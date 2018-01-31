Руководство "Богдана" (Украина): В поломках санитарных автомобилей виноваты сами военные

В пробах дизельного топлива обнаружены механические примеси в виде твёрдых частиц, а также заиленный осадок и вода. Это говорит об использовании топлива низкого качества. Поломки топливной системы также связаны с заменой штатных топливных фильтров на неоригинальные аналоги во время техобслуживания. Санитарный автомобиль «Богдан» был допущен к эксплуатации в ВСУ после успешных ведомственных испытаний и в зоне АТО, что подтверждает заявленное качество и соответствие требованиям военных. Каждый серийный автомобиль проходит приемку со стороны представителя заказчика.

Пресс-служба автомобилестроительного предприятия «Богдан» (Украина) была вынуждена выступить с объяснениями по поводу многочисленных претензий к качеству поставляемых в войска машин медицинского обеспечения. Речь идёт о санитарных автомобилях «Богдан-2251», поставка которых в ВСУ и НГУ была осуществлена властями Украины и руководством завода с нескрываемой гордостью.Как только «Богдан-2251» стали попадать в войска, проявили себя их частые поломки. Проблемы стали обнаруживаться в топливной системе санитарных автомобилей.Пресс-служба автомобилестроительного предприятия Украины сняла с себя ответственность за неполадки, выявляемые военными, и одновременно переложила вину за частые поломки автомобилей на самих военных.В пресс-службе автозавода заявили, что экспертиза выявила использование в зоне так называемой «АТО» некачественного топлива, которое и стало причиной выхода из строя определённых агрегатов санитарных «Богданов».Из сообщения пресс-службы предприятия:Для справки: из полусотни поставленных в войска санитарных автомобилей 25 автомашин уже сломались. Их пришлось либо ремонтировать своими силами на месте, либо отправлять обратно на автозавод.Ни о каком отзыве «Богданов», как сообщают на предприятии, речи не идёт.