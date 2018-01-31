22:45 31 января

На новейшем британском авианосце аварийно сработала система пожаротушения

Авианосец Queen Elizabeth, включенный 7 декабря в состав британских ВМС, не выйдет из Портсмута на запланированные двухмесячные ходовые испытания, возможно, из-за неожиданного срабатывания системы пожаротушения, передает ТАСС сообщение газеты Evening Standard.



По данным газеты, ссылающейся военно-морской источник, «инцидент произошел в воскресенье, и специалисты пытаются выяснить причину срабатывания спринклеров». Согласно информации, «поступление воды внутрь авианосца было незначительным и последствия произошедшего были быстро ликвидированы».


В конце прошлого года у корабля, который стал флагманом королевского флота, нашли утечку в уплотнении одного из механизмов.

Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано во время стоянки в Портсмуте,
рассказал тогда представитель ВМС, который заверил, что данная поломка не внесет изменений в график испытаний.



Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Его водоизмещение достигает 65000 т, длина корабля – 282,9 м, ширина – 75 м и осадка – 9,9 м. Строительство корабля заняло более 8-ми лет и обошлось в £3,1 млрд. ($4,1 млрд.).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Sefevi Сегодня, 12:15
    И что? Сработало, значит всё в порядке! Скоро будут писать, что капитан чихнул, и это будет означать,что авианосец никуда не годится?
    Sefevi
    1. Злой543 Сегодня, 12:21
      Подумаешь душ приняли, кто то свыше подумал о их гигиене laughing
      Злой543
      1. Shurik70 Сегодня, 12:55
        Лучше пусть сработает нештатно, чем не сработает штатно.
        Обычная рабочая ситуация.
        Shurik70
        1. Per se. Сегодня, 13:41
          Цитата: Shurik70
          Лучше пусть сработает нештатно, чем не сработает штатно.
          Ну, это как сказать, если вспомнить события 2008 года...
          8 ноября в 20:30 по дальневосточному времени на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота произошла авария.
          Во время заводских ходовых испытаний в Японском море на борту субмарины не санкционировано сработала автоматическая система пожаротушения. В отсеках подлодки находились 208 человек, 127 из них — гражданские специалисты. Авария затронула два носовых отсека АПЛ. В результате выброса фреона, который используется в системе пожаротушения, погибли трое военнослужащих и 17 гражданских. 21 человек был госпитализирован с отравлением, сообщает Lenta.ru
          Per se.
    2. Теренин Сегодня, 12:27
      Именно таким образом по отношению к нам и поступают западные СМИ, и наплевать им на объективность. Только создание негативного поля вокруг всего, что касается России.
      От себя добавлю, какой ужас, sad даже спринклеры нормальные поставить не могут! negative
      Теренин
    3. влад66 Сегодня, 12:30
      Цитата: Sefevi
      Скоро будут писать, что капитан чихнул, и это будет означать,что авианосец никуда не годится?

      Абсолютно начхать на этот авианосец и его капитана, пусть хоть весь протечет, а капитан исчихается. yes
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 12:37
        Цитата: влад66
        пусть хоть весь протечет, а капитан исчихается (здохнет)

        bully
        Чем хуже у них дела, тем больше потратят денег!
        Anarchist
        1. Svarog51 Сегодня, 13:43
          Саня, приветствую hi Чего то я ничего не понял. Сработала противопожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения (ну может парочка чудиков не в том месте косячок забила), а пишут про то, что забортная вода поступала. request
          Svarog51
          1. san4es Сегодня, 14:05
            Цитата: Svarog51
            ...пишут про то, что забортная вода поступала. request

            hi Здорова...Пеной веселее:

            ...а бромом вообще смерть
            san4es
            1. Svarog51 Сегодня, 14:16
              Привет, Саня hi Может это старпом приборкой недоволен остался, решил так наказать нерадивых? laughing
              Svarog51
    4. сибиралт Сегодня, 12:31
      Да отключить её, эту систему, спокойней жить будет. lol
      сибиралт
      1. Dedall Сегодня, 19:49
        Дорогой сибиралт, у нас в больничке зимой одна и та же проблема возникает - курят больные в туалетах и холлах, а там сигнализация та самая. Почти каждый день, а иногда и по 2 раза в день вой начинается. Потом находится умник, что проводочки хитро как-то отсоединяет и датчик отключается. Но пожарный инспектор хитрый и когда кода видит, что сигнал тревоги на пульт О1 не поступал несколько дней, то приходит и штрафует. И ничего тут не поделаешь, потому что больного выгнать нельзя - сразу вой подымется и оштрафовать тоже не получится, так как денег у него нет. Вот персонал и платит за идиотов с сигаретами.
        Dedall
    5. Железякин Сегодня, 13:17
      Сработало и это хорошо. Однако желание данной посудины нахлебаться забортной водицы (это уже второй мокрый инцендент), настораживает. Да и излишняя нервозность с депресняком всем суеверным служакам на борту обеспечены...
      Железякин
  2. Беркут Сегодня, 12:22
    Хотелось бы получать еженедельные (хотя бы) сводки о всех отказах или нештатного срабатывания техники в ВС РФ.
    Беркут
    1. loginovich Сегодня, 12:33
      Потом попросишь сутки продлить ,потому что 24 часов мало будет для того ,что бы их прочитать.
      loginovich
  3. afrikanez Сегодня, 12:23
    Построить "дуршлаг" за 4 млрд. долларов, это ещё надо постараться! laughing
    afrikanez
  4. AVA77 Сегодня, 12:24
    У королевы, опять критические дни laughing
    AVA77
  5. ZAV69 Сегодня, 12:28
    А что тут не понятноо, русские хакеры запустили систему.
    ZAV69
  6. Siegen Сегодня, 12:28
    Одну винтку не завинтил,
    Одну крутку не закрутил... request
    Брак на производстве есть везде... hi
    Siegen
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 12:35
    Сработала?Значит-учатся.Посидим,попоём и споём.!Бывайте бравы,ребяты!
    ВЕРЕСК
  8. Egorovich Сегодня, 12:35
    Вот и прикольно, что система пожаротушения ложно сработала. Было бы очень плохо, если бы при пожаре система не сработала. Такая бяка везде может случится и со всеми.
    Egorovich
    1. Svarog51 Сегодня, 14:03
      Александр, приветствую hi А может и не ложная сработка то была. Покурил какой нибудь дятел не в том месте и получил в ответ "душ" от АСП. Попробуй теперь докажи, а он молчать будет как рыба. lol
      Svarog51
      1. Egorovich Сегодня, 15:14
        Приветствую! Еще может сработать сама сплинклерная головка, их там тысячи на авианосце. Да, в принципе, это дело обыденное, просто сделали из рядового случая сенсацию.
        Egorovich
  9. mvg Сегодня, 13:08
    А все-таки красивая посудина. Для Ф-35 самое то. Даже уродливый трамплинчик не портит общего впечатления. Неплохая вырисовывается АУГ. "Королева", Дэринги, Тип-26, и парочка "Астьюдов внизу". Им бы еще ДРЛО туда воткнуть... и Фолкленды вечно их. С учетом экономики Аргентины.
    mvg
  10. gufo Сегодня, 13:24
    Почему-то сразу вспомнился случай на подводной лодке К-152 в результате которой погибло 20 человек но это ничего с кем не бывает, а вот на Queen Elizabeth это конечно безалаберность просто какая-то request
    gufo
  11. Григорий_45 Сегодня, 20:02
    Нам теперь о каждом инциденте на "Королеве" будут сообщать? Ан как скоро у командира пепельница заполнится или офицерский гальюн засориться?
    Григорий_45
  12. chudo3213 Сегодня, 20:20
    Написано что сработала сплинкерная система. Это труба под постоянным давлением воды, запирающаяся колбой в которую закачана спец.жидкость. Если колбу нагреть, то она лопнет и польется вода. Чистая механика. Самая частая причина ложной сработки, чем то зацепили колбу (разбили).
    chudo3213
  13. Бензорез Сегодня, 21:13
    Сработала и сработала. Что тут сверхъестественного? Пароход новый, в процессе отладки. В чем повод для митинга-то?!.
    Бензорез
  14. КОТ БАЮН Сегодня, 22:25
    Ну работала и сработала... Косяки бывают у всех.
    Но вот назвали это корыто... именем старой карги, которая уже стала эдаким раритетом..
    А в Британии никаких достойных личностей больше нет?
    Ну вот таким же раритетом этот корабль и будет... У старичков всегда что-то скрипит, подтекает, ломается. Капризничают они - как дети малые...
    КОТ БАЮН
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