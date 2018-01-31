Яков Кедми: Россияне - это «евреи» XXI века

Коллективное давление Запада на Россию обретает все больший масштаб. Начав с понижения цен на нефть, дабы "разорвать в клочья нашу экономику", и различными экономическими санкциями, США со своими союзниками готовят новую серию ударов. Одной из первых "жертв" станет отечественный оборонно-промышленный комплекс. Американцы намерены вводить санкции против тех стран, которые заключают оборонные контракты с нашей страной.



Дальше - больше. Опубликованный на днях "кремлевский доклад" содержит в себе имена нескольких сотен ведущих бизнесменов России, а также почти всех высокодолжностных политиков. Как заявил в последствии глава Минфина США Стивен Мнучин, вслед за публикацией доклада последуют и персональные санкции.



Как считает израильский политический эксперт Яков Кедми, те методы, которые использовались раньше против евреев, теперь используются против России. Наша страна представляется как "абсолютное зло", которое виновато во всех проблемах в мире.











