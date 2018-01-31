На новейшем британском авианосце аварийно сработала система пожаротушения

Проблема с уплотнением вала была выявлена в ходе морских испытаний Queen Elizabeth. Ее устранение запланировано во время стоянки в Портсмуте,

Авианосец Queen Elizabeth, включенный 7 декабря в состав британских ВМС, не выйдет из Портсмута на запланированные двухмесячные ходовые испытания, возможно, из-за неожиданного срабатывания системы пожаротушения, передает ТАСС сообщение газеты Evening Standard.По данным газеты, ссылающейся военно-морской источник, «инцидент произошел в воскресенье, и специалисты пытаются выяснить причину срабатывания спринклеров». Согласно информации, «поступление воды внутрь авианосца было незначительным и последствия произошедшего были быстро ликвидированы».В конце прошлого года у корабля, который стал флагманом королевского флота, нашли утечку в уплотнении одного из механизмов.рассказал тогда представитель ВМС, который заверил, что данная поломка не внесет изменений в график испытаний.Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Его водоизмещение достигает 65000 т, длина корабля – 282,9 м, ширина – 75 м и осадка – 9,9 м. Строительство корабля заняло более 8-ми лет и обошлось в £3,1 млрд. ($4,1 млрд.).