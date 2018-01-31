Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк

В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона

По ним предусматривается изготовление и поставка как новых танков Т-90М, так и проведение работ по модернизации существующего парка ранее выпущенных Уралвагонзаводом Т-90 с приведением к виду Т-90М. Производство готово к выпуску этих изделий

Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».— приводит ТАСС сообщение корпорацииВ корпорации пояснили, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" было объявлено о подписании контракта между УВЗ и Минобороны на поставку новой модификации танка Т-90 — Т-90М ("Прорыв-3"), но на самом деле контрактов было несколько.— сказали в УВЗ.Что касается основных отличий от Т-90, то к ним относится в первую очередь новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем значительно повысил боевые возможности танка, а оружие теперь и вовсе можно применять в любое время суток. Кроме того, достигнута максимальная эффективность использования вооружения танка за счет установки автомата сопровождения цели в тепловизионном канале прицела, а также за счет уравнивания поисковых возможностей наводчика и командира, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник — стрелок". Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защищенности.Также стало известно, что в начале 2018 года планируется завершить испытания модернизированного танка Т-80БВМ.