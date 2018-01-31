Ситуация в Сирии
Несколько самолетов ВКС РФ были переброшены на авиабазу у Дейр-эз-Зора. САА под прикрытием российской авиации полностью зачистила Абу Духур в провинции Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) на окраинах кантона Африн в провинции Алеппо. Турецкие новостные порталы утверждали, что курды потеряли населенные пункты Халал и Сати Ошаги. Тем не менее, СМИ, подконтрольные курдским войскам, данные сведения опровергли, сообщив, что лишь часть города Халал находится под контролем протурецких боевиков. Также вооруженные столкновения отмечались на подступах к городам Раджу и Джандарис.
Очередная колонна турецкой военной техники прибыла в провинцию Идлиб, откуда направилась к позициям армии САР неподалеку от города Хадер юго-западнее Алеппо. Конвой турецких бронемашин остановился у КПП «Таль Аль-Эйс», потребовав у сирийских властей право прохода через шоссе, контролируемые правительственными силами. Позднее пришло сообщение, что турки передислоцировали свои войска на север.
Внезапное нападение боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) на позиции сирийской армии произошло в районе Меядина юго-восточнее административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Военнослужащим удалось отбить атаку, уничтожить нескольких радикалов, а также несколько единиц техники. После атаки ВКС России передислоцировали несколько своих самолетов на аэродром у столицы провинции, чтобы оказать поддержку САА в том случае, если нападение повторится.
В минувшие сутки населенный пункт Абу Духур (провинция Идлиб), а также холм вблизи него были полностью зачищены от террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Боевики попытались провести контрнаступление, однако потерпели поражение и были вынуждены бежать. К вечеру стало известно о начале разминирования освобожденных территорий.
На протяжении дня войска САР укрепляли оборону вокруг Абу Духура в преддверии новых возможных контратак. После того, как работы будут завершены, подразделения войск направятся в сторону города Саракиб, вблизи которого сосредоточенны значительные силы исламистов. Российские ВКС и сирийские ВВС продолжили наносить авиаудары по позициям радикалов в районе Саракиба, частично разрушив укрепления боевиков.
В течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) на окраинах кантона Африн в провинции Алеппо. Турецкие новостные порталы утверждали, что курды потеряли населенные пункты Халал и Сати Ошаги. Тем не менее, СМИ, подконтрольные курдским войскам, данные сведения опровергли, сообщив, что лишь часть города Халал находится под контролем протурецких боевиков. Также вооруженные столкновения отмечались на подступах к городам Раджу и Джандарис.
Очередная колонна турецкой военной техники прибыла в провинцию Идлиб, откуда направилась к позициям армии САР неподалеку от города Хадер юго-западнее Алеппо. Конвой турецких бронемашин остановился у КПП «Таль Аль-Эйс», потребовав у сирийских властей право прохода через шоссе, контролируемые правительственными силами. Позднее пришло сообщение, что турки передислоцировали свои войска на север.
Внезапное нападение боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) на позиции сирийской армии произошло в районе Меядина юго-восточнее административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Военнослужащим удалось отбить атаку, уничтожить нескольких радикалов, а также несколько единиц техники. После атаки ВКС России передислоцировали несколько своих самолетов на аэродром у столицы провинции, чтобы оказать поддержку САА в том случае, если нападение повторится.
В минувшие сутки населенный пункт Абу Духур (провинция Идлиб), а также холм вблизи него были полностью зачищены от террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Боевики попытались провести контрнаступление, однако потерпели поражение и были вынуждены бежать. К вечеру стало известно о начале разминирования освобожденных территорий.
На протяжении дня войска САР укрепляли оборону вокруг Абу Духура в преддверии новых возможных контратак. После того, как работы будут завершены, подразделения войск направятся в сторону города Саракиб, вблизи которого сосредоточенны значительные силы исламистов. Российские ВКС и сирийские ВВС продолжили наносить авиаудары по позициям радикалов в районе Саракиба, частично разрушив укрепления боевиков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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