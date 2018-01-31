Йеменские снайперы отстреливают саудитов как в тире

Йеменкий конфликт давно перекинулся на территорию Саудовской Аравии. Помимо ракетных обстрелов, которые уже стали "рядовым явлением" для саудитов, повстанцы-хуситы проводят регулярные вылазки, подрывая саудовские военные конвои и отстреливая командный состав врага. Горный рельеф местности играет на руку йеменским партизанам и позволяет заставать противника врасплох. Проведя рейд, хуситы надежно укрываются в горах.



Йеменские снайперы проводят настоящее "сафари" на саудовских солдат, отстреливая их из дальнобойных винтовок. В результате, за одну вылазку были ликвидированы шесть солдат противника.



Новостные агентства, связанные с хуситами, опубликовали подборку результативных выстрелов снайперов. Как можно судить по видео, все они пришлись в голову.











