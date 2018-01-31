22:40 31 января

Израильская армия получит новый легкий гранатомет

Израильское военное ведомство объявило о заключении контракта с компанией «Рафаэль» на поставку нескольких тысяч легких гранатометов «Мефацеах Каль Мишкаль», сообщает oleggranovsky.livejournal.com.



Сообщается, что гранатомет был разработан в течение двух последних лет с учетом опыта операции «Могучий утёс» в Секторе Газа лета 2014 г. По сути, он является облегчённой на 40% версией гранатомёта «Мефацеах Эгозим» («Щелкунчик»).


Впервые армия Израиля использовала «Мефацеах Эгозим» в небольших количествах в операции «Литой свинец» в Секторе Газа зимой 2008-2009 гг.

«После ряда усовершенствований он был официально принят на вооружение в 2010 г., а в ходе операции "Могучий утёс" 2014 г. применение данного гранатомета было массовым. На сегодняшний день "Мефацеах Эгозим" – один из двух РПГ израильской армии наряду с современными версиями 66-мм M72 LAW ("Зарзир Миткале"), такими как М72А4, М72А6, М72А7 и М72А9», – говорится в материале.

По данным автора, серьезным недостатком «Мефацеах Эгозим» является большой вес: от 8,9 до 10,3 кг, в зависимости от модификации. Гранатомет «Мефацеах Каль Мишкаль» призван исправить это, без потери боевой эффективности. Кроме снижения веса на 40%, других ТТХ гранатомета пока не публикуется.

Использованы фотографии: https://oleggranovsky.livejournal.com
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Комментарии 21

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:51
    Интересно, зачем впереди такая большая "нашлёпка" ? Защищать стрелка от выхлопа? По крайней мере левую руку точно защищает. А сзади зачем?
    Shurik70
    1. роман66 Сегодня, 12:54
      интересно другое - даст ему в глаз при пуске или нет? lol
      роман66
      1. cniza Сегодня, 13:06
        Роман , приветствую ! hi он глаз прищуривает , а второй защищает окуляр. laughing
        cniza
        1. роман66 Сегодня, 13:37
          воот! окуляр ему аккурат в глаз и даст! hi привет!
          роман66
          1. Gonzallo Сегодня, 15:59
            Цитата: роман66
            воот! окуляр
            А отдача то., откуда появится?
            Gonzallo
            1. роман66 Сегодня, 19:25
              от физики, коллега!
              роман66
    2. cniza Сегодня, 13:05
      Цитата: Shurik70
      Интересно, зачем впереди такая большая "нашлёпка" ? Защищать стрелка от выхлопа? По крайней мере левую руку точно защищает. А сзади зачем?


      Баланс и удобно укладывать.
      cniza
    3. НасРать Сегодня, 13:06
      Цитата: Shurik70
      Интересно, зачем впереди такая большая "нашлёпка" ? Защищать стрелка от выхлопа? По крайней мере левую руку точно защищает. А сзади зачем?

      возможно контейнер оберегает.. от падений и прочее
      НасРать
      1. Мих1974 Сегодня, 13:14
        Простите мою неграмотность, вот в России эти самых гранатометов - как тараканов у неродивой хозяйки, всех сортов и видов. И почему то уже десятки лет - абсолютно цилиндрическая форма без вчякой хрени good . И носят и возят и вообще - краев использования не назвать и даже близко ничего подобнони ни на одном нет. Ну вот не верю я в тупость наших конструкторов и что они "ни разу не видели такую прогрессивную идею", но как то не вдохновились. С чего бы это, может это не "прогрессивное решение", а как раз попытка скрыть какие то недостатки?
        Мих1974
        1. НасРать Сегодня, 13:39





          НасРать
        2. Саша Крымский Сегодня, 16:00
          Мих1974 Новый ↑
          Сегодня, 13:14
          Простите мою неграмотность, вот в России эти самых гранатометов - как тараканов у неродивой хозяйки, всех сортов и видов. И почему то уже десятки лет - абсолютно цилиндрическая форма без вчякой хрени . И носят и возят и вообще - краев использования не назвать и даже близко ничего подобнони ни на одном нет. Ну вот не верю я в тупость наших конструкторов и что они "ни разу не видели такую прогрессивную идею", но как то не вдохновились. С чего бы это, может это не "прогрессивное решение", а как раз попытка скрыть какие то недостатки?


          Всё просто:
          после распада СССР прогрессивные идеи и решения вместе с толковыми конструктарами поселились в Израиле.
          Я таких ребят часто встречаю в " Рафаеле".
          Саша Крымский
    4. Арон Заави Сегодня, 14:17
      Цитата: Shurik70
      Интересно, зачем впереди такая большая "нашлёпка" ? Защищать стрелка от выхлопа? По крайней мере левую руку точно защищает. А сзади зачем?

      Нет это резиновые накладки, которые сохраняют гранотомет от механичеческих повреждений.
      Арон Заави
      1. НасРать Сегодня, 14:30
        Так и предполагал..
        НасРать
  2. Oleg7700 Сегодня, 13:16
    У Грановского и в оригинале, на сайте АОИ, "тысяч", а не "тысячи".
    Oleg7700
  3. А. Привалов Сегодня, 13:22
    Смотрите: «Мефацеах Каль Мишкаль» в работе – новейший гранатомёт с особыми боевыми характеристиками, сайт АОИ, 30.01.18
    http://qoo.by/3JX4
    А. Привалов
  4. voyaka uh Сегодня, 13:22
    Имеется в виду, вероятно, усовершенствование израильско-сингапурской разработки
    MATADOR Dual-purpose anti-tank and anti-structure rocket launcher
    90 мм легкий гранатомет. Он больше бетонобойный. Проламывать проходы в стенах для пехоты.

    Основан на немецком гранатомете Armbrust (по лицензии)

    MATADOR:
    voyaka uh
  5. Мих1974 Сегодня, 13:23
    Я вот чего понять не мочь - с чем из нашего это можно сравнить и на бельмеса это достаточно мм "не серьезной" гранате такая мощная оптика для наведения? Кстати когда прочел что в этой ОДНОРАЗОВОЙ системе в тубусе еще и "мелкий пластиковый противовес" для поглощения отдачи и реактивной струи - мне стало грустно за тех кто в бой вместо двух РПГ понесет одну но зато " с удобным противовесом". negative
    Мих1974
    1. Арон Заави Сегодня, 14:21
      Цитата: Мих1974
      Я вот чего понять не мочь - с чем из нашего это можно сравнить и на бельмеса это достаточно мм "не серьезной" гранате такая мощная оптика для наведения? Кстати когда прочел что в этой ОДНОРАЗОВОЙ системе в тубусе еще и "мелкий пластиковый противовес" для поглощения отдачи и реактивной струи - мне стало грустно за тех кто в бой вместо двух РПГ понесет одну но зато " с удобным противовесом". negative
      снаряд дрстаточно серьезный. Он пробивает до 200мм армированого бетона. Очень улобен для боя в застройке.Противовес необходим для стрельбы из закрытых помещений.
      Арон Заави
    2. Маз Сегодня, 14:26
      Ничо, страна маленькая, потерпят и донесут laughing
      Маз
  6. TUFAN Сегодня, 17:13
    Цитата: Shurik70
    Интересно, зачем впереди такая большая "нашлёпка" ? Защищать стрелка от выхлопа? По крайней мере левую руку точно защищает. А сзади зачем?

    что бы было удобно ставить на землю
    TUFAN
  7. Lacoste Сегодня, 21:16
    какой-то он обрезаный))
    Lacoste
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