Рукопашный бой "за историческую правду" Сванидзе и Шевченко в студии радиостанции "КП"
Дракой прервалась трансляция «интеллектуального спарринга» между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко в студии «Комсомольской правды». Трансляция интервью с двумя журналистами велась в YouTube, а потому радиослушатели могли стать одновременно и зрителями происходящего.
На 52-й минуте обсуждения перипетий отечественной (и не только)истории, Сванидзе решил, что дальше не может усидеть в кресле и набросился на Шевченко, который до этого обвинил «историка» в том, что тот плюёт на могилы советских солдат. Сванидзе, не снимая радиогарнитуры, ударил Шевченко по щеке, на что тот ответил своим ударом – и «историк» оказался на полу студии.
Изначально словесная перепалка перешла в рукопашную после того, как Сванидзе в очередной раз заявил, что Сталин перед началом Великой Отечественной войны довёл страну до катастрофического состояния, при этом "историк" обозвал Шевченко мерзавцем за то, что тот так не считает. Шевченко в ответ назвал Сванидзе конченым демагогом.
Ведущая радиоэфира тщетно пыталась призвать уважаемых, по её словам, мужчин к спокойствию и благоразумию, однако в дело пришлось вмешиваться другим сотрудникам радиостанции «Комсомольская правда», которые разнимали разгорячённых представителей культурной интеллигенции.
Как показала практика радиоэфира, российские интеллигенты не всегда способны объяснить свою точку зрения с помощью обычных доводов, а потому не брезгуют кулачными боями прямо на глазах у зрителей.
Видео радиостанции "Комсомольская правда":
На 52-й минуте обсуждения перипетий отечественной (и не только)истории, Сванидзе решил, что дальше не может усидеть в кресле и набросился на Шевченко, который до этого обвинил «историка» в том, что тот плюёт на могилы советских солдат. Сванидзе, не снимая радиогарнитуры, ударил Шевченко по щеке, на что тот ответил своим ударом – и «историк» оказался на полу студии.
Изначально словесная перепалка перешла в рукопашную после того, как Сванидзе в очередной раз заявил, что Сталин перед началом Великой Отечественной войны довёл страну до катастрофического состояния, при этом "историк" обозвал Шевченко мерзавцем за то, что тот так не считает. Шевченко в ответ назвал Сванидзе конченым демагогом.
Ведущая радиоэфира тщетно пыталась призвать уважаемых, по её словам, мужчин к спокойствию и благоразумию, однако в дело пришлось вмешиваться другим сотрудникам радиостанции «Комсомольская правда», которые разнимали разгорячённых представителей культурной интеллигенции.
Как показала практика радиоэфира, российские интеллигенты не всегда способны объяснить свою точку зрения с помощью обычных доводов, а потому не брезгуют кулачными боями прямо на глазах у зрителей.
Видео радиостанции "Комсомольская правда":
Использованы фотографии: YouTube/Радио "Комсомольская правда"
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