10:42 31 января

Трамп попросил конгрессменов не урезать военный бюджет из-за угрозы со стороны России и КНР

Россия и Китай являются на данном этапе противниками Соединенных Штатов, бросающими вызов американским интересам, экономике и ценностям, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.



В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям,
сказал Трамп, выступая с ежегодным посланием Конгрессу США «О положении страны».


По его словам, Америке необходимо обновить свой ядерный арсенал.

Мы должны модернизировать и перестроить свой ядерный арсенал, уповая на то, что нам никогда не придется его применять, но делая его столь мощным, чтобы он сдержал любые акты агрессии,
заявил президент.

Он отметил, что на данном этапе идея безъядерного мира является недостижимой.

Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому еще не пришли,
сказал Трамп.

Также он высказался против урезания оборонного бюджета страны.

Я прошу Конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных,
сказал президент.

Агентство напоминает, что угроза секвестра военного бюджета возникла из-за того, что республиканцам и демократам никак не удается договориться между собой об одобрении полноценного бюджета на 2018 финансовый год, который начался еще 4 месяца назад. Чтобы деятельность правительства не остановилась, законодатели вынуждены принимать законы о временном финансировании федеральных министерств и ведомств. Срок действия очередной (уже четвертой) отсрочки истекает 8 февраля.

Что касается Пентагона, то члены Конгресса в конце 2017 года утвердили предельный уровень военных расходов страны в размере почти $700 млрд. на текущий финансовый год. Однако законопроект о выделении этих средств до сих пор не утвержден.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. BerBer Сегодня, 09:26
    Скорее всего Трамп с оружейниками в долях. Нащупывает почву. Ещё чуть-чуть и американские СМИ будут петь дефирамбы новому президенту.
    BerBer
    1. влад66 Сегодня, 09:28
      Если урежут военный бюджет, то амерский ВПК урежет трампадура.
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 09:42
        Цитата: влад66
        Если урежут военный бюджет, то амерский ВПК урежет трампадура.

        Лоббисты всегда были сильны в штатах! Особенно оружейники... Сплочившись с промышленниками танцуют амерзскую политику!
        Anarchist
        1. влад66 Сегодня, 09:47
          Цитата: Anarchist
          Лоббисты всегда были сильны в штатах!

          Саня это у них в рамках закона все request наши коррупционеры и рядом с их не стояли. drinks
          влад66
          1. Anarchist Сегодня, 09:50
            У нас тоже поступают предложения узаконить лоббистов. И боюсь, что попытки не прекратятся!
            Anarchist
            1. влад66 Сегодня, 09:52
              Цитата: Anarchist
              боюсь, что попытки не прекратятся!

              Не только не прекратятся, но и усилятся. request
              влад66
              1. Anarchist Сегодня, 10:03
                А там Медведев с Чубайсом... Как бы недоброго чего не вышло!
                Anarchist
                1. влад66 Сегодня, 10:13
                  Цитата: Anarchist
                  А там Медведев с Чубайсом... Как бы недоброго чего не вышло!

                  Саня медведь под санкциями, а чубайсер нет, вот и понимай как хочешь, кто друг, а кто враг. bully what
                  влад66
    2. Венд Сегодня, 10:05
      Цитата: BerBer
      Скорее всего Трамп с оружейниками в долях. Нащупывает почву. Ещё чуть-чуть и американские СМИ будут петь дефирамбы новому президенту.

      Думаю до Трампа дошло, что один в поле не воин. А лучшие союзники в борьбе "за светлое будущее США" это военные.
      Венд
  2. iliitchitch Сегодня, 09:26
    Ценности у них , понимаешь ли . И какие это такие ценности америка цивилизации предоставила ? Толку от них , как с козла молока . Скрипач не нужен .
    iliitchitch
  3. oldseaman1957 Сегодня, 09:28
    Трамп попросил конгрессменов не урезать военный бюджет из-за угрозы со стороны России и КНР
    как в той той героической поэме: Вот и верь после этого людям... Я любила его при луне, А он взял мои девичьи груди... И узлом завязал на спине!
    oldseaman1957
  4. Серый брат Сегодня, 09:28
    Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать преступное сообщество под названием "США". К сожалению, мы к этому еще не пришли.
    Серый брат
  5. Симон Сегодня, 09:34
    Похоже американцы начали повторять ошибку Советского Союза, стали увеличивать военный бюджет fool . К чему это приведет, в дальнейшем посмотрим. yes
    Симон
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 09:34
    Выбрали человека,ничерта не шарящего в войне.Президентом сша всегда должен быть военный.Априори.Это касается и всех.Только военный может навести порядок между хаосом и порядком.Трамп-болонка в руках своих союзниках.Есть хороший стег для мировой устойчивости.Называется-"Заря Эмбера".Отцы-основатели.Весь сериал-"Хроники Эмбера".Не ищите кино.Нет его.Это-Роджер Желязны.Кто знает-поймёт.
    ВЕРЕСК
  7. viktor. Сегодня, 09:37
    Они или бабла накосить хотят или убить своё недогосударство,???? recourse надеяться что им не придётся применять ЯО smile раз в год ГРАБЛИ СТРЕЛЬЯЮТ yes
    viktor.
  8. polpot Сегодня, 09:51
    Банальный распил молодцы ребята ,главное побольше дорогостоящих новинок с последующей невозможностью использовать
    polpot
  9. Владивосток1969 Сегодня, 10:05
    Коль такие деньги выделяют значит будут строить корабли,самолеты,ракеты.Но ведь перепроизводства наверняка не допустят.Внешний рынок ограничен.Всё то количество вооружения что они смогут произвести ни кто купить не сможет.Значит где то оно рванёт.Поэтому нам порох надо держать сухим.
    Владивосток1969
  10. Pavil144 Сегодня, 10:31
    А где же КНДР? Уже не угроза? Уж добавили бы и ее, гляди денег побольше на оборонки получили.
    Pavil144
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