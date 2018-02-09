Беркли – третий древнейший…

Типичный английский замок мотт и бейли.Сегодня мы расскажем о третьем по древности замке Англии - замке в городе Беркли, в графстве Глостершир. Построен он был еще в XI веке, хотя, понятно, выглядел он тогда совсем не так, как выглядит сегодня. Государственная комиссия «Английское наследие» отнесла его к категории исторических объектов первой степени. Свое название он получил потому, что с XII в. им практически непрерывно владело семейство Беркли, хотя какое-то время это была королевская собственность Тюдоров. Самое известное событие, связанное с этим замком, имело место в годы Столетней войны. Именно в нем в 1327 году умертвили английского короля Эдуарда II.Но были и такие вот замки этого типа…Первый замок-мотт был выстроен здесь Уильямом Фицосберном, первым графом Херефордом еще в 1067 году. Мотт – это замок на вершине конического холма, окруженного рвом. Перед ним находился бейли – также укрепленное предзамковое поселение, из которого в замок мотт вела лестница надо рвом. Тут могли быть самые разные варианты устройства, но главное, что в то время все замковые сооружения строились из дерева.Вид на замок Беркли с высоты птичьего полета.В течение жизни трех поколений, то есть около 100 лет, им владел рыцарь Роджер де Торси, который принял фамилию де Беркли, причем все мужчины главы рода по традиции получали имя Роджер. В 1152 году замок у семьи де Беркли отобрали, поскольку очередной Роджер не поддержал королевский дом Плантагенетов во время смуты. Наказан он был не только потерей замка. Чтобы унизить рыцаря титул барона Беркли король отдал богатому горожанину из Бристоля Роберту Фицгардингу, который в отличие от него династию поддержал. Он стал основателем нового феодального рода Беркли, потомки которого владеют этим замком и сегодня. Генрих II понимал важность месторасположения замка и разрешил Фицгардингу его перестроить и укрепить, что и было сделано в течение ряда лет с 1153 по 1190 годы. Сначала был выстроен каменный донжон, затем новые стены. Но большую часть построек возвели уже в XIV веке, при его потомке Томасе де Беркли, третьем бароне Беркли.План замка Беркли.Заметим, что характерный для власть имущих фаворитизм сыграл свою роль и в судьбе этого замка, потому что в 1326 году его разграбил один из фаворитов Эдуарда II, Хьюг ле Диспенсер. Причем фаворитом короля он стал, потакая его пагубной страсти к мужчинам. Причем в Средние века отношение к педерастии было в высшей степени негативным. Уличенным в этом пороке мужчинам в Голландии грозила смертная казнь. Мечом казнили дворян, простолюдинов просто вешали. Во Франции и Германии «любовников» сжигали живьем, ну, а в Англии им грозила «казнь на лестнице». Интересно, что смертная же казнь грозила также и за скотоложство, причем умерщвлялись и человек, и животное. И вот в эту-то суровую эпоху король Эдуард II едва ли не открыто предавался греху, да так, что об этом судачили во всех королевских домах Европы. Неудивительно, что бароны Англии вскоре (следуя принципу «король хорошо, его советники плохие»!) потребовали суда над Хьюгом Диспенсиром Младшим, канцлером королевства (Диспенсиров было двое – отец и сын, и вот как раз младший-то и был осужден за мужеложство) и его казни, и король ничего не смог сделать, чтобы его защитить! Отца, впрочем, тоже казнили и даже раньше, чем сына.Казнь Хьюго Диспенсира Младшего – на «лестнице». Сначала на ней человеку разрезали живот, извлекали кишки и сжигали у него на глазах. Затем следовало оскопление, потом четвертование, после которого части тела рассылались в крупные города, а на месте казни оставалась голова на колу! И все, в особенности дети, конечно, сразу понимали, что "дядя был плохой, очень плохой!" Миниатюра из «Хроники Жана Фруассара» (Национальная библиотека Франции, Париж)Однако этого им показалось мало. Уже вскоре, а именно в 1327 году супруга короля Изабелла Французская и ее союзник Роджер Мортимер низвергли короля Эдуарда II с престола и отправили в замок Беркли, под надзор Томаса де Беркли и его зятя, Джона Мальтраверса, первого барона Мальтраверса. Здесь бывший король провел целых пять месяцев, с апреля по сентябрь. И тут верные Эдуарду воины сумели захватить замок и освободили своего короля. Однако совсем ненадолго. Очень скоро его опять поймали и в сентябре вновь привезли в Беркли.Герб короля Эдуарда IIГерб королевы Изабелла ФранцузскойА ведь как, казалось бы, все хорошо начиналось. Свадьба принцессы Изабеллы и Эдуарда Английского. Жан Ваврин «Хроники Англии» (Британская библиотека, Лондон)И именно здесь 21 сентября 1327 года Эдуард II был убит при совершенно невыясненных до сих пор обстоятельствах (то, что о его смерти написал Морис Дрююн в своей серии романов «Проклятые короли», не соответствует истине, или – лучше сказать так, не опирается ни на один из дошедших до нашего времени источников). Вот келья короля, где он коротал дни в заключении и был убит, сохранилась до сих пор.Главные ворота, ведущие в замок. Слева – донжон.Вид на замок с точки, находящейся справа от главных ворот. Весьма романтическое зрелище, не правда ли?Впрочем, рассказывают, что каждый день 21 сентября из той башни замка, где содержался венценосный пленник, доносятся жуткие крики. Так что очень может быть, что королю все-таки довелось спознаться с раскаленной кочергой и он, бедняга, принял смерть тем способом, каким грешил!Главные ворота крупным планом.Вид на главные ворота со стороны двора.Английским парламентом по этому поводу было издано даже особое постановление, в котором его смерть объяснялась несчастным случаем, но, как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Впрочем, с телом погибшего монарха поступили как полагалось: оно было забальзамировано, примерно месяц пролежало в замковой капелле в донжоне и только после этого было погребено в соборе города Глостера. Позднее было проведено даже расследование, в котором Томаса де Беркли обвинили в помощи убийцам, но он смог доказать, что в замке, когда все это произошло, его не было, и что преступление это, если это и впрямь было преступление, совершили люди Роджера Мортимера. В итоге в 1337 Томаса официально освободили от всех ранее предъявленных ему обвинений.Вид на замок с юго-востока.Мост надо рвом, ведущий в замок. Хорошо видны бойницы для лучников. Окна в станах пробиты уже позднее.В XIV веке в замке прошли работы по обновлению крыши над Рыцарским залом. И в этом же зале произошло одно трагическое событие: последний придворный шут Англии, Дикки Пирс, каким-то образом упал с балкона в этом зале и разбился насмерть. Очень интересно, что рядом с этим залом почему-то расположены сразу две капеллы с деревянными перекрытиями, украшенные прекрасными фресками и цитатами из Библии, написанными на… нормандском диалекте. В XVI веке все Беркли перешли из католичества в протестантизм, то есть жили и действовали по принципу «веру поменять, что перчатку с руки снять».Замковый двор.В годы Гражданской войны в Англии замок стал ареной военных действий. В 1645 году его осадила армия республиканцев под началом полковника Томаса Рейнборо, подвергла его бомбардировке, вынудив королевский гарнизон замка капитулировать. Артиллерия осаждавших была установлена на крыше соседней церкви Сент-Мэри. После взятия замка его внешние стены были разрушены, причем владельцам его вернули только при условии, что они не станут их восстанавливать. Забавно, что запрет этот, по принятому Парламентом закону, действует и поныне. Потом в замке много чего было построено, в том числе и в стиле модерн, но все эти строения оборонительного значения не имеют.Спустившись по этой лестнице, можно прогуляться вокруг замка.И эта прогулка стоит того, чтобы ее совершить, потому что здесь много очень милых и уединенных уголков, где очень приятно посидеть, отдохнуть и прислушаться к тому, как вокруг тебя шелестит само время.Особое очарование замку придают садовые террасы. Одна их них «Боулинг Грин» была разбита еще при королеве Елизавете I, а одна из сосен, растущих там, выросла из отпрыска со ствола дерева, который был срезан еще во время битвы при Каллодене в 1746 году.И, конечно, на этом пути нам непременно встретятся старинные пушки. Ну как же без них!Сегодня Беркли представляет собой третий древнейший (считая Тауэр и Виндзорский замком соответственно первым и вторым) замок Англии, в котором живут до сих пор, и самым древним замком, принадлежащим все это время одной и той же семье. С 1997 года большую часть замка сделали доступной для посещений, и только 15 % от всех его помещений закрыты и представляют сугубо частное владение.Кстати, вот вход в башню, где содержался Эдуард II и откуда каждое 21 сентября доносятся леденящие душу крики…Опять-таки интересно, что в замке несколько раз снимали телесериалы и кинофильмы (например, именно здесь сняли «Охотников за привидениями» BBC, и некоторые другие фильмы).В замке много интересных мест и есть на что посмотреть и чем полюбоваться. Ну, прежде всего, это камера и подземелье, где содержался король Эдуард II и где он был убит. Здесь же в галерее находятся портреты многих монархов Англии, а мебель принадлежит эпохе Френсиса Дрейка.Есть в замке и картинная галерея, в которой имеется богатая коллекция картин голландских мастеров, в том числе ряд картин с изображением кораблей, на которых служили представители семейства Беркли, а также живописные полотна Джорджа Стаббса.Столовая замка была раньше бильярдной, но теперь в ней выставлено грузинское столовое серебро и можно полюбоваться на интересную коллекцию семейных портретов.В кладовой можно увидеть оригинальные свинцовые раковины, и всякую другую кухонную утварь, а также хлебные печки. От нее подземным переходом можно пройти к главному колодцу замка, который находится под внутренним двором. Пользоваться им перестали лишь недавно, но построен он был так хорошо, что столетия справлялся с обязанностью питать замок водой.Кухня замка, наверное, впервые представляла собой самостоятельное строение с высоким потолком, чтобы избежать искр от трех больших каминов, которые в ней топились постоянно. В ней можно увидеть кухонные принадлежности от Тюдоров и до ХХ века.Большой зал и Оружейная палата представляют собой центральную часть замка и оба этих помещения поистине великолепны. Высота большого зала – 32 фута, а в длину он имеет 62 фута. Датируется он XIV веком, а построен был на месте оригинального зала эпохи Эдуарда III. Стены завешаны гобеленами с историей Есфири.Утренний салон когда-то был часовней Святой Марии, но в 1920-х годах ХХ века она была переоборудовала в чайный салон.Длинная гостиная содержит превосходную серию стенных зеркал и набор позолоченной мебели XVIII века.В Маленькой гостиной можно увидеть потолок из дубовых балок, сохранившийся с тех далеких времен.Пивной погреб в замке тоже присутствует, а как же без него? Пиво в нем хранили в огромных бочках и – и это самое удивительное, запах хмеля ощущается здесь до сих пор!Фотография замка, сделанная в 1913 году.Как уже отмечалось, замок окружен зелеными террасами, по которым можно гулять и оказаться на расстилающихся вокруг него полях.Добраться до него можно на поезде от вокзала Паддингтон, следующим до Бристоля, хотя ехать придется с пересадкой. С 29 октября по 1 апреля замок для туристов закрыт. И также закрыт с четверга и по субботу. Входной билет стоит £ 10 для взрослых и £5.50 для детей 3-16 лет, что неудивительно ввиду той площади крыш, которую регулярно приходится перекрывать владельцам замка!