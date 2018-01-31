22:44 31 января

Германия предоставила право на строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах и на суше

Сегодня стало известно о том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в водах Германии. Как сообщает «Интерфакс» группа компаний «Nord Stream 2 AG» получила соответствующее разрешение. Речь идёт о возможности не только строить, но и в дальнейшем от имени «Nord Stream 2 AG» эксплуатировать газопровод.

Важное замечание: возможность эксплуатации немецкими властями предоставляется и в отношении будущей сухопутной части трубопровода в районе города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания).

Германия предоставила право на строительство «Северного потока-2» в своих территориальных водах и на суше



Разрешение выдано для строительства 55-км участка газопровода «Северный поток-2», как заявлено, в полном соответствии с законом об энергетической промышленности. При этом выдача разрешения осуществлена Горным ведомством Штральзунда. Ранее это же ведомство разрешило ведение работ на континентальном шельфе ФРГ.

Отмечено, что представители компаний, занимающихся реализацией проекта «СП-2», по графику ведут работу по получению разрешений от Финляндии, Швеции и Дании. Ранее сообщалось, что Дания собирается запретить прохождение трубы «СП-2» в своих водах, однако теперь стороны сблизились по вопросу заключения договорённостей.

Напомним, что накануне представитель правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что европейские партнёры не желают покупать газ через украинский "коридор".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. НЕКСУС Сегодня, 13:18
    Сегодня стало известно о том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в водах Германии.

    Заерзали..дошло,что ,все может пройти мимо них и по итогу,после,договариваться о транзите газа надо будет не только с РФ.
    НЕКСУС
    1. cniza Сегодня, 13:23
      А что до этого не выделяли , устали уговаривать своих партнеров.
      cniza
      1. Alex777 Сегодня, 13:33
        Ай да немцы, ай да молодцы! bully
        Alex777
        1. zivXP Сегодня, 15:04
          НИчего личного, только бизнес
          zivXP
      2. Монос Сегодня, 13:37
        Поняли, что из Катара газа уже не будет. laughing Молодцы, быстро соображают.
        Монос
        1. cniza Сегодня, 13:44
          А из США втридорога.
          cniza
          1. asiat_61 Сегодня, 13:55
            Мандалаи сами в Росси закупают, замёрзли однако. Зато в Луизиане бастовали против строительства нового газопровода. Мандалаи одним словом.
            asiat_61
            1. bulvas Сегодня, 14:02
              Цитата: cniza
              А из США втридорога.



              А США и сами не дураки в России купить

              Вот и подтолкнуло

              А в/на Украине похоже, готовятся к остановке транзита и потере доходов в бюджет:
              «Национальные дружины»
              bulvas
          2. Комментарий был удален.
    2. Железякин Сегодня, 13:25
      А куда им деваться. Кушать в тепле и желательно не холодные сублематы хочется, а надежды и доверия к газоотсосникам с Украины нет.
      Железякин
    3. влад66 Сегодня, 13:25
      что европейские партнёры не желают покупать газ через украинский "коридор"

      Ясен пень, они его реверсом хохлятам перекачают втридорога. fellow
      влад66
      1. роман66 Сегодня, 13:41
        зуб даю - хохлята еще и нам его продать попытаются lol
        роман66
    4. Венд Сегодня, 13:27
      Цитата: НЕКСУС
      Сегодня стало известно о том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в водах Германии.

      Заерзали..дошло,что ,все может пройти мимо них и по итогу,после,договариваться о транзите газа надо будет не только с РФ.

      Ну теперь либо страны Европы капитулируют в отношении нефтепровода, либо придет полный раскол.
      Венд
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:29
        Цитата: Венд
        Ну теперь либо страны Европы капитулируют в отношении нефтепровода, либо придет полный раскол.

        Будет еще веселее,когда Газпром начнет свою деятельность на Ближнем Востоке.
        НЕКСУС
      2. Железякин Сегодня, 13:31
        Они теперь на перегонки побегут ратифицировать и разрешать. Германия ж уже разрешила. Стадная психология. Все что было до - не более чем попытка сделать хорошее мину при плохой игре...
        Железякин
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:36
          Цитата: Железякин
          Они теперь на перегонки побегут ратифицировать и разрешать.

          При этом не забывая поливать грязью Россию в угоду США. Такие хитрозадые партнеры на букву Ху..
          НЕКСУС
        2. влад66 Сегодня, 14:02
          Цитата: Железякин
          Они теперь на перегонки побегут ратифицировать и разрешать

          Не Коллега гордая шляхта пшекии будет покупать СПГ у США гордо платя в 10 раз больше, но перепродавая хохлам уже в 20 раз дороже. fellow
          влад66
          1. Железякин Сегодня, 16:26
            Ну если так, то за счеет конечного потребителя можно любую стоимость СПГ оправдать. Не поляки ж по этой цене платить будут. Была б увереность, что заберут)))
            Железякин
    5. Spartanez300 Сегодня, 13:32
      Правильно , свои интересы должны быть важнее чужих тем более тех которые вредят государству .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:57
        Штаты ещё не всё сказали, у Польши зуд, Украина ноет, посмотрим как Германия всё это пройдёт на своём участке. На неё все взоры.
        ul_vitalii
    6. сибиралт Сегодня, 14:21
      Заерзаешь тут, если украинские нацисты постоянно угрожают взорвать газопровод в Европу, если их туда не пустят.
      сибиралт
    7. Донской Сегодня, 18:01
      Цитата: НЕКСУС
      Заерзали..дошло,что ,все может пройти мимо них и по итогу,после,договариваться о транзите газа надо будет не только с РФ.

      Если вы имели в виду Германию, то с ней как раз никаких проблем не было, труба предназначена для нее. Этот проект вообще сначала обговорили с Германией, а потом начали согласовывать с другими странами. "Северный поток" можно даже назвать русско-немецким газовым сговором. А у разбитого корыта, или у ржавой трубы, останутся Украина с Польшей.
      Донской
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:50
        Цитата: Донской
        Если вы имели в виду Германию, то с ней как раз никаких проблем не было, труба предназначена для нее.

        Оно то конечно для нее...а вот чего ВИКА вещает по этому поводу..
        Спецпредставитель Госдепартамента США по энергетике Амос Хохштайн считает, что такой ущерб приведет к критической разбалансировке государственного бюджета Украины и «экономика Украины рухнет». По его мнению это может не только разрешить украинский кризис в интересах России, но и существенно увеличить геополитическое влияние России в Европе, что противоречит интересам США. Позицию США поддерживает Польша и Украина, которые опасаются лишиться своих транзитных платежей за поставку российского газа в Западную Европу. П. Порошенко рассматривает газопровод как средство «энергетической агрессии»

        То есть Польша и Украина против этого проекта ,ненавязчиво кладя русский овощ на свои национальные интересы,в угоду интересам США.
        Цитата: Донской
        "Северный поток" можно даже назвать русско-немецким газовым сговором.

        Немцы тут не одиноки..
        С другой стороны, газопровод активно поддерживается Германией, Францией и Австрией, которые хотели бы избавиться от ненужных затрат на платежи странам-транзитёрам и тем самым получить доступ к более дешёвым энергоносителям, за счёт этого простимулировав рост ВВП своих стран. Страны-сторонники газпровода считают, что национальные интересы США противоречат их собственным национальным интересам и являются вторжением в их суверенитет

        То есть Франция и Австрия тоже в этом сговоре участвуют ,имея глубоко ввиду интересы США,Украины и Польши. И тут возникает вопрос-а не прилетит ли по рогам немцам,французам и австриякам от их хозяев из-за лужи? Ведь до сего момента,все вышеперечисленные фигуранты дружно,аки та "собака" на бардачке кивали головами по команде США ,даже в ущерб своим шкурным интересам.
        НЕКСУС
    8. ЗВО Сегодня, 20:15
      Цитата: НЕКСУС
      Сегодня стало известно о том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в водах Германии.

      Заерзали..дошло,что ,все может пройти мимо них и по итогу,после,договариваться о транзите газа надо будет не только с РФ.


      Андрей, все дело в том, что и 2 и 3 года назад весь мир знал про то, что германия хочет СП-2.
      А вот со Швецией, которой никто не указ, с данией. которая запросто кидает всех в выгоде для себя, с Польшей - могут быть большие проблемы.
      Просто потому. что труба сначала проходит по их ТерВодам. и только потом по Германским.
      И даже если польша одна получит взяток на 10 млрд от Америки - она скажет нет и фсё...
      нету СП-2...
      ЗВО
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:54
        Цитата: ЗВО
        И даже если польша одна получит взяток на 10 млрд от Америки - она скажет нет и фсё...
        нету СП-2...

        Так и я о том же...ведь подписи и договоры пока ничего не значат. Госдеп сказал-НЕТ,а немцы с французами начинают брыкаться.И тут назревает явный дессонанс в единстве мнений в европейском зоопарке(учитывая лай Украины и Польши) по поводу "злой России ". При этом еще не прозвучало из США команды-"К ноге" в отношении "заговорщиков.
        НЕКСУС
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:21
    Гы! Перемога, однако... wassat Будет коридор, и не будет транзита через Украину.
    Горный стрелок
  3. Egorovich Сегодня, 13:33
    Хохлам горе невосполнимое, Германии наполнение своего кармана от реализации "Северного потока-2". У каждого свое счастье, но за укропитеков радостнее всего. good
    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 13:44
      нуу, вы это...поаккуратнее
      роман66
      1. Egorovich Сегодня, 13:49
        Очень большому количеству укур.ков там самое место.
        Egorovich
        1. роман66 Сегодня, 13:51
          ну уж Петруччо-то точно - это же их профиль!
          роман66
  4. Topotun Сегодня, 13:54
    Пошел процесс. Хватила ума свой сук не пилить. Радует.
    Topotun
  5. Heterosigma Сегодня, 14:37
    Германия как и Россия действует прагматично. А все запреты это лишь попытка сбить цену с газа пока ещё трубы нет.Потом согласятся на то что есть.А это ну так попробовать надавить пройдёт так пройдёт а если не пройдет ну мы хотя бы попытались.Это нормально.Переговоры они всегда такие.
    Heterosigma
  6. mkop Сегодня, 14:43
    Я бы раньше времени радоваться не стал. Эти наши "партнеры"... Им это разрешение что бумажка туалетная. Сколько раз уже клали на договоры, ссылаясь на всякое. То санкции, то еще какая ь случиться у них. Не верю я их подписи, ни уж тем более слову.
    mkop
  7. Романенко Сегодня, 14:51
    Что и требовалось ожидать, лучше газопровод из России, чем непрерывное кредитование Украины под диктовку США без надежды на возврат средств.
    Да и заокеанский "партнер" видимо уже и германцев достал.
    Романенко
  8. Alex-a832 Сегодня, 16:09
    Предсказуемо. Немцы прагматики. Для них другого такого выгодного газа не будет. Амерские обещание - туфта. В этом плане немцы вежливо положили прибор на мнение США и на американских подпукальщиков - недогосударств в составе ЕС, которые вопят, что заблокируют СП-2. Кто бы этих шавок спрашивал.
    Alex-a832
    1. APASUS Сегодня, 19:39
      Цитата: Alex-a832
      Немцы прагматики. Для них другого такого выгодного газа не будет.

      Такая труба это еще и инструмент.Сейчас они будут диктовать свою волю через газ Украинам,Польшам и Прибалтам,а не наоборот и с немецкой ценой уже не поспорить,эти быстро все вычтут из пособия для нищих !!
      APASUS
      1. Alex-a832 Сегодня, 20:42
        Вы думаете, что Немцам нужен газ, чтобы манипулировать Украинами, Польшами и Прибалтами? Для этой мелкой челяди у них и других средств достаточно.
        Alex-a832
        1. APASUS Сегодня, 21:19
          Цитата: Alex-a832
          Вы думаете, что Немцам нужен газ, чтобы манипулировать Украинами, Польшами и Прибалтами? Для этой мелкой челяди у них и других средств достаточно.

          И какие это у них инструменты ?
          Объявили санкции Польше и что Польша сразу сдалась, отменила спорный законопроект по судебной реформе,да плевали поляки на мнение ЕС в целом. В Прибалтике есть граждане с серым паспортом ,на Украине......впрочем писать не будем.
          Есть политическая зависимость,но челядь робщет ,ищет защиты у американцев. Есть строгая финансовая зависимость ,так что получая в руки еще и газ это именно немцы будут говорить в какой стране вечером будет тепло и насколько! Система порабощения ,только уже Германией
          APASUS
  9. ушкуйник Сегодня, 20:16
    Немцы, умный народ! "Своя рубашка - ближе к телу".
    ушкуйник
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