22:41 31 января

Яков Кедми: Россияне - это «евреи» XXI века

Коллективное давление Запада на Россию обретает все больший масштаб. Начав с понижения цен на нефть, дабы "разорвать в клочья нашу экономику", и различными экономическими санкциями, США со своими союзниками готовят новую серию ударов. Одной из первых "жертв" станет отечественный оборонно-промышленный комплекс. Американцы намерены вводить санкции против тех стран, которые заключают оборонные контракты с нашей страной.

Дальше - больше. Опубликованный на днях "кремлевский доклад" содержит в себе имена нескольких сотен ведущих бизнесменов России, а также почти всех высокодолжностных политиков. Как заявил в последствии глава Минфина США Стивен Мнучин, вслед за публикацией доклада последуют и персональные санкции.

Как считает израильский политический эксперт Яков Кедми, те методы, которые использовались раньше против евреев, теперь используются против России. Наша страна представляется как "абсолютное зло", которое виновато во всех проблемах в мире.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Albatroz Сегодня, 12:55
    Наверно евреи считают что такое сравнение лестно))
    Albatroz
    1. iouris Сегодня, 13:41
      Цитата: Albatroz
      евреи считают что такое сравнение лестно

      Последнее предупреждение не услышано.
      iouris
    2. Артек Сегодня, 16:56
      да рускому в падлу быть евреем,чушь болтает еврей ,а ВО рады печатают.
      Артек
  2. Vard Сегодня, 13:50
    Захватив власть в России евреи ассимилировали её... так что всё верно... только об этом до этого молчали...
    Vard
  3. Комментарий был удален.
  4. tchoni Сегодня, 15:48
    тов. Кедми выскпзал, на мой взгляд, очень чнткое, хотя и завуалированное предупреждение нашим властьпопридержащим кругам в частности и эстеблишменту в целом: "хлопци, хватит быть женщинами с низкой социальной ответственностью! хватит делать хорошо и вашим и нашим. Уже определитесь: или вы часть мировой экономики со столицей в Вашингтоне или , таки независимые? "
    tchoni
    1. vladimirZ Сегодня, 18:07
      tchoni -у
      Ну, хоть один нормальный комментарий, по существу приведенного видео Я. Кедми. Спасибо.
      vladimirZ
  5. Shahno Сегодня, 17:19
    Ну вот раскрыл планы раньше времени. Журналистом стал, а был ценным сотрудником.
    Shahno
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