Новое шасси Ка-62 позволит садиться на корабли

Модернизированные агрегаты обеспечат автономный самовыпуск опор без использования бортовых источников энергии в случае отказа гидросистемы. Особенности данной конструкции повысят безопасность вертолета Ка-62 на этапах взлета и посадки

Новое шасси, разработанное для вертолета Ка-62, позволит использовать его на кораблях, сообщили в пресс-службе холдинга "Технодинмика" (входит в "Ростех"). Работы в составе «Технодинамики» будет вести АО «Авиаагрегат»Модернизация агрегатов шасси проводится в связи с изменением ключевых параметров технического задания заказчика на агрегаты хвостовой и основной опор шасси- отметили в пресс-службе.Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой величине практического потолка и высокой энерговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.Напомним, «Авиаагрегат» является производителем шасси для отечественной авиационной техники с 1950 года. В настоящее время предприятие разрабатывает и поставляет шасси для самолетов С-80, Ил-96, Ту-214, Ту-204СМ, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Як-152, Da-42, D-Jet, а также производит агрегаты шасси для самолетов МС-21 и SSJ-100