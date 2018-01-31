Путин: Россия должна обеспечить себе «лидерство и неоспоримое преимущество»
В Национальном центре управления обороной (НЦУО) прошла военно-практическая конференция по итогам завершившейся спецоперации в Сирии. Вместе с президентом Владимиром Путиным в ней участвовали руководители и генеральные конструкторы ведущих предприятий ОПК, сообщают Известия.
Он отметил активное участие российской оборонки в доводке техники непосредственно в зоне боевых действий.
Он поблагодарил всех работников российского ОПК за их труд, вклад в укрепление обороноспособности страны.
Путин отметил положительный опыт боевого применения высокоточного оружия, в том числе ракет «Калибр» и Х-101.
К конференции в центре была организована представительная выставка самых современных образцов российского вооружения и военной техники. Главная цель экспозиции – ознакомить руководителей ОПК с новейшей продукцией их смежников. Значительное внимание было уделено экипировке и вооружению Сил специальных операций.
Он призвал руководство ОПК тщательно проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника, и, опираясь на полученный опыт, создавать новые перспективные образцы.
Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности Российская армия сейчас – одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных,сказа Путин в ходе своего выступления.
Он отметил активное участие российской оборонки в доводке техники непосредственно в зоне боевых действий.
За всё время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1,2 тыс. представителей от 57 предприятий ОПК, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружения,сообщил президент.
Он поблагодарил всех работников российского ОПК за их труд, вклад в укрепление обороноспособности страны.
Обязательно подумаем, как отметить лучших работников отрасли,пообещал российский лидер.
По данным Минобороны, (в Сирии) было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов используемой сейчас в войсках военной техники,сказал он.
Путин отметил положительный опыт боевого применения высокоточного оружия, в том числе ракет «Калибр» и Х-101.
Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед. Речь, в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения,добавил он.
К конференции в центре была организована представительная выставка самых современных образцов российского вооружения и военной техники. Главная цель экспозиции – ознакомить руководителей ОПК с новейшей продукцией их смежников. Значительное внимание было уделено экипировке и вооружению Сил специальных операций.
В эпоху бурных технологических изменений в мире нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере,подчеркнул президент.
Он призвал руководство ОПК тщательно проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника, и, опираясь на полученный опыт, создавать новые перспективные образцы.
Использованы фотографии: РИА Новости/Максим Блинов
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