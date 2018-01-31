10:34 31 января

«Найди 10 отличий»: пользователи отметили сходство новой украинской ракеты с советским «Ураном»

Пользователи интернета обратили внимание на сходство новой украинской крылатой ракеты, испытанной во вторник, с советской разработкой конца 1970-х – ракетой Х-35, входящей в состав комплекса «Уран», передает РИА Новости.



Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов разместил в Сети видео испытаний и заявил, что ракета была «полностью разработана украинскими конструкторами предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями».




«Найди 10 отличий от советской ракеты Х-35Э», пишет пользователь Vasilyi.

«На фото от Турчинова – классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х», – согласен с ним Andron45912806.

«С такими темпами наращивания вооружения, скоро можно будет и не возвращать долги, которые украинские чиновники получили у международных партнёров для развития Украины и успешно присвоили себе. МВФ будет молчать в тряпочку», – предполагает Сергей ШК.



Ранее член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков усомнился в том, что речь идет о «стратегических крылатых ракетах». По его словам, Украина могла испытать ракету малого радиуса, которая «собой ничего не представляет».

Использованы фотографии: https://twitter.com/PupkinVasilyi
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт Сегодня, 09:46
    Очередная вундервафля
    Дормидонт
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 09:54
      На Украине изготавливали двигатели для "Уранов". Пока что это ракета класса "земля-земля", но в перспективе, следует ожидать что она получит класс "земля-море" или даже встанет на вооружение перспективных украинских корветов, если их когда-нибудь построят.
      Аристарх Людвигович
      1. роман66 Сегодня, 09:59
        перспективный украинский корвет laughing

        этот? laughing
        роман66
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 10:02
          Корвет "Владимир Великий", в честь ВВП назвали) Верховного Бога древних укоров) https://www.ul.kp.ru/daily/26584/3600328/

          Аристарх Людвигович
          1. роман66 Сегодня, 10:04
            а чего он на попе? с вертикальным взлетом?
            роман66
            1. влад66 Сегодня, 10:11
              Цитата: роман66
              а чего он на попе? с вертикальным взлетом?

              Потому что строится уже с 2011 года и на снимках у камрада это все что выстроено, запланировали аж четыре, этот бы хоть достроили, или его ждет судьба крейсера "Украина" hi
              влад66
              1. роман66 Сегодня, 10:15
                туда и дорога! hi
                роман66
      2. oldseaman1957 Сегодня, 10:05
        Цитата: Аристарх Людвигович
        перспективных украинских корветов, если их когда-нибудь построят
        Загнала новая хохлополитика "Нэньку" ниже плинтуса...
        oldseaman1957
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов

    Задняя часть туши курицы проливает на уши очередную "пэрэмогу".... laughing
    a.s.zzz888
  3. Paul Zewike Сегодня, 09:50
    С проектом украина надо кончать сейчас.
    Paul Zewike
  4. Ирек Сегодня, 09:58
    Это их максимум. ..
    Ирек
  5. Zubr Сегодня, 10:01
    Тут и искать нечего, по внешнему облику и габаритам один в один "Уран".
    Zubr
    1. mac789 Сегодня, 10:10
      Уран и Уран... Только контроллер другой ... Малость поменьше... От китайского смартфона.
      mac789
  6. Altona Сегодня, 10:08
    Где крылья у "крылатой ракеты"? Кроме нескольких рядов стабилизаторов нема ничого. Да и дизайн ракеты "а-ля Першинг" явно говорит о её происхождении лет так 40 назад.
    Altona
  7. Stas157 Сегодня, 10:12
    Это не удивительно, двигатель же есть у украинцев, Р95-300, Мотор Сич производит. Так они при желании и Х-101 на 5500 тыс км могут сделать. Ракетчики из Южмаша помогут.
    Stas157
  8. Equalized Сегодня, 10:19
    А ЗАЧЕМ ИСКАТЬ ОТЛИЧИЯ???
    Никто и не скрывает что это КЛОН Х-35Э по техдокументации которая осталась на украине!
    К чему эти глупые "разоблачения"? Допустим Иранцы скопировали Х-55, их же называют НОВЫМИ Иранскими ракетами? А копия Х-35 от КНДР?

    Копировать это дело тоже не простое. Самих Х-35 у украины нет чтоб запускать старые ракеты и выдавать за свои.

    "Разработка начата в 70х"

    А на вооружении принята в 2003.
    Equalized
    1. Equalized Сегодня, 10:22
      Лет 5 назад уже было известно что клонируют Х-35, но разоблачители то не следят за такими темами, им только срывать покровы. Это же украина, найти сенсацию в каждой новости дело святое)
      wink


      Equalized
    2. Лопатов Сегодня, 10:27
      Цитата: Equalized
      Копировать это дело тоже не простое

      А разве они копировали?
      Нет, они просто взяли советскую ракету и обозвали её по новому. До копирования, как у иранцев или китайцев, Украине ещё очень и очень далеко.

      Пока у них, как с миномётным прицелом. Взяли древний советский, перекрасили, заменили шильдики, заменили резину на менее качественную, получили "новейший украинский прицел"
      Лопатов
      1. Equalized Сегодня, 10:29
        Вы читать умеете? Откуда они взяли Х-35? Их нет у украины.
        Это новая ракета.

        Отстреливали "болванку" (бросковые испытания) для проверки стартового ТРРД. АРЛГСН для СУ ракеты еще нет. До серии ей как до Китая.
        Equalized
  9. Доктор Бармалей Сегодня, 10:20
    «На фото от Турчинова – классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х»

    Видимо, случайно нашли на складе ракету, что осталось от дележа арсеналов СССР, и запустили. На фоне запуска всласть покривлялись перед телекамерами. Думаю, это наиболее вероятное объяснение.
    Доктор Бармалей
    1. Equalized Сегодня, 10:25
      Нет на складах никаких Х-35. У Украины есть только тех.документация оставшаяся в Харькове...планировали наладить там выпуск Х-35 но не срослось ибо СССР распался. Ракета стала долгостроем и была принята на вооружение ВС РФ только в 2003-2004 годах из за этого..

      Возможно на украине кроме документации производили еще отдельные комплектующие ракет (движки точно) поэтому удалось относительно быстро создать цепочку. Хотя проекту более 10 лет. Он тоже по сути долгострой.
      Equalized
  10. Piramidon Сегодня, 10:27
    А что там за кружочки на ракете нарисованы? На значки радиации смахивают. Из чернобыльского металла склепали, что ли?
    Piramidon
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