10:33 31 января

Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк

Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы. Об этом сообщили в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона
— приводит ТАСС сообщение корпорации

Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк



В корпорации пояснили, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" было объявлено о подписании контракта между УВЗ и Минобороны на поставку новой модификации танка Т-90 — Т-90М ("Прорыв-3"), но на самом деле контрактов было несколько.

По ним предусматривается изготовление и поставка как новых танков Т-90М, так и проведение работ по модернизации существующего парка ранее выпущенных Уралвагонзаводом Т-90 с приведением к виду Т-90М. Производство готово к выпуску этих изделий
— сказали в УВЗ.

Что касается основных отличий от Т-90, то к ним относится в первую очередь новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем значительно повысил боевые возможности танка, а оружие теперь и вовсе можно применять в любое время суток. Кроме того, достигнута максимальная эффективность использования вооружения танка за счет установки автомата сопровождения цели в тепловизионном канале прицела, а также за счет уравнивания поисковых возможностей наводчика и командира, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник — стрелок". Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защищенности.

Также стало известно, что в начале 2018 года планируется завершить испытания модернизированного танка Т-80БВМ.

Использованы фотографии: © Пресс-служба УВЗ
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Комментарии 21

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  1. активатор Сегодня, 09:50
    Хорош танчик good такие машины должны составлять основу ,ну и каз нужен.
    активатор
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
      Возможно КАЗ для ОБТ ещё доводится до ума ( защита от атаки сверху ) и пойдя в серию после доработки будет ставится отдельно
      КВУ-НСвД
  2. Stas157 Сегодня, 09:52
    Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы.

    Армата арматой, а Т-90 еще послужит! Всегда считал, что возможно лучший в мире Т-90 рано списывать со счетов. Если уж сравнивать, надо сравнивать по цене, а это значит: что эффективнее два Т-90 или одна Армата?
    Stas157
    1. влад66 Сегодня, 10:05
      Цитата: Stas157
      Армата арматой, а Т-90 еще послужит

      До Арматы когда ещё дело дойдет, сейчас на испытаниях, будут устранять еще "ошибки роста" как со всей новой техникой, а Т-90 и Т-72 это основа сейчас нашего танкового парка. yes
      влад66
    2. 11черный Сегодня, 10:22
      Цитата: Stas157
      что эффективнее два Т-90 или одна Армата?

      Зависит от ситуации - возможны задачи когда и 10 Т-90 не сделают того, что смогла бы одна Армата.
      Возможны задачи, когда Армата и Т-90 будут равны. Исходя из этого и надо думать о дальнейшем.
      11черный
      1. Piramidon Сегодня, 10:31
        Цитата: 11черный
        Цитата: Stas157
        что эффективнее два Т-90 или одна Армата?

        Зависит от ситуации - возможны задачи когда и 10 Т-90 не сделают того, что смогла бы одна Армата.
        Возможны задачи, когда Армата и Т-90 будут равны. Исходя из этого и надо думать о дальнейшем.

        Да и по стоимости "Армата" будет намного превосходить Т-90.
        Piramidon
  3. Герман 4223 Сегодня, 09:56
    Ну хоть производство возобновили,уже хорошо.
    Герман 4223
  4. astepanov Сегодня, 09:57
    В реальности многие проблемы "Арматы" еще далеки от решения - настолько далеки, что можно сомневаться в том, что она в "парадном" варианте вообще появится, не претерпев глубоких метаморфозов. Может быть, отчасти с этим и связано появление Т-90М. Как бы то ни было - в добрый путь.
    astepanov
    1. Muvka Сегодня, 10:05
      Цитата: astepanov
      В реальности многие проблемы "Арматы" еще далеки от решения - настолько далеки, что можно сомневаться в том, что она в "парадном" варианте вообще появится, не претерпев глубоких метаморфозов. Может быть, отчасти с этим и связано появление Т-90М. Как бы то ни было - в добрый путь.

      Где можно про это почитать? Вы ведь не из своей головы это все вылили?
      Muvka
    2. Esoteric Сегодня, 10:22
      Цитата: astepanov
      В реальности многие проблемы "Арматы" еще далеки от решения - настолько далеки, что можно сомневаться в том, что она в "парадном" варианте вообще появится, не претерпев глубоких метаморфозов.

      Давненько мы не слышали подобных "словов" от главного конструктора. А нам всё "чешут" по ушам, что "Армата" - лучший танк. Оказывается, Т-14 - макет. Посмотрите, хотя и этого показывать не надо было:
      Esoteric
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 10:04
    Так что лучше-СМ или М?
    ВЕРЕСК
    1. Sten Сегодня, 10:08
      СМ - это экспортный вариант М. Т90М лучше.
      Sten
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:20
        Спасибо.Я просто-Авиация.Танки видел только в прицел.
        ВЕРЕСК
  6. Антон Ю Сегодня, 10:11
    А этот когда-нибудь дождемся?
    Антон Ю
    1. krokodil25 Сегодня, 10:24
      Цитата: Антон Ю
      А этот когда-нибудь дождемся?

      Это экспортный вариант . yes
      krokodil25
    2. Esoteric Сегодня, 10:28
      Дождались:

      В целом, по своей конфигурации этот танк соответствует экспортному Т-90МС. Правда, имеются небольшие внешние отличия в виде противокумулятивных решеток, смонтированных под динамической защитой «Реликт» в лобовой части башни, и бревна, установленного на правом борту, как у «биатлонного» танка Т-72БЗ.
      Как сообщалось на форуме «Армия-2015», основной боевой танк Т-90М является комплексной модернизацией танка Т-90 за счет повышения боевых и эксплуатационных характеристик. Модернизация коснулась значительного повышения огневой мощи защищенности и командной управляемости.
      Данный танк предназначен для ведения маневренных боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве основного многоцелевого боевого средства.
      Экипаж танка – 3 человека, боевая масса – 50 тонн, клиренс – 450 мм. Танк вооружен 125-мм ГПС, а также двумя пулеметами калибра 12,7 и 7,62 мм. Мощность двигателя составляет 1130 л.с., запас хода по шоссе с дополнительными бочками – 550 км, сообщает портал
      Первоисточником фотографии является корпоративный календарь УКБТМ на 2017 год.

      https://vpk-news.ru/news/34722
      Esoteric
  7. Сержант71 Сегодня, 10:13
    Т-72Б3, Т-90М, Т-80БВМ...... Причём делается всё одновременно. Три ОБТ стразу. Зачем? Прыгаем по старым граблям. А после этой новости становится ясно, что Т-14 мы в ближайшие лет 5, как минимум, мы не увидим.
    Сержант71
  8. Altona Сегодня, 10:14
    Цитата: Stas157
    Армата арматой, а Т-90 еще послужит! Всегда считал, что возможно лучший в мире Т-90 рано списывать со счетов. Если уж сравнивать, надо сравнивать по цене, а это значит: что эффективнее два Т-90 или одна Армата?

    --------------------------------------------
    В версии "Прорыв"-это вообще танк-автомат, фактически наполовину танковый робот, подвижный, защищенный и хорошо вооруженный, обладающий мощным информационным комплексом. На "Звезде" в Военной приемке это танк показывали.
    Altona
  9. Симон Сегодня, 10:15
    Цитата: Stas157
    Новый танк Т-90М поступит на вооружение армии России в ближайшие месяцы.

    Армата арматой, а Т-90 еще послужит! Всегда считал, что возможно лучший в мире Т-90 рано списывать со счетов. Если уж сравнивать, надо сравнивать по цене, а это значит: что эффективнее два Т-90 или одна Армата?

    А, что! И Армату можно параллельно выпускать, по тихонечку, и дорабатывать по ходу yes
    Симон
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:19
    Думаю будет правильным если на вооружение будет приняты и более дорогие Арматы и танки попроще и дешевле вроде Т-90М...
    Ratmir_Ryazan
  11. Старый26 Сегодня, 10:26
    Цитата: Симон
    А, что! И Армату можно параллельно выпускать, по тихонечку, и дорабатывать по ходу

    Все же лучше сначала доработать, а потом выпускать, чем потихоньку выпускать и дорабатывать
    Старый26
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