Курды перебрасывают силы от Дейр-эз-Зора к Африну. Воспользуется ли шансом САА?
Турецкий Генштаб сообщает о том, что наращивает концентрацию сил и средств у границы с Сирией на фоне продолжающейся операции против курдских вооружённых отрядов PYD/PKK в районе Африна. В чём причина?
Под контролем сил турецкой жандармерии к Килису, который подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны Африна, переброшены дополнительно десятки боевых машин пехоты, танков и бронетранспортёров.
При этом турецкие СМИ сообщают о том, что в районе конфликта направлена очередная колонна с так называемой «Сирийской свободной армией» (ССА), поддерживаемой Анкарой.
С раннего утра сегодняшнего дня турецкие войска с использованием самоходных артиллерийских установок ведут обстрел позиций курдских отрядов в районе Африна. Огонь ведётся с территории провинций Килис и Хатай (Турция).
Информационное агентство Анадолу со ссылкой на военное командование сообщает о том, что около часа назад (11:00 мск) турецкие отряды при поддержке «ССА» выбили курдов из населённого пункта Бак Убаси в непосредственной близости от Африна. При этом сообщается, что после вхождения в Бак Убаси обнаружены многочисленные подземные коммуникации PYD/PKK.
Турецкий Генштаб утверждает, что с начала операции «Оливковая ветвь» ликвидировано более 700 «боевиков террористических отрядов». Террористическими отрядами Анкара называет курдские вооружённые формирования.
На этом фоне из Сирии поступает обращающая на себя внимание информация, объясняющая наращивание турецкой группировки в районе сирийской границы. Курдские отряды, которые США планировали использовать в противодействии сирийской правительственной армии в районе ранее освобождённого САА Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля, в срочном порядке перебрасываются к Африну. Представители курдских отрядов, отдельные из которых позируют на фоне американской военной техники, заявляют, что они «уже идут от Дейр-эз-Зора к Африну, чтобы курдский народ одержал верх над Турцией».
Это неплохая новость для сирийских правительственных сил. После ухода курдских отрядов, поддерживаемых США, из района Дейр-эз-Зора, САА вполне смогут взять под контроль практически всю территорию провинции – вплоть до северных её территорий. Воспользуются ли предоставленным шансом?
Под контролем сил турецкой жандармерии к Килису, который подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны Африна, переброшены дополнительно десятки боевых машин пехоты, танков и бронетранспортёров.
При этом турецкие СМИ сообщают о том, что в районе конфликта направлена очередная колонна с так называемой «Сирийской свободной армией» (ССА), поддерживаемой Анкарой.
С раннего утра сегодняшнего дня турецкие войска с использованием самоходных артиллерийских установок ведут обстрел позиций курдских отрядов в районе Африна. Огонь ведётся с территории провинций Килис и Хатай (Турция).
Информационное агентство Анадолу со ссылкой на военное командование сообщает о том, что около часа назад (11:00 мск) турецкие отряды при поддержке «ССА» выбили курдов из населённого пункта Бак Убаси в непосредственной близости от Африна. При этом сообщается, что после вхождения в Бак Убаси обнаружены многочисленные подземные коммуникации PYD/PKK.
Турецкий Генштаб утверждает, что с начала операции «Оливковая ветвь» ликвидировано более 700 «боевиков террористических отрядов». Террористическими отрядами Анкара называет курдские вооружённые формирования.
На этом фоне из Сирии поступает обращающая на себя внимание информация, объясняющая наращивание турецкой группировки в районе сирийской границы. Курдские отряды, которые США планировали использовать в противодействии сирийской правительственной армии в районе ранее освобождённого САА Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля, в срочном порядке перебрасываются к Африну. Представители курдских отрядов, отдельные из которых позируют на фоне американской военной техники, заявляют, что они «уже идут от Дейр-эз-Зора к Африну, чтобы курдский народ одержал верх над Турцией».
Это неплохая новость для сирийских правительственных сил. После ухода курдских отрядов, поддерживаемых США, из района Дейр-эз-Зора, САА вполне смогут взять под контроль практически всю территорию провинции – вплоть до северных её территорий. Воспользуются ли предоставленным шансом?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com, Kurdistan Ajans
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