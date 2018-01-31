22:38 31 января

Йеменские снайперы отстреливают саудитов как в тире

Йеменкий конфликт давно перекинулся на территорию Саудовской Аравии. Помимо ракетных обстрелов, которые уже стали "рядовым явлением" для саудитов, повстанцы-хуситы проводят регулярные вылазки, подрывая саудовские военные конвои и отстреливая командный состав врага. Горный рельеф местности играет на руку йеменским партизанам и позволяет заставать противника врасплох. Проведя рейд, хуситы надежно укрываются в горах.

Йеменские снайперы проводят настоящее "сафари" на саудовских солдат, отстреливая их из дальнобойных винтовок. В результате, за одну вылазку были ликвидированы шесть солдат противника.

Новостные агентства, связанные с хуситами, опубликовали подборку результативных выстрелов снайперов. Как можно судить по видео, все они пришлись в голову.




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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 14:47
    Честно... Не жалко... Они думают что деньги решают все... Так вот... Кушайте... Не обляпайтесь!
    Vard
  2. Мар.Тира Сегодня, 15:54
    Товарищ рассказывал после командировки в Йемен,что у них в охране были 14 летние пацаны.Но стреляли из английских винтовок так метко,что он просто диву давался.Их учат с детства держать оружие.Так что не удивителен результат.
    Мар.Тира
  3. karpusha Сегодня, 20:33
    Помоему этот снайпер ниразу не попал.
    karpusha
    1. aws4 Сегодня, 22:30
      я только в одном видео допустил возможное попадание и то не факт попадания во стольном везде мазал
      aws4
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