Трамп попросил конгрессменов не урезать военный бюджет из-за угрозы со стороны России и КНР

В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям,

Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии,

Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому еще не пришли,

Я прошу Конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных,