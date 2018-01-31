Пентагон признал утрату преимущества в разработке гиперзвукового оружия

Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, (но) мы не проиграли битву по гиперзвуку,

Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов (долларов) на решение проблем полета гиперзвуковых (аппаратов),

При ситуации, когда вы можете создавать гиперзвуковое оружие, гиперзвуковая платформа, вероятно, не является обязательным требованием,