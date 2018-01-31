22:40 31 января

Трамп: присутствие армии США в Афганистане будет бессрочным

Присутствие Соединенных Штатов в Афганистане не будет ограничиваться искусственными временными рамками, правила ведения боя в этой республике для американских военнослужащих изменены.

Соответствующее заявление сделал во вторник президент США Дональд Трамп, выступая с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Трамп: присутствие армии США в Афганистане будет бессрочным



Наши воины в Афганистане получили новые правила ведения боевых действий. Наряду с их доблестными афганскими партнерами искусственные временные рамки больше не дискредитируют наши вооруженные силы, и мы больше не говорим врагам о наших планах
- отметил он.

Глава государства 1 августа прошлого года огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы. Отныне Вашингтон не будет публиковать данные о численности своего контингента в этой стране и раскрывать планы начала или окончания военных операций, а приоритетом является борьба с терроризмом. По сведениям американских СМИ, Трамп принял решение дополнительно направить в Афганистан несколько тысяч военнослужащих, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://nevsepic.com.ua/
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Комментарии 27

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  1. andre Сегодня, 13:08
    Хорошо сказал. Почти как вечным, жаль конечно ребят (хоть и американцы) которые навечно останутся лежать в Афганистане.
    andre
    1. dorz Сегодня, 13:11
      Потихоньку вползают в Среднюю Азию.
      dorz
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:15
        Присутствие Соединенных Штатов в Афганистане не будет ограничиваться искусственными временными рамками
        Кто бы сомневался . Куда они приходят там остаются или навсегда или до кровавого пенделя (удалось пока только Вьетнаму )
        КВУ-НСвД
        1. Hiss Сегодня, 15:14
          Цитата: КВУ-НСвД
          Присутствие Соединенных Штатов в Афганистане не будет ограничиваться искусственными временными рамками
          Кто бы сомневался . Куда они приходят там остаются или навсегда или до кровавого пенделя (удалось пока только Вьетнаму )
          Куба.Иран.КНДР (Израиль , ибо доит и доит)) Им даже в Африке накидали..
          Hiss
        2. kubanec Сегодня, 21:15
          -----------(удалось пока только Вьетнаму )------------ну не без нашей помощи
          kubanec
      2. НасРать Сегодня, 13:52
        Цитата: dorz
        Потихоньку вползают в Среднюю Азию.

        это потихоньку уже десятки лет... если не заметили...
        НасРать
    2. влад66 Сегодня, 13:21
      Цитата: andre
      жаль конечно ребят (хоть и американцы) которые навечно останутся лежать в Афганистане

      Ни капли не жаль, их туда никто не звал. yes
      влад66
      1. dsk Сегодня, 13:30
        Цитата: влад66
        их туда никто не звал.

        Республиканец Трамп "честнее", прямее демонкрата Абамы.
        dsk
        1. влад66 Сегодня, 13:55
          Все они Сергей одними какахами измазаны, только один слева, другой справа. laughing hi
          влад66
          1. Svarog51 Сегодня, 14:23
            И тот и другой - плутократы, только вывеска на фасаде меняется. negative
            Володя, привет hi
            Svarog51
      2. kapitan92 Сегодня, 14:51
        Цитата: влад66
        Ни капли не жаль, их туда никто не звал.

        Остается пожелать успехов "талибанским партизанам" в их правом деле, освобождении родины от американских захватчиков. laughing
        Заодно и оружия подкинуть, чтобы гаденышей на своих базах "запереть". hi
        kapitan92
    3. sgazeev Сегодня, 15:58
      Цитата: andre
      Хорошо сказал. Почти как вечным, жаль конечно ребят (хоть и американцы) которые навечно останутся лежать в Афганистане.

      Останутся могилы в случае испарения,а так своих вывозят на"Чёрных тюльпанах".
      sgazeev
  2. cniza Сегодня, 13:10
    Глава государства 1 августа прошлого года огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы.


    Глубже и глубже , завязли по самое не могу.
    cniza
    1. КondratКo Сегодня, 14:13
      Помнится, однажды один ушлый нигep афроамериканец обещал вывести звёздно-полосатое войско с территории Афганистана, а нонче вон уже "несколько тысяч" взад возвернуть намерились. Американские "партнёры" всегда в своём амплуа, как капризная потаскуха, хочу не хочу, дам не дам. На базаре таких деятелей ногами возле мусорного бака пинают, а в бизнесе на бабки выставляют или прикапывают в лесной канаве. Как с ними можно какие-либо дела иметь?
      КondratКo
      1. sgazeev Сегодня, 16:10
        Цитата: КondratКo
        Помнится, однажды один ушлый нигep афроамериканец обещал вывести звёздно-полосатое войско с территории Афганистана, а нонче вон уже "несколько тысяч" взад возвернуть намерились. Американские "партнёры" всегда в своём амплуа, как капризная потаскуха, хочу не хочу, дам не дам. На базаре таких деятелей ногами возле мусорного бака пинают, а в бизнесе на бабки выставляют или прикапывают в лесной канаве. Как с ними можно какие-либо дела иметь?

        Взяли соцобязательство,собрать рекордное количество мака.
        sgazeev
  3. Alone Сегодня, 13:14
    А не делается ли это для продолжения дизстабилизации Средней Азии и всё большей насыщенности нашей страны продукции с маковых афганских полей...
    Alone
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:22
      Война у наших границ и её поддержка, вот их цель.
      ul_vitalii
  4. alexhol Сегодня, 13:16
    Типа, это "наша корова и мы ее будем доить". laughing .
    alexhol
  5. Coronel76 Сегодня, 13:23
    Теперь потекут в нашу страну реки героина, убивая молодежь - наше будущее, я думаю это основная их цель в Афгане.
    Coronel76
  6. ротмистр Сегодня, 13:24
    Рекорд по нахождению своих войск установила Англия-50 лет.Мы чуть больше 10. Посмотрим сколько продержатся США.
    ротмистр
  7. bogart047 Сегодня, 13:32
    думаю, они средства отбивают продажей героина...
    bogart047
  8. Topotun Сегодня, 13:55
    Ну так наркоту прикрывать надо. А то вдруг поставки хозяина поменяют....
    Topotun
  9. asiat_61 Сегодня, 13:59
    Афганская анаша перевешивает здравый смысл.
    asiat_61
  10. anjey Сегодня, 14:03
    Трамп: присутствие армии США в Афганистане будет бессрочным
    Как и государственный терроризм сша во всем мире к сожалению, пока не падет эта империя зла и крови -usa !....
    anjey
  11. мерцание Сегодня, 15:32
    Трамп: присутствие армии США в Афганистане будет бессрочным

    Ну вот захотелось так ! Новая американская доктрина - ХОЧУ!
    А мнение афганцев? А кто это?
    мерцание
  12. Alex-a832 Сегодня, 16:04
    Ясно, что янки приняли решение удерживаться в Афгане до последнего. Учитывая растущий напряг им требуется удваивать, а может и утроить свой контингент. Они уже озвучили цифры по увеличению потерь. Талибан прибывает за счет выдавленных из Сирии бармалеев. Но для амерской правящей элиты важнее удержать наркотрафик и важный плацдарм в этом регионе, на то, что потери могут удвоится, им плевать, их боги - это бабло и власть.
    Alex-a832
  13. da Vinci Сегодня, 19:58
    Есть один эпизод в фильме "Груз 300" (на нашел отрывка), где ам. црушник сказал: "англичане ушли, и вы уйдете, а мы - останемся". Пусть остаются, только получат то же, что устроили нам, только во 100 крат больше! Мы не жадные!!! soldier
    da Vinci
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