Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть вторая)

5:1 «...А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож»

(Книга Йездры)

Никому не хочется погибать в бою, ни за правое дело, ни за неправое, и идет на это человек разве что по необходимости. Для этого-то в прошлом люди и обвешивали себя всяким железом, которое защищало их от стрел, мечей и копий, чтобы до них было не добраться, но ко всему прочему, все эти рыцарские доспехи являлись еще и своего рода паролем, который говорил каждому, кто видел человека в таком одеянии: «Я железная курица, несущая золотые яйца! Зачем меня убивать, когда ты можешь взять с меня выкуп?!» И в самом деле, сначала рыцари чаще погибали на турнирах нежели в боях, поскольку ощущали себя неким мировым орденом, а кто же в таком случае убивает «собрата по ремеслу»? Вот почему по крайней мере целых два столетия такой важный вид оружия, как кинжал, в арсенал рыцарского вооружения просто на просто не входил и не изображался, соответственно, на миниатюрах в манускриптах. Более того, обратившись к такому в высшей степени достоверному источнику информации о прошлом, как эффигии, мы… не увидим ни на одной из ранних фигур даже намека на кинжал. Все они изображены с мечами. У некоторых есть даже мешочек на поясе, у других видны застежки в прорезях сюрко на боку или стеганый подбой на подкольчужном одеянии, но чего вы на них не найдете, так это кинжала! То есть до определенного момента рыцарь имел при себе только меч, ну, и, соответственно, копье.Однако время шло, и рыцари обзавелись кроме меча еще и кинжалом. И вот о самых известных видах этого оружия, служившим для того, чтобы… прикончить своего товарища по ремеслу, если к тому возникла необходимость, сегодня и пойдет наш рассказ.Пожалуй, самая ранняя эффигия, у которой на поясе висит кинжал – вот эта. А принадлежит она рыцарю Готфриду фон Каппенбергу и датируется 1250 годом, в Клостер Каппенберге, в земле Северная Вестфалия, в Германии.Приглядевшись, нетрудно заметить, что на поясе у него висит баллок (или боллок), который в просторечии называли еще и «почечный кинжал» (из-за манеры его ношения в некоторых странах Европы), и, чисто по-мужски «кинжал с яйцами» – из-за имеющегося сходства с мужским репродуктивным органом (bollocks – тестикулы или яички по-английски).Баллок 1450 – 1499 гг. Королевский арсенал, Лидс. Как видите, у этого кинжала клинок представляет собой практически четырехгранное шило. Им невозможно нарезать колбасу, но вот удар по кольчуге разорвет ее обязательно! Длина 360 мм, длина клинка: 240 мм Вес: 190 г.Шотландский баллок начала XVII в. Длина: 455 мм. Длина клинка: 342 мм. Вес: 310 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Кинжал этого типа имел еще и характерную, расширяющуюся к концу рукоятку и прочный обоюдоострый клинок. Он очень быстро приобрел популярность у рыцарей Северной Европы, а также в Англии и во Фландрии, но продержался на оружейном рынке знати сравнительно недолго, так как на нем появились более совершенные образцы кинжалов для «последнего удара».Эффигия рыцаря Уильяма де Горджеса, ум. 1346 г. Погребен в Тамертон Фолиот. На рыцаре типичное вооружение переходного периода от кольчужных к пластинчатым доспехам. Из-под матерчатого джупона виден зубчатый подол кольчуги, ноги прикрыты латами, с характерными «ракушечными» крылышками. Рыцарский пояс, богато украшенный, лежит на бедрах горизонтально, и на нем, как это очень хорошо видно, кроме меча с левой стороны укреплен баллок.Прекрасно сохранившаяся (и понятно, что заботливо реставрированная) эффигия Питера де Грандиссана, ум. 1358 г., из Герефордского собора, демонстрирует нам оригинальный образец «генитального кинжала», представляющего своеобразный гибрид между типичным баллоком (характерные выпуклости на рукояти у клинка) и кинжалом базелард – характерное навершие рукояти в форме буквы «Т». Клинок имеет ромбическую форму и равномерно сужается к острию.Но баллок совсем не исчез, а стал надежным оружием самообороны для купцов, и всяких иных представителей средневекового среднего класса: обороняться против разбойников им было удобно, ну, а теми, кто носил «белые доспехи», сталкиваться им и не приходилось. Были баллоки, сделанные очень грубо, возможно, выкованные на деревенской кузнице. В тех случаях, когда клинок баллока был трехгранный с лезвием, у него могла быть не заточенная часть (рикассо) возле рукояти. В конце XV века ножны баллоков получили «карман» для шила либо маленького ножика для бытовых нужд, все прямо точно так же, как и у средневековых японцев с их кинжалами танто и вакидзаси. При этом они обычно делались из кожи, дерева, а то даже и из серебра. Только лишь к XVI веку баллок был окончательно вытеснен кинжалами типа рондель, но в той же Англии он превратился в национальный шотландский «дирк».Современный шотландский дирк.Что же касается кинжала «базелард», то оно произошло от названия швейцарского города Базель, то есть перевести его можно как «базельский», «кинжал из Базеля». Главной его особенностью стала рукоять в форме латинской буквы «Н» с вытянутой в длину поперечиной. Такая рукоять давала прочную опору руке, так что выскользнуть из нее такому кинжалу было довольно трудновато, в особенности, если его рукоять была сделана по руке его владельца. Более того, воткнув его, так сказать, «в объект воздействия» и нажимая сверху на верхнюю поперечину «Т» его рукояти, можно было развить очень большое усилие и таким образом прорезать кольчугу, а то даже и проткнуть латный доспех.Эффигия итальянского рыцаря Джерардучио де Джерардини из Тосканы, умершего в 1331 году и погребенного в церкви св. Аполлиано Барберино д’Эльза. У него базелард больше похож на меч, нежели на кинжал!Эффигия Ольбрехта фон Гогенлоэ, ум. 1338 г. Собор Св. Джозефа в Шонтале.Расцвет базеларда пришелся на XIV-XV века, когда им особенно увлекались рыцари Италии и Германии, у которых он мог достигать длины 90 см, и швейцарских ландскнехтов.Базелард 1300 – 1399 гг. Королевский арсенал, Лидс.И опять-таки очень скоро базелард сделался популярным оружием у купцов, городских ремесленников и… зажиточных крестьян, которые тоже хотели ходить вооруженными. Интересно, что в XV веке кинжалы такого типа начали называться «швейцарскими кинжалами» или «кинжалами Гольбейна» (по имени известного средневекового художника). Последнее известное нам упоминание слова «базелард» встречается в описи оружия, сделанной в 1602 году в Шотландии. Скопировали их форму в своих наградных кинжалах и оружейники третьего рейха.Рондель 1400 – 1430 гг. Королевский арсенал, Лидс. Обе гарды из металлических дисков. Длина: 335 мм, длина клинка: 226 мм, вес: 0.2268 г.Рондель со сборными дисками из дерева и металла 1400 – 1499 гг. Королевский арсенал, Лидс. Длина: 350 мм, длина клинка: 212 мм, вес: 230 г.Рукоять ронделя 1400 – 1499 гг. крупным планом.Однако самым популярным кинжалом Средневековья сделался рондель – в высшей степени функциональное оружие рыцарских времен. Появился этот кинжал на рубеже XIII-XIV веков, когда в Европе шла активная борьба за власть. Главная отличительная особенность этого кинжала – характерной формы круглая гарда и такое же навершие у рукояти – отсюда, собственно говоря, и пошло название этого кинжала, поскольку rond по-французски и round по-английски значит «круг». Даже при самых сильных ударах этим кинжалом о металл доспехов диск-гарда не позволяла руке соскользнуть на клинок, а при извлечении его из раны – соскользнуть с рукояти!Не удивляйтесь! Это не женщина, а эффигия рыцаря Йоханна Каммерера, умершего в 1415 г. Оппенхейм, церковь св. Катерины. На поясе рондель в богато украшенных ножнах.Сегодня трудно и даже невозможно сказать, где именно он появился впервые. Однако его полюбили и в Англии, и в Германии, и во Франции, а также использовали в Скандинавии и в Венгрии. Клинок ронделя был обычно плоским, иглообразным, с рукоятью из дерева, кости или рога. Но одновременно со своим военным предназначением рондели представляли собой модное статусное оружие для самообороны, которым стремились в то время обзавестись все более-менее состоятельные люди. Кинжалы с коротким клинком обычно носили женщины.Еще один рондель на поясе эффигии архиепископа фон Триера, ум 1340 г. Майнц, Ландмузей.Квиллон эффигии Джона де de Лайонса, ум. 1350 г. Варкворт. Квилон (от французского слова quillon – поперечина, крестовина) – это изначально рыцарский кинжал, представлявший уменьшенную копию рыцарского меча. Название свое этот кинжал получил из-за дужек гарды, имевших крестообразную форму.Ранние квилоны (XIII век) больше всего как раз и походили на укороченный меч, просто уменьшенного размера. Квилон использовался вплоть до XVIII века. Сечение клинка ромбовидной формы. Рукоять, обычно цилиндрическая, могла иметь навершие самых разных фасонов.Брас – металлическая чеканная надгробная пластина Джона Грея, ум. 1392 г. Чиннор.«Ушастый кинжал» с характерными «ушами» был популярен в XIV-XVI вв. Назван он так был из-за двух дисков, походивших на уши, которые крепились на головке ручки. Называли его также «Бургундский кинжал» и «Левантийская дага», по местам распространения. Длина 193 мм, длина 317 мм.Итальянские эффигии из книги Д.Николя «Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era 1050-1350: Western Europe and the Crusader States» (Greenhill Books, 1999). У боковых эффигий на поясе висят характерные для итальянцев базеларды, а вот у средней – оригинальный ушастый кинжал с двумя парами «ушей». Рис. А.Шепса.Вначале оба диска располагались почему-то практически вдоль рукоятки, но затем их стали все больше и больше разводить в стороны. Диски украшались, и покрывались пластинами из кости и металла. Гарда у этого кинжала отсутствовала. Чтобы нанести им сильный колющий удар, следовало упереть большой палец в V-образную развилку между «ушами» навершия. Клинок имел двухстороннюю заточку, однако одно лезвие была немного короче другого. Ножны были деревянные, обтянутые кожей. Считается, что это оружие служило больше для украшения, нежели им реально пользовались. С другой стороны, известно, что этот кинжал был излюбленным оружием итальянских наемных убийц.