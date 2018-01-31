22:45 31 января

Брюссель добивается закрытия Армянской АЭС

Брюссель по-прежнему настаивает на закрытии Армянской (Мецаморской) АЭС, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на замглавы отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий (ЕСВД, «МИД ЕС») Дирка Лоренца.



Невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности,
сказал европейский чиновник.


Газета напоминает, что в рамках соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) от 24 ноября 2017 года Ереван обязался привести свои нормативные акты в соответствие со стандартами ЕС. «Это касается и ядерной безопасности: вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС – ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией. В ЕСВД ждут от Еревана предложений по соответствующей "дорожной карте"», – говорится в материале.

Армянская АЭС была введена в 1980 году (2 блока с реакторами по 440 МВт), ее останавливали в 1989 году после землетрясения в Спитаке. Это вызвало острейший энергокризис в республике, и АЭС снова запустили в 1995 году. Сейчас работает только второй блок (407,5 МВт), обеспечивающий более 40% потребностей Армении в электроэнергии. На строительство нового блока средств в республиканской казне не нашлось.

Позиция Еревана относительно АЭС выглядит осторожной. Пресс-секретарь Минэнергетики Васак Тарпошян подтвердил, что по итогам переговоров с ЕС «четко сформулировано», что Ереван «должен разработать дорожную карту» демонтажа АЭС. Однако, по его словам, для этого «необходимо определенное время, и очевидно, что АЭС в определенный момент должна перестать работать».

Тарпошян добавил, что пока реализуется «программа по продлению срока работы энергоблока на десять лет (до 2026 года)». Средства дала Россия в виде кредита в $270 млн и гранта на $30 млн. Реализацией программы занимаются структуры Росатома.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:23
    Пока работает, лучше атомную станцию не трогать. В 2018 году, например, исполняется 45 лет Нововоронежской станции. Главное – вовремя производить ремонт. Тем более, что в 2015 в Армении уже был электромайдан, из-за повышения цен на тарифы ввиду незапланированной остановки Армянской АЭС на 88 дней .
    Аристарх Людвигович
    1. allaykbar Сегодня, 13:29
      там и новую строят Нововоронежскую АЭС 2
      allaykbar
    2. Венд Сегодня, 13:30
      вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС – ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией
      Стоит закрыть станцию и придется покупать больше топлива. Вопрос у кого будут покупать?
      Венд
      1. влад66 Сегодня, 13:46
        Цитата: Венд
        Вопрос у кого будут покупать?

        А так же вопрос на что будут покупать? На доходы от продажи армянского коньяка много не купишь. hi
        влад66
      2. Alexey RA Сегодня, 14:41
        Цитата: Венд
        Вопрос у кого будут покупать?

        Если за дело возьмётся Брюссель, то покупать топливо нужно будет у Турции или Азербайджана. laughing
        Alexey RA
        1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:07
          Ваш сарказм понятен но если честно планировали нефтепровод с Ирана построить но что то застопорилось
          Спайков Джавелин Тоувич
      3. kapitan92 Сегодня, 15:12
        Цитата: Венд
        Стоит закрыть станцию и

        И кирдык "великой армении": энергетический кризис, выход толпы на улицы и смена пророссийского "режима". Сценарий старый. hi
        kapitan92
        1. Alex777 Сегодня, 16:13
          Вот чего за Армению уцепились неумные люди - понятно. Сговорчивее будут армяне по всяким нефте и газопроводам. А чего они неумные люди с Украины не начнут - непонятно. И станций больше и опасность много ближе? hi
          Alex777
          1. kapitan92 Сегодня, 16:20
            Цитата: Alex777
            А чего они неумные люди с Украины не начнут - непонятно.

            А уже начали пару лет назад! Переход на американские топливные сборки хорошим не закончится.
            kapitan92
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:53
        Венд
        Стоит закрыть станцию и придется покупать больше топлива. Вопрос у кого будут покупать?
        Догадайтесь с одного раза bully Причём в кредит.Закройте выдачу паспортов РФ пока не поздно И хватит смешить людей таможенным союзом.Это всё бредятина по переселению в РФ и работать у нас не платя у нас налоги.Вопрос зачем нам это всё нужно?
        Наблюдатель2014
        1. Альф Сегодня, 22:31
          Цитата: Наблюдатель2014
          Вопрос зачем нам это всё нужно?

          НАМ не нужно, а вот ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИМ нужна бесплатная и бесправная рабочая сила.
          Альф
    3. влад66 Сегодня, 13:33
      И если армяне пойдут на это, значит с головой не дружат, им придется в тридорога закупать электроэнергию за границей, а на что? Посмотрите на Игналинскую АЭС в Прибалтике, тоже закрыли по требованию ЕС и теперь просто счастливы разбегаясь покупать энергию у других. request
      влад66
      1. Anarchist Сегодня, 13:37
        Цитата: влад66
        теперь просто счастливы разбегаясь покупать энергию у других.

        Ага, закупают у белорусов, притом требуя закрыть белорусскую АЭС fool
        Anarchist
        1. влад66 Сегодня, 13:47
          Цитата: Anarchist
          Ага, закупают у белорусов, притом требуя закрыть белорусскую АЭС

          Это Саня называется fool fool fool по прибалтийский. laughing drinks
          влад66
          1. Anarchist Сегодня, 13:52
            Подозреваю, что у них колодцы все заплёванные или закопанные. Эстонский феномен... И это - не комплимент!
            Anarchist
      2. Topotun Сегодня, 13:53
        Армяне с головой дружит, но вот их руководство.... Смотря кто главный спонсор. Могут и снести попробовать. Как прибалты. ...
        Topotun
      3. тол100в Сегодня, 13:57
        Цитата: влад66
        И если армяне пойдут на это, значит с головой не дружат,

        Они перестали с ней дружить подписав такие документы !
        тол100в
      4. Не либероид Русский Сегодня, 13:58
        в москве в неотдаваемый долг попросят... нахлебнички бывшие и настоящие
        Не либероид Русский
      5. амурец Сегодня, 14:45
        Цитата: влад66
        И если армяне пойдут на это, значит с головой не дружат, им придется в тридорога закупать электроэнергию за границей, а на что?

        Не правильно сформулировали вопрос. У кого? В том регионе нет энергетических мощностей ЕС и нет свободной энерии.
        амурец
      6. Orionvit Сегодня, 15:30
        Да пусть закрывают, только потом не плачут. Много желающих в Европу обрело счастье? Примеры "успешных" евроинтеграторов ни кого не учат, выполняй требования Евросоюза и тогда со стопроцентной уверенностью, распрощаешься со своей "независимостью", с которой они все так носятся..
        Orionvit
      7. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:57
        влад66 hi
        И если армяне пойдут на это, значит с головой не дружат, им придется в тридорога закупать электроэнергию за границей, а на что?
        Да это их личное дело.Чем и как топить , светить будут.Нам вообще фиолетово до лампочки.
        Наблюдатель2014
        1. влад66 Сегодня, 20:33
          Цитата: Наблюдатель2014
          Да это их личное дело.Чем и как топить , светить будут.Нам вообще фиолетово до лампочки.

          Ну пускай рождаемость поднимают. laughing
          влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 13:24
    Вот вам и восточное (европейское) партнёрство, нате, получите.
    ul_vitalii
    1. igordok Сегодня, 14:05
      "Опыт" Литвы, им в пример.
      igordok
  3. Мих1974 Сегодня, 13:26
    А какого собачьего фекалия ЕС забыла со своим мнением в Армении? Собственно это вообще юрисдикцию МАГАТЭ, а это шавки пусть "кривизной огурцов" и длинно бананьев (да да реально фруктов а не что кто то мог подумать lol ) занимаются.
    Мих1974
    1. Alekseits Сегодня, 13:43
      Армения усиленно в ЕС рвется, так там готовятся к ее встрече. fellow
      Alekseits
      1. Piramidon Сегодня, 17:19
        Цитата: Alekseits
        Армения усиленно в ЕС рвется, так там готовятся к ее встрече. fellow

        Как по-армянски будет - "Армения - це Европа"? request
        Piramidon
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:45
      Армения подписывала с ЕС соглашения о расширенном партнерстве. Там и экологический раздел есть. А Брюссель - это карликовая копия Вашингтона. Они считают, что теперь им до всего в Армении есть дело. Только не до решения энергетических проблем и уровня жизни.
      Украина точно также дружбу с ЕС начинала.
      Офицер запаса
      1. роман66 Сегодня, 14:03
        заманчивая штука - украинские грабли!
        роман66
  4. Slon_on Сегодня, 13:34
    А что в замен закрытой АЭС может Армении предложить Евросоюз? Провести в Ереване гей-парад?
    Так там скажут: "Вах, нэ стой зад, нэ лублу! Эли!"
    Slon_on
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 22:41
      Не только)) Французский коньяк,вино,другую с/х продукцию wassat пром. товары,естественно))
      Ибо всего этого, у Армении не будет (и так не "ух ты!") ,если армяне будут продолжать " ассоциироваться " с ЕС
      Всё делается по стандартному лекалу: сначала,выбивают энергонезависимость,что ведёт к проблемам конкурентного в цене пр-ва пром. и с/х продукции, кредиты и "помощь" МВФ, прочих благодетелей
      ...и.. Вуаля! Новая колония...
      Как-то так,в двух словах..
      Сибирский цирюльник
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 13:37
    К Брюсселю стоит прислушаться по простой причине.Если что-по хариусу.Обнаглели слишком.Может их калибрами и точками закидать?Достают.Даже с девушкой погулять-уже проблема!Санкции?
    ВЕРЕСК
  6. Geisenberg Сегодня, 13:43
    Во всей красе выступил. Типа вы отключите свою станцию мы вам потом электричество по тройной цене продадим ))) А не отключите мы вас будем гнобить типа вы не эвропевцы ....

    Если армяне поведутся потом пусть не удивляются и не жалуются.
    Geisenberg
  7. Ехникнер Сегодня, 13:47
    На АЭС идёт масштабный ремонт,и никто её не закроет.
    Ехникнер
    1. igordok Сегодня, 14:08
      Цитата: Ехникнер
      На АЭС идёт масштабный ремонт,и никто её не закроет.

      Это Вы так считаете. А политики живут на своей планете. no
      igordok
      1. abc_alex Сегодня, 14:35
        политики живут на своей планете.


        Но даже политики не могут обойти вопрос денег. А их нужно:
        1) первые миллионы долларов на остановку АЭС. Это не так просто, как кажется. Нужно заглушить реактор, выгрузить топливо, вывезти его, слить радиоактивную жидкость из первого контура охлаждения, вывезти её
        2) вторые миллионы долларов на компенсацию выбывающих мощностей. Сейчас Армения покупает электричества сама у себя за местную валюту, а придётся покупать извне, например у России. Где ей взять резко и сразу много валюты?
        3) третьи миллионы долларов на демонтаж активной зоны и прочего оборудования. Никто в мире за это не возьмётся просто так, сами армяне не сделают, по сути можем только мы, как страна-разработчик. Тем более, что там значительная часть оборудования "фонит", поэтому станцию нужно ещё годы "выдерживать" под охраной в состоянии "комы".
        4) четвёртые миллионы долларов на рекультивацию земель. Ну не оставлять же бетонные руины на месте станции, их же нужно как минимум снести. А там объём работ нехилый.
        5) пятые миллионы долларов на компенсацию выбывших мощностей в случае роста потребления и аварийных ситуаций. Нужно что-то строить на будущее. А что? Кучу ТЭЦ? На чьи деньги? А на что покупать топливо?

        То есть даже если политики очень захотят им нужно где-то на это взять денег. Думаете ЕЭС даст? Я сильно сомневаюсь, ЕЭС даже Литве не компенсировал закрытие Ингалинской АЭС в полном объёме. "Нет денег" -- это объективная реальность, как стена в 6 метров высотой, которую, сколько не митингуй, а не перепрыгнуть.
        abc_alex
  8. asiat_61 Сегодня, 13:49
    Латвия им в пример. Ну и Болгария тоже. Армения как и Казахстан, пытаются быть хорошими и для ЕС и для России.Но время такое, что пора уже чётко определиться, с кем ты? Россию пытаются кошмарить по всем направлениям, ну и у слабонервных , очко жим-жим.Грузия отказалась от газа из России, перемога.
    asiat_61
    1. igordok Сегодня, 14:09
      Цитата: asiat_61
      Латвия им в пример.

      Литва.
      igordok
  9. Siegen Сегодня, 13:54


    Бельгийская АЭС "Тианж", безопасность эксплуатации которой вызывает серьезные сомнения.
    На станции уже неоднократно случались мелкие аварии belay
    А жителям Ахена и соседних населенных пунктов Германии начали выдавать таблетки йода. belay
    А за тысячи километров армянская АЭС их, видите ли, беспокоит.
    Снимите очки! hi
    Siegen
    1. Siegen Сегодня, 13:55
      Супружеская пара на приеме у сексопатолога:
      - Доктор, что мне делать?! Он у меня какой-то извращенец, все пытается
      меня трахнуть то в пупок, то в подмышку, то в ухо, то в рот.
      - Та-а-к, а вы ему очки надевать не пробовали?
      Siegen
      1. Svarog51 Сегодня, 14:44
        Валентин, приветствую Вас hi Анекдот порадовал - сексопатолог нет. Ему самому ещё учиться, да учиться. Должен был её научить, как правильно к мужу "подруливать", а ему направление к офтальмологу выписать. good
        Svarog51
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 13:58
    вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС – ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией

    Литва, вон то же вывела... на радость эуропейцам. Теперь берет втридорога.
    Армяне туда же собрались? Что то я не узнаю эту гордую нацию....
    КОТ БАЮН
  11. Фурия Сегодня, 14:06
    Ну да...Вот на Хукусиме технологии,так технологии...Куда нам грешным до них...
    Фурия
  12. К-50 Сегодня, 14:12
    Бесполезно идти на уступки Брюсселю. Раз поддадутся, потом снова что-то не понравится и опять будут требовать закрыть/уступить/купить. Это как с вымогателями.
    Закрытие/не закрытие должны определять эксплуатанты оборудования. а не чиновники за пару-тройку тысяч км от него.
    К-50
  13. zivXP Сегодня, 15:03
    Не, за армян я спокоен, даже больше чем за евреев. Пускай Брюссель пока денежки копит на остановку станции.
    zivXP
  14. Поручик Сегодня, 15:06
    Зачем это европейское партнерство если оно только в ущерб, европейские ценности это не наше. А если все из за финансов так проще у диаспоры денег попросить больше дадут и без кабальных условий. Армения по всей видимости тоже скоро доиграется, а жаль ведь не только Ереваном она ограничивается, в поселках и городах обычные люди которым вся эта политика до одного места.
    Поручик
  15. Сергей956 Сегодня, 15:07
    Европа решила опустить Армению во тьму? Это хорошее дело! Армении следует думать, с кем дружить, а кого посылать в пешее путешествие. Дружба с Европой ещё никого не сделала богаче. Армянское правительство явно решило разогнать оставшихся Армян из Армении по Миру.
    Сергей956
  16. TUFAN Сегодня, 15:10
    С точки зрения ЕС всё очень правильно. Дело в том, что Метсаморская АЭС детище СССР. Создавалась она с расчётом снабжения как минимум трёх Закавказских республик (при полной мощи и работе всех реакторов). Геополитические изменения с 1988-го года обрекли АЭС. На данный момент АЭС работает в убыток России(!). Армении, при гарантиях энергобезопасности со стороны ЕС она вообще не нужна, она даже в некоторой мере играет роль "пороховой бочки" под з...цей, а также в таком узелке как Кавказ она нежелательна (по тем или иным причинам). Думаю армянам будет на пользу, если они выступят за закрытие АЭС. Сама Республика Армения пустует наполовину (демография), да и производственные мощности не те как при СССР и спроса на производственную энергию не имеется. Хотя, даже при наличии вышеупомянутой АЭС в некоторых областях РА имеется существенная нехватка электроенергии))
    TUFAN
    1. Genry Сегодня, 16:38
      Цитата: TUFAN
      при гарантиях энергобезопасности со стороны ЕС она вообще не нужна,

      Это ЕС она не нужна, поэтому готовы наобещать любые "гарантии", лишь бы развалили энергетическую отрасль и поставили страну на голодный энерго-паёк.
      Цитата: TUFAN
      . Хотя, даже при наличии вышеупомянутой АЭС в некоторых областях РА имеется существенная нехватка электроенергии

      А что будет после уничтожения ???
      Genry
  17. afrikanez Сегодня, 15:30
    Брюссель добивается закрытия Армянской АЭС
    Для Брюсселя (считай для америкосов) самое главное, лишить государство всей или почти всей экономики и полностью подчинить себе. Очевидно же! Армянам надо будет хорошенько задуматься над этим.
    afrikanez
  18. Alex-a832 Сегодня, 15:53
    Армянам ЕС, как корове седло. Такие слабые по экономике страны в ЕС высасывают досуха и в топку. Без АЭС армянской промышленности и СХ грозит толстая северная лиса, так как затраты на покупку электроэнергии на стороне, а также на постройку альтернативных источников непомерно удорожают производство, да и коммуналку заодно. Их продукция в ЕС и так нафиг кому нужна, кроме сырья, а после удорожания вообще может стать неликвидом на рынке.
    Alex-a832
  19. МИХАН Сегодня, 16:46
    чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности,

    Знаем мы ваши "требования" ...Лучше бы на Украине запретили , там на АЭС черт знает что творится ни кто путем не контролирует!
    А за армянскую АЭС не переживайте господа, там все под контролем..( или Азербайджан жалуется ???)))
    МИХАН
    1. garnik Сегодня, 20:03
      А за армянскую АЭС не переживайте господа, там все под контролем..( или Азербайджан жалуется ???)))

      Отчасти вы правы,два тюркских образований во всех инстанциях требуют закрытия АЭС. Но рано или поздно придется закрыть ,ЕС вкладывает в альтернативные источники энергии в Армении. И пока они не покроют всю потребность в элекроэнергии ,АЭС не закроют.
      Мне не понятно ,почему Россия не строит в Армении АЭС на таких же условиях как и в турции. Вообще решение по строительству в Аккуе,это предательство интересов России,просто вызывает недоумение. По сути создаем своими руками очередную враждебную ядерную державу,со временем конечно.
      garnik
      1. МИХАН Сегодня, 20:16
        Цитата: garnik
        Мне не понятно ,почему Россия не строит в Армении АЭС на таких же условиях как и в турции.

        Турция платит и член НАТО (пока еще..))) АЭС это высокие технологии и почище космических разработок ..Кто построил ,тому все флаги в руки..
        МИХАН
  20. Архивариус Вася Сегодня, 18:05
    И теперь наш мирный атом -
    Вся Европа кроет матом. bully
    Архивариус Вася
  21. злой партизан Сегодня, 18:16
    В своё время был знаком с одним из разработчиков 1 энергоблока Армянской АЭС (в середине 80-начале 90 -х). В 1988-м году они в полный рост работали над разработкой ТЗ ещё на 2 аналогичных энергоблока. А потом пришёл Горбачёв, перестройка, гласность и всё пошло прахом. В Армении промышленность просто исчезла...Но в последнее время армяне начали суетиться насчёт восстановления промышленного производства. В этом контексте совсем не удивительны наезды из Брюсселя. Чё они там хотят видно на примере Украины...
    злой партизан
  22. pafegosoff Сегодня, 19:15
    Вообще, когда там трясонуло и что-то произошло с реактором (ещё во времена СССР), мужественные армянские атомщики дружно рванули по домам спасать семьи, вынюхивая розу ветров, чтобы знать откуда ветерок дует. Не помню, откуда, но, кажется - с Северного флота, были вызваны специалисты-атомщики. Прилетели через три часа, ворвались на пустую атомную станцию, быстро во всём разобрались, аккуратно, но как можно скоро обезопасили реактор. И? МАГАТЭ об этом, конечно, знает. Я об этом читал в прессе (гласность! Перестройка!). Вот и в Бруселе кто-то вспомнил... Заглушили бы и у Украины, но не нужна им Украина в ЕС. А ассоциативный член, он это саме ассоциативное и ложил на всех, раз сотни мильярдов не дают!
    pafegosoff
  23. APASUS Сегодня, 19:25
    Позиция Еревана относительно АЭС выглядит осторожной. Пресс-секретарь Минэнергетики Васак Тарпошян подтвердил, что по итогам переговоров с ЕС «четко сформулировано», что Ереван «должен разработать дорожную карту» демонтажа АЭС.

    Смешные как дети,эти армяне.
    Стать вровень с ЕС Армения может только на коленях !! Есть опыт Прибалтики ,где после закрытия они сразу попали в зависимость от экспорта энергоносителей и кредиторов. Загнали сами себя под лавку ,но зато русским всем утерли нос,они теперь драят туалеты не где нибудь ,а в ЕС!!
    APASUS
  24. ушкуйник Сегодня, 20:12
    Армяне "сами с усами"! Знают: что, к чему, как и когда.
    ушкуйник
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