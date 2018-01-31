10:38 31 января

Ситуация в Сирии

Несколько самолетов ВКС РФ были переброшены на авиабазу у Дейр-эз-Зора. САА под прикрытием российской авиации полностью зачистила Абу Духур в провинции Идлиб. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) на окраинах кантона Африн в провинции Алеппо. Турецкие новостные порталы утверждали, что курды потеряли населенные пункты Халал и Сати Ошаги. Тем не менее, СМИ, подконтрольные курдским войскам, данные сведения опровергли, сообщив, что лишь часть города Халал находится под контролем протурецких боевиков. Также вооруженные столкновения отмечались на подступах к городам Раджу и Джандарис.


Очередная колонна турецкой военной техники прибыла в провинцию Идлиб, откуда направилась к позициям армии САР неподалеку от города Хадер юго-западнее Алеппо. Конвой турецких бронемашин остановился у КПП «Таль Аль-Эйс», потребовав у сирийских властей право прохода через шоссе, контролируемые правительственными силами. Позднее пришло сообщение, что турки передислоцировали свои войска на север.

Внезапное нападение боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) на позиции сирийской армии произошло в районе Меядина юго-восточнее административного центра провинции Дейр-эз-Зор. Военнослужащим удалось отбить атаку, уничтожить нескольких радикалов, а также несколько единиц техники. После атаки ВКС России передислоцировали несколько своих самолетов на аэродром у столицы провинции, чтобы оказать поддержку САА в том случае, если нападение повторится.

В минувшие сутки населенный пункт Абу Духур (провинция Идлиб), а также холм вблизи него были полностью зачищены от террористов «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Боевики попытались провести контрнаступление, однако потерпели поражение и были вынуждены бежать. К вечеру стало известно о начале разминирования освобожденных территорий.

На протяжении дня войска САР укрепляли оборону вокруг Абу Духура в преддверии новых возможных контратак. После того, как работы будут завершены, подразделения войск направятся в сторону города Саракиб, вблизи которого сосредоточенны значительные силы исламистов. Российские ВКС и сирийские ВВС продолжили наносить авиаудары по позициям радикалов в районе Саракиба, частично разрушив укрепления боевиков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Вышибала Сегодня, 09:02
    Уже хочется запеть: "Не нужен нам берег турецкий" wink
    Вышибала
    1. Тралл Сегодня, 09:04
      В любой непонятной ситуации начинай танцевать smile
      © (индийская народная мудрость)
      Тралл
    2. влад66 Сегодня, 09:09
      Надолго это все.
      течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА)

      Да мочите друг друга, мочите, чем больше перемочите, тем лучше. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 09:14
        Влад , доброе утро ! hi drinks Турки очень хорошо вписались в эти мутные разборки.
        cniza
        1. oldseaman1957 Сегодня, 09:22
          разворачивались ожесточенные бои между Сирийской демократической армией (SDF) и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА)
          -Это уже отголоски. Основную работу Россия и правительственные войска сделали. Потом и остальных "озабоченных" потихоньку по стойлам разведут.
          oldseaman1957
        2. влад66 Сегодня, 09:45
          Цитата: cniza
          Влад , доброе утро ! hi drinks Турки очень хорошо вписались в эти мутные разборки.

          Здрав Будь Виктор! drinks hi Таки да, американские союзники мочат проамериканских союзников, высший пилотаж однако. laughing hi
          влад66
          1. Nick Сегодня, 10:13
            Цитата: влад66
            Таки да, американские союзники мочат проамериканских союзников, высший пилотаж однако

            Начинается то, о чем некоторые аналитики предупреждали, война всех против всех.
            Nick
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:02
    Лишь бы в тылу бармалеев не оставляли.
    ul_vitalii
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