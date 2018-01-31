22:38 31 января

Курды перебрасывают силы от Дейр-эз-Зора к Африну. Воспользуется ли шансом САА?

Турецкий Генштаб сообщает о том, что наращивает концентрацию сил и средств у границы с Сирией на фоне продолжающейся операции против курдских вооружённых отрядов PYD/PKK в районе Африна. В чём причина?

Под контролем сил турецкой жандармерии к Килису, который подвергся очередному ракетному обстрелу со стороны Африна, переброшены дополнительно десятки боевых машин пехоты, танков и бронетранспортёров.

Курды перебрасывают силы от Дейр-эз-Зора к Африну. Воспользуется ли шансом САА?



При этом турецкие СМИ сообщают о том, что в районе конфликта направлена очередная колонна с так называемой «Сирийской свободной армией» (ССА), поддерживаемой Анкарой.

С раннего утра сегодняшнего дня турецкие войска с использованием самоходных артиллерийских установок ведут обстрел позиций курдских отрядов в районе Африна. Огонь ведётся с территории провинций Килис и Хатай (Турция).

Информационное агентство Анадолу со ссылкой на военное командование сообщает о том, что около часа назад (11:00 мск) турецкие отряды при поддержке «ССА» выбили курдов из населённого пункта Бак Убаси в непосредственной близости от Африна. При этом сообщается, что после вхождения в Бак Убаси обнаружены многочисленные подземные коммуникации PYD/PKK.

Турецкий Генштаб утверждает, что с начала операции «Оливковая ветвь» ликвидировано более 700 «боевиков террористических отрядов». Террористическими отрядами Анкара называет курдские вооружённые формирования.

На этом фоне из Сирии поступает обращающая на себя внимание информация, объясняющая наращивание турецкой группировки в районе сирийской границы. Курдские отряды, которые США планировали использовать в противодействии сирийской правительственной армии в районе ранее освобождённого САА Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля, в срочном порядке перебрасываются к Африну. Представители курдских отрядов, отдельные из которых позируют на фоне американской военной техники, заявляют, что они «уже идут от Дейр-эз-Зора к Африну, чтобы курдский народ одержал верх над Турцией».



Это неплохая новость для сирийских правительственных сил. После ухода курдских отрядов, поддерживаемых США, из района Дейр-эз-Зора, САА вполне смогут взять под контроль практически всю территорию провинции – вплоть до северных её территорий. Воспользуются ли предоставленным шансом?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com, Kurdistan Ajans
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Комментарии 35

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:49
    Тут вопрос упирается в то, сколько территории Сирии хочет захватить Турция.
    Так что "на своей" территории они могут и не заметить ухода курдов и разбомбить САА.
    Shurik70
    1. Leeds Сегодня, 14:02
      Чем САА будет наступать в ДэЗ? Все, кто есть, все под Духуром в Идлибе и Алеппо. Когда утрясут с турками новую границу Идлибского халифата, начнут зачищать анклавы под Дамаском.
      Leeds
    2. Sunjar Сегодня, 14:17
      Цитата: Shurik70
      Тут вопрос упирается в то, сколько территории Сирии хочет захватить Турция.
      Так что "на своей" территории они могут и не заметить ухода курдов и разбомбить САА.


      От того, что Турция чего-то там хочет, не значит, что она это получит. Или опять на ВО начнутся стенания, что Путин слил и Турция вот-вот захватит всю Сирию, ну или её часть?
      Sunjar
    3. Alex-a832 Сегодня, 14:43
      Сомневаюсь, что цель в захвате территории. Скорее всего Анкаре пообещали не вмешиваться в их разборки с курдами, если турки не будут оккупировать территорию Сирии, а только порезвятся и свалят обратно к себе. Уверен, что это условия сделки между Анкарой и Москвой, при невмешательстве Дамаска. США тоже отморозились за курдов вступаться под предлогом того, что они якобы поддерживают других курдов, хотя фактически между курдами четкого разграничения нет. Во всяком случае открытые стычки между САА и турками противопоказаны россией не согласованы. Посмотрим насколько Эрдаган сдержится, но для него во всех отношениях сцепляться с Сирией сейчас не выгодно. Думаю, что он рассчитывает на "долю" в политической власти сирии через представителей ССА, после завершения процесса примирения.
      Alex-a832
    4. Маз Сегодня, 14:47
      Весна передала что саа и вкс обстреляли колонну турецких войск, и те убрались на перевал понеся потери в Алеппо
      Маз
      1. Alex-a832 Сегодня, 15:41
        Вы верите этому вбросу? На фоне проводимого в Сочи конгресса национального диалога по Сирии никаких провокаций между основными игроками не будет. Могут, к примеру, не заинтересованные в этом конгрессе обстрелять турецкую колонну минометами, а заявить, что это сделали авиация САА и ВКС России, пусть там даже рядом полетов не было. Думаю, что этот вброс для четвертых и пятых участников, не определившихся с кем жить дальше.
        Alex-a832
    5. МИХАН Сегодня, 16:56
      Цитата: Shurik70
      Тут вопрос упирается в то, сколько территории Сирии хочет захватить Турция.

      Ну не захватить конечно , а контролировать..А это большая разница, просто вспомните в начале Сирийского конфликта ,через Турцию шли потоки оружия и чертей , а обратно колонные машин нефтеналивных..Эрдогана проучили за это , а США чуть не завалили его..хе хе
      Так что Эрдоган давай мочи чертей, пока тебе позволили..Россия с Сирией хоть передохнет немного и перегрупируется .
      МИХАН
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:50
    Воспользуются ли предоставленнымшансом?
    Воспользуются , подсказчиков хватает , есть кому сирийцам -то глаза вовремя приподоткрывать smile
    КВУ-НСвД
  3. влад66 Сегодня, 12:50
    Автор уж как полководец армией САР руководит. laughing Пускай турки втянутся поболее,.
    влад66
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:02
      турки втянутся поболее,.
      Да он там уже и так по самые не балуйся
      КВУ-НСвД
    2. Мар.Тира Сегодня, 13:23
      Как сказал французский ополченец-"Миллиард диванных генералов не изменят ход войны, которую ведет тысяча".Пусть воюет.
      Мар.Тира
  4. А.Каледин Сегодня, 12:50
    Интересно девки пляшут...
    А.Каледин
  5. NEOZ Сегодня, 13:07
    господа, а по какому маршруту будут двигаться курды из Дейр-эз-Зора в Африн? request
    NEOZ
  6. Ехникнер Сегодня, 13:17
    Ну,вошли турки в болото,придётся им теперь в этом болоте и вязнуть.Они ж не думали,что всё им легко дастся.Посмотрим,что будет дальше,курды уйдут в горы и будут вести партизанскую войну,а это страшно для турок будет.В Сирии их цель не РПК,это по моему мнению.Одна из целей-оккупация территорий Сирии.А вот какие другие цели-это вопрос.
    Ехникнер
    1. NEOZ Сегодня, 13:20
      а какова цель оккупации?
      NEOZ
      1. Ехникнер Сегодня, 13:49
        Территории,идея,не дающая покоя Эрдогану воплотить мечту Великого Турана в жизнь.
        Ехникнер
    2. Trn Сегодня, 13:50
      Цитата: Ехникнер
      Ну,вошли турки в болото,придётся им теперь в этом болоте и вязнуть.Они ж не думали,что всё им легко дастся.Посмотрим,что будет дальше,курды уйдут в горы и будут вести партизанскую войну,а это страшно для турок будет.В Сирии их цель не РПК,это по моему мнению.Одна из целей-оккупация территорий Сирии.А вот какие другие цели-это вопрос.


      Турки давно уже на своей территории воюют с Рпк в горах и довольно успешно, не фантазируйте..
      И какая оккупация? Вы в курсе что на территории Турции 3.5 млн беженцев из Сирии? в какой стране мира столько беженцев из Сирии еще???? Вы посмотрите видео, а их не мало, как сирийцы встречают турецкую армию. Рпк захватила Африн, и Манбидж в котором кроме курдов проживают, и арабы, и туркманы, и другие этнические группы, и терроризирует население. Рпк это не курды, а сброд со всего мира любителей повоевать...дошло до того, что сформировали батальон Лгбт(геев).В данный момент у Турции, как ни у какой другой страны мира есть причина, и моральное право проводить операцию на территории Сирии! Турция зачистит от Рпк приграничные районы, и заселит туда беженцев!
      будьте объективны, оставьте свою ненависть к туркам в теме по Сирии, те же сами армяне сегодня благополучно живут в Турции, чего не скажешь об армянах проживающих в Сирии
      Trn
      1. Ехникнер Сегодня, 14:04
        Ну,извините,ненависть приводит к инфаркту.Мы рассуждаем трезво.Турция имеет право на своей территории наводить порядок,бесспорно.Но они влезли на территорию другой страны.Кстати,законный президент Сирии Асад категорически против вторжения турок в Сирию,назвав это агрессией.Сирийские кукрды на своей территории,благополучно воевали против ИГИЛ,и туркам там делать нечего.Может стоит туркам "уничтожать курдов" и в Ираке,и на месте их других проживаний?Повторяю,(это моё мнение,да и не только)-это оккупация,два-отвод глаз от внутриполитических проблем (поговорка-если у политиков проблемы,они начинают войну),три-освободить территорию для туркоманов (протурецких боевиков),ну и много чего там.Вспомним российских политиков,репортажи по ТВ месяцами,доказательства сотрудничества турок с ИГ,бизнес нефти и т.д. Это же неспроста было.))
        Ехникнер
        1. Trn Сегодня, 14:16
          Асад не может навести порядок на всей территории страны. Рпк угрожает целостности Турции. в Турции 3.5 млн беженцев! Недавно у Рпк появились пзрк, если ждали бы пока Асад сам наведет порядок у себя в стране, то у рпк в скором времени появились бы и танки, и авиация. Рпк признано террористами в многих странах, Турция имела право на защиту своих границ! операции в Ираке против Рпк проводятся и сейчас..
          и Игиле, продвигаясь в Аль-Баб, турки с боями брали территории....курдам же этот самый игил территория сдавал без боя...так с кем кто сотрудничал еще надо посмотреть..не вводите людей в заблуждение...видео о леопардах, о сожженых турецких военослужащих забыли?
          Тв в тот момент пропагандировало, что нужно гос-ву всего лишь..тем более Тв знаем в руках кого))
          Trn
          1. Ехникнер Сегодня, 14:21
            Границу защищают на границе.На то она и граница,чтоб её не нарушать.А турки нарушили-это факт.Да и сирийские курды,я не слышал,чтоб они угрожали Турции.А если курды хотят создать автономию (замечаю-не на территории Турции)-это их право.Если правительство Сирии одобрит,конечно.И туркам не решать,будет ли автономия курдов в Сирии,или нет.А если уж турки за Сирию решают,вводят войска и т.п.-это просто агрессия и оккупация.
            Ехникнер
            1. Trn Сегодня, 14:34
              что делают иностранные боевики угрожающие территории Турции на территории Сирии??Что делают военные штатов на территории Сирии?? Асад дежурно осудил Турцию, всего лишь! почему вы армяне, не говорите на всех форумах, что Сша оккупировало Сирию? и с какой кстати Рпк имеет право на автономию, где проживают арабы,курды,туркманы...большинство из которых неподерживают безбожников из Рпк?? у курдов есть автономия в Ираке, этого уже не достаточно?по вашей логики, если армяне Краснодара захотят автономию, они имеют на это право ))
              Trn
              1. Ехникнер Сегодня, 15:39
                Не РПК имеют право на автономию,а курды,которые 40 миллионов.Он на государство имеют право,а я говорю об автономии,и ещё раз заметьте-не на территории Турции.И вообще-это суверенное дело Сирии,ну или Ирака,на своей территории создавать какую-либо автономию,но никак не дело Турции.И вообще,можед вдарить по Турции,уничтожая "бозкуртов"?Это же тоже террористы.Или они "правильные" террористы?Ввести войска там,в Турцию,а то поди Турана им захочется,а это угроза другим государствам.Логично?
                Ехникнер
                1. Trn Сегодня, 15:54
                  большинство курдов лояльны к Турции..так что не говорите мне о курдах..Курды занимают политические посты и в руководстве гос-ва, и в армии и тд..некоторые курдские военизированные формирования, принимают участие в операции в месте с турками, и арабами...население Сирии поддерживает, турецкую операцию..ибо безбожники Рпк, не давали жизни мусульманскому населению на окупированных территориях.. называйте вещи своими именами, Рпк это террористы, и в их рядах и курды, и армяне, и америкосы, и французы...и т.д! Именно Рпк удерживает Африн ..а не курды!
                  я вам вопрос повторю, почему вы(армяне) не возмущаетесь и не называете американцев окупантами??? их не преглашали не в Афганистан, не в Ирак, не в Сирию, так почему? Почему все камни вы бросаете только в Турцию, хотя это Турция географический сосед с этими странами, и во всех этих странах проживают тюрки.
                  Trn
                  1. Ехникнер Сегодня, 16:01
                    На будущее загадывать не буду.Посмотрим,турки в дальнейшем как поступят.Если уйдут,и на границу законную заступит сирийская армия,то без разговоров.Если Турция "продвинет свои границы километров на 50,если не более,и останется там,то-это оккупация.Поживём увидим.
                    Ехникнер
                  2. Ехникнер Сегодня, 16:03
                    Я же спорить сюда зашёл.Озвучиваю своё мнение,а в целом-будущее покажет.
                    Ничего личного,просто мнения,сударь,мнения..))
                    Ехникнер
                    1. Trn Сегодня, 16:24
                      я с вами и не спорил и не собираюсь, я призвал быть объективными
                      Trn
  7. vatrpas Сегодня, 13:40
    Цитата: NEOZ
    а какова цель оккупации?

    Их цель и всех остальных Иран, Ирак, САР чтобы курды не смогли создать государство и не вышли к морю. Цель США и союзников создать подконтрольное государство для того чтобы эти государство держать за я…
    vatrpas
  8. Стирбьорн Сегодня, 14:19
    После ухода курдских отрядов, поддерживаемых США, из района Дейр-эз-Зора, САА вполне смогут взять под контроль практически всю территорию провинции – вплоть до северных её территорий. Воспользуются ли предоставленным шансом?
    Ну конечно, натовцы быстро "случайно" разбомбят колонны САА, как только они за Ефрат переправятся...линия разграничения нашей авиации и ихней проходит по Ефрату
    Стирбьорн
  9. МЮД Сегодня, 14:36
    Будет 2 варианта. Курды уходят и сдают территории Асаду, а тот пропускает их в Африн через свою.
    Второй ход конем, возможно через попу. Курды уходят, территорию захватывают остатки Игил. А Асад затем зачищает территорию от Игил, после разборок в Идлибе.
    МЮД
  10. Alex-a832 Сегодня, 14:55
    Проамерские формирования курдов долго не смогут стоять в стороне. Официальный отток и дезертирство в сторону боестолкновений курдов с турками будет идти по нарастающей. Эрдагану также выгодно выманить SDF
    на отстрел, так как это потенциальные враги турок, опасные тем, что имеют боевой опыт и оружие в достатке. Трудно сказать, понимают ли это матрасники, но в скором будущем они могут потерять свой "окупационный контингент" и тогда их базирование на восточной стороне от Евфрата станет под вопрос. Россия в этой "шахматной" партии пока ведет. Складывается стойкое впечатление, что американцы в шахматы играть разучились, только в шашки, да и то более в "Чапая" предпочитают.
    Alex-a832
  11. zivXP Сегодня, 15:06
    Пора создавать отряды в черных одеяниях.
    zivXP
  12. TUFAN Сегодня, 17:00
    Цитата: Ехникнер
    Ну,извините,ненависть приводит к инфаркту.Мы рассуждаем трезво.Турция имеет право на своей территории наводить порядок,бесспорно.Но они влезли на территорию другой страны..

    А на территорию вашей страны случайно никто не влезал? То есть, на вашей территории имеется контингент иностранного государства?
    TUFAN
  13. TUFAN Сегодня, 17:03
    Цитата: Ехникнер
    освободить территорию для туркоманов (протурецких боевиков),

    Немного корректировки: Туркоманы, не протурецкие боевики, а этнические тюрки, которые в Сирии по количеству уступают курдам не так уж и много!
    TUFAN
  14. TUFAN Сегодня, 17:08
    Цитата: Ехникнер
    Не РПК имеют право на автономию,а курды,которые 40 миллионов.Он на государство имеют право,а я говорю об автономии,и ещё раз заметьте-не на территории Турции.И вообще-это суверенное дело Сирии,ну или Ирака,на своей территории создавать какую-либо автономию,но никак не дело Турции.И вообще,можед вдарить по Турции,уничтожая "бозкуртов"?Это же тоже террористы.Или они "правильные" террористы?Ввести войска там,в Турцию,а то поди Турана им захочется,а это угроза другим государствам.Логично?

    Вы бы с АСАЛА, ХНЧАК и ДАШНАКЦУТЮН начинали, или это за вас тоже БОЗКУРТы сделают. А хотеть не вредно, вы тоже великую Армению хотите от моря до моря!
    TUFAN
  15. Дормидонт Сегодня, 17:20
    Лучше не скажешь
    Дормидонт
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