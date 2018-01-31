Чубайс засвечен как «агент»

Ну, что называется, жареный петух прокукарекал. Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад". Тщетные потуги бизнес- и политической элиты обойти список "друзей Путина" провалился. Такое ощущение, что он составлялся роботом: политики, независимо от их политической ориентации, от их положения в системе государства, от их личного отношения к США и Западу в целом, просто перечислены в едином списке.



Российская бизнес-элита также присутствует в этом списке. Причем названы они в нем как "олигархи", а не как "ответственные бизнесмены", как некоторые полагали. Попали они туда лишь на основе количества "ноликов" на их счетах. В списке присутствует даже давно живущий на Западе Роман Абрамович.



Тем не менее, по необъяснимым обстоятельствам в списке "друзей Путина" нет ни Чубайса, ни Кудрина, ни главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.











