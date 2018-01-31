Проект «ЗЗ». «Кремлёвский доклад». США против Медведева и российских олигархов
В «кремлёвский доклад», представленный американским министерством финансов, попал ряд российских чиновников, политиков и олигархов, связанных с президентом Путиным и его правительством (начиная с Медведева, Шувалова и Лаврова). По словам министра финансов США С. Мнучина, публикация чёрного списка как раз и означает, что перечисленные лица попадут под санкции. Истолковывать доклад иначе не стоит, съехидничал он.
Под возможным санкционным ударом находятся двести десять крупных персон из России, близких к кругам Путина и к российскому правительству: от министров и силовиков до пресс-секретаря президента. Правда, пока «наказание» ни к кому не применяют, поскольку сам список не является основанием для немедленного применения каких-либо финансовых мер к «олигархам», перечисленным в американском листе, или к чиновникам. Американский минфин, как от него того требовал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный в прошлом году Дональдом Трампом, «родил» не собственно перечень лиц, подлежащих немедленному наказанию, но лиц, кому правительство США может осложнить ведение бизнеса в перспективе.[/i]
В так называемый кремлёвский доклад, представленный ведомством мистера Мнучина, угодили 114 высокопоставленных чиновников и руководителей российских государственных компаний. Перечень пополнили 96 именитых олигархов, каждый из которых сумел нажить сказочное состояние — больше миллиарда (не рублей, а долларов).
Первым делом «доклад» бьёт по правительству. В списке — самые высокие фигуры. Удар не обошёл даже господина Медведева, того самого либерала, которого США и весь Запад так любили когда-то.
Кремль «представлен» в чёрном списке персонами премьер-министра Д. Медведева, министра иностранных дел С. Лаврова, первого вице-премьера И. Шувалова, министра финансов А. Силуановым, главой Минкомсвязи Н. Никифоровым, руководителем Минпромторга Д. Мантуровым и др. Тут как тут и боссы силовых структур: С. Нарышкин (директор СВР) и А. Бортников (глава ФСБ). Среди «неугодных» Вашингтону лиц — всё руководство администрации президента Путина, от господина Вайно до господина Пескова. Господин Сурков тоже в списке.
Далее названы фамилии А. Костина и Г. Грефа, возглавляющих в РФ два крупнейших госбанка: соответственно ВТБ и Сбербанк.
Грядущий удар ждёт и нефтяную отрасль, а с нею и газовую: американский минфин нацелился на Игоря Сечина (босс «Роснефти») и Алексея Миллера (руководитель «Газпрома»).
Сектор ай-ти тоже в списке потенциальных страдальцев: документ пополнили руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-совладелец «Mail.ru Group» Юрий Мильнер. Напомним в связи с этим, что иные предприимчивые граждане России из этой части списка заранее прописались на Мальте.
Мы уже писали, что гражданами Мальты недавно стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств. В длинном списке фигурируют и упомянутый Аркадий Волож, и члены его семьи, и топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. особо заметные персоны. Эти россияне получили (точнее, приобрели за большие деньги) мальтийские паспорта в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».
Что касается олигархов и просто бизнесменов, близких к Путину и потому попавших в чёрный список мистера Мнучина, то к наказанию следует готовиться следующим господам: Р. Абрамовичу, О. Дерипаске, В. Потанину, А. Усманову, А. Вексельбергу, В. Алекперову, К. Шамалову и многим другим.
«Кремлёвский доклад» был с радостью принят конгрессменами. Минфин США своё обязательство по закону выполнил: список был представлен в срок. Таким образом, администрация Д. Трампа обещание сдержала.
Нужно добавить и ещё кое-что. Не весь документ оказался достоянием свободной американской печати. Часть материалов мистер Мнучин от широкой мировой общественности (точнее, от российской) утаил. Если иные россияне трясутся, гадая, есть их фамилии в списке, или нет, то правительству США и конгрессменам, а также правительствам стран-союзниц США секретная часть уже разослана. Секретные страницы доклада, как осторожно объяснил сам минфин США, содержат фамилии тех богачей из России, чьё состояние может не выходить за пределы миллиарда долларов. Так сказать, миллионеры из вторых рядов. Закрытая часть может включать имена как бизнесменов с состоянием менее 1 млрд. долл., так и чиновников, которые не занимают в России высших руководящих постов.
Пикантность ситуации в том, что эти господа-товарищи могут узнать о применении к ним санкций внезапно. Большой сенсации не ждём: ведь и без того в чёрный список попало всё правительство, все олигархи и все руководители госкомпаний и госбанков, а также лица, близкие к Путину и правительству. Нефтяники и газовики, деятельность чьих предприятий является, между прочим, бюджетообразующей (что бы там ни кричали те, кто уверен, что от нефте- и газоторговли Россия не зависит), тоже под колпаком.
Кое-что касательно секретной части всё же известно.
Скудная информация, прошедшая по линии Госдепа США, позволила установить, что в засекреченной части доклада имеется предупреждение для правительств разных государств, имеющее прямо отношение ко всему списку. Правительства, а также компании, которые ведут какую-либо деятельность с Россией, могут тоже угодить под санкции. Вашингтон может наказать кого пожелает, если тот вздумают сотрудничать с лицами, чьи имена прописались в «кремлёвском докладе».
Если будут введены какие-либо финансовые ограничительные меры против фигуранта списка, то они коснутся и иностранных компаний или банков, которые ведут с ним дела. Это означает, что уже сейчас многие банки и фирмы, получившие полный либо частичный список предполагаемых наказуемых, пересмотрят своё отношение к сотрудничеству с этими лицами и их организациями.
Иностранная пресса предполагает, что засекреченная часть содержит сведения о том, насколько иные деятели, включённые в список, близки к В. В. Путину, а также сведения о возможной причастности этих персон к коррупции.
И ещё одно прояснение насчёт секретного раздела пришло только что от самого мистера Мнучина.
На встрече с участниками банковского комитета Сената США мистер Менендес задал Мнучину вопрос: почему санкции как таковые отсутствуют в опубликованном докладе? Отвечая, Мнучин сослался на секретные материалы: «Я полагаю, вы не читали секретную часть. Там будут санкции, которые выходят за рамки этого [открытого] доклада».
Позднее мистер Мнучин пояснил сказанное, отметив, что санкции у русских олигархов и чиновников ещё впереди: «Это никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада».
Похоже, в ближайшее время команда финансиста Мнучина устроит кому-нибудь из кремлёвского списка показательную порку. И едва ли на это возразит мистер Трамп. Буквально после того, как список был показан конгрессменам, мистер президент США разразился обращением к конгрессу, в котором назвал Россию соперницей, бросающей Америке вызов.
В первом ежегодном послании конгрессу «О положении страны» Дональд Трамп сделал принципиальные политические заявления, по сути являющиеся фундаментом его текущей программы.
Он выступил против сокращения военного бюджета США, заявил о необходимости модернизации ядерных арсеналов и сообщил об угрозе интересам Соединённых Штатов, исходящей от России и КНР. Речь Трампа, поделённая на темы, воспроизведена на сайте Белого дома.
Россию Трамп охарактеризовал резко отрицательно. Помимо того, что это государство «бросает вызов» США, оно ещё и является соперником для американской экономики и противником американских ценностей. Такого рода вызовам США, разумеется, противостоят. «Мощь, не имеющую себе равных» мистер президент объявил верным средством «обороны» от противников. Далее Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал. Его тоже следует сделать «столь мощным», чтобы он сдержал любые поползновения «агрессоров».
Кстати, пока мистер Трамп произносил зажигательные речи, Госдеп занял выжидательную позицию. Дело в том, что в день обнародования открытой части «кремлёвского доклада» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же CAATSA. Чиновники Госдепа пояснили, что CAATSA уже и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.
Видимо, Госдеп решил, что существует риск запутаться в бесчисленных санкциях. Значит, теперь всё в руках мистера Мнучина. Если кого-то из чёрного списка и накажут в ближайшие недели, то порка состоится по инициативе американского минфина. «Козлы отпущения» уже наверняка назначены.
Под возможным санкционным ударом находятся двести десять крупных персон из России, близких к кругам Путина и к российскому правительству: от министров и силовиков до пресс-секретаря президента. Правда, пока «наказание» ни к кому не применяют, поскольку сам список не является основанием для немедленного применения каких-либо финансовых мер к «олигархам», перечисленным в американском листе, или к чиновникам. Американский минфин, как от него того требовал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный в прошлом году Дональдом Трампом, «родил» не собственно перечень лиц, подлежащих немедленному наказанию, но лиц, кому правительство США может осложнить ведение бизнеса в перспективе.[/i]
В так называемый кремлёвский доклад, представленный ведомством мистера Мнучина, угодили 114 высокопоставленных чиновников и руководителей российских государственных компаний. Перечень пополнили 96 именитых олигархов, каждый из которых сумел нажить сказочное состояние — больше миллиарда (не рублей, а долларов).
Первым делом «доклад» бьёт по правительству. В списке — самые высокие фигуры. Удар не обошёл даже господина Медведева, того самого либерала, которого США и весь Запад так любили когда-то.
Кремль «представлен» в чёрном списке персонами премьер-министра Д. Медведева, министра иностранных дел С. Лаврова, первого вице-премьера И. Шувалова, министра финансов А. Силуановым, главой Минкомсвязи Н. Никифоровым, руководителем Минпромторга Д. Мантуровым и др. Тут как тут и боссы силовых структур: С. Нарышкин (директор СВР) и А. Бортников (глава ФСБ). Среди «неугодных» Вашингтону лиц — всё руководство администрации президента Путина, от господина Вайно до господина Пескова. Господин Сурков тоже в списке.
Далее названы фамилии А. Костина и Г. Грефа, возглавляющих в РФ два крупнейших госбанка: соответственно ВТБ и Сбербанк.
Грядущий удар ждёт и нефтяную отрасль, а с нею и газовую: американский минфин нацелился на Игоря Сечина (босс «Роснефти») и Алексея Миллера (руководитель «Газпрома»).
Сектор ай-ти тоже в списке потенциальных страдальцев: документ пополнили руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-совладелец «Mail.ru Group» Юрий Мильнер. Напомним в связи с этим, что иные предприимчивые граждане России из этой части списка заранее прописались на Мальте.
Мы уже писали, что гражданами Мальты недавно стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств. В длинном списке фигурируют и упомянутый Аркадий Волож, и члены его семьи, и топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. особо заметные персоны. Эти россияне получили (точнее, приобрели за большие деньги) мальтийские паспорта в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».
Что касается олигархов и просто бизнесменов, близких к Путину и потому попавших в чёрный список мистера Мнучина, то к наказанию следует готовиться следующим господам: Р. Абрамовичу, О. Дерипаске, В. Потанину, А. Усманову, А. Вексельбергу, В. Алекперову, К. Шамалову и многим другим.
«Кремлёвский доклад» был с радостью принят конгрессменами. Минфин США своё обязательство по закону выполнил: список был представлен в срок. Таким образом, администрация Д. Трампа обещание сдержала.
Нужно добавить и ещё кое-что. Не весь документ оказался достоянием свободной американской печати. Часть материалов мистер Мнучин от широкой мировой общественности (точнее, от российской) утаил. Если иные россияне трясутся, гадая, есть их фамилии в списке, или нет, то правительству США и конгрессменам, а также правительствам стран-союзниц США секретная часть уже разослана. Секретные страницы доклада, как осторожно объяснил сам минфин США, содержат фамилии тех богачей из России, чьё состояние может не выходить за пределы миллиарда долларов. Так сказать, миллионеры из вторых рядов. Закрытая часть может включать имена как бизнесменов с состоянием менее 1 млрд. долл., так и чиновников, которые не занимают в России высших руководящих постов.
Пикантность ситуации в том, что эти господа-товарищи могут узнать о применении к ним санкций внезапно. Большой сенсации не ждём: ведь и без того в чёрный список попало всё правительство, все олигархи и все руководители госкомпаний и госбанков, а также лица, близкие к Путину и правительству. Нефтяники и газовики, деятельность чьих предприятий является, между прочим, бюджетообразующей (что бы там ни кричали те, кто уверен, что от нефте- и газоторговли Россия не зависит), тоже под колпаком.
Кое-что касательно секретной части всё же известно.
Скудная информация, прошедшая по линии Госдепа США, позволила установить, что в засекреченной части доклада имеется предупреждение для правительств разных государств, имеющее прямо отношение ко всему списку. Правительства, а также компании, которые ведут какую-либо деятельность с Россией, могут тоже угодить под санкции. Вашингтон может наказать кого пожелает, если тот вздумают сотрудничать с лицами, чьи имена прописались в «кремлёвском докладе».
Если будут введены какие-либо финансовые ограничительные меры против фигуранта списка, то они коснутся и иностранных компаний или банков, которые ведут с ним дела. Это означает, что уже сейчас многие банки и фирмы, получившие полный либо частичный список предполагаемых наказуемых, пересмотрят своё отношение к сотрудничеству с этими лицами и их организациями.
Иностранная пресса предполагает, что засекреченная часть содержит сведения о том, насколько иные деятели, включённые в список, близки к В. В. Путину, а также сведения о возможной причастности этих персон к коррупции.
И ещё одно прояснение насчёт секретного раздела пришло только что от самого мистера Мнучина.
На встрече с участниками банковского комитета Сената США мистер Менендес задал Мнучину вопрос: почему санкции как таковые отсутствуют в опубликованном докладе? Отвечая, Мнучин сослался на секретные материалы: «Я полагаю, вы не читали секретную часть. Там будут санкции, которые выходят за рамки этого [открытого] доклада».
Позднее мистер Мнучин пояснил сказанное, отметив, что санкции у русских олигархов и чиновников ещё впереди: «Это никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада».
* * *
Похоже, в ближайшее время команда финансиста Мнучина устроит кому-нибудь из кремлёвского списка показательную порку. И едва ли на это возразит мистер Трамп. Буквально после того, как список был показан конгрессменам, мистер президент США разразился обращением к конгрессу, в котором назвал Россию соперницей, бросающей Америке вызов.
В первом ежегодном послании конгрессу «О положении страны» Дональд Трамп сделал принципиальные политические заявления, по сути являющиеся фундаментом его текущей программы.
Он выступил против сокращения военного бюджета США, заявил о необходимости модернизации ядерных арсеналов и сообщил об угрозе интересам Соединённых Штатов, исходящей от России и КНР. Речь Трампа, поделённая на темы, воспроизведена на сайте Белого дома.
Россию Трамп охарактеризовал резко отрицательно. Помимо того, что это государство «бросает вызов» США, оно ещё и является соперником для американской экономики и противником американских ценностей. Такого рода вызовам США, разумеется, противостоят. «Мощь, не имеющую себе равных» мистер президент объявил верным средством «обороны» от противников. Далее Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал. Его тоже следует сделать «столь мощным», чтобы он сдержал любые поползновения «агрессоров».
Кстати, пока мистер Трамп произносил зажигательные речи, Госдеп занял выжидательную позицию. Дело в том, что в день обнародования открытой части «кремлёвского доклада» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же CAATSA. Чиновники Госдепа пояснили, что CAATSA уже и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.
Видимо, Госдеп решил, что существует риск запутаться в бесчисленных санкциях. Значит, теперь всё в руках мистера Мнучина. Если кого-то из чёрного списка и накажут в ближайшие недели, то порка состоится по инициативе американского минфина. «Козлы отпущения» уже наверняка назначены.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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