Ингвар 72
      1. alexmach Сегодня, 10:27
        Да ладно, фамилия то у него в истории так сказать известная...

        Хохму хотите? Вопрос знатокам: Родственником кого из государственных деятелей советской эпохи является этот Сванидзе? Вечером отпишусь на эту тему.
        alexmach
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:38
    в студии «Комсомольской правды».

    В этой помойке произошло то, что и должно было произойти.
    a.s.zzz888
  6. Александр 3 Сегодня, 06:46
    Ис торию надо знать и помнить ,делая выводы,а не переделывать.
    Александр 3
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:47
    Ведущая программы виновна не меньше, ибо ее провакационная формулировка в начале дискуссии и была катализатором к последующим событиям! Ведущую нужно уволить! А Сванидзе пускай радуется что ему Шевченко с ноги в рыло пару раз не заехал -он и не такое" заслужил "!
    Геркулесыч
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:22
      Цитата: Геркулесыч
      А Сванидзе пускай радуется что ему Шевченко с ноги в рыло пару раз не заехал -он и не такое" заслужил "!

      Заслужить-то заслужил, только пациенту психбольницы никогда не докажешь, что он больной. Для него все кругом больные, а он один душевнонормальный. Медицинский факт.
      Так же и с либералами - им никогда не докажешь ничего. Они вас не слышат, слушают только себя. И нетерпимости к чужому мнению более сильной, чем у самых либеральных либералов, я не видел.
      Их, либералов, не с ноги надо. На столбах вешать... Есть за что...
      Zoldat_A
  8. samarin1969 Сегодня, 06:53
    Взаимопиар!...Два человека перебрасывались фактами из школьного учебника, потом изобразили "конфликт". ...Циничный танец шоуменов на памяти Войны. am
    samarin1969
  9. oracul Сегодня, 07:01
    Мерзавцы только этого и заслуживают. Противно за тех кто упорно дает этому "псевдоисторику" эфирное время и на ТВ и радио, не смотря на оглушительные провалы, например, на " суде истории". И это явно кем-то ориентированная политика.
    oracul
  10. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:03
    На месте Шевченки должен был быть я!!!
    Ушлый_башкорт
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
      Будите ! hi В нашей жизни всякое случается! !!
      Геркулесыч
    2. ul_vitalii Сегодня, 07:26
      Да, очередь бы выстроилась как за дефицитом, возможно и по записи. smile
      ul_vitalii
    3. Васян1971 Сегодня, 08:14
      Цитата: Ушлый_башкорт
      На месте Шевченки должен был быть я!!!

      А на месте Сванидзе - Чубайс.
      Васян1971
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:26
        Господа! Позвольте я ему с ноги пробью!©
        Ушлый_башкорт
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:05
    А что.Мне понравилось.Максим в ответ врезал этому Сванидзе.И правильно сделал.Сколько можно со стороны этого Сванидзе страну хаять
    Назван в честь деда — партийного деятеля ВКП(б) Николая Самсоновича Сванидзе[11], дальнего родственника первой жены Иосифа Сталина — Е. С. Сванидзе. Бабушка Николая Сванидзе по отцовской линии — Циля Исааковна Лускина — с 1916 года была членом партии большевиков, работала в женотделе[12][13]. По словам Николая Сванидзе, она ненавидела Сталина[12][14]. Мать Николая Сванидзе — А. А. Сванидзе[15].
    laughing О чём тут дальше говорить? Молодец Максим good
    Наблюдатель2014
  12. Vard Сегодня, 07:10
    Вот оно истинное лицо нашей либеральной интелигенции... Сванидзе... Типичный представитель... Мелкий рогатый мужского пола...
    Vard
    1. Владивосток1969 Сегодня, 09:27
      Почему рогатый?Он копытный-Свинидзе laughing
      Владивосток1969
  13. кедр Сегодня, 07:15
    Сванидзе хуцпу по полной включил за это от Максима и получил.
    кедр
  14. Million Сегодня, 07:16
    Обычное шоу нашего ТВ.Жириновского там явно не хватало
    Million
  15. Одиссей Сегодня, 07:18
    Максим Шевченко теперь станет народным героем
    А до либерастов опять дотянулся "проклятый Сталин" smile
    Одиссей
  16. dedBoroded Сегодня, 07:20
    Называть свинидзе "господином" это явный перебор. Мало получил., сейчас вони будет...
    dedBoroded
  17. КОН Сегодня, 07:20
    Мало Шевченко ему дал, надо бало чтоб не поднялся...
    КОН
  18. РусскийУзбек Сегодня, 07:22
    Насовал))) классика...
    РусскийУзбек
  19. лис Сегодня, 07:25
    Максу тренер хороший нужен,удар поставить,а то как то слабовато.
    лис
  20. Андрей НМ Сегодня, 07:48
    Карлович подрался с Леонардычем. А сейчас это дело по радио обсасывает Рудольфыч. И все они русские патриоты...
    Андрей НМ
    1. Голован Джек Сегодня, 07:52
      Цитата: Андрей НМ
      Карлович... с Леонардычем

      Карл у Клары украл долла́ры? laughing
      Голован Джек
  21. Симон Сегодня, 07:57
    История должна быть правдивая! Максима Шевченко я поддерживаю! good Сванидзе - это чисто либерал, друг Немцова, Горбачева и Навального. Он апеллирует придуманными фактами, которые неизвестно, от куда взял, а может и вовсе придумал. Сванидзе ты fool
    Симон
  22. stivev Сегодня, 08:05
    Огромная благодарность Максиму от меня лично. Сбылась мечта
    stivev
  23. sxfRipper Сегодня, 08:24
    Как показала практика радиоэфира, российские интеллигенты
    Да нет у нас интеллигентов (за малым исключением). Погавкались два образованца, один наклал другому поскольку прочие аргументы закончились.
    sxfRipper
  24. LeonidL Сегодня, 08:27
    Сванидзе получил давно уже заслуженное! Приятное зрелище, долгожданое! Гараздо более интересное чем его писуля и фильмецы ...
    LeonidL
  25. ButchCassidy Сегодня, 08:30
    Оба специалисты те еще.
    ButchCassidy
  26. Сержант71 Сегодня, 08:34
    Я им ещё топоры бы дал для антуража. Двумя говорящими головами стало бы меньше wassat
    А если серьёзно, одному 51, а второму 62 года. ДБ (с) Лавров
    Сержант71
  27. Васян1971 Сегодня, 08:47
    Ну а чо? Возздал сторицей. Жаль, с ноги не успел.
    Васян1971
    1. Дормидонт Сегодня, 09:07
      Жалею, что у Максима не было обрезка трубы или куска арматуры
      Дормидонт
  28. alkor Сегодня, 09:06
    Вот в этом вся сегодняшняя Россия. В бардаке. В неуважении друг к другу. В отсутствии понимания истории как сверившихся событий, а не политического заказа. Разложении культуры общества и так называемой интеллигенции.
    alkor
  29. Дормидонт Сегодня, 09:06
    Сбылась десятилетняя мечта двухсот миллионов русских, рассеянных по миру благодаря подлости таких карловичей
    Дормидонт
  30. awg75 Сегодня, 09:06
    Как же поделом Сванидзе. Шевченко молодец. Собрать бы всю эту либеральную шваль и гнать пинками до границы вон из России.
    awg75
    1. Гардамир Сегодня, 09:34
      Собрать бы всю эту либеральную шваль и гнать пинками до границы вон из России.
      что вам мешает? Вон американцы за вас всю работу сделали, списки приготовили...
      Гардамир
  31. Керенский Сегодня, 09:09
    А вот я внимательно посмотрел и на стороне Сванидзе. Не за его разговор, нет... Просто ему сказать-то толком ничего не дали. Шевченко - хамло, в данном случае. Ну понятно, что постановка для рейтинга...Но как-то всё убого.. Вольфович хоть волыну вытаскивал...
    Керенский
  32. Гардамир Сегодня, 09:14
    Кстати символично. Кто-нибудь знает кого на выборах поддерживает Шевченко и кто хозяин Сванидзе?
    Гардамир
    1. Владивосток1969 Сегодня, 09:31
      А на выборах планирует поддерживать Грудинина.Во всяком случае так он высказался в интервью с ним же.
      Владивосток1969
      1. Гардамир Сегодня, 09:32
        планирует
        не просто планирует, уже активно поддерживает.
        Гардамир
  33. q75agent Сегодня, 09:55
    Цитата: влад66
    А Шевченко класс, давно свинидзе выпрашивал, наконец то допросился, эх жаль с одной стороны, что не я ему въехал, а с другой стороны еще и сидеть потом за какое то дерьмо.

    смело бейте , но не более 2 х ударов , будет статья побои , максимум штраф , главное чтоб вред здоровью был легкий wink
    q75agent
    1. Андрей НМ Сегодня, 10:18
      Цитата: q75agent
      смело бейте , но не более 2 х ударов , будет статья побои , максимум штраф , главное чтоб вред здоровью был легкий

      И антисемитизм с разжиганием пришьют... Уже сейчас начались крики, что "нашего Иудушку" стукнули и уронили. Сейчас еду на машине, переключаю радио, на многих станциях данную ситуацию переворачивают как проявление антисемитизма.
      Андрей НМ
  34. ангел-истребитель Сегодня, 09:58
    Максим - мужчина! Уважаю и поддерживаю! Давно пора эту либер-шваль на место ставить! Пусть валит в пиндо-матрасию со своими "истерическими хрониками"...
    ангел-истребитель
  35. q75agent Сегодня, 10:09
    Смотрел на yoytube более 1000000 просмотров , а уж коменты .... , цензуры нет как на ВО -люди выразились от души , что об этой "интеллигентной " либирастии думают , еще бы рыло гозману амуэлю и сытину отрихтовать winked
    q75agent
  36. nikolaev Сегодня, 10:09
    Ай , молодец какой Шевченко! Вот порадовал! Мерзавцу отвесил заслужено - и никаких претензий! Мерзавец сам напросился! ( Слово "мерзавец" я вернул сванидзе - он дважды употребил его в отношении Шевченко, поэтому к сванидзе оно применимо дважды заслужено ) . Удивляет поведение ведущей: ладно бы не видела с чего началось и как произошло столь радостное для всех нас событие, тогда можно было бы понять , почему обвинила обоих, хотя виноват Сванидзе. Ну и , наконец, нельзя не поблагодарить самого Сванидзе за доставленную нам радость!
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 10:14
      Полемика , конечно, более важна . И в ней Шевченко был на высоте, сванидзе же как свинья копырсался в корнях у дуба
      nikolaev
  37. faiver Сегодня, 10:17
    хоть у меня и неоднозначное отношение к Шевченко, но тут я аплодирую стоя good bully
    faiver
  38. nikolaev Сегодня, 10:19
    название статьи неправильное. Неправильно указана суть события. Правильнее было бы:" Сванидзе , потерпел поражение в полемике и попытался взять реванш в боксерском поединке, но мгновенно получил по щам и, тем самым, был по всем статьям удовлетворен"
    nikolaev
  39. q75agent Сегодня, 10:24
    Цитата: Андрей НМ
    И антисемитизм с разжиганием пришьют... Уже сейчас начались крики, что "нашего Иудушку" стукнули и уронили. Сейчас еду на машине, переключаю радио, на многих станциях данную ситуацию переворачивают как проявление антисемитизма.

    А Вы не слушайте такие станции wink не теребите себе нервы , посмотрите видео , почитайте коментарии , там народ четко высказал свою поддержку Шевченко , один коментарий особенно понравился - человек пишет , одна претензия только - мало врезал !!! laughing
    q75agent
  40. Dashout Сегодня, 10:25
    Этому идейному предателю (Сванидзе) давно надо было по морде надавать...!!! Бес натуральный..
    Dashout
  41. Tatanka Yotanka Сегодня, 10:31
    сидЯ,ругаясь,выясняя,
    Суть – исторических вещей
    Вдруг получил Сванидзе Карлыч
    От Леонардыча-лещей
    fellow
    Tatanka Yotanka
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