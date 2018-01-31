«Найди 10 отличий»: пользователи отметили сходство новой украинской ракеты с советским «Ураном»
Пользователи интернета обратили внимание на сходство новой украинской крылатой ракеты, испытанной во вторник, с советской разработкой конца 1970-х – ракетой Х-35, входящей в состав комплекса «Уран», передает РИА Новости.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов разместил в Сети видео испытаний и заявил, что ракета была «полностью разработана украинскими конструкторами предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями».
«Найди 10 отличий от советской ракеты Х-35Э», пишет пользователь Vasilyi.
«На фото от Турчинова – классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х», – согласен с ним Andron45912806.
«С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку», – предполагает Сергей ШК.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о «стратегических крылатых ракетах». По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая «собой ничего не представляет».
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов разместил в Сети видео испытаний и заявил, что ракета была «полностью разработана украинскими конструкторами предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями».
«Найди 10 отличий от советской ракеты Х-35Э», пишет пользователь Vasilyi.
«На фото от Турчинова – классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х», – согласен с ним Andron45912806.
«С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку», – предполагает Сергей ШК.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о «стратегических крылатых ракетах». По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая «собой ничего не представляет».
Использованы фотографии: https://twitter.com/PupkinVasilyi
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