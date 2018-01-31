22:42 31 января

Новое шасси Ка-62 позволит садиться на корабли

Новое шасси, разработанное для вертолета Ка-62, позволит использовать его на кораблях, сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинмика" (входит в "Ростех"). Работы в составе «Технодинамики» будет вести АО «Авиаагрегат»

Модернизация агрегатов шасси проводится в связи с изменением ключевых параметров технического задания заказчика на агрегаты хвостовой и основной опор шасси

Новое шасси Ка-62 позволит садиться на корабли



Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки
- отметили в пресс-службе.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Напомним, «Авиаагрегат» является производителем шасси для отечественной авиационной техники с 1950 года. В настоящее время предприятие разрабатывает и поставляет шасси для самолетов С-80, Ил-96, Ту-214, Ту-204СМ, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Як-152, Da-42, D-Jet, а также производит агрегаты шасси для самолетов МС-21 и SSJ-100

Использованы фотографии: http://arsprofkom.ru/
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Комментарии 14

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:55
    Мне думается,что КА-62 будет заточен для ВМС под поиск субмарин супостата,и пойдет на смену КА-27.
    НЕКСУС
    1. Piramidon Сегодня, 13:43
      Цитата: НЕКСУС
      Мне думается,что КА-62 будет заточен для ВМС под поиск субмарин супостата,и пойдет на смену КА-27.

      Это вряд ли. Соосная схема для корабельного базирования лучше приспособлена. ВМФ это давно признал.
      Piramidon
    2. Geisenberg Сегодня, 13:47
      Цитата: НЕКСУС
      Мне думается,что КА-62 будет заточен для ВМС под поиск субмарин супостата,и пойдет на смену КА-27.

      Это вряд ли. Разные совершенно машины.
      Geisenberg
    3. avt Сегодня, 14:25
      Цитата: НЕКСУС
      Мне думается,что КА-62 будет заточен для ВМС под поиск субмарин супостата,и пойдет на смену КА-27.

      wassat С какого перепугу???
      avt
    4. PSih2097 Сегодня, 14:39
      Цитата: НЕКСУС
      Мне думается,что КА-62 будет заточен для ВМС под поиск субмарин супостата,и пойдет на смену КА-27.

      вообще то это переработанная Ка-60 "Касатка"...
      проект российского среднего многоцелевого военно-транспортного вертолёта. Ка-60 предназначался для доставки боеприпасов и оружия в район боевых действий, патрулирования, ведения поисково-спасательных работ, эвакуации раненых, обучения лётного состава, а также для перевозки и сброса десантников и воздушной разведки. В дальнейшем проект получил развитие в виде гражданского многоцелевого вертолёта Ка-62 разработки холдинга Вертолёты России.

      более ролно здесь --- https://topwar.ru/4668-ka-60-kasatka.html
      PSih2097
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:55
    Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки
    А как это связано именно с посадкой на корабль ?
    КВУ-НСвД
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:04
      Цитата: КВУ-НСвД
      А как это связано именно с посадкой на корабль ?
      - При нахождении в море, приходится работать во время качки. Палуба ходит непредсказуемо, под разными углами. Вот и сделали специальную гидравлику шасси, позволяющую при посадке гасить и отыгрывать крен вертолёта.
      oldseaman1957
      1. Летун_64 Сегодня, 21:06
        Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки

        Скорее имеется ввиду усиленные стойки шасси рассчитанную не грубую посадку при отказе двигателей по вертолетному, особенно это касается третьей опоры шасси. Что касается самовыпуска третьей опоры при отказе гидросистемы непонятно, выпуск шасси всегда дублируется троекратно. По опыту эксплуатации Ми-14, шасси выпускались от двух гидросистем (основной и дублирующей) и можно было электрически. Опять же, самовыпуск третьей опоры это для обеспечения безопасной аварийной посадки при отказе двигателя(ей) по вертолетному, с висения или при посадке на платформу. Ситуация скоротечно выпускать третье опору экипажу некогда, вот и сделали самовыпуск. И Ка-62 гражданский вариант. Для ВМФ не подойдет т.к. не все в нем отечественное.
        Летун_64
  3. san4es Сегодня, 13:26
    Модернизация агрегатов шасси проводится в связи с изменением ключевых параметров технического задания заказчика на агрегаты хвостовой и основной опор шасси

    san4es
  4. Bronevick Сегодня, 14:19
    Мне кажется у вертолёта будет тяжёлая судьба. Наша армия врятли будет закупать, иностранцам милее Августа. Разве что Газпром для доставки рабочих будет закупать. То-ли время для него ещё не пришло, то-ли наоборот он уже опоздал.
    Bronevick
    1. donavi49 Сегодня, 15:12
      Опоздал лет на 5. Терпение отечественных заказчиков кстати тоже кончилось. Они уже законтрактовали себе под 200 Аугуст (все это планировалось подмять на Ка-62).

      Сейчас собирают отвертку HeliVert - AW-139.
      В Казани корпуса AW189 с 2019 года (30 твердых вертушек по формуле 13 первых в Италии и 17 в России + 150 если выдержат графики от Роснефти) - окончательная сборка на Хеливерте.


      У Ка-62 пока только Бразильский контракт, но там все непросто (поставки задерживаются на несколько лет. Плюс тот контракт лоббировала группа Дилмы, а все контракты такого типа сейчас проходят особую проверку в Бразилии и требуют дополнительной верификации, которой нет.).
      donavi49
  5. Хорт Сегодня, 14:41
    офшорных работ
    каких работ?
    Хорт
    1. Bronevick Сегодня, 15:38
      Деньги из России в Панаму или Каймановы острова возить.
      Bronevick
  6. Zaurbek Сегодня, 16:06
    А импортные двигатели позволят ему садиться на военные корабли?
    Zaurbek
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