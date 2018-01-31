Израильская армия получит новый легкий гранатомет
Израильское военное ведомство объявило о заключении контракта с компанией «Рафаэль» на поставку нескольких тысяч легких гранатометов «Мефацеах Каль Мишкаль», сообщает oleggranovsky.livejournal.com.
Сообщается, что гранатомет был разработан в течение двух последних лет с учетом опыта операции «Могучий утёс» в Секторе Газа лета 2014 г. По сути, он является облегчённой на 40% версией гранатомёта «Мефацеах Эгозим» («Щелкунчик»).
Впервые армия Израиля использовала «Мефацеах Эгозим» в небольших количествах в операции «Литой свинец» в Секторе Газа зимой 2008-2009 гг.
«После ряда усовершенствований он был официально принят на вооружение в 2010 г., а в ходе операции "Могучий утёс" 2014 г. применение данного гранатомета было массовым. На сегодняшний день "Мефацеах Эгозим" – один из двух РПГ израильской армии наряду с современными версиями 66-мм M72 LAW ("Зарзир Миткале"), такими как М72А4, М72А6, М72А7 и М72А9», – говорится в материале.
По данным автора, серьезным недостатком «Мефацеах Эгозим» является большой вес: от 8,9 до 10,3 кг, в зависимости от модификации. Гранатомет «Мефацеах Каль Мишкаль» призван исправить это, без потери боевой эффективности. Кроме снижения веса на 40%, других ТТХ гранатомета пока не публикуется.
Сообщается, что гранатомет был разработан в течение двух последних лет с учетом опыта операции «Могучий утёс» в Секторе Газа лета 2014 г. По сути, он является облегчённой на 40% версией гранатомёта «Мефацеах Эгозим» («Щелкунчик»).
Впервые армия Израиля использовала «Мефацеах Эгозим» в небольших количествах в операции «Литой свинец» в Секторе Газа зимой 2008-2009 гг.
«После ряда усовершенствований он был официально принят на вооружение в 2010 г., а в ходе операции "Могучий утёс" 2014 г. применение данного гранатомета было массовым. На сегодняшний день "Мефацеах Эгозим" – один из двух РПГ израильской армии наряду с современными версиями 66-мм M72 LAW ("Зарзир Миткале"), такими как М72А4, М72А6, М72А7 и М72А9», – говорится в материале.
По данным автора, серьезным недостатком «Мефацеах Эгозим» является большой вес: от 8,9 до 10,3 кг, в зависимости от модификации. Гранатомет «Мефацеах Каль Мишкаль» призван исправить это, без потери боевой эффективности. Кроме снижения веса на 40%, других ТТХ гранатомета пока не публикуется.
Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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