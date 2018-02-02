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Каспийский партнёр
Азербайджан является признанным региональным лидером по многим статистическим показателям. Это объясняется как большими запасами природных ресурсов, прежде всего углеводородов, так и уникальным географическим положением, позволяющем этому государству играть в Закавказье лидирующую роль, одновременно выступая геополитическим посредником между Москвой, Тегераном, и Анкарой.
Несмотря на то, что Россия и Азербайджан — страны разные по масштабам, менталитету, культуре, диалог между Москвой и Баку всегда носил стратегический характер для обеих сторон, что обусловлено как высокими показателями в торговле и по линии военно-технического сотрудничества, так и приоритетом в сфере российской внешней политики сотрудничества со странами постсоветского пространства. И в прошедшем 2017 году двусторонние отношения вновь показали, что не подвержены текущей политической конъюнктуре и опираются на стратегическое видение перспектив развития.
Россия является важным партнером Азербайджана по каспийскому региону. Страны вместе с Ираном участвуют в реализации трехстороннего формата сотрудничества, не исключено создание и российско-азербайджано-казахстанского формата взаимодействия, что открывает путь для реализации все новых перспективных проектов с участием двух стран и их ближайших партнеров в регионе, например, подключения российской стороны к недавно запущенному железнодорожному коридору Баку — Тбилиси — Карс.
В конце 2017 года в Баку прошло расширенное заседание азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов, собравшее нескольких десятков предпринимателей двух стран. Стороны с удовлетворением констатировали, что после трехлетнего периода спада товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос (на 50 процентов по сравнению с 2016 годом) и превысил 2 миллиарда долларов. Отмечалось наличие возможностей нарастить этот показатель до 10 миллиардов, что вполне реально, учитывая экономический потенциал обеих стран и сотрудничество в вышеупомянутых многосторонних межгосударственных форматах.
Одной из важнейших сфер взаимодействия между Республикой Азербайджан и Российской Федерацией является военно-техническое сотрудничество. Летом 2017 года в Азербайджан поступила очередная партия российского вооружения, закупаемого на основе договора о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. В декабре 2017 года в Баку прошло 11-е заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, в ходе которого стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества в этой сфере, а также основные направления деятельности на 2018 год.
Таким образом, абсолютно прав азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, считающий азербайджано-российские отношения краеугольным камнем региональной политической архитектуры.
Автор: Виктор Исаев
Азербайджан является признанным региональным лидером по многим статистическим показателям. Это объясняется как большими запасами природных ресурсов, прежде всего углеводородов, так и уникальным географическим положением, позволяющем этому государству играть в Закавказье лидирующую роль, одновременно выступая геополитическим посредником между Москвой, Тегераном, и Анкарой.
Несмотря на то, что Россия и Азербайджан — страны разные по масштабам, менталитету, культуре, диалог между Москвой и Баку всегда носил стратегический характер для обеих сторон, что обусловлено как высокими показателями в торговле и по линии военно-технического сотрудничества, так и приоритетом в сфере российской внешней политики сотрудничества со странами постсоветского пространства. И в прошедшем 2017 году двусторонние отношения вновь показали, что не подвержены текущей политической конъюнктуре и опираются на стратегическое видение перспектив развития.
Россия является важным партнером Азербайджана по каспийскому региону. Страны вместе с Ираном участвуют в реализации трехстороннего формата сотрудничества, не исключено создание и российско-азербайджано-казахстанского формата взаимодействия, что открывает путь для реализации все новых перспективных проектов с участием двух стран и их ближайших партнеров в регионе, например, подключения российской стороны к недавно запущенному железнодорожному коридору Баку — Тбилиси — Карс.
В конце 2017 года в Баку прошло расширенное заседание азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов, собравшее нескольких десятков предпринимателей двух стран. Стороны с удовлетворением констатировали, что после трехлетнего периода спада товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос (на 50 процентов по сравнению с 2016 годом) и превысил 2 миллиарда долларов. Отмечалось наличие возможностей нарастить этот показатель до 10 миллиардов, что вполне реально, учитывая экономический потенциал обеих стран и сотрудничество в вышеупомянутых многосторонних межгосударственных форматах.
Одной из важнейших сфер взаимодействия между Республикой Азербайджан и Российской Федерацией является военно-техническое сотрудничество. Летом 2017 года в Азербайджан поступила очередная партия российского вооружения, закупаемого на основе договора о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. В декабре 2017 года в Баку прошло 11-е заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, в ходе которого стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества в этой сфере, а также основные направления деятельности на 2018 год.
Таким образом, абсолютно прав азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, считающий азербайджано-российские отношения краеугольным камнем региональной политической архитектуры.
Автор: Виктор Исаев
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