10:33 31 января

Пентагон: российское и китайское ядерное оружие становится эффективнее американского

Ядерное оружие России и Китая становится более эффективным по сравнению с американским, передает ТАСС заявление зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США Пола Селвы.



Россия и Китай на протяжении последних нескольких лет занимаются созданием новых типов и видов ядерных вооружений – как средств доставки, так и боезарядов, а мы – нет. Это означает, что возможности российского и китайского ядерных арсеналов в действительности улучшаются на фоне наших, которые остаются сравнительно статичными. Даже принимая во внимание наши усилия по модернизации, мы добиваемся лишь скромного улучшения – в плане средств доставки и реальной живучести (ядерного) потенциала,
сказал Селва журналистам.


Эта ситуация изменится к лучшему, поскольку у нас будет новое оборудование. Но мы не создаем новые вооружения, новые боеголовки, новые средства доставки за исключением одного – новой крылатой ракеты,
отметил он.

Создание двух новых видов атомных боезарядов предусматривает новая ядерная доктрина США. Как пояснялось в документе, речь идет о планах производства «ядерной боеголовки малой мощности» для баллистических ракет подводных лодок. Кроме того, намечается производство для Пентагона ядерной крылатой ракеты морского базирования.

С точки зрения американских стратегов, такая ракета позволит США обеспечить «нестратегическое (ядерное) региональное присутствие». При этом ее создание нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:05
    И этот просит ещё бабок на распил. laughing
    a.s.zzz888
    1. Anarchist Сегодня, 10:10
      Надо же, как втянулись в гонку вооружений (осваивание бюджета)... От укровермахта заразились?
      Anarchist
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
        ...да, спят и видят...
        a.s.zzz888
      2. влад66 Сегодня, 10:20
        Цитата: Anarchist
        Надо же, как втянулись в гонку вооружений (осваивание бюджета)... От укровермахта заразились?

        Зачем Саня им втягиваться? Они сами ее и инициируют, пытаясь втянуть в неё и нас. drinks а так это очередной скулеж- Хотим денег. feel
        влад66
      3. Мар.Тира Сегодня, 10:25
        Можно ответить их же словами.Когда они издевались над нами,демонстрируя своё превосходство.А зачем вам ракеты,мы вас прикроем,только теперь под свои Российским зонтиком?
        Мар.Тира
      4. Проксима Сегодня, 10:27
        Цитата: Anarchist
        Надо же, как втянулись в гонку вооружений (осваивание бюджета)... ?
        Если Северная Корея, с её полулиповым ядерным арсеналом является раскрученной страшилкой для американских налогоплательщиков, то поистерить по поводу России и Китая - совершенно естественно. fellow
        Проксима
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:06
    Надоели уже.Я-в нирвану.
    ВЕРЕСК
  3. Smol79 Сегодня, 10:25
    Реальных ядерных испытаний уже давно не проводится, как можно оценить что у кого стало эффективней???
    Smol79
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