11:10 02 февраля
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Каспийский партнёр

Каспийский партнёр


Азербайджан является признанным региональным лидером по многим статистическим показателям. Это объясняется как большими запасами природных ресурсов, прежде всего углеводородов, так и уникальным географическим положением, позволяющем этому государству играть в Закавказье лидирующую роль, одновременно выступая геополитическим посредником между Москвой, Тегераном, и Анкарой.

Несмотря на то, что Россия и Азербайджан — страны разные по масштабам, менталитету, культуре, диалог между Москвой и Баку всегда носил стратегический характер для обеих сторон, что обусловлено как высокими показателями в торговле и по линии военно-технического сотрудничества, так и приоритетом в сфере российской внешней политики сотрудничества со странами постсоветского пространства. И в прошедшем 2017 году двусторонние отношения вновь показали, что не подвержены текущей политической конъюнктуре и опираются на стратегическое видение перспектив развития.


Россия является важным партнером Азербайджана по каспийскому региону. Страны вместе с Ираном участвуют в реализации трехстороннего формата сотрудничества, не исключено создание и российско-азербайджано-казахстанского формата взаимодействия, что открывает путь для реализации все новых перспективных проектов с участием двух стран и их ближайших партнеров в регионе, например, подключения российской стороны к недавно запущенному железнодорожному коридору Баку — Тбилиси — Карс.

В конце 2017 года в Баку прошло расширенное заседание азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов, собравшее нескольких десятков предпринимателей двух стран. Стороны с удовлетворением констатировали, что после трехлетнего периода спада товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос (на 50 процентов по сравнению с 2016 годом) и превысил 2 миллиарда долларов. Отмечалось наличие возможностей нарастить этот показатель до 10 миллиардов, что вполне реально, учитывая экономический потенциал обеих стран и сотрудничество в вышеупомянутых многосторонних межгосударственных форматах.

Одной из важнейших сфер взаимодействия между Республикой Азербайджан и Российской Федерацией является военно-техническое сотрудничество. Летом 2017 года в Азербайджан поступила очередная партия российского вооружения, закупаемого на основе договора о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. В декабре 2017 года в Баку прошло 11-е заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, в ходе которого стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества в этой сфере, а также основные направления деятельности на 2018 год.

Таким образом, абсолютно прав азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, считающий азербайджано-российские отношения краеугольным камнем региональной политической архитектуры.
Автор: Виктор Исаев


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Комментарии 15

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  1. vlad007 Сегодня, 06:39
    Азербайджана нет ни в членах ЕАЭС, ни в наблюдателях ЕАЭС, ни в вероятных кандидатах на вступление в ЕАЭС. Это значит , что Азербайджан не собирается создавать общее таможенное и экономическое пространство с Россией со всеми вытекающими отсюда выводами. Очередной флюгер, который "держит нос по ветру".
    vlad007
    1. сибиралт Сегодня, 08:25
      Ну, если сам доцент Ильгар Велизаде сказал, тоды ой! belay
      сибиралт
    2. Sefevi Сегодня, 09:20
      "Это значит , что Азербайджан не собирается создавать общее таможенное и экономическое пространство с Россией"
      А ДОЛЖНЫ создавать? А что касается "флюгера"....Чья бы корова мычала. .Здесь все знают , кто стоит за агрессором на нашей земле, и кто снабжает их БЕСПЛАТНЫМ оружием и "кредитами",которые никогда не будут возвращены. Так что каков привет, таков и ответ.
      Sefevi
    3. andj61 Сегодня, 09:43
      Цитата: vlad007
      Азербайджана нет ни в членах ЕАЭС, ни в наблюдателях ЕАЭС, ни в вероятных кандидатах на вступление в ЕАЭС. Это значит , что Азербайджан не собирается создавать общее таможенное и экономическое пространство с Россией со всеми вытекающими отсюда выводами. Очередной флюгер, который "держит нос по ветру".

      Зато там Армения! bully
      Цитата: Titsen
      Армения, Армения...

      Звучит как песня.

      Партнер, Партнер...

      Звучит как насмешка.

      Азербайджан рассчитывает на углубление двусторонних экономических отношений по интересующим Азербайджаннаправлениям, а не на ЕАЭС. Да и торговый оборот со странами ЕАЭС не такой большой - только Россия стоит особняком: на РФ приходится 20% импорта Азербайджана (оружие?), а экспорт направляется, в основном, в страны Запада - Италию, Турцию, Израиль и Великобританию. Вступление в ЕАЭС вряд ли даст толчок развитию Азербайджана - на рынке ЕАЭС основной продукт Азербайджана - нефть и газ - будет испытывать существенную конкуренцию. И это не устранит конкуренцию на внешних рынках. А полное открытие своего рынка в рамках ЕАЭС приведет к фактическому уничтожению и так слабенькой промышленности Азербайджана. Так что вступать в ЕАЭС Азербайджану нет расчёту! bully hi
      andj61
  2. Titsen Сегодня, 06:40
    Армения, Армения...

    Звучит как песня.

    Партнер, Партнер...

    Звучит как насмешка.
    Titsen
  3. Волька Сегодня, 07:42
    стоит Алиева и его клан убрать и в стране будут турки заказывать музыку
    Волька
    1. Sefevi Сегодня, 09:23
      Мы и есть ТЮРКИ!
      Sefevi
  4. TUFAN Сегодня, 07:44
    Цитата: vlad007
    Азербайджана нет ни в членах ЕАЭС, ни в наблюдателях ЕАЭС, ни в вероятных кандидатах на вступление в ЕАЭС. Это значит , что Азербайджан не собирается создавать общее таможенное и экономическое пространство с Россией со всеми вытекающими отсюда выводами. Очередной флюгер, который "держит нос по ветру".

    А те, с кем вы создали общее таможенное и экономическое пространство, много вам пользы приносят? Как перестанете подкармливать, так они сразу от вас отвернутся, это все знают! Азербайджан уже один раз был в упряжке под названием СССР. В ВОВ использовалось 80% бакинского горючего, а городом-героем Баку не стал как ни странно, и "отблагодарили" нас в январе 1990-го так, что тошно про какой либо союз с вами думать.
    Теперь про ЕврАзЭС:
    Большая часть внешней торговли союза по-прежнему приходится на Россию, которая в прошлом году обеспечила 83,5% внешнеторгового оборота ЕАЭС. За ней с большим отрывом следуют Казахстан (10,4%), Белоруссия (4,9%), а также Армения (0,6%) и Киргизия (0,6%), доля которых на общем фоне пока невелика. В структуре общесоюзного экспорта преобладают минеральные продукты (65,6%), большую часть которых составляют нефтегазовые ресурсы, а также продукция металлургической (9,7%) и химической (6,5%) промышленности. Кроме того, 4,4% общесоюзного экспорта составляет продукция сельского хозяйства, и 3,2% – машиностроительной промышленности. В импортных поставках доминируют машины и оборудование (42,9%), продукция химической промышленности (18,2%), а также продовольствие и сельскохозяйственное сырье (14,1%). Несмотря на то, что закупки Россией на внешних рынках продуктов питания в последние два года заметно снизились, товарная структура импорта в целом остается для ЕАЭС неблагоприятной.
    https://www.ritmeurasia.org/news--2016-06-24--tor
    govlja-rossii-s-sojuznikami-po-eaes-rastet-24315
    TUFAN
    1. vlad007 Сегодня, 09:38
      Цитата: TUFAN
      В ВОВ использовалось 80% бакинского горючего, а городом-героем Баку не стал как ни странно

      Так и уральские и сибирские города, которые давали все вооружение , начиная от самолетов и кончая танками, не стали городами-героями. Чем Баку лучше? Звание город-герой присваивается за боевые заслуги.
      vlad007
    2. vlad007 Сегодня, 10:43
      Цитата: TUFAN
      и "отблагодарили" нас в январе 1990-го так, что тошно про какой либо союз с вами думать.

      Вы думаете , что только у вас в Баку горячо было? В Москве (!!!) в октябре 1993 года Белый дом (здание правительства) обстреливали!

      vlad007
  5. TUFAN Сегодня, 09:43
    Цитата: Волька
    стоит Алиева и его клан убрать и в стране будут турки заказывать музыку

    То же самое можно сказать о вас.
    Типа если ВВП и его клан отстранить от власти, то в стране музыку будут заказывать славяне)))
    TUFAN
  6. TUFAN Сегодня, 09:46
    Цитата: vlad007
    Цитата: TUFAN
    В ВОВ использовалось 80% бакинского горючего, а городом-героем Баку не стал как ни странно

    Так и уральские и сибирские города, которые давали все вооружение , начиная от самолетов и кончая танками, не стали городами-героями. Чем Баку лучше? Звание город-герой присваивается за боевые заслуги.

    Точно за боевые???
    Города - герои — почётное звание, которого удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945.
    Высшая степень отличия — звание «город-герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание крепость-герой. В настоящее время четыре из них находятся на территории Украины. Минск и Брестская крепость-герой — на территории Белоруссии, остальные — в России. Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталин) 1 мая 1945 года. Официально это звание было закреплено за ними в Указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года.
    TUFAN
  7. TUFAN Сегодня, 09:50
    Цитата: vlad007
    Цитата: TUFAN
    В ВОВ использовалось 80% бакинского горючего, а городом-героем Баку не стал как ни странно

    Так и уральские и сибирские города, которые давали все вооружение , начиная от самолетов и кончая танками, не стали городами-героями. Чем Баку лучше? Звание город-герой присваивается за боевые заслуги.

    30 сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. План своего наступления фашисты назвали «Тайфун». Вот таким ураганом мечтали фашисты ворваться в Москву. Обойти ее с севера, с юга, схватить наши армии в огромные клещи и уничтожить.----- это про Москву.
    Операция «Эдельвейс» (нем. Operation Edelweiß) — кодовое название операции немецкого командования по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного и Баку в ходе Великой Отечественной войны. План операции был утвержден Гитлером 23 июля 1942 года. Главные силы включали:

    Группу армий «А» под командованием Вильгельма Листа;
    1-ю танковую армию под командованием Эвальда фон Клейста;
    4-ю танковую армию Германа Гота;
    17-ю армия группы армий «А» Рихарда Руоффа;
    Люфтфлотте-4 генерал-фельдмаршала Вольфрама фон Рихтгофена;
    3-ю румынскую армию генерала Петре Думитреску.
    Армии группы «A» поддерживались с востока армиями Группы «Б» под командованием Федора фон Бока и частями 4-й воздушной армии (всего тысяча самолетов). Наземные войска составляли 15 тысяч нефтяников, 167 тысяч солдат, 4540 пулеметов и 1130 танков.--------- А это про Баку.
    TUFAN
    1. грау Сегодня, 10:50
      Турка ты и есть турка
      грау
  8. TUFAN Сегодня, 11:08
    Цитата: грау
    Турка ты и есть турка

    Ха..весёлый и находчивый... в своих ДНК поковыряйся, уверен, что сам ты не менее турка...
    TUFAN
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