Пентагон: российское и китайское ядерное оружие становится эффективнее американского
Ядерное оружие России и Китая становится более эффективным по сравнению с американским, передает ТАСС заявление зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США Пола Селвы.
Создание двух новых видов атомных боезарядов предусматривает новая ядерная доктрина США. Как пояснялось в документе, речь идет о планах производства «ядерной боеголовки малой мощности» для баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, намечается производство для Пентагона ядерной крылатой ракеты морского базирования.
С точки зрения американских стратегов, такая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие». При этом ее создание нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Россия и Китай на протяжении последних нескольких лет занимаются созданием новых типов и видов ядерных вооружений – как средств доставки, так и боезарядов, а мы – нет. Это означает, что возможности российского и китайского ядерных арсеналов в действительности улучшаются на фоне наших, которые остаются сравнительно статичными. Даже принимая во внимание наши усилия по модернизации, мы добиваемся лишь скромного улучшения – в плане средств доставки и реальной живучести (ядерного) потенциала,сказал Селва журналистам.
Эта ситуация изменится к лучшему, поскольку у нас будет новое оборудование. Но мы не создаем новые вооружения, новые боеголовки, новые средства доставки за исключением одного – новой крылатой ракеты,отметил он.
Создание двух новых видов атомных боезарядов предусматривает новая ядерная доктрина США. Как пояснялось в документе, речь идет о планах производства «ядерной боеголовки малой мощности» для баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, намечается производство для Пентагона ядерной крылатой ракеты морского базирования.
С точки зрения американских стратегов, такая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие». При этом ее создание нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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