23:46 09 февраля

Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть вторая)

5:1 «...А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож»
(Книга Йездры)


Никому не хочется погибать в бою, ни за правое дело, ни за неправое, и идет на это человек разве что по необходимости. Для этого-то в прошлом люди и обвешивали себя всяким железом, которое защищало их от стрел, мечей и копий, чтобы до них было не добраться, но ко всему прочему, все эти рыцарские доспехи являлись еще и своего рода паролем, который говорил каждому, кто видел человека в таком одеянии: «Я железная курица, несущая золотые яйца! Зачем меня убивать, когда ты можешь взять с меня выкуп?!» И в самом деле, сначала рыцари чаще погибали на турнирах нежели в боях, поскольку ощущали себя неким мировым орденом, а кто же в таком случае убивает «собрата по ремеслу»? Вот почему по крайней мере целых два столетия такой важный вид оружия, как кинжал, в арсенал рыцарского вооружения просто на просто не входил и не изображался, соответственно, на миниатюрах в манускриптах. Более того, обратившись к такому в высшей степени достоверному источнику информации о прошлом, как эффигии, мы… не увидим ни на одной из ранних фигур даже намека на кинжал. Все они изображены с мечами. У некоторых есть даже мешочек на поясе, у других видны застежки в прорезях сюрко на боку или стеганый подбой на подкольчужном одеянии, но чего вы на них не найдете, так это кинжала! То есть до определенного момента рыцарь имел при себе только меч, ну, и, соответственно, копье.

Однако время шло, и рыцари обзавелись кроме меча еще и кинжалом. И вот о самых известных видах этого оружия, служившим для того, чтобы… прикончить своего товарища по ремеслу, если к тому возникла необходимость, сегодня и пойдет наш рассказ.


Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть вторая)

Пожалуй, самая ранняя эффигия, у которой на поясе висит кинжал – вот эта. А принадлежит она рыцарю Готфриду фон Каппенбергу и датируется 1250 годом, в Клостер Каппенберге, в земле Северная Вестфалия, в Германии.

Приглядевшись, нетрудно заметить, что на поясе у него висит баллок (или боллок), который в просторечии называли еще и «почечный кинжал» (из-за манеры его ношения в некоторых странах Европы), и, чисто по-мужски «кинжал с яйцами» – из-за имеющегося сходства с мужским репродуктивным органом (bollocks – тестикулы или яички по-английски).


Баллок 1450 – 1499 гг. Королевский арсенал, Лидс. Как видите, у этого кинжала клинок представляет собой практически четырехгранное шило. Им невозможно нарезать колбасу, но вот удар по кольчуге разорвет ее обязательно! Длина 360 мм, длина клинка: 240 мм Вес: 190 г.


Шотландский баллок начала XVII в. Длина: 455 мм. Длина клинка: 342 мм. Вес: 310 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Кинжал этого типа имел еще и характерную, расширяющуюся к концу рукоятку и прочный обоюдоострый клинок. Он очень быстро приобрел популярность у рыцарей Северной Европы, а также в Англии и во Фландрии, но продержался на оружейном рынке знати сравнительно недолго, так как на нем появились более совершенные образцы кинжалов для «последнего удара».


Эффигия рыцаря Уильяма де Горджеса, ум. 1346 г. Погребен в Тамертон Фолиот. На рыцаре типичное вооружение переходного периода от кольчужных к пластинчатым доспехам. Из-под матерчатого джупона виден зубчатый подол кольчуги, ноги прикрыты латами, с характерными «ракушечными» крылышками. Рыцарский пояс, богато украшенный, лежит на бедрах горизонтально, и на нем, как это очень хорошо видно, кроме меча с левой стороны укреплен баллок.


Прекрасно сохранившаяся (и понятно, что заботливо реставрированная) эффигия Питера де Грандиссана, ум. 1358 г., из Герефордского собора, демонстрирует нам оригинальный образец «генитального кинжала», представляющего своеобразный гибрид между типичным баллоком (характерные выпуклости на рукояти у клинка) и кинжалом базелард – характерное навершие рукояти в форме буквы «Т». Клинок имеет ромбическую форму и равномерно сужается к острию.

Но баллок совсем не исчез, а стал надежным оружием самообороны для купцов, и всяких иных представителей средневекового среднего класса: обороняться против разбойников им было удобно, ну, а теми, кто носил «белые доспехи», сталкиваться им и не приходилось. Были баллоки, сделанные очень грубо, возможно, выкованные на деревенской кузнице. В тех случаях, когда клинок баллока был трехгранный с лезвием, у него могла быть не заточенная часть (рикассо) возле рукояти. В конце XV века ножны баллоков получили «карман» для шила либо маленького ножика для бытовых нужд, все прямо точно так же, как и у средневековых японцев с их кинжалами танто и вакидзаси. При этом они обычно делались из кожи, дерева, а то даже и из серебра. Только лишь к XVI веку баллок был окончательно вытеснен кинжалами типа рондель, но в той же Англии он превратился в национальный шотландский «дирк».


Современный шотландский дирк.

Что же касается кинжала «базелард», то оно произошло от названия швейцарского города Базель, то есть перевести его можно как «базельский», «кинжал из Базеля». Главной его особенностью стала рукоять в форме латинской буквы «Н» с вытянутой в длину поперечиной. Такая рукоять давала прочную опору руке, так что выскользнуть из нее такому кинжалу было довольно трудновато, в особенности, если его рукоять была сделана по руке его владельца. Более того, воткнув его, так сказать, «в объект воздействия» и нажимая сверху на верхнюю поперечину «Т» его рукояти, можно было развить очень большое усилие и таким образом прорезать кольчугу, а то даже и проткнуть латный доспех.


Эффигия итальянского рыцаря Джерардучио де Джерардини из Тосканы, умершего в 1331 году и погребенного в церкви св. Аполлиано Барберино д’Эльза. У него базелард больше похож на меч, нежели на кинжал!


Эффигия Ольбрехта фон Гогенлоэ, ум. 1338 г. Собор Св. Джозефа в Шонтале.

Расцвет базеларда пришелся на XIV-XV века, когда им особенно увлекались рыцари Италии и Германии, у которых он мог достигать длины 90 см, и швейцарских ландскнехтов.


Базелард 1300 – 1399 гг. Королевский арсенал, Лидс.

И опять-таки очень скоро базелард сделался популярным оружием у купцов, городских ремесленников и… зажиточных крестьян, которые тоже хотели ходить вооруженными. Интересно, что в XV веке кинжалы такого типа начали называться «швейцарскими кинжалами» или «кинжалами Гольбейна» (по имени известного средневекового художника). Последнее известное нам упоминание слова «базелард» встречается в описи оружия, сделанной в 1602 году в Шотландии. Скопировали их форму в своих наградных кинжалах и оружейники третьего рейха.


Рондель 1400 – 1430 гг. Королевский арсенал, Лидс. Обе гарды из металлических дисков. Длина: 335 мм, длина клинка: 226 мм, вес: 0.2268 г.


Рондель со сборными дисками из дерева и металла 1400 – 1499 гг. Королевский арсенал, Лидс. Длина: 350 мм, длина клинка: 212 мм, вес: 230 г.


Рукоять ронделя 1400 – 1499 гг. крупным планом.

Однако самым популярным кинжалом Средневековья сделался рондель – в высшей степени функциональное оружие рыцарских времен. Появился этот кинжал на рубеже XIII-XIV веков, когда в Европе шла активная борьба за власть. Главная отличительная особенность этого кинжала – характерной формы круглая гарда и такое же навершие у рукояти – отсюда, собственно говоря, и пошло название этого кинжала, поскольку rond по-французски и round по-английски значит «круг». Даже при самых сильных ударах этим кинжалом о металл доспехов диск-гарда не позволяла руке соскользнуть на клинок, а при извлечении его из раны – соскользнуть с рукояти!


Не удивляйтесь! Это не женщина, а эффигия рыцаря Йоханна Каммерера, умершего в 1415 г. Оппенхейм, церковь св. Катерины. На поясе рондель в богато украшенных ножнах.

Сегодня трудно и даже невозможно сказать, где именно он появился впервые. Однако его полюбили и в Англии, и в Германии, и во Франции, а также использовали в Скандинавии и в Венгрии. Клинок ронделя был обычно плоским, иглообразным, с рукоятью из дерева, кости или рога. Но одновременно со своим военным предназначением рондели представляли собой модное статусное оружие для самообороны, которым стремились в то время обзавестись все более-менее состоятельные люди. Кинжалы с коротким клинком обычно носили женщины.


Еще один рондель на поясе эффигии архиепископа фон Триера, ум 1340 г. Майнц, Ландмузей.


Квиллон эффигии Джона де de Лайонса, ум. 1350 г. Варкворт. Квилон (от французского слова quillon – поперечина, крестовина) – это изначально рыцарский кинжал, представлявший уменьшенную копию рыцарского меча. Название свое этот кинжал получил из-за дужек гарды, имевших крестообразную форму.

Ранние квилоны (XIII век) больше всего как раз и походили на укороченный меч, просто уменьшенного размера. Квилон использовался вплоть до XVIII века. Сечение клинка ромбовидной формы. Рукоять, обычно цилиндрическая, могла иметь навершие самых разных фасонов.


Брас – металлическая чеканная надгробная пластина Джона Грея, ум. 1392 г. Чиннор.


«Ушастый кинжал» с характерными «ушами» был популярен в XIV-XVI вв. Назван он так был из-за двух дисков, походивших на уши, которые крепились на головке ручки. Называли его также «Бургундский кинжал» и «Левантийская дага», по местам распространения. Длина 193 мм, длина 317 мм.


Итальянские эффигии из книги Д.Николя «Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era 1050-1350: Western Europe and the Crusader States» (Greenhill Books, 1999). У боковых эффигий на поясе висят характерные для итальянцев базеларды, а вот у средней – оригинальный ушастый кинжал с двумя парами «ушей». Рис. А.Шепса.

Вначале оба диска располагались почему-то практически вдоль рукоятки, но затем их стали все больше и больше разводить в стороны. Диски украшались, и покрывались пластинами из кости и металла. Гарда у этого кинжала отсутствовала. Чтобы нанести им сильный колющий удар, следовало упереть большой палец в V-образную развилку между «ушами» навершия. Клинок имел двухстороннюю заточку, однако одно лезвие была немного короче другого. Ножны были деревянные, обтянутые кожей. Считается, что это оружие служило больше для украшения, нежели им реально пользовались. С другой стороны, известно, что этот кинжал был излюбленным оружием итальянских наемных убийц.
Автор: В.Шпаковский


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Комментарии 27

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  1. кипеж Сегодня, 15:42
    Интересно
    У меня целая коллекция ножей и кинжалов
    Мотаю на ус
    кипеж
    1. kalibr Сегодня, 15:48
      Хотел делать на продажу реплики кинжалов бронзового века. Но... отливать в Пензе их невозможно. И дорого по себестоимости получается...
      kalibr
      1. Curious Сегодня, 16:06
        А в чем проблема? Почему невозможно?
        Curious
        1. kalibr Сегодня, 16:17
          Ну, мест места куда бы пришел и получил в обмен на деньги. Надо кланяться, кривляться, знать "задний вход", "завсклад" и "товаровед". Мне это хлопотно! Я уже привык - сегодня стулья, завтра деньги.
          kalibr
          1. Микадо Сегодня, 19:43
            Вячеслав Олегович, договоритесь с Виктором Николаевичем, он Вам серию сам отольет. drinks еще и пять статей напишет попутно! А то его все, кому не лень, уговаривают, а он... разочаровывает! request Главное - заинтересовать!
            Микадо
            1. kalibr Сегодня, 20:24
              Добавится еще и ЦЕНА ПОЧТЫ и бронзовый кинжал выйдет ЗОЛОТОЙ. И кому его продашь тогда?
              kalibr
              1. Микадо Сегодня, 21:42
                он договорится (Вы что, его не знаете! еще как договорится!), почту оплатите, обменяетесь натурпродуктами! laughing Умные люди всегда язык найдут wink good ибо любое изделие при наличии сырья стоит.. бутылку мастеру! drinks
                Микадо
                1. Curious Сегодня, 23:06
                  Когда то в детстве мы этим занимались в литейке завода "Металлист" (бывший Кригера"). Нет уж давно той литейки, да и завода, собственно, нет. Заниматься этим надо там, где есть ручная формовка. На предприятии при нынешних работодателях никто связываться с шабашкой не будет. Себе дороже.
                  Curious
                  1. Микадо Сегодня, 23:14
                    ну, я, право, не знаю! request Был бы в курсе "кухни", постарался бы организовать, чтобы "обе стороны были чрезвычайно довольны друг другом"! drinks таак.. Виктор Николаевич... Дорогой Виктор Николаевич... Мы тут с товарищами посовещались... Ну, и где наша статья про диких-диких обезьян?! crying Между прочим, ждут многие! am drinks
                    Микадо
                    1. Curious Сегодня, 23:33
                      Зоология не является темой сайта. А обезьян тут и так много. В некоторых разделах типа "Новости" - одни обезьяны.
                      Curious
                      1. Микадо Сегодня, 23:40
                        а Вы привяжите диких обезьян к разделу "бандитизм". Мордобой есть? Есть! Чем не тема для ВО? И свою историю из времен СССР. А мы почитаем с удовольствием" good я достаточно подсказал? или нет Проповедников на сайте общем??! fellow
                        Микадо
          2. Curious Сегодня, 20:44
            В принципе, там ничего сложного нет. Неужели у Вас в Политехе нет лаборатории, где студенты постигают основы литейного производства?
            Curious
      2. кипеж Сегодня, 20:44
        А у меня есть один крутой нож с эбонитовой рукоятью. Вроде эбонит не горит в огне.
        Но статья конечно не о том, тут кинжалы как шило - "милосердные", добить сквозь кольчужное кольцо или щель в доспехе. Хотя зачем добивать рыцаря если выкуп? Странные люди..
        Но
        Если про свои кинжалы не в тему заговорил - пардон
        кипеж
        1. Curious Сегодня, 21:40
          Эбонит не может не гореть,так как это продукт вулканизации каучука с высоким содержанием серы. После 200 градусов просто обугливается.
          Curious
          1. кипеж Сегодня, 22:06
            Понятно hi
            Буду знать
            кипеж
  2. Curious Сегодня, 16:10

    Триптих «Алтарь Паумгартнеров» — известное произведение Альбрехта Дюрера. На боковых створках - святые Евстахий (правая) и Георгий (левая), которым преданы черты заказчиков, братьев Паумгартнеров.
    На правом боку Лукаса Паумгартнера (правая створка) - баллок.
    Curious
  3. Лексус Сегодня, 18:39
    Название как нельзя кстати подходит к этим кинжалам - оружие единственного удара. hi
    Лексус
  4. Sverdlov Сегодня, 19:24
    "Им невозможно нарезать колбасу, но вот удар по кольчуге разорвет ее обязательно!"

    Не знаю где автор набрался таких знаний, скорее собственных предположений. Применялось такое оружие совсем по другому. Узкий клинок предназначался для удара в зазор лат под пластины, в подмышье и, да, туда...
    Sverdlov
    1. Black_PR Сегодня, 19:39
      Не помню уже где читал...( Но там говорилось , что таким оружием добивали поверженного рыцаря сквозь отверстия в опущенном забрале, в глаз. За точность не ручаюсь, не спец.
      Black_PR
  5. Sverdlov Сегодня, 19:34
    Напряжённо пытаюсь вспомнить книгу, где читал о поединке рыцарей, молодого и старого опытного. И, вот, когда молодой уже побеждал, а старый лежал поверженный и над ним уже занесли меч, старый ударил его стилетом в зазор доспеха.
    То-ли "Янки при дворе короля Артура" то-ли еще что... Не помню.
    Sverdlov
    1. BAI Сегодня, 19:50
      Это"Таисс Афинская" (Ефремов,если мне не изменяет память).
      BAI
      1. kalibr Сегодня, 20:25
        В "Таисе" разве были рыцари? По-моему это время Алекса Македонского?!
        kalibr
    2. Димка75 Сегодня, 21:47
      Крестоносцы Сенкевич ?
      Димка75
  6. kalibr Сегодня, 20:22
    Цитата: Sverdlov
    Не знаю где автор набрался таких знаний, скорее собственных предположений

    В предыдущей части была приведена достаточно обширная историография и на русском и на английском языках. И рад был бы чего-то придумать, да только поскольку мои статьи это обычно главы из книг или главы в будущие книги, причем серьезные, рассчитанные не только на просвещение дилетантов, но и на специалистов, то... там просто нет места выдумкам. На все есть ссылки. Просто сюда их вставлять, все равно, что против ветра плевать.
    Конечно, узкие и граненые клинки предназначались для того, чтобы бить в щели и подмышки. Никто с этим и не спорит. Но дело в том, что под латы в то время надевался специальный дублет, имевший кольчужные "нашивки" в тех местах, где в латах имелись щели. Как-нибудь я это все здесь покажу, фото таких дублетов имеются. Поэтому граненому клинку чаще всего даже в 15 веке приходилось работать именно по кольчуге.
    kalibr
  7. polpot Сегодня, 20:35
    Спасибо за статью и прекрасные фотографии ,в средние века выкуп за пленного рыцаря был распостраненным источником доходов и видимо подобными кинжалами не часто пользовались по назначению .
    polpot
    1. 3x3zsave Сегодня, 23:17
      Извините, Вы не правы. Эти клинки - не украшение, а вполне себе ходовое оружие. Они не зря начали получать распространение именно в 14ом веке. Европейская цивилизация, "вдохновленная" стихийными катаклизмами оценила ничтожность бытия. Ценность человеческой жизни, будь то крестьянин или герцог, упала до нуля. Заканчивалась эпоха просвещенного Высокого Средневековья, Европа погружалась в сумрак Возрождения, от которого смогла оправится лишь к началу века 19ого.
      3x3zsave
  8. NF68 Сегодня, 21:45
    ++++++++++
    NF68
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