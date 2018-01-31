Трамп попросил конгрессменов не урезать военный бюджет из-за угрозы со стороны России и КНР
Россия и Китай являются на данном этапе противниками Соединенных Штатов, бросающими вызов американским интересам, экономике и ценностям, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.
По его словам, Америке необходимо обновить свой ядерный арсенал.
Он отметил, что на данном этапе идея безъядерного мира является недостижимой.
Также он высказался против урезания оборонного бюджета страны.
Агентство напоминает, что угроза секвестра военного бюджета возникла из-за того, что республиканцам и демократам никак не удается договориться между собой об одобрении полноценного бюджета на 2018 финансовый год, который начался еще 4 месяца назад. Чтобы деятельность правительства не остановилась, законодатели вынуждены принимать законы о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Срок действия очередной (уже четвертой) отсрочки истекает 8 февраля.
Что касается Пентагона, то члены Конгресса в конце 2017 года утвердили предельный уровень военных расходов страны в размере почти $700 млрд. на текущий финансовый год. Однако законопроект о выделении этих средств до сих пор не утвержден.
В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям,сказал Трамп, выступая с ежегодным посланием Конгрессу США «О положении страны».
По его словам, Америке необходимо обновить свой ядерный арсенал.
Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии,заявил президент.
Он отметил, что на данном этапе идея безъядерного мира является недостижимой.
Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому еще не пришли,сказал Трамп.
Также он высказался против урезания оборонного бюджета страны.
Я прошу Конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных,сказал президент.
Агентство напоминает, что угроза секвестра военного бюджета возникла из-за того, что республиканцам и демократам никак не удается договориться между собой об одобрении полноценного бюджета на 2018 финансовый год, который начался еще 4 месяца назад. Чтобы деятельность правительства не остановилась, законодатели вынуждены принимать законы о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Срок действия очередной (уже четвертой) отсрочки истекает 8 февраля.
Что касается Пентагона, то члены Конгресса в конце 2017 года утвердили предельный уровень военных расходов страны в размере почти $700 млрд. на текущий финансовый год. Однако законопроект о выделении этих средств до сих пор не утвержден.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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