Путин: Россия должна обеспечить себе «лидерство и неоспоримое преимущество»

Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности Российская армия сейчас – одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных,

За всё время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1,2 тыс. представителей от 57 предприятий ОПК, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружения,

Обязательно подумаем, как отметить лучших работников отрасли,

По данным Минобороны, (в Сирии) было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов используемой сейчас в войсках военной техники,

Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед. Речь, в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения,

В эпоху бурных технологических изменений в мире нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере,