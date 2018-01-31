Брюссель добивается закрытия Армянской АЭС
Брюссель по-прежнему настаивает на закрытии Армянской (Мецаморской) АЭС, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на замглавы отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий (ЕСВД, «МИД ЕС») Дирка Лоренца.
Газета напоминает, что в рамках соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) от 24 ноября 2017 года Ереван обязался привести свои нормативные акты в соответствие со стандартами ЕС. «Это касается и ядерной безопасности: вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС – ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией. В ЕСВД ждут от Еревана предложений по соответствующей "дорожной карте"», – говорится в материале.
Армянская АЭС была введена в 1980 году (2 блока с реакторами по 440 МВт), ее останавливали в 1989 году после землетрясения в Спитаке. Это вызвало острейший энергокризис в республике, и АЭС снова запустили в 1995 году. Сейчас работает только второй блок (407,5 МВт), обеспечивающий более 40% потребностей Армении в электроэнергии. На строительство нового блока средств в республиканской казне не нашлось.
Позиция Еревана относительно АЭС выглядит осторожной. Пресс-секретарь Минэнергетики Васак Тарпошян подтвердил, что по итогам переговоров с ЕС «четко сформулировано», что Ереван «должен разработать дорожную карту» демонтажа АЭС. Однако, по его словам, для этого «необходимо определенное время, и очевидно, что АЭС в определенный момент должна перестать работать».
Тарпошян добавил, что пока реализуется «программа по продлению срока работы энергоблока на десять лет (до 2026 года)». Средства дала Россия в виде кредита в $270 млн и гранта на $30 млн. Реализацией программы занимаются структуры Росатома.
Невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности,сказал европейский чиновник.
Газета напоминает, что в рамках соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) от 24 ноября 2017 года Ереван обязался привести свои нормативные акты в соответствие со стандартами ЕС. «Это касается и ядерной безопасности: вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС – ключевая цель в сотрудничестве ЕС с Арменией. В ЕСВД ждут от Еревана предложений по соответствующей "дорожной карте"», – говорится в материале.
Армянская АЭС была введена в 1980 году (2 блока с реакторами по 440 МВт), ее останавливали в 1989 году после землетрясения в Спитаке. Это вызвало острейший энергокризис в республике, и АЭС снова запустили в 1995 году. Сейчас работает только второй блок (407,5 МВт), обеспечивающий более 40% потребностей Армении в электроэнергии. На строительство нового блока средств в республиканской казне не нашлось.
Позиция Еревана относительно АЭС выглядит осторожной. Пресс-секретарь Минэнергетики Васак Тарпошян подтвердил, что по итогам переговоров с ЕС «четко сформулировано», что Ереван «должен разработать дорожную карту» демонтажа АЭС. Однако, по его словам, для этого «необходимо определенное время, и очевидно, что АЭС в определенный момент должна перестать работать».
Тарпошян добавил, что пока реализуется «программа по продлению срока работы энергоблока на десять лет (до 2026 года)». Средства дала Россия в виде кредита в $270 млн и гранта на $30 млн. Реализацией программы занимаются структуры Росатома.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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