Германия предоставила право на строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах и на суше
Сегодня стало известно о том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в водах Германии. Как сообщает «Интерфакс» группа компаний «Nord Stream 2 AG» получила соответствующее разрешение. Речь идёт о возможности не только строить, но и в дальнейшем от имени «Nord Stream 2 AG» эксплуатировать газопровод.
Важное замечание: возможность эксплуатации немецкими властями предоставляется и в отношении будущей сухопутной части трубопровода в районе города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).
Разрешение выдано для строительства 55-км участка газопровода «Северный поток-2», как заявлено, в полном соответствии с законом об энергетической промышленности. При этом выдача разрешения осуществлена Горным ведомством Штральзунда. Ранее это же ведомство разрешило ведение работ на континентальном шельфе ФРГ.
Отмечено, что представители компаний, занимающихся реализацией проекта «СП-2», по графику ведут работу по получению разрешений от Финляндии, Швеции и Дании. Ранее сообщалось, что Дания собирается запретить прохождение трубы «СП-2» в своих водах, однако теперь стороны сблизились по вопросу заключения договорённостей.
Напомним, что накануне представитель правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что европейские партнёры не желают покупать газ через украинский "коридор".
Важное замечание: возможность эксплуатации немецкими властями предоставляется и в отношении будущей сухопутной части трубопровода в районе города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).
Разрешение выдано для строительства 55-км участка газопровода «Северный поток-2», как заявлено, в полном соответствии с законом об энергетической промышленности. При этом выдача разрешения осуществлена Горным ведомством Штральзунда. Ранее это же ведомство разрешило ведение работ на континентальном шельфе ФРГ.
Отмечено, что представители компаний, занимающихся реализацией проекта «СП-2», по графику ведут работу по получению разрешений от Финляндии, Швеции и Дании. Ранее сообщалось, что Дания собирается запретить прохождение трубы «СП-2» в своих водах, однако теперь стороны сблизились по вопросу заключения договорённостей.
Напомним, что накануне представитель правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что европейские партнёры не желают покупать газ через украинский "коридор".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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