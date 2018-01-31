Планирование на случай конфликта с РФ возложено на Комитет начальников штабов ВС США
Пентагон вновь передал задачу планирования на случай потенциального конфликта с Россией от Европейского командования Комитету начальников штабов (КНШ), передает ТАСС сообщение зампредседателя КНШ генерала Пола Селвы.
Селва напомнил, что во времена холодной войны ответственность за планирование на случай любых боевых действий против СССР нес КНШ. Однако с 1991 года эта функция была передана Европейскому командованию.
Однако теперь, согласно новой Стратегии национальной обороны США, Россия и Китай характеризуются как «глобальные наборы проблем».
По словам генерала, теперь военное планирование в отношении России и КНР «будет вестись с использованием всех инструментов министерства обороны».
Что касается России, то речь может идти «в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной на море, поскольку невозможно добраться до Европы без пересечения Северной Атлантики», добавил генерал.
Селва напомнил, что во времена холодной войны ответственность за планирование на случай любых боевых действий против СССР нес КНШ. Однако с 1991 года эта функция была передана Европейскому командованию.
В прошлом мы рассматривали Россию как европейскую проблему,отметил он.
Однако теперь, согласно новой Стратегии национальной обороны США, Россия и Китай характеризуются как «глобальные наборы проблем».
По словам генерала, теперь военное планирование в отношении России и КНР «будет вестись с использованием всех инструментов министерства обороны».
Это означает, что мы не будем возлагать решение проблемы конкуренции (с этими государствами) на глав того или иного боевого командования,пояснил он.
План глобальной кампании будет выстроен вокруг обеих (стран – России и КНР). А глава боевого командования затем получит координирующие полномочия для управления этим планом,уточнил Селва.
Любой конфликт (США) с Китаем, если дело дойдет до этого, будет представлять собой в основном битву на море и в воздухе,сказал он.
Что касается России, то речь может идти «в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной на море, поскольку невозможно добраться до Европы без пересечения Северной Атлантики», добавил генерал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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