22:43 31 января

Планирование на случай конфликта с РФ возложено на Комитет начальников штабов ВС США

Пентагон вновь передал задачу планирования на случай потенциального конфликта с Россией от Европейского командования Комитету начальников штабов (КНШ), передает ТАСС сообщение зампредседателя КНШ генерала Пола Селвы.



Селва напомнил, что во времена холодной войны ответственность за планирование на случай любых боевых действий против СССР нес КНШ. Однако с 1991 года эта функция была передана Европейскому командованию.


В прошлом мы рассматривали Россию как европейскую проблему,
отметил он.

Однако теперь, согласно новой Стратегии национальной обороны США, Россия и Китай характеризуются как «глобальные наборы проблем».

По словам генерала, теперь военное планирование в отношении России и КНР «будет вестись с использованием всех инструментов министерства обороны».

Это означает, что мы не будем возлагать решение проблемы конкуренции (с этими государствами) на глав того или иного боевого командования,
пояснил он.

План глобальной кампании будет выстроен вокруг обеих (стран – России и КНР). А глава боевого командования затем получит координирующие полномочия для управления этим планом,
уточнил Селва.

Любой конфликт (США) с Китаем, если дело дойдет до этого, будет представлять собой в основном битву на море и в воздухе,
сказал он.

Что касается России, то речь может идти «в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной на море, поскольку невозможно добраться до Европы без пересечения Северной Атлантики», добавил генерал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Dimontius Сегодня, 12:11
    В прошлом мы рассматривали Россию как европейскую проблему,

    Поздравляю всех! Мы почетно перешли из ранга региональной державы в глобальную! fellow P.S. Нет ребятки, получить по щам вы сможете для разнообразия, даже не пересекая Атлантику, по средствам наших РВСН! Ну а если захотите добавки,то и по приезду оформим angry
    Dimontius
    1. НасРать Сегодня, 12:14
      Америкашек штырит - не по детски...на уровне истерии!
      НасРать
      1. Shurik70 Сегодня, 12:58
        Сколько не смотрю на фото Пентагона, никак не могу отделаться от мысли, что это мишень ...
        soldier
        Shurik70
        1. cniza Сегодня, 13:02
          А они думают что крепость. lol
          cniza
          1. Alex777 Сегодня, 13:35
            Кто бы у них что не планировал - все равно не поможет им это... bully
            Alex777
        2. viktor. Сегодня, 13:09
          Да Тополь прямо в центре посадить drinks
          viktor.
    2. влад66 Сегодня, 12:26
      Цитата: Dimontius
      План глобальной кампании будет выстроен вокруг обеих (стран – России и КНР)

      А если Россия и Китай объединятся, Китайцам и ракеты пускать не надо, достаточно если полтора лярда китайцев промаршируют от западного к восточному побережью США там сто лет потом трава расти не будет. fellow
      влад66
      1. Siegen Сегодня, 12:36
        А если полтора лярда китайцев у себя дома одновременно подпрыгнут -
        то в США будет землетрясение... fellow
        Siegen
      2. КondratКo Сегодня, 12:38
        если полтора лярда китайцев промаршируют от западного к восточному побережью США там сто лет потом трава расти не будет.

        Если будут маршировать в количестве 1.000.000 жителей в день, то это время займёт три с хвостиком года (без выходных дней и отпусков). ))) Вот к кому на все 100 применимо выражение "шапками закидать". )
        КondratКo
    3. сибиралт Сегодня, 12:33
      Осталось найти планировщиков этого комитета по планированию и плановика планировщиков. lol
      сибиралт
    4. Topotun Сегодня, 14:01
      Оформить то оформим. Но и сами отгребем. А то, что они в планирование уже официально не упоминают Европу - говорит о том, что сценарий они пишут именно для танца ЕС-Россия.
      Topotun
  2. cniza Сегодня, 12:17
    Что касается России, то речь может идти «в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной на море, поскольку невозможно добраться до Европы без пересечения Северной Атлантики», добавил генерал.


    Можно подумать этих планов не было , они были есть и постоянно корректируются.
    cniza
    1. Siegen Сегодня, 12:43
      Если бы китайцы обнаружили, что прием тертых яиц американцев положительно влияет на потенцию,
      то на одну мировую проблему стало бы меньше. belay no
      Siegen
  3. Теренин Сегодня, 12:17
    Что касается России, то речь может идти «в основном о битве в воздухе и на суше, поддержанной на море, поскольку невозможно добраться до Европы без пересечения Северной Атлантики», добавил генерал Селва. Напомнило из фильма "300 спартанцев":
    -...Тысяча народов нашей империи накинутся на вас. Наши стрелы и копья словно туча закроют солнце.
    - Леонид: Что же, тогда будем драться в тени.
    Теренин
    1. Hiss Сегодня, 12:43
      Можно проще - "где ж вас всех хоронить то"..
      Hiss
  4. Александр 3 Сегодня, 12:21
    Итоги войны будут подводить тараканы.
    Александр 3
  5. afrikanez Сегодня, 12:28
    В войнушку "играть", это им не зеленые фантики печатать и по миру разбрасывать. Пупок махом развяжется, как пить дать! negative
    afrikanez
    1. Siegen Сегодня, 12:40
      Выходит на китайскую границу русский богатырь и кричит:
      - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
      Китайцы собрались и пошли... Через пару дней из-за сопки
      выходит русский богатырь и кричит:
      - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
      Китайцы собрались......................
      Через пару дней выходит опять русский богатырь и кричит:
      - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
      Собрались китайцы.... вдруг из-за сопки выползает недобитый
      китаец и из последних сил глаголит:
      - Не ходите, это засада - их там двое am !

      А уж с амерами "воевать" - одной бомбы на Йеллоустонский вулкан хватит hi
      Siegen
  6. друг зверей Сегодня, 12:32
    . Не будет никаких прямых столкновений, это страшилки для обывателей. Да и финансы нашей элиты находятся за рубежом.
    друг зверей
  7. Siegen Сегодня, 12:34
    Китайцы взломали сайт Пентагона,
    каждый попробовал один пароль belay
    Siegen
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 12:46
    Вопрос : а чем их генштаб занимался до этого ? Любой Генштаб любой страны имеет одной из целей своего существования составление планов проведения войн , реагирования на угрозы и прочее военное планирование для ЛЮБЫХ возможных ситуаций и их постоянное оперативное корректирование . Т.е это очередной эскалационный вброс для своего пипла , а по-русски : сотрясание воздуха
    КВУ-НСвД
  9. sir_obs Сегодня, 13:41
    План, как обычно. Война в Европе, зашташники отсидиваюся за лужей и получают прибыль.
    sir_obs
  10. Антоха Сегодня, 17:32
    В случае такой войны они будут иметь дело с нами и Китайцами одновременно, как с единой державой. Тут наше соседство будет нам на пользу. От американцев не останется ничего.
    Антоха
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