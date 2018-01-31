22:42 31 января

Чубайс засвечен как «агент»

Ну, что называется, жареный петух прокукарекал. Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад". Тщетные потуги бизнес- и политической элиты обойти список "друзей Путина" провалился. Такое ощущение, что он составлялся роботом: политики, независимо от их политической ориентации, от их положения в системе государства, от их личного отношения к США и Западу в целом, просто перечислены в едином списке.

Российская бизнес-элита также присутствует в этом списке. Причем названы они в нем как "олигархи", а не как "ответственные бизнесмены", как некоторые полагали. Попали они туда лишь на основе количества "ноликов" на их счетах. В списке присутствует даже давно живущий на Западе Роман Абрамович.

Тем не менее, по необъяснимым обстоятельствам в списке "друзей Путина" нет ни Чубайса, ни Кудрина, ни главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.




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Комментарии 18

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  1. Egorovich Сегодня, 12:40
    Отстойные элементы в список матрасии не попали, зато будут в списке самых конченых "людей" России.
    Egorovich
    1. фигвам Сегодня, 12:47
      Будут ли эти ребята признаны иностранными агентами с последующими выводами или они просто паритнёры?
      фигвам
      1. Стропорез Сегодня, 13:01
        Цитата: Egorovich
        Отстойные элементы в список матрасии не попали, зато будут в списке самых конченых "людей" России.

        Эти фигуранты будут внесены в другой список, после суда разумеется. ВМСЗ
        Стропорез
        1. Hoc vince Сегодня, 15:14
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          Hoc vince
    2. Чичиков Сегодня, 15:21
      Цитата: Egorovich
      Отстойные элементы в список матрасии не попали

      Ждем отставку! Ведь Медведев написал, на своей странице - кто в список не попал, должен уволиться...
      Чичиков
  2. maratk Сегодня, 12:42
    ничего новенького нет. всем давно всё известно.
    maratk
    1. Чичиков Сегодня, 16:02
      Это точно!
      Тем не менее, по необъяснимым обстоятельствам в списке "друзей Путина" нет ни Чубайса, ни Кудрина, ни главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
      Не странное ли совпадение....
      Чичиков
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:50
    Этого рыжего вора давно на кол посадить бы надо...и сидит же эта мерзость и нагло деньги государственные осваивает..
    НЕКСУС
  4. Albatroz Сегодня, 12:54
    Как иноагент))
    Albatroz
  5. Ivan.A Сегодня, 13:14
    Тем не менее, по необъяснимым обстоятельствам в списке "друзей Путина" нет ни Чубайса, ни Кудрина, ни главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

    Вот на них то и нужно обратить пристальное внимание товарищей из соответствующих органов.
    Ivan.A
  6. mavrus Сегодня, 13:15
    Что америкосы так топорно работают. Даже Эльвиру сдали. Не говоря уж о Лёхе с Толяном.
    mavrus
  7. iouris Сегодня, 13:32
    Обсуждать списки и, тем более, определять агентов по спискам, составленным в Вашингтоне, - это подтверждение того, что управление страной уже осуществляется из Вашингтона.
    iouris
  8. Теренин Сегодня, 13:59
    Путин призвал больше думать о России, а не о «кремлевском списке» США.Можно ведь понять и так, что "кремлевский доклад" США понудил Путина больше думать о России?whatили я что-то недопонял? request
    Теренин
    1. Чичиков Сегодня, 15:20
      Умному и так понятно, что хотел сказать ВВП, - нам этот список, до одного места, работать нужно. А вот, что думают об этом другие...
      Чичиков
  9. kunstkammer Сегодня, 16:34
    Цитата: mavrus
    Даже Эльвиру сдали

    Руки прочь от незаменимой и гениальной Наибулиной!
    Наибуливай страну и дальше, Эльвичка! Рот в фронт!
    kunstkammer
  10. Timon Nord Сегодня, 17:25
    Всех к стенке....
    Timon Nord
  11. Алексей Мазуров Сегодня, 18:48
    что и требовалось доказать, а дальнейшие действия какие будут по работе с предателями? А еще вопрос, как они теперь по Сирии взаимодействовать и к кому обращаться будут , если Шойгу в списке? ДБ, Б!
    Алексей Мазуров
  12. tank64rus Сегодня, 21:01
    Олигархов у нас нет. У нас есть жирные жертвенные американские бараны на заклание Вашингтонскому обкому.
    tank64rus
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