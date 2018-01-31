Планирование на случай конфликта с РФ возложено на Комитет начальников штабов ВС США

В прошлом мы рассматривали Россию как европейскую проблему,

Это означает, что мы не будем возлагать решение проблемы конкуренции (с этими государствами) на глав того или иного боевого командования,

План глобальной кампании будет выстроен вокруг обеих (стран – России и КНР). А глава боевого командования затем получит координирующие полномочия для управления этим планом,

Любой конфликт (США) с Китаем, если дело дойдет до этого, будет представлять собой в основном битву на море и в воздухе,