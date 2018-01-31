10:34 31 января

Путин: Россия должна обеспечить себе «лидерство и неоспоримое преимущество»

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) прошла военно-практическая конференция по итогам завершившейся спецоперации в Сирии. Вместе с президентом Владимиром Путиным в ней участвовали руководители и генеральные конструкторы ведущих предприятий ОПК, сообщают Известия.



Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности Российская армия сейчас – одна из ведущих армий мира. Причем по ряду систем вооружения нам нет равных,
сказа Путин в ходе своего выступления.


Он отметил активное участие российской оборонки в доводке техники непосредственно в зоне боевых действий.

За всё время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1,2 тыс. представителей от 57 предприятий ОПК, научных организаций. Благодаря их работе были оперативно устранены 99% всех выявленных неисправностей военной техники и вооружения,
сообщил президент.

Он поблагодарил всех работников российского ОПК за их труд, вклад в укрепление обороноспособности страны.

Обязательно подумаем, как отметить лучших работников отрасли,
пообещал российский лидер.

По данным Минобороны, (в Сирии) было применено 215 современных и перспективных видов вооружения, а также большинство образцов используемой сейчас в войсках военной техники,
сказал он.

Путин отметил положительный опыт боевого применения высокоточного оружия, в том числе ракет «Калибр» и Х-101.

Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед. Речь, в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения,
добавил он.

К конференции в центре была организована представительная выставка самых современных образцов российского вооружения и военной техники. Главная цель экспозиции – ознакомить руководителей ОПК с новейшей продукцией их смежников. Значительное внимание было уделено экипировке и вооружению Сил специальных операций.

В эпоху бурных технологических изменений в мире нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере,
подчеркнул президент.

Он призвал руководство ОПК тщательно проанализировать, как показали себя в разных ситуациях российское вооружение и техника, и, опираясь на полученный опыт, создавать новые перспективные образцы.

Использованы фотографии: РИА Новости/Максим Блинов
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Stas157 Сегодня, 10:25
    Путин: Россия должна обеспечить себе «лидерство и неоспоримое преимущество»

    А восемнадцать лет назад, когда он встал у власти, не должна была? Когда нефтяные доходы куда девать не знали, а бюджет профицитный был! Только сейчас вдруг просветление нашло, когда нефть неожиданно упала, а США санкции объявили?
    Stas157
    1. Фурия Сегодня, 10:26
      Очередные сказки Путина. Смотрите,сейчас набегут проплаченные ЕР и начнут тролить.
      Фурия
      1. Anarchist Сегодня, 10:28
        А чего троллить то? Он забросил внутренние проблемы страны и пошёл в аналы истории... Хочет на себя лавры Александра||| примерить!
        Говорил на днях, что нужно узнать цели экономики, её нынешнее положение, подумать о путях развития... Блин, а чем они до этого занимались?
        Anarchist
        1. Фурия Сегодня, 10:30
          Ну как же?! ( Царь ) ,якобы ,велик и безгрешен,а его предшественник Ельцин,так вообще достоин канонизации,вот еще Чубайсцентр откроют и все будет в ажуре. Ледокол Черномырдин уже есть...Хотя,плохое название ,для корабля. Вспоминается советский мультик - Как вы яхту назовете,так она и поплывет...
          Фурия
      2. влад66 Сегодня, 10:32
        Цитата: Фурия
        Очередные сказки Путина. Смотрите,сейчас набегут проплаченные ЕР и начнут тролить.

        Пока набежали проплаченые фурии и начали троллить. laughing
        влад66
        1. Фурия Сегодня, 10:34
          О,первый адепт секты Ельцинцентра прибыл,сейчас и прочие подтянутся,с банковскими счетами в Лондоне...(Патриоты ) ха ха
          Фурия
    2. Ююка Сегодня, 10:32
      Цитата: Stas157
      Путин: Россия должна обеспечить себе «лидерство и неоспоримое преимущество»

      А восемнадцать лет назад, когда он встал у власти, не должна была?


      ну, на это можно только вспомнить классику
      Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.(с)
      Так drinks , чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. smile
      Ююка
    3. Hard Rock Сегодня, 10:33
      А вы, наверное восемнадцать лет назад только родились уважаемый, или память у вас избирательная и короткая? Какую страну оставил нам елкин? Путин - Личность, это аксиома, запомните это раз и навсегда! Многие страны в мире хотели бы видеть его своим президентом!
      Hard Rock
  2. Лесс Сегодня, 10:29
    В эпоху бурных технологических изменений в мире нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере,
    Вот абсолютно с ним согласен, только я бы ещё и экономическую сферу сюда бы добавил.
    Лесс
  3. Altona Сегодня, 10:32
    Слюни партнеров только с лацканов пиджака вытрите и флаг на место верните, Владимир Владимирович.
    Altona
Картина дня