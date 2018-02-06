11:24 06 февраля

Оружие и доспехи воинов-монголов (часть третья)


26:4. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и
тебе не сделаться подобным ему;
26:5. но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не
стал мудрецом в глазах своих.
Книга Притчей Соломоновых



Третью часть материала «о монголах», основанную в первую очередь на монографии А.И. Соловьева, на мой взгляд следует начать, несколько отвлекшись от основной темы. И подчеркнуть следующее: любая наука, в том числе и историческая, требует, чтобы ее изучали. Изучали первичные и вторичные источники, артефакты и в первую очередь – историографию любого вопроса. То есть кто, что, когда и, опираясь на какие первичные и вторичные источники и археологические находки, сделал определенные выводы, естественно с поправкой на время. Понятно, что источниковая база все время расширяется. Но чтения Карамзина, Ключевского, Соловьева, Мавродина, Рыбакова и Данилевского никто не отменял. Есть «Полное собрание русских летописей», есть множество академических монографий российских и советских историков, основанные на огромном фактическом материале.

Оружие и доспехи воинов-монголов (часть третья)

Например, теме кочевых народов Евразии посвящена следующая работа: Плетнева С.А. Степи Евразии в эпоху средневековья. Коллективная монография. М.: Институт археологии АН СССР, "Наука", 1981. 303 с. Книга включает в себя археологические материалы, которые относятся к эпохе раннего и развитого средневековья, т. е. охватывает древности целого тысячелетия, с IV по XIV в., обнаруженные на огромных территориях степей – от Забайкалья и до самых низовий Дуная. Монография подготовлена ведущими археологами СССР и стала первым коллективным обобщением огромной работы, которую российские и советские археологи провели за последнее столетие, изучая средневековые кочевнические древности нашей страны. Глава №9 как раз посвящена монгольскому завоеванию.

Есть «исторические школы», например, «школа новосибирских востоковедов», историки которой, включая и А.И. Соловьева, много сил отдали изучению артефактов своего региона и подготовили ряд интереснейших монографий по тем же наконечникам стрел, включая и монгольские, подготовили их типологизацию, чем внесли важный вклад в изучение прошлого нашей страны. Ряд исследований, например, монография, обложка которой приведена ниже, был подготовлен совместно с монгольскими учеными. И, разумеется, все это надо читать, знать, сопоставлять с другими, например, англоязычными, китайскими и японскими источниками. Понятно, что сделать это по силам только тем, у кого на все это ушли годы (!) напряженного труда. Причем не просто труда, а труда, отраженного в публикациях в соответствующих рецензируемых научных изданиях.


Очень интересная монография, основанная на обширной научной базе.

К сожалению, мне не приходилось встречать на страницах «Военного обозрения» ссылок ни на эту, ни на другие, подобного уровня, работы, ни вообще каких-бы то ни было ссылок на работы в этой области, кроме разве что упоминаний о прочтении Гумилева. По большей части комментарии принадлежат людям, в этих вопросах мало осведомленных (что, разумеется позволительно!) или амбициозным невеждам (а вот это уже печально!). В любом случае тот же Гумилев – это всего лишь один из множества источников и строить только на его умозаключениях какие бы то ни было выводы не очень-то разумно. Однако ВО, это и не институт, и не академия дистанционного образования. Поэтому-то и данный материал не охватывает с должной полнотой и законченностью всю ту источниковую базу, которую следовало бы охватить, но следуя за логикой вышеназванного автора монографии по сибирскому вооружению, лишь рассказывает о тех источниках, на которых он основывался.


Казнь. Иллюстрация из рукописи «Джами' ат-таварих», XIV век. (Государственная библиотека, Берлин)

Итак, обратившись к сочинениям Плано Карпини, читаем: «Чингисхан приказал, чтобы во главе десяти человек был поставлен один эн, по-нашему называется десятником, а во главе десяти десятников был поставлен один, который называется сотником, во главе десяти сотников был поставлен один, который называется тысячником, а во главе тысячников был поставлен один, и это число у них называется тьма. Во главе же всего войска ставят двух вождей или трех, но так, что они имеют подчинение одному». Таким образом все мужчины Монгольского государства подразделялись на десятки, а они в свою очередь, каждый из них «выставлял, смотря по наряду, по одному, по два и более воинов, снабжая их назначенным продовольствием и потребностями в походе». (М.И. Иванин – «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингис-хане и Тамерлане». Издание Военно-учёного комитета. Под редакцией князя Н. С. Голицына. СПб., 1875.).


Монгольские принцы изучают Коран. Иллюстрация из рукописи «Джами' ат-таварих», XIV век. (Государственная библиотека, Берлин)

Войско делилось на три части – центр и два крыла. Кроме, собственно, боевых подразделений существовало тыловое обеспечение, люди, прокладывавшие дороги, и разведка. Но монголы создали также и настоящую «агентурную» сеть из «легальных» разведчиков – купцов и послов. Дисциплина в монгольской армии была весьма суровой и поддерживалась жестокими способами. Плано Карпини сообщает: «Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и если бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один или два или больше смело вступают в бой, а десять других не следуют, то их тоже умерщвляют, а если из десяти попадают в плен один или больше, другие же товарищи не освобождают их, то они тоже умерщвляются». Однако не только страхом действовали монгольские полководцы. Чингисхан требовал от командиров еще и заботы о людях. «Подобает начальствовать войском тому, кто сам чувствует жажду и голод и соразмеряет с этим положением других, идет по дороге с расчетом и не допускает войско терпеть голод и жажду, а четвероногих отощать. На это смысл указывает: идите шагом слабейшего из нас».


Монголы и их пленники. Иллюстрация из рукописи «Джами' ат-таварих», XIV век. (Государственная библиотека, Берлин)

Сама жизнь делала из монголов высококлассных воинов-профессионалов. Их дети уже «два или три года от роду сразу же начинают ездить верхом, и управляют лошадьми, и скачут на них, и им дается лук сообразно их возрасту, и они учатся пускать стрелы, ибо они очень ловки, а также смелы». Далее средневековые историки отмечали: «Родятся и вырастают на седле и на лошади, они сами собой научаются сражаться, потому что вся их жизнь круглый год проводится на охоте. Оттого у них нет пехоты, а все конница». Сам Чингисхан не раз повторял, что «зверовая охота – школа войны». На облавные охоты, как на маневры, съезжались воины из разных районов Монголии. Недобросовестность или ошибки наказывались, храбрость и мастерство поощрялись!


Монгольский лук. Музей монгольского вторжения. Фукуока, Япония.

Потом все охотничьи приемы применялись на войне. «Когда нет войны с врагами, – написано в «Великой Ясе» Чингисхана, – пусть... учат сыновей, как гнать диких зверей, чтобы они навыкли к бою и обрели силу и выносливость, и затем бросались на врага, как на диких животных, не щадя».


Колчан и лук. Музей монгольского вторжения. Фукуока, Япония.

Совершеннолетним монгол становился в 13 лет, и с этого возраста нес воинскую службу и участвовал в облавной охоте. Бытовал и обряд (что-то вроде инициации) натирания мясом и жиром пальца мальчика, первый раз убившего зверя на такой охоте. Например, Чингисхан мазал пальцы своим внукам Хулагу-хану и Хубилаю, когда им было по девять и одиннадцать лет и это его, разумеется, очень обрадовало. Но облава являлась не только охотой. Уделялось и много внимания играм и разным воинским забавам. Воины соревновались в стрельбе из лука, боролись, проводили скачки на лошадях. Сказители у костров передавали молодым предания и легенды, и воспевали подвиги багатуров прошлого.

Монголы всегда очень серьезно готовились к нападению на врага и обстоятельно заранее собирали о нем все возможные сведения. Искали недовольных в рядах противника, а когда находили – привлекали подкупом на свою сторону. Вторжение обычно начиналось с глубоких рейдов по тылам неприятеля, обходивших стороной его города, и скопления его войск. При этом разгонялись стада и истреблялись жители, велась разведка. «Когда они желают пойти на войну, они отправляют вперед передовых застрельщиков, у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если не могут иного, обращают их в бегство; все же они гораздо охотнее убивают, чем обращают в бегство», — отмечал Плано Карпини. Передовые отряды имели задачу постоянно тревожить противника: они выпускали град стрел и отступали, не ввязывались в серьезную схватку, но изматывали и не давали возможности отдохнуть ни людям, ни лошадям. «Надо знать, что всякий раз, как они завидят врагов, они идут на них, и каждый бросает в своих противников три или четыре стрелы; и если они видят, что не могут их победить, то отступают опять к своим; и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили засаду; и, если враги преследуют до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким образом ранят и убивают».


Монгольские снаряды для метания. Обнаружены на месте высадки в Японии в 1274 г. Музей монгольского вторжения. Фукуока, Япония.

Основные силы монгольского войска следовали за авангардом, и тут цель была иная – забирать все, что можно. «Людей, если они их могут найти, забирают в плен и убивают» – пишет о монголах Плано Карпини. Перед решающей битвой монгольские отряды очень быстро собирались вместе и каждый занимал свое место в общем строю. «Когда же они желают приступить к сражению, то располагают все войска так, как они должны сражаться». При этом монгольская конница выстраивалась так, что передние линии состояли из воинов с легким вооружением и отрядов союзников, а задние эшелоны состояли из тяжелой конницы и резерва, которые в бой вступали в решающий момент. Важно, что монгольские полководцы лично в сражении, как это практиковалось в то время повсеместно в той же Европе, не участвовали и чудеса храбрости не показывали. Напротив: «Вожди или начальники войска не вступают в бой, но стоят вдали против войска врагов и имеют рядом с собой на конях отроков, а также женщин и лошадей. Иногда они делают чучела людей и помещают их на лошадей; это они делают для того, чтобы заставить думать о большем количестве воюющих». Чтобы еще сильнее воздействовать на воображение противника, монголы гнали впереди собой пленных; и именно они обычно и становились жертвами первой атаки противника. «Другие отряды более храбрых людей они посылают далеко справа и слева, чтобы их не видали противники, и таким образом окружают противников и замыкают в середину; и таким образом они начинают сражаться со всех сторон. И хотя их иногда мало, противники их, которые окружены, воображают, что их много. А в особенности бывает это тогда, когда они видят тех, которые находятся при вожде или начальнике войска, отроков, женщин, лошадей и чучел, которых, как сказано выше, они считают за воителей и вследствие этого приходят в страх и замешательство».


Стрелы с бронебойными наконечниками. Музей монгольского вторжения. Фукуока, Япония.

«Татары не смеют начать битвы, пока не забьет накар (большой барабан – А. И. Соловьев) их начальника; как только он забьет, тут они и начинают битву... – сообщал венецианский купец и путешественник Марко Поло, семнадцать лет находившийся при дворе монгольского хана Хубилая, – прежде, нежели накар забьет, поют они и тихо играют на двухструнных инструментах; поют, играют и тихо веселятся, поджидая схватку... Забил накар, и люди, немедля, бросились друг на друга. Схватились за луки и стали пускать стрелы. Переполнился весь воздух стрелами, словно дождем; много людей было смертельно поранено. За криками и воплями и грома нельзя был б расслышать; воистину, видно было, что сошлись враги смертельные. Метали стрелы, пока их хватало; и много было мертвых и насмерть раненных». Марко Поло свидетельствовал, что «каждый воин в сражении имел 60 стрел, 30 маленьких – метать, и 30 больших с железным широким наконечником; их бросают вблизи – в лицо, в руки, перерезывают ими тетивы и много вреда наносят ими». Очевидно, что имелись ввиду в первом случае стрелы с узкими гранеными наконечниками, которыми стреляли по врагу на расстоянии, а во втором случае – это стрелы, имевшие V-наконечники, которые именно на близком расстоянии и можно было и тетиву вражеского лука перерезать, и нанести серьезные ранения, приводящие к большой кровопотере.


Керамические гранаты тетсухо, найденные на месте крушения японского корабля у острова Такасима в 1274 г.

Практически все очевидцы писали о высокой частоте стрельбы, характерной для монголов. Недаром они сравнивали обычно с дождем ту страшную картину, что развертывалась у них на глазах. «И летели стрелы в город, словно дождь из бесчисленных туч», – сообщает русский летописец. «Стрелы у них... не летят, а как бы ливнем льются», – встречаем запись у венгерского миссионера. Считается, что прицельно можно выпускать по 8 – 12 стрел в минуту. Но даже сократив количество выстрелов до 5, все равно получится, что разными подразделениями монгольского войска (десять, сто, тысяча и т. д. воинов) выпускали соответственно по 50, 500, 5000 стрел в минуту, а развив вышеназванную максимальную скорострельность, в воздух каждая сотня воинов выпускала бы в минуту до 1200 стрел.


Наконечники японских стрел эпохи Камакура. Музей монгольского вторжения. Япония.

Однако вести такой обстрел дело совсем непростое. Для того, чтобы он принес успех (кроме индивидуальной выучки каждого стрелка), нужно уметь построить стрелковую линию так, чтобы лучники ясно видели бы цель и при этом друг другу не мешали. Монголы и тут использовали сразу несколько приемов. Например, обстрел преследующего их противника с полуоборотом назад. У Марко Поло это описывается так: «В битвах с врагом берут верх вот как: убегать от врага не стыдятся, убегая, поворачиваются и стреляют. Коней своих приучили, как собак, ворочать во все стороны. Когда их гонят, на бегу дерутся, славно да сильно, так же точно, как бы стояли лицом к лицу с врагом; бежит назад и поворачивается, стреляет метко, бьет и вражьих коней, и людей; враг думает, что они расстроены и побеждены, а сам проигрывает от того, что кони у него перестреляны, да и людей изрядно побито. Татары, как увидят, что перебили и вражьих коней, и людей, поворачивают назад и бьются славно, храбро, разоряют и побеждают врага».


Шлем из Музея монгольского вторжения, Фукуока, Япония.

Использовался и такой прием: отряды скакали друг за другом по кругу и, по очереди проносясь мимо неприятеля, выпускали в него свои стрелы. Интенсивность обстрела при этом достигалась очень высокая. «Когда им приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, – пишет Марко Поло, – то они... изгибают войско и носятся по кругу, чтобы вернее и удобнее стрелять во врага. Среди таким образом наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Правда, для этого у них есть опытные в сих делах вожатые, за которыми они следуют. Но если эти вожатые падут от вражеских стрел или вдруг от страха ошибутся в соблюдении строя, то всем войском овладевает такое замешательство, что они не в состоянии вернуться к порядку и стрелять во врага».


Книга Стивена Тернбулла.

При этом от соблюдения строя зависело очень много и следили за тем, чтобы он соблюдался также очень строго. Чингисхан, например, грозил смертной казнью тем, кто «не вернется в строй и не займет своего первоначального места». Шквальный обстрел неприятеля продолжался пока хватало для этого стрел, либо пока противник не бежал с поля боя. Ну, а если и после столь убийственного града стрел противник все еще сопротивлялся, на его ряды обрушивался удар тяжелой конницы монголов, разрывавший его боевой порядок. Марко Поло свидетельствовал: «Вышли все стрелы, попрятали они свои луки в колчаны, схватились за мечи и палицы и бросились друг на друга. Стали они наносить сильные удары мечами и палицами; началась злая и жестокая битва; наносились и получались удары сильные; отсекались руки, и замертво падали люди на землю; знайте, по истинной правде, вскоре после того, как началась рукопашная битва, покрылась земля мертвыми да смертельно раненными». Ну, а после битвы монголы обычно беспощадно предавали смерти всех без врагов разбора, включая и тех, кто сдавался им в плен. Тотальное уничтожение – вот цель такой войны, и это для многих в то время было в диковинку.


Вооружение всадника Тимуридов. (Королевский арсенал, Лидс)

Интересно, что монголы, следуя этой тактике, иной раз сами открывали «коридор для отступления» разгромленному врагу, но использовали его для нанесения ему дополнительных потерь. Плано Карпини писал, например, что: «те начнут бежать и отделяться друг от друга, они их преследуют и тогда, во время бегства, убивают больше, чем могут умертвить на войне». Впрочем, если «против них имеется большое войско, они иногда обходят его на один или два дня пути и тайно нападают на другую часть земли и разграбляют ее, при этом они убивают людей, разрушают и опустошают землю. А если они видят, что не могут сделать и этого, то отступают назад на десять или двенадцать дней пути. Иногда также они пребывают в безопасном месте, пока войско их врагов не разделится, и тогда они приходят украдкой и опустошают землю. Ибо в войнах они весьма хитры, так как сражались с другими народами уже сорок лет и даже более».


Переговоры между представителями Газана и Байду. «Джами' ат-таварих» Рашид ад-Дина. (Национальная библиотека Франции)

Многое зависело от высокой скорости передвижения и маневренности монгольской кавалерии. Что неудивительно, ведь за каждым воином следовали налегке сразу несколько лошадей. При всем своем неказистом виде (столь удивлявшем тогда европейцев), эти невысокие, коренастые и большеголовые лошади отличались большой резвостью и выносливостью. Они были крайне неприхотливы в пище и в голодное время могли жевать пучки жестких веток. По словам Марко Поло, «когда отправляются в долгий путь, на войну, сбруи с собой не берут, а возьмут два кожаных меха с молоком для питья, да глиняный горшок варить мясо. Везут также маленькую палатку укрываться на случай дождя. Случится надобность, так скачут... дней десять без пищи, не разводя огня, и питаются кровью своих коней; проткнут жилу коня, да и пьют кровь». Монгольские воины в трудную минуту могли собирать насекомых со своего тела и есть их. «Голодая один день или два, – замечает Плано Карпини, – и вовсе ничего не вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто хорошо поели. Во время верховой езды они сносят великую стужу, иногда терпят также и чрезмерный зной». Все давало возможность монгольским всадникам совершать беспримерные для того времени переходы. Например, тумены Субедея-багатура, по данным Ю. С. Худякова, во время венгерского похода за три дня прошли 290 километров (обычный переход не превышал 50 километров в день).


Лицевая маска от шлема из Волжской Булгарии.

Широкие реки также не представляли препятствий для монгольских войск, так как у них в изобилии имелись кожаные бурдюки для устройства плотов. В случае если им предстояла осада вражеского города, они пользовались китайской осадной техникой и с помощью ее ими брались даже весьма сильно укрепленные крепости.
Автор: В.Шпаковский


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лексус Сегодня, 04:10
    Всегда с удовольствием читаю такие обзоры. Очень познавательно. Спасибо! hi
    Лексус
    1. Котище Сегодня, 05:24
      Прочитал, репу почесал! Выводы:
      Однозначно Вячеславу Олеговичу за статью огромное спасибо!
      В приведенных Автором сылках от имени Марко Поло, многое перекликается с нашими дореволюционными историками: Карамзиным, Соловьевым, Ключевским и др. Причем имеет более законченный и полный характер, особенно описание тактики.
      Единственно, в чем разнятся наши исторические историки, так это в предубеждености, что монгольское войско было сплош "легкоконным и лучным". Опровергая наличие пехоты и тяжелой кавалерии.
      Ну последнее! Вячеслав Олегович держитесь! Сейчас Вас за монголов начнут рвать!!!
      Котище
      1. Лексус Сегодня, 05:34
        Статья очень грамотно написана. Касательно состава войск, то небольшим поселениям "прилетало", в основном, от легковооружённой конницы, а к большим городам и на поля сражений к тому времени уже все, без исключения, армии приходили во всеоружии. hi
        Лексус
      2. kalibr Сегодня, 07:43
        Котище "Ну последнее! Вячеслав Олегович держитесь! Сейчас Вас за монголов начнут рвать!!!"

        Пусть сначала прочитают все книги названные в статьях. У меня на это ушло 19 лет. Сначала начал читать когда задумал книгу "Рыцари Востока". Написал Стивену Тернбуллу попросил помочь. Он прислал свои материалы, не переводившиеся в России. Я перевел, опубликовал и... это было впервые! Был в1998 г. в Новосибирске в НГУ, где мне надарили книг Худякова. В 2000 вышла моя книга "Рыцари Востока". Потом начал читать направленно. В этом же году вышла в Англии моя книга "Битва на Калке. Монголы Чингисхана приходят на Русь". Получил две книги от Дэвида Николя. Потом получил книгу Соловьева про сибирское вооружение. Потом было ПСРЛ и много чего еще. Сейчас "тема закрыта". Эти статьи ее итог. Вот так я работаю. Пусть кто-то сделает больше и все это оспорит с ссылками на источники, с фото артефактов, с миниатюрами мне неизвестными...не рассмотренными... Я буду только "за".
        kalibr
        1. НэТ Сегодня, 10:01
          Начинаю. )))
          В начале слово "монголы" заключено в кавычки, а после нет - ошибка. Если бы назвал статью "воинов Евразии" или Азии вопросов бы не было.

          А. Марко Поло по легендам был в Китае и два раза в ставке Хубилая. Т.е. четыре раза пересекал Великую каменную стену (якобы выстроенную китайцами).
          Никаких сообщений о такой стене у Поло нет. Версии:
          1. Марко Поло там не был;
          2. Стены в его времена еще не было;
          3. Марко Поло там был, но не там.
          Стена длинной 6 000 км, а Марко Поло ее не видел. То есть, "монголией" называлась территория примерно Средней Азии или юга России, там же была и ставка Хубилая (Каракорум).

          Б. В статье упоминается о храбрости "монголов". Но во времена ВОВ трусость населения Средней Азии (и западенцев Украины) была беспредельна - дивизиями сдавались немцам.
          Отсюда Или исключаем Среднюю Азию из "монголов" или рабство вытравило из них всю храбрость.

          В. Походы Хубилая описаны чуть ли не по дням (Россаби Моррис. Золотой век империи монголов. СПб. 480 с.). Никакой Стены в описании нет. Великий военачальник не заметил величайшее военное сооружение? Бред.
          Варианты: 1. Стена еще не построена; 2. Хубилай жил и воевал вне пределов Стены (т.е. в Средней Азия или юг России).

          Так что слово "монголы" всегда нужно заключать в кавычки. Это не название нынешнего народа и не его история. Договорились?
          НэТ
          1. К0щей Сегодня, 10:58
            Цитата: НэТ
            Б. В статье упоминается о храбрости "монголов". Но во времена ВОВ трусость населения Средней Азии (и западенцев Украины) была беспредельна - дивизиями сдавались немцам.
            Отсюда Или исключаем Среднюю Азию из "монголов" или рабство вытравило из них всю храбрость.

            эмм... "трусость" потомков спроецировать на предков, и сделать на базе этого вывод? вы... гм... жжете просто. Древний Рим был величайшей империей, ее граждане завоевали почти весь известный тогда мир. позже итальянские части во время ВМВ не отличались какой-то особой стойкостью и силой духа. вывод: к древнему Риму итальянцы не имеют отношения? при то, что они прямые потомки.
            К0щей
            1. НэТ Сегодня, 11:01
              Выродились? )))
              НэТ
              1. К0щей Сегодня, 11:08
                Цитата: НэТ
                Выродились? )))

                ну так себе аргумент... когда начался процесс? почему тогда до сих пор существует гос-во? почему в отдельные периоды истории гос-ва на территории Италии сильно влияют на мировую политику? не тянут они на вырожденцев что-то. вот печенеги и половцы выродились - сначала лишились территорий, а потом исчезли/растворились в других народах, и, на сколько знаю, бесследно.
                К0щей
  2. серафимамурский Сегодня, 05:05
    Прочитал все три части этой обзорной статьи. Очень интересно хотя конечно возникают и вопросы и претензии к фактическому материалу: фотографии из Японии, макет всадника из Англии ( при чём тут Тимуриды), маска - почему решили что все эти вещи Монголов. Тактика ведения боевых действий мне кажется характерна для лёгкой конницы в степи. Меня озадачила фраза: "В случае если им предстояла осада вражеского города, они пользовались китайской осадной техникой и с помощью ее ими брались даже весьма сильно укрепленные крепости. " Это что они до самого например Киева тащили из Китая осадные машины? И я не могу найти ответ на вопрос ( это правда не по теме статьи): кто же были те Монголы в этническом и антропологическом плане?
    серафимамурский
    1. Котище Сегодня, 05:27
      Зачем тащить пороки из Китая, если проще держать при войске мастеров и строить осадные машины на месте. Они же занимались обслугой метательных машин.
      Котище
      1. серафимамурский Сегодня, 06:01
        Я тоже так думаю что логично строить на месте осадные орудия используя мастеров из того же Китая чем как дословно выразился автор: "В случае если им предстояла осада вражеского города, они пользовались китайской осадной техникой и с помощью ее ими брались даже весьма сильно укрепленные крепости. "
        серафимамурский
    2. kalibr Сегодня, 07:22
      "Это что они до самого например Киева тащили из Китая осадные машины?"
      В Средние века НИКТО не таскал с собой метательных машин, тем более монголы. "Таскали" инженеров и отдельные железные части. Простейший камнемет можно соорудить из 10 бревен, а "его силой" будут пленные. Автор выразился "китайской" по ее типу. Восточные камнеметы отличались от западных. Сохранившиеся китайские и японские гравюры показывают "машины" с человеческим приводом, или это вообще косой сруб древесного ствола, который оттягивают канатом назад. В Европе применялись "гравитационные" фрондиболы и бриколи, действовавшие силой упругости дерева. В этом вся "китайская" технология.
      kalibr
      1. Вышибала Сегодня, 08:16
        Ну и я так понимаю таскали комплектующие.
        Те которые нельзя было забацать на месте
        Вышибала
      2. mishastich Сегодня, 08:34
        Добрый день, но что делали эти инженеры в Средней Азии? Ведь у Хорезма были крепости(еще какие), а с деревом там туго? Может все таки таскали?
        mishastich
        1. kalibr Сегодня, 09:23
          Вы думаете там совсем деревьев нет? Есть. И были.
          kalibr
          1. mishastich Сегодня, 09:59
            Я знаю, что они есть, я там жил. Вопрос заключается в том, что например для осады Кята необходимы:
            Лестницы
            Тараны
            Камнеметы
            Башни
            При цене и количестве древесины, осадные орудия становятся золотыми, не дешевле ли было погрузить на волов и переть от Урумчи?
            mishastich
            1. Лужский Сегодня, 11:02
              Цитата: mishastich
              При цене и количестве древесины, осадные орудия становятся золотыми, не дешевле ли было погрузить на волов и переть от Урумчи?

              Скорость передвижения армии - неразменный козырь для монголов, может быть, самый важный в их колоде. Скорости приносилось в жертву буквально всё. Осада - всего лишь одна из разновидностей боевых действий, причем для монголов не самая важная. И потом, уверяю вас, за древесину они не платили smile
              Лужский
            2. К0щей Сегодня, 11:02
              Цитата: mishastich
              При цене и количестве древесины, осадные орудия становятся золотыми, не дешевле ли было погрузить на волов и переть от Урумчи?

              смотря что. перекладины для лестниц - нет; железные части орудий - несомненно; сложные детали (может шестерни какие-то) - да; обычное бревно - нет. ну и не стоит забывать, что раньше леса было в разы больше, чем сейчас.
              К0щей
  3. kalibr Сегодня, 07:29
    Цитата: серафимамурский
    Очень интересно хотя конечно возникают и вопросы и претензии к фактическому материалу: фотографии из Японии, макет всадника из Англии ( при чём тут Тимуриды), маска - почему решили что все эти вещи Монголов.

    Разве где-то написано, что это вещи монголов? Это вещи той эпохи, которыми они могли пользоваться или сделанные по аналогичным их образцам, например - прутяные щиты Тимуридов.
    kalibr
  4. Вышибала Сегодня, 08:18
    Характерные были наконечники у монголов
    Один из доказательств их наличия в глубине Руси - это раскопы таких наконечников
    Вышибала
  5. parusnik Сегодня, 08:39
    Юлий Сергеевич Худяков-Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета в1974. Главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий кафедрой археологии и этнографии НГУ.Специалист в области оружиеведения, военной и этнокультурной истории древних и средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Проводит археологические исследования на территории Южной Сибири, в Киргизии и Таджикистане. Участник международных экспедиций в Монголию, Китай, Саяно-Алтай, Среднюю Азию.Автор таких книг как "Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV - первая половина XVIII в.)" ,"Древние тюрки на Енисее", вышеупомянутой.Книги находятся в свободной продаже, можно и скачать.В данных книгах собран и обработан , громадный фактический материал.Для тех кто привык к "фольк-хистори" читаться будет тяжеловато...
    parusnik
    1. kalibr Сегодня, 09:22
      Да, я по сравнению с ним историк "второго эшелона". Только и умею, что хорошо популяризировать. А такие люди умеют и копать, и оценивать выкопанное, да еще и книги пишут. Очень я таких людей уважаю.
      kalibr
  6. К0щей Сегодня, 09:28
    ура! приведен пример перехода монгольской конницы
    тумены Субедея-багатура, по данным Ю. С. Худякова, во время венгерского похода за три дня прошли 290 километров (обычный переход не превышал 50 километров в день).

    а то задолбали вещать некоторые про 20-30 км.
    К0щей
    1. НэТ Сегодня, 10:08
      Слово "монгольской" следует заключать в кавычки. Так будет правильно!
      НэТ
      1. К0щей Сегодня, 10:46
        Цитата: НэТ
        Слово "монгольской" следует заключать в кавычки. Так будет правильно!

        ок. только в данном случае не принципиально "монгольской" или "татаро-монгольской". важно, что конницы. которая (просто опупеть!) оказывается в принципе была в Европе. и еще (это вообще ни в какие ворота!) может оказывается делать переходы по территории Европы, а не только по степям Монголии.
        К0щей
        1. Severomor Сегодня, 11:11
          Цитата: К0щей
          может оказывается делать переходы по территории Европы, а не только по степям Монголии.

          Не только кони, а даже верблюды в Берлине были
          Severomor
          1. Severomor Сегодня, 11:12
            И памятник имеется
            Severomor
  7. армеец Сегодня, 10:11
    Красочная информативная статья об одной из лучших армий средневековья.
    Современное вооружение, передовая военная техника и прогрессивная тактика сделали монгольскую армию грозой запада и востока. И не случайно Могольская империя по территории уступала только Британской (но зато была в виде единого куска суши, без разъединения морями).
    армеец
  8. НэТ Сегодня, 10:56
    "а во главе тысячников был поставлен один, и это число у них называется тьма. Во главе же всего войска ставят двух вождей или трех, но так, что они имеют подчинение одному"

    Тьма - это максимальное деление войска. Выше только хан (вождь) руководивший остальной братией (обозы, разведка, обслуга, бабы, пленные, и т.д.). То есть численность "монгольского" войска не более 10 тыс?
    НэТ
Картина дня