Пентагон: российское и китайское ядерное оружие становится эффективнее американского

Россия и Китай на протяжении последних нескольких лет занимаются созданием новых типов и видов ядерных вооружений – как средств доставки, так и боезарядов, а мы – нет. Это означает, что возможности российского и китайского ядерных арсеналов в действительности улучшаются на фоне наших, которые остаются сравнительно статичными. Даже принимая во внимание наши усилия по модернизации, мы добиваемся лишь скромного улучшения – в плане средств доставки и реальной живучести (ядерного) потенциала,

Эта ситуация изменится к лучшему, поскольку у нас будет новое оборудование. Но мы не создаем новые вооружения, новые боеголовки, новые средства доставки за исключением одного – новой крылатой ракеты,