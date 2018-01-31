22:44 31 января

Пентагон признал утрату преимущества в разработке гиперзвукового оружия

США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия России и Китаю, которые значительно продвинулись в создании таких систем, передает ТАСС заявление зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Пола Селвы.



Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, (но) мы не проиграли битву по гиперзвуку,
сказал Селва.


По его словам в этом направлении «довольно умело продвинулись Россия и Китай».

При этом Генерал отметил, что Китай превратил такого рода разработки в «национальную программу».

Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов (долларов) на решение проблем полета гиперзвуковых (аппаратов),
отметил он.

Военачальник уточнил, что Вашингтон «руководствуется другим подходом, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем».

США «усердно работают над тем, чтобы сделать более маневренными гиперзвуковые летательные аппараты и придать им способность преодолевать средства ПРО противника», что «является проблемой системы управления полетом», пояснил он.

Селва поставил под сомнение необходимость разработки пилотируемых гиперзвуковых аппаратов в будущем.

При ситуации, когда вы можете создавать гиперзвуковое оружие, гиперзвуковая платформа, вероятно, не является обязательным требованием,
подчеркнул он.

Зампредседателя КНШ сообщил, что в США над разработкой новейших гиперзвуковых аппаратов работают три центра – Управление перспективных исследовательских программ минобороны, ВМС и еще один центр, назвать который он отказался.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев рассказал, что новые гиперзвуковые ракеты и высокоточное оружие станут одним из приоритетов новой российской госпрограммы вооружений до 2027 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. viktor. Сегодня, 13:00
    Ну всё кирдык амерам laughing
    viktor.
    1. dorz Сегодня, 13:03
      Пентагон признал утрату преимущества

      Это очень плохая новость для американских налогоплательщиков.
      dorz
      1. Anarchist Сегодня, 13:05
        Не-е-е, для заёмщиков! Чем больше внешний госдолг, тем меньше вероятность, что его отдадут...
        Anarchist
        1. cniza Сегодня, 13:13
          Строят бесконечную пирамиду.
          cniza
          1. Монос Сегодня, 13:23
            Виктор, приветствую! hi
            Мне кажется, что такие заявления говорят о том, что у амеров закончился запас украденных у нас советских наработок . smile И внезапно наступил творческий кризис. smile
            Монос
            1. cniza Сегодня, 13:26
              Добрый день теска ! hi
              Они переменили много спецов , особенно с Украины.
              cniza
              1. Anarchist Сегодня, 13:30
                Цитата: cniza
                Они перемАнили много спецов , особенно с Украины.

                Специалисты у Незалежной хорошие, но за отсутствием финансирования долгое время должных разработок не вели... Поэтому отстают в априоре.
                Anarchist
                1. cniza Сегодня, 13:42
                  Очепятка laughing ,это да и не все смогли с собой прихватить.
                  cniza
      2. влад66 Сегодня, 13:18
        Цитата: dorz
        Это очень плохая новость для американских налогоплательщиков

        Если пентагон заныл о преимуществе России, замыслил не иначе вытряхнуть денег с амерских налогоплательщиков. fellow
        влад66
        1. Варяг_0711 Сегодня, 13:25
          США «усердно работают над тем, чтобы сделать более маневренными гиперзвуковые летательные аппараты и придать им способность преодолевать средства ПРО противника»
          Поправьте меня, если я ошибаюсь, но по моему против гиперзвука защиты нет и в обозримом будущем не предвидится. На хрена им сверхменевренность на гиперзвуке? Или это такое завуалированное признание в несостоятельности американского военпрома?
          Варяг_0711
          1. Монос Сегодня, 14:03
            Цитата: Варяг_0711
            На хрена им сверхменевренность на гиперзвуке?

            На 5-7 Мах маневрировать вообще проблематично. Там возникают закритичные для конструкции нагрузки. Генерал не совсем понимает о чём говорит. smile
            Монос
            1. Варяг_0711 Сегодня, 14:07
              Монос Сегодня, 14:03 ↑
              Генерал не совсем понимает о чём говорит. smile
              Вить, приветствую! hi Это ты еще ОЧЕНЬ мягко выразился. У меня вообще впечатление, что американские генералы fool ну очень далеки от понимания, что такое гиперзвуковое оружие и с чем его едят. А еще больше я сомневаюсь, что они знают как выглядит настоящая война. request
              Варяг_0711
      3. сибиралт Сегодня, 13:21
        Ага. Им придется вводить плоскую шкалу налогообложения, как в России, и будет у них такое же счастье. lol
        сибиралт
    2. Anarchist Сегодня, 13:04
      Ну уж очень хочется военный бюджет не только не сокращать, но даже увеличить!
      Anarchist
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:05
      Китай готов потратить от десятков до сотен миллиардов (долларов) на решение проблем полета гиперзвуковых (аппаратов),
      Т.е. накинте стокаже к бюджету smile Тем более Трамп просит его не секвестировать winked
      КВУ-НСвД
  2. Topotun Сегодня, 13:03
    Ну разработки по гиперзвуку - это еще не серийное оружие. Так что пока скорее паритет.
    Topotun
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:30
      Согласен, дышим ровно.
      ul_vitalii
  3. НЕКСУС Сегодня, 13:04
    Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, (но) мы не проиграли битву по гиперзвуку,

    Поживем увидим. Пока о Цирконе только в виде планов заявляют и появляются туманные заявления,что он испытывается и будет стоять на наших крейсерах и фрегатах.
    Когда по факту эту ПКР поставят на вооружение,тогда можно будет говорить о чем то более вразумительно.
    НЕКСУС
  4. Egorovich Сегодня, 13:12
    Везде матрасия отстает - в создании гиперзвукового оружия, в создании нового атомного оружия, в танкостроении, в разработке систем ПРО. И это все с их финансированием на оборону. Похоже пожалеть нужно блаженных, а то помирать от горя начнут. yes
    Egorovich
  5. JonnyT Сегодня, 13:13
    Как он себе льстит, а какой утрате преимущества он говорит, если у них никогда его не было. Украденные советские технологии и разворованная Россия это не преимущество. только в воспаленных мозгах американских дженералов были мысли о превосходстве
    JonnyT
  6. московский десант Сегодня, 13:23
    Опять России придется покупать американские трежерисы.
    московский десант
  7. Антоха Сегодня, 17:41
    Мне вот одно не понятно. Почему у них у каждого генерала наградных планок куча? Это что, за каждый чих в Вест Поинте и за факт прибытия в район боевых действий?
    Антоха
  8. ушкуйник Сегодня, 20:22
    "Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, (но) мы не проиграли битву по гиперзвуку,
    сказал Селва"- Потеряли - Но не проиграли.Доллары есть! Ума палата излишня. Шутки гиперзвук не терпит.
    ушкуйник
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