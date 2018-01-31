10:37 31 января

Проект «ЗЗ». «Кремлёвский доклад». США против Медведева и российских олигархов

В «кремлёвский доклад», представленный американским министерством финансов, попал ряд российских чиновников, политиков и олигархов, связанных с президентом Путиным и его правительством (начиная с Медведева, Шувалова и Лаврова). По словам министра финансов США С. Мнучина, публикация чёрного списка как раз и означает, что перечисленные лица попадут под санкции. Истолковывать доклад иначе не стоит, съехидничал он.



Под возможным санкционным ударом находятся двести десять крупных персон из России, близких к кругам Путина и к российскому правительству: от министров и силовиков до пресс-секретаря президента. Правда, пока «наказание» ни к кому не применяют, поскольку сам список не является основанием для немедленного применения каких-либо финансовых мер к «олигархам», перечисленным в американском листе, или к чиновникам. Американский минфин, как от него того требовал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный в прошлом году Дональдом Трампом, «родил» не собственно перечень лиц, подлежащих немедленному наказанию, но лиц, кому правительство США может осложнить ведение бизнеса в перспективе.[/i]


В так называемый кремлёвский доклад, представленный ведомством мистера Мнучина, угодили 114 высокопоставленных чиновников и руководителей российских государственных компаний. Перечень пополнили 96 именитых олигархов, каждый из которых сумел нажить сказочное состояние — больше миллиарда (не рублей, а долларов).

Первым делом «доклад» бьёт по правительству. В списке — самые высокие фигуры. Удар не обошёл даже господина Медведева, того самого либерала, которого США и весь Запад так любили когда-то.



Кремль «представлен» в чёрном списке персонами премьер-министра Д. Медведева, министра иностранных дел С. Лаврова, первого вице-премьера И. Шувалова, министра финансов А. Силуановым, главой Минкомсвязи Н. Никифоровым, руководителем Минпромторга Д. Мантуровым и др. Тут как тут и боссы силовых структур: С. Нарышкин (директор СВР) и А. Бортников (глава ФСБ). Среди «неугодных» Вашингтону лиц — всё руководство администрации президента Путина, от господина Вайно до господина Пескова. Господин Сурков тоже в списке.



Далее названы фамилии А. Костина и Г. Грефа, возглавляющих в РФ два крупнейших госбанка: соответственно ВТБ и Сбербанк.



Грядущий удар ждёт и нефтяную отрасль, а с нею и газовую: американский минфин нацелился на Игоря Сечина (босс «Роснефти») и Алексея Миллера (руководитель «Газпрома»).



Сектор ай-ти тоже в списке потенциальных страдальцев: документ пополнили руководитель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Яндекса» Аркадий Волож, экс-совладелец «Mail.ru Group» Юрий Мильнер. Напомним в связи с этим, что иные предприимчивые граждане России из этой части списка заранее прописались на Мальте.

Мы уже писали, что гражданами Мальты недавно стали более 730 человек с известными в России сочетаниями имён, фамилий и отчеств. В длинном списке фигурируют и упомянутый Аркадий Волож, и члены его семьи, и топ-менеджеры «Лаборатории Касперского» и др. особо заметные персоны. Эти россияне получили (точнее, приобрели за большие деньги) мальтийские паспорта в рамках программы «Гражданство в обмен на инвестиции».

Что касается олигархов и просто бизнесменов, близких к Путину и потому попавших в чёрный список мистера Мнучина, то к наказанию следует готовиться следующим господам: Р. Абрамовичу, О. Дерипаске, В. Потанину, А. Усманову, А. Вексельбергу, В. Алекперову, К. Шамалову и многим другим.

«Кремлёвский доклад» был с радостью принят конгрессменами. Минфин США своё обязательство по закону выполнил: список был представлен в срок. Таким образом, администрация Д. Трампа обещание сдержала.

Нужно добавить и ещё кое-что. Не весь документ оказался достоянием свободной американской печати. Часть материалов мистер Мнучин от широкой мировой общественности (точнее, от российской) утаил. Если иные россияне трясутся, гадая, есть их фамилии в списке, или нет, то правительству США и конгрессменам, а также правительствам стран-союзниц США секретная часть уже разослана. Секретные страницы доклада, как осторожно объяснил сам минфин США, содержат фамилии тех богачей из России, чьё состояние может не выходить за пределы миллиарда долларов. Так сказать, миллионеры из вторых рядов. Закрытая часть может включать имена как бизнесменов с состоянием менее 1 млрд. долл., так и чиновников, которые не занимают в России высших руководящих постов.

Пикантность ситуации в том, что эти господа-товарищи могут узнать о применении к ним санкций внезапно. Большой сенсации не ждём: ведь и без того в чёрный список попало всё правительство, все олигархи и все руководители госкомпаний и госбанков, а также лица, близкие к Путину и правительству. Нефтяники и газовики, деятельность чьих предприятий является, между прочим, бюджетообразующей (что бы там ни кричали те, кто уверен, что от нефте- и газоторговли Россия не зависит), тоже под колпаком.

Кое-что касательно секретной части всё же известно.

Скудная информация, прошедшая по линии Госдепа США, позволила установить, что в засекреченной части доклада имеется предупреждение для правительств разных государств, имеющее прямо отношение ко всему списку. Правительства, а также компании, которые ведут какую-либо деятельность с Россией, могут тоже угодить под санкции. Вашингтон может наказать кого пожелает, если тот вздумают сотрудничать с лицами, чьи имена прописались в «кремлёвском докладе».

Если будут введены какие-либо финансовые ограничительные меры против фигуранта списка, то они коснутся и иностранных компаний или банков, которые ведут с ним дела. Это означает, что уже сейчас многие банки и фирмы, получившие полный либо частичный список предполагаемых наказуемых, пересмотрят своё отношение к сотрудничеству с этими лицами и их организациями.

Иностранная пресса предполагает, что засекреченная часть содержит сведения о том, насколько иные деятели, включённые в список, близки к В. В. Путину, а также сведения о возможной причастности этих персон к коррупции.

И ещё одно прояснение насчёт секретного раздела пришло только что от самого мистера Мнучина.

На встрече с участниками банковского комитета Сената США мистер Менендес задал Мнучину вопрос: почему санкции как таковые отсутствуют в опубликованном докладе? Отвечая, Мнучин сослался на секретные материалы: «Я полагаю, вы не читали секретную часть. Там будут санкции, которые выходят за рамки этого [открытого] доклада».

Позднее мистер Мнучин пояснил сказанное, отметив, что санкции у русских олигархов и чиновников ещё впереди: «Это никоим образом не следует интерпретировать так, будто мы не применим санкции ни к кому из этого доклада».

* * *


Похоже, в ближайшее время команда финансиста Мнучина устроит кому-нибудь из кремлёвского списка показательную порку. И едва ли на это возразит мистер Трамп. Буквально после того, как список был показан конгрессменам, мистер президент США разразился обращением к конгрессу, в котором назвал Россию соперницей, бросающей Америке вызов.

В первом ежегодном послании конгрессу «О положении страны» Дональд Трамп сделал принципиальные политические заявления, по сути являющиеся фундаментом его текущей программы.

Он выступил против сокращения военного бюджета США, заявил о необходимости модернизации ядерных арсеналов и сообщил об угрозе интересам Соединённых Штатов, исходящей от России и КНР. Речь Трампа, поделённая на темы, воспроизведена на сайте Белого дома.

Россию Трамп охарактеризовал резко отрицательно. Помимо того, что это государство «бросает вызов» США, оно ещё и является соперником для американской экономики и противником американских ценностей. Такого рода вызовам США, разумеется, противостоят. «Мощь, не имеющую себе равных» мистер президент объявил верным средством «обороны» от противников. Далее Трамп заявил о необходимости модернизировать ядерный арсенал. Его тоже следует сделать «столь мощным», чтобы он сдержал любые поползновения «агрессоров».

Кстати, пока мистер Трамп произносил зажигательные речи, Госдеп занял выжидательную позицию. Дело в том, что в день обнародования открытой части «кремлёвского доклада» предполагалось объявление Госдепом новых санкций в отношении государств и компаний, заключивших ранее сделки с оборонным и разведывательным сектором России, как то предписывал тот же CAATSA. Чиновники Госдепа пояснили, что CAATSA уже и без того сдерживает торговлю оборонного сектора РФ.

Видимо, Госдеп решил, что существует риск запутаться в бесчисленных санкциях. Значит, теперь всё в руках мистера Мнучина. Если кого-то из чёрного списка и накажут в ближайшие недели, то порка состоится по инициативе американского минфина. «Козлы отпущения» уже наверняка назначены.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Гардамир Сегодня, 09:45
    У меня только один вопрос. Какая выгода России продавать Америке ракетные двигатели, алюминий, газ. И зачем Россия вкладывает деньги в маериканские трежерис, а не в российскую экономику?
    Гардамир
    1. Pavil144 Сегодня, 09:53
      Санкции это политика, а бизнес есть бизнес
      Pavil144
      1. Гардамир Сегодня, 10:02
        Санкции это политика, а бизнес есть бизнес
        в наше время всё переплелось. Как говорится у России два друга нефть и газ.
        Гардамир
    2. Лесс Сегодня, 10:00
      По поводу двигателей рискну предположить, что если не будем продавать, то рано или поздно они сделают свои двигатели. И мы останемся без денег и с сильным конкурентом. Оно нам надо?
      Лесс
      1. Boris55 Сегодня, 10:07
        Цитата: Лесс
        если не будем продавать, то рано или поздно они сделают свои двигатели

        Они не могут ни чего создавать. Они могут только украсть.
        Boris55
    3. Варяг_0711 Сегодня, 10:01
      Гардамир Сегодня, 09:45 Новый
      У меня только один вопрос. Какая выгода России продавать Америке ракетные двигатели, алюминий, газ.
      Да такая, что если их не продавать американцам, то покупать их больше не кому, а это приведет к закрытию предприятий и потере кадров, вы этого хотите?
      И зачем Россия вкладывает деньги в маериканские трежерис, а не в российскую экономику?

      А вот то, что мы продолжаем с упорством ослов вкладывать деньги в экономику США, вот это вопрос вопросов. Но, судя по тому, что ни Набиулина, ни Чубайс, ни Кудрин не попали в список, американское лобби в России живет и процветает. Впрочем, многие фамилии тех кто в итоге попал в список, то же не вызывают особого доверия, тот же Греф или Медведев например.
      В общем пока вопросов больше, чем ответов на них.
      Варяг_0711
      1. Boris55 Сегодня, 10:10
        Цитата: Варяг_0711
        А вот то, что мы продолжаем с упорством ослов вкладывать деньги в экономику США, вот это вопрос вопросов.

        Так посмотрите на список тех, кто имеет свои бабки в их стране. И вы хотите, что бы они не вкладывали туда же наши? laughing
        Мдяя... С кем Путину приходится работать, ужас ...

        Boris55
        1. Варяг_0711 Сегодня, 10:19
          Boris55 Сегодня, 10:10 ↑
          Мдяя... С кем Путину приходится работать, ужас ...
          Так и я о том же! Особенно это касается экономического блока. Но больше всего меня умиляет то, что нашу экономику ругают именно те люди, которые её таковой и сделали. Кудрин, Греф, Явлинский, вся эта шушера из ВШЭ, все они ругают, то что у нас сейчас называется экономикой, к которой все они приложили свою руку, а может и не руку, а какое другое место судя по результатам.
          Варяг_0711
      2. Pavil144 Сегодня, 10:17
        " глава" РФ в курсе что деньги вкладывают в экономику США , а те не включают в список того кто это делает.(Набиулину и т.д.) Так значит это выгодно обоим.
        Pavil144
    4. Голован Джек Сегодня, 10:09
      Цитата: Гардамир
      У меня только один вопрос. Какая выгода России продавать Америке ракетные двигатели, алюминий, газ. И зачем Россия вкладывает деньги в маериканские трежерис, а не в российскую экономику?

      Это не один, а целых пять вопросов.
      Вам сто раз уже на них отвечали, но Вы, с упорством, достойным лучшего применения, задаете их здесь снова и снова.
      Вывод тривиальный: Вы просто пытаетесь троллить. И получается у Вас, кстати, весьма посредственно.
      Вот такой Вам будет ответ yes
      Голован Джек
    5. To be or not to be Сегодня, 10:11
      Только одна получение прибыли - закон капитализма Возьмите устав любого частного предприятия и там цель создания -получение прибыли..("Цели создания ОАО

      Открытое акционерное общество, создается, с целью получения прибыли и может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. http://www.flexa.ru/corp/biz02-06.shtml""
      Капиталитстическое государство и есть акционерное общество с данной целью
      To be or not to be
  2. Егорчик Сегодня, 09:48
    Путинцы думали можно самим грабить Россию и отстёгивать долю хозяевам, но хозяева хотят сами грабить Россию и немного отстегивать путинцам. Вот и вся суть конфликта.
    Егорчик
    1. mac789 Сегодня, 10:22
      Как в шоу Бени Хила. Игра в живые шахматы. Король берет королеву ... Ладья берёт королеву... Конь берет королеву... Слон берет королеву... Пешки берут королеву... Групповуха!!!
      mac789
  3. Altona Сегодня, 09:52
    Наша элита наверное все равно будет прогибаться в позе "чего изволите" и искренне возмущаться "а нас то за що?".Наши "элитарии" так и не поняли, что конец истории означает не всеобщее демократическое благоденствие, а конец мировой кормовой базы. Следующие свободные рынки только на Марсе. А на Земле нашей грешной только осталось грызть друг друга, независимо от того, ведешь ты бизнес в "оккупированном" Крыму или нет. Эротические зазывные движения наших олигархов и чиновников одобряются, но ничего не дают в перспективе, кроме дальнейших порок и унижений.
    Altona
    1. Варяг_0711 Сегодня, 10:12
      Да скорее всего у нашей "илитки" и выхода другого нет. Наворованные в свое время деньги надо было как то отмыть и они предпочитали Западную "химчистку", а там далеко не дураки. Отмыть то они деньги дали, да вот только теперь они всех отмывальщиков крепко держат за "фаберже". Плюс ко всему у многих наших олигархов предприятия экспортно ориентированные, а это значит зависимость от иностранных рынков сбыта. Все таки сейчас экономика взаимозависима, черт бы её подрал. Как же было хорошо за "железным занавесом", хочу назад в СССР!
      Варяг_0711
  4. Владивосток1969 Сегодня, 09:53
    Ну что господин Греф.В список попал.Теперь можно в Крыму отделения сбербанка открывать.
    Владивосток1969
    1. Голован Джек Сегодня, 09:54
      Цитата: Владивосток1969
      Ну что господин Греф.В список попал.Теперь можно в Крыму отделения сбербанка открывать

      Кхм... а если подумать немного, перед как слова буквами писать?
      Голован Джек
      1. Владивосток1969 Сегодня, 10:15
        Ну вот.Я думал только за воротами "злая собака"
        Владивосток1969
  5. Лесс Сегодня, 09:56
    Похоже штаты делают всё для того, чтобы наше правительство и наши олигархи наконец-то начали работать на благо России.
    Лесс
  6. Балу Сегодня, 09:57
    Чего ждем с ответкой? winked
    Берем телефонный справочник белого дома и конгресса, переписываем, и сливаем в желтую прессу как агентов кремля и врагов америки для начала.
    пусть разбираются, у нас что хакеры кончились?
    Балу
    1. To be or not to be Сегодня, 10:27
      Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом, но отметил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и пока воздержится от ответных шагов.
      To be or not to be
  7. Егоза Сегодня, 10:13
    Я так предполагаю, что сей список специально подгадали к выборам. И не так он угрожает олигархам, как хотят показать жителям РФ "ах какие "каки" у вас в правительстве! Скорее выбирайте других!"
    Егоза
    1. домохозяйка Сегодня, 10:25
      А выборы всё ближе! И что ещё придумают? А ведь придумают, не сомневаюсь.
      домохозяйка
  8. vladimirvn Сегодня, 10:15
    Эксперт рассказал о замене имен в «кремлевском докладе» США в последний момент https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/01/31
    /749489-ekspert-rasskazal-o-pravke-kremlevskogo-d
    oklada-v-poslednii-moment
    vladimirvn
  9. mac789 Сегодня, 10:17
    Предлагаю ввести ответные контрсанкции... Внести в санкционный список людей... .... .... Вписанных в американский "Кремлевский список"!!!
    mac789
  10. Altona Сегодня, 10:17
    Цитата: Егоза
    Я так предполагаю, что сей список специально подгадали к выборам. И не так он угрожает олигархам, как хотят показать жителям РФ "ах какие "каки" у вас в правительстве! Скорее выбирайте других!"

    ------------------------------------
    Мне все равно на эти выборы. Какой там будет кандидат-нефтяной, клубничный, горчичный или еще какой. Это как конфета с "разными" вкусами.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 10:19
    Цитата: Балу
    Берем телефонный справочник белого дома и конгресса, переписываем, и сливаем в желтую прессу как агентов кремля и врагов америки для начала.

    ----------------------------
    Ну там за переписывание справочника еще 4 млн взяли. Это по 15-20 тысяч зелени за "Фамилию-имя-отчество". Какие дорогостоящие у них копировальщики и переписчики. Наши наверное столько же возьмут. laughing laughing
    Altona
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