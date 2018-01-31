10:36 31 января

Руководство "Богдана" (Украина): В поломках санитарных автомобилей виноваты сами военные

Пресс-служба автомобилестроительного предприятия «Богдан» (Украина) была вынуждена выступить с объяснениями по поводу многочисленных претензий к качеству поставляемых в войска машин медицинского обеспечения. Речь идёт о санитарных автомобилях «Богдан-2251», поставка которых в ВСУ и НГУ была осуществлена властями Украины и руководством завода с нескрываемой гордостью.

Как только «Богдан-2251» стали попадать в войска, проявили себя их частые поломки. Проблемы стали обнаруживаться в топливной системе санитарных автомобилей.

Пресс-служба автомобилестроительного предприятия Украины сняла с себя ответственность за неполадки, выявляемые военными, и одновременно переложила вину за частые поломки автомобилей на самих военных.


В пресс-службе автозавода заявили, что экспертиза выявила использование в зоне так называемой «АТО» некачественного топлива, которое и стало причиной выхода из строя определённых агрегатов санитарных «Богданов».

Руководство "Богдана" (Украина): В поломках санитарных автомобилей виноваты сами военные


Из сообщения пресс-службы предприятия:
В пробах дизельного топлива обнаружены механические примеси в виде твёрдых частиц, а также заиленный осадок и вода. Это говорит об использовании топлива низкого качества. Поломки топливной системы также связаны с заменой штатных топливных фильтров на неоригинальные аналоги во время техобслуживания. Санитарный автомобиль «Богдан» был допущен к эксплуатации в ВСУ после успешных ведомственных испытаний и в зоне АТО, что подтверждает заявленное качество и соответствие требованиям военных. Каждый серийный автомобиль проходит приемку со стороны представителя заказчика.


Для справки: из полусотни поставленных в войска санитарных автомобилей 25 автомашин уже сломались. Их пришлось либо ремонтировать своими силами на месте, либо отправлять обратно на автозавод.

Ни о каком отзыве «Богданов», как сообщают на предприятии, речи не идёт.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 24

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  1. Сержант71 Сегодня, 07:09
    "Богдан"... Это не тот заводик, которым владеет один президент? И как он смог тендер выиграть?! Поразительно! laughing
    Сержант71
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:15
      Странно, что сразу попередников не обвинили, ну как это у них всегда бывает. А так-то да, заводики, принадлежащие Педре, с завидной регулярностью выигрывают тендеры=)
      Ушлый_башкорт
      1. Тралл Сегодня, 08:45
        в поломках санитарных автомобилей виноваты сами военные

        а что, все логично:
        в ранениях - раненые, а в болезнях - больные
        Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 07:19
      "Багданов" выпускает Черкасский автозавод. Часть производства принадлежит Порошенко. hi
      сибиралт
      1. Злючный Сегодня, 10:10
        Он продал долю. Другое дело всем понятно, куда идут денюжки :)
        Злючный
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:25
      Не удивительно если из одного ведра топлива делать два .
      Spartanez300
      1. andrewkor Сегодня, 07:51
        Василий Алибабаевич с завистью нервно курит в сторонке.
        andrewkor
      2. Zoldat_A Сегодня, 07:56
        Цитата: Spartanez300
        Не удивительно если из одного ведра топлива делать два .

        А Вы знаете, что "Грач" при необходимости может летать на солярке? Летуны сказали - я сначала не поверил, думал, что шутят. Вот образец военной техники! А если военная техника может ездить только на 95-м Евро-5 - то какая она, на фиг, военная?.....
        А укровоенные виноваты, конечно. Они Петину технику неправильно эксплуатируют - они на ней ездют! Правильная эксплуатация "Богдана" - смотреть на него, протирать тряпочкой и восхищаться тем, как Петя Потрошенко заботится о своей укробандеровщине.
        Zoldat_A
    4. влад66 Сегодня, 08:44
      Как могли вояки покусится на святое laughing карман Петра Лякснича. feel
      влад66
    5. ПалБор Сегодня, 09:40
      Цитата: Сержант71
      "Богдан"... Это не тот заводик, которым владеет один президент? И как он смог тендер выиграть?! Поразительно! laughing

      Там не только один президент владелец,там других производителей-то и нет по сути.
      А в Крыму,где ещё полно бусиков "Богдан",их кроме как с д...мом не сравнивают.И эксплуатанты не виноваты,они изначально такие.
      ПалБор
  2. РусскийУзбек Сегодня, 07:16
    Как показывает практика - завод не всегда виноват. Порой эксплуатация даже не смотрит в химотологическую карту либо заливает из наличия... А что тут говорить за 404 так там вообще мрак.
    РусскийУзбек
    1. kirgiz58 Сегодня, 07:34
      Цитата: РусскийУзбек
      Порой эксплуатация даже не смотрит в химотологическую карту либо заливает из наличия...

      О какой карте вы говорите, если тыловики даже в свои бочки не заглядывают и льют в баки что попало. Мне например 4 новеньких восьмидесятки заправили соплями, результат - движки на..фик. Я же не верещу на Омский танковый.
      kirgiz58
  3. Alex-a832 Сегодня, 07:16
    Полностью согласен. В поломке виноват тот, кто эксплуатирует. Вот если бы стояли эти "богданчики" в гараже, никто их не заводил и не эксплуатировал - тогда бы и не ломались они... А вообще, тут очередная диверсия Кремля прослеживается... wink
    Alex-a832
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Богдан-Богом данный -такое словосоченание опозорили неумные !Ее ,эту машину бы назвать "чертолеп "- чертом слепленная! fool
    Геркулесыч
    1. andrewkor Сегодня, 07:54
      Богомданный по узбекски будет Худайберген!
      andrewkor
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    из полусотни поставленных в войска санитарных автомобилей

    Пусть сделают из них реанимационные - запчасти с одних, ставят на другие! laughing
    a.s.zzz888
  6. iliitchitch Сегодня, 07:26
    Нифига себе у них присадки . Ослиной мочой ещё не пробовали разбавлять , василии алибабаевичи ? С ослами-то у них всё в порядке .
    iliitchitch
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:28
    Им катострофически не хватает сартиров на колесах, а тут шасси подходит для такого "ценного груза "! am
    Геркулесыч
  8. Керенский Сегодня, 07:31
    У меня на обеих машинах карбюраторные 402-ые движки. Козлопитон 469 и Волгалище 310221. Они жрут всё, просто всё... За окном 21-ый век! Богданоделатели! Какое некачественное топливо!
    Керенский
  9. Кот_Кузя Сегодня, 07:33
    Кастрюльки даже автомобили толком делать не могут, рогулье хуторское. И эти еще мнят себя "космической державой"? Сегодня смотрел обзор Рыжего Циника на фильм "Геошторм", так там в комментах скакуасы от радости скакали, что на МКС нет российского флага.
    ТНВД в дизельных машинах очень дорогая штука, например, для ТЛК200 новый ТНВД стоит 50 тысяч рублей, столько же сколько сам контрактный дизельный движок! Поэтому народ особо не стремится брать дизельные машины.
    Кот_Кузя
    1. Злючный Сегодня, 10:11
      Не стремиться покупать дизельные машины? Крузаки, Прадики в большей своей части проданные в России именно дизельные!
      Злючный
  10. LeonidL Сегодня, 08:23
    Эти автомобильчики не для армии, не для бездорожья, не для войны = так, мотокаляски для шоссе и городских улиц. да и то, не для тех, что сейчас на украине.
    LeonidL
  11. Керенский Сегодня, 09:16
    Купите движки на разборке в Ростове и возите 200-ых.
    Керенский
  12. Altona Сегодня, 10:34
    "Богдан" делает автомобили на агрегатах и шасси корейской фирмы "Хюндай". Видимо и качество выпускаемой техники тоже от этого корейского слова.
    Altona
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