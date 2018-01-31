22:44 31 января

Аргентина приобрела списанные французские самолеты Super Etendard

Министры обороны двух стран, наконец, подписали контракт на приобретение Аргентиной пяти списанных из состава авиации ВМС Франции палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault Super Etendard в варианте Super Etendard Modernisee (SEM), сообщает bmpd.



Стоимость контракта составила $ 12,5 млн.


Сообщается, что переговоры о приобретении пяти списанных самолетов велись более двух лет. Это объясняется как аргентинскими бюджетными проблемами (в итоге, как видно, аргентинской стороне удалось добиться снижения цены контракта с предварительных 14,23 млн евро до 12,5 млн долларов), так и разногласиями в аргентинском военно-политическом руководстве – ВВС Аргентины выразило недовольство тем, что закупка самолетов производится для морской авиации в то время, как средств на средства на обновление ВВС не выделяется.

Ресурс напоминает, что авиация ВМС Франции получила 71 серийный самолет Super Etendard в 1978-1982 годах. Самолеты этого типа были окончательно сняты с вооружения 12 июля 2016 года, после чего несколько списанных самолетов были поставлены на хранение на авиабазе ВВС Франции ERC279 в Шатодёне, откуда и будут взяты машины для передачи Аргентине.

Вместе с самолетами аргентинская сторона получит «десять запасных двигателей Atar 8K50, запасные части, наземный тренажер и несколько контрольно-проверочных стендов», говорится в материале.

Использованы фотографии: www.escadrilles.org
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Комментарии 34

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  1. Geisenberg Сегодня, 13:44
    Опять собираются воевать ... Но купили явно не то что надо ...
    Geisenberg
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:48
      Купили то, что ни кому не надо, два года вынашивали идею, похвально.
      ul_vitalii
      1. Sefevi Сегодня, 13:58
        Плохи же дела у аргентинцев,если вынуждены покупать откровенное старье. Англичане в случае чего запросто порвут их в клочья!
        Sefevi
        1. Alexey RA Сегодня, 14:59
          Цитата: Sefevi
          Англичане в случае чего запросто порвут их в клочья!

          Вертолётами с "Королевы"? wink
          Ведь авианосной авиации у Британии сейчас нет. Авианосец есть - а самолётов нет. Спасибо бюджетному комитету парламента - сэкономили на катапульте и продлении эксплуатации "Харриеров".
          Alexey RA
          1. ЗВО Сегодня, 20:29
            Цитата: Alexey RA
            Цитата: Sefevi
            Англичане в случае чего запросто порвут их в клочья!

            Вертолётами с "Королевы"? wink
            Ведь авианосной авиации у Британии сейчас нет. Авианосец есть - а самолётов нет. Спасибо бюджетному комитету парламента - сэкономили на катапульте и продлении эксплуатации "Харриеров".


            С какой стороны посмотреть...
            ведь самое главное - уметь смотреть на любую ситуацию с разных углов.

            Все понимают, что финансовое и политическое состояние Аргентины не позволяет ей начиная с 1982 года иметь хоть какую то стабильность...
            У них просто настолько разобщено общество, так развиты противоположности, что шансов на единение нации нет.
            Соответственно нет и шансов на развитие Вооруженных Сил Аргентины с армией, флотом, авиацией.

            американцы им ничего не подарят.

            русские нищие.
            Они не подарят 50 современных Су-30СМ Аргентине с тысячей ракет.
            Они не подарят 10 ПЛ Варшавянка и 3 АПЛ Гепард со 200 торпедами и ракетами.
            Они не подарят 5 полков С-300 + пару сотен ПУ более мелких Торов и Буков и Панцирей.

            Китайцы?
            ну если бы Аргентина была как панами или Никарагуа - тонюсенькой, то может и срослось бы... А так - увы. шансов нет.

            И тут как в кино "О чем говорят мужчины": все всё понимают... увы но кроме вас.
            Вы же считаете, что мелкоБриты безоружны перед Аргентами...
            ЗВО
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:49
      Аргентинцы сейчас и хламу рады . как на нём воевать никто не думает
      КВУ-НСвД
      1. Geisenberg Сегодня, 13:52
        Цитата: КВУ-НСвД
        Аргентинцы сейчас и хламу рады . как на нём воевать никто не думает


        Они на нём очень хорошо воевали. Это единственный самолёт который хоть что-то смог сделать в войне за Мальвинские острова.

        Вообще изначально собирались купить что-то из серии Су-27 и Миг-29 ... А потом там презик сменился ) ... А реально им надо было купить Су-25 ...
        Geisenberg
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:57
          Так я ж и неспорю .Наши былиб всяко лучше , но купить не разрешат , вот и купили списаное старьё из доступных по " цене- знакомство с техникой - может пока летать" вариантов
          КВУ-НСвД
        2. VIK1711 Сегодня, 16:09
          Радиус действия маловат...
          VIK1711
        3. давно в запасе. Сегодня, 16:12
          почему? те же старые скайхоки неплохо воевали.а этандары на слуху просто из за того что они единственные кто мог ракетами работать.
          давно в запасе.
      2. VIT101 Сегодня, 16:57
        Цитата: КВУ-НСвД
        Аргентинцы сейчас и хламу рады . как на нём воевать никто не думает


        Зря стебаетесь. Аргентина - морская держава и у них есть боевой опыт на этих машинах. Самолет- носитель противокорабельных ракет Экзосет. В фолклендскую войну именно Супер Этандары Военно-Морских Сил Экзосетами потопили два британских корабля - в т.ч. эсминец Шеффилд. От сухопутной авиации толку было никакого. Во Франции их сняли с вооружения только в 2016 году. Так что не самая слабая машина за смешные деньги. Уж, во всяком случае, полезнее для них, чем наши СУ-25, как тут некоторые советуют.
        VIT101
        1. Alexey RA Сегодня, 19:24
          Цитата: VIT101
          В фолклендскую войну именно Супер Этандары Военно-Морских Сил Экзосетами потопили два британских корабля - в т.ч. эсминец Шеффилд. От сухопутной авиации толку было никакого.

          Угу... видимо, "Ковентри", "Антилоуп" и "Сэр Галахэд" утонули сами по себе - по техническим причинам. smile
          Alexey RA
          1. давно в запасе. Сегодня, 21:20
            со страху...испугаешься тут когда на тебя подарки с неба сыпят..
            давно в запасе.
    3. Topotun Сегодня, 13:50
      Французы на поставки комплектующих и вооружения свое доберут. Интересно что у них с ресурсом? Хотя вряд ли Аргентина взяла бы полный хлам.
      Topotun
    4. влад66 Сегодня, 13:51
      Стоимость контракта составила $ 12,5 млн.

      Готовьте еще столько же на запчасти для этих самолетов. request
      влад66
      1. Geisenberg Сегодня, 13:54
        Цитата: влад66
        Стоимость контракта составила $ 12,5 млн.

        Готовьте еще столько же на запчасти для этих самолетов. request


        Насколько я понимаю арифметику их как раз и купили на запчасти. А оружие туда подойдёт любое натовское кроме самых современных образцов. От такого как раз сейчас мечтают избавиться всякие там великоевропейские державы в связи с истекшим роком хранения.
        Geisenberg
        1. Alexey RA Сегодня, 16:17
          Цитата: Geisenberg
          Насколько я понимаю арифметику их как раз и купили на запчасти.

          Наоборот - их купили на замену в конец убитых аргентинских "Супер Этандаров". Потому как то, что списывает Франция, реально лучше и новее того, что эксплуатируют арги.
          Просто при перепечатке с bmpd был опущен довольно важный абзац:
          Приобретаемые во Франции самолеты поступят на вооружение традиционно эксплуатирующей Super Etendard 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи (2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque) авиации ВМС Аргентины на авиабазе Эспора, что позволит хотя бы частично восстановить боеспособность этой эскадрильи. Напомним, что по контракту от июля 1979 года ВМС Аргентины приобрели у компании Dassault Aviation 14 самолетов Super Etendard новой постройки, поступивших на вооружение 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи и с успехом применявшихся в 1982 году в ходе конфликта на Фолклендских островах против ВМС Великобритании. Сообщалось, что на 2017 год в составе 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи авиации ВМС Аргентины номинально продолжало числиться девять самолетов Super Etendard, однако ни один из них не был летным.
          © bmpd
          Причём купили эти машины уже с запчастями:
          десять запасных двигателей Atar 8K50, запасные части, наземный тренажер и несколько контрольно-проверочных стендов
          Alexey RA
    5. seti Сегодня, 13:56
      Вы серьезно думаете что на этом хламе собираются воевать ? Нет эти самолеты будут использоваться как учебные. Пилотов у них и так немного.
      Но откровенно смешно приобретать такое фуфло для страны такой как Аргентина. И с таким потенциалом.
      seti
      1. Geisenberg Сегодня, 13:59
        Цитата: seti
        Вы серьезно думаете что на этом хламе собираются воевать ? Нет эти самолеты будут использоваться как учебные. Пилотов у них и так немного.
        Но откровенно смешно приобретать такое фуфло для страны такой как Аргентина. И с таким потенциалом.


        Нет там никакого потенциала. Нация застойная. Регион застойный.
        Geisenberg
      2. Грац Сегодня, 19:06
        за те деньги которые заплатили , да ещё с запчастями , вполне нормально для этого региона
        Грац
  2. павлентий Сегодня, 13:47
    Да уж...хлам мрачный, летчикам особо не позавидуешь.
    павлентий
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:50
      Подержанные иномарки из Франции. Без пробега по аргентинским аэродромам. Родная краска и резина. Запчасти прилагаются.
      Офицер запаса
      1. Svarog51 Сегодня, 14:51
        Алексей, приветствую hi Им бы лодку свою найти, а они подержанные иномарки покупают. Теперь ещё и самолёты падать начнут. belay
        Svarog51
        1. Офицер запаса Сегодня, 16:27
          Приветствую, Сергей! У них с ВВС проблемы-то еще с 90-х годов, после войны за Фолклендские острова. Тогда, если правильно помню, около 70 самолетов разных типов у них было уничтожено. А потом чехарда с финансированием, гонения на высших офицеров ВВС. Короче – нахлебались. По человечески-то все это понятно. Да и штаты как-то не горят желанием увидеть рядом с собой сильную армию Аргентины.
          Потому и подержанные иномарки. Да и в трагедии с подлодкой вообще ничего не ясно. Судя по публикациям в интернете – тоже штатовские уши.
          Короче – пусть в футбол играют. Тут все получается блестяще.
          Офицер запаса
          1. Svarog51 Сегодня, 19:14
            Алексей, полностью согласен. Футбол - это хорошо, но в случае как с Фолклендами, нужна армия и флот. Решать им самим, куда деньги вкладывать.
            Svarog51
  3. konus Сегодня, 13:56
    Интересно! Ведь именно самолеты этого типа применяла аргентинская авиация во время фольклендской войны. Именно самолеты этого типа были вооружены ракетами "Этандар" (также французского производства), которые доставили достаточно много неприятностей королевскому флоту Англии. Может купили -то по старой памяти?
    konus
    1. Sam_gosling Сегодня, 14:15
      Может про ракеты экзосет речь? Тогда бы уж и скайхоки можно было купить с кладбища в сша. Тоже годная техника за сущие копейки.
      Sam_gosling
    2. donavi49 Сегодня, 14:16
      35 лет прошло.

      В прошлые годы за 35 лет это путь от И-15 и Гладиаторов до МиГ-25, Фантома и Ягуара.
      donavi49
  4. Витас Сегодня, 14:17
    А почему наши Миги они взять не хотят? Или МО им кредит не дает? Индонезия за истребители нам кофе и специи даст, а этих бы на говядинку развели и пару сотен футболистов (шутка).
    Витас
    1. donavi49 Сегодня, 14:35
      Они за 5,1 млн долларов торговались 2 года.

      Какой МиГ за 12,5 млн долларов? Несамоходный? Тем более часть пойдет на запчасти, часть напротив возьмет запчасти с имеющегося парка. Они получили 5 самолетов - которые могут нести ПКР. Причем самолеты которые уже есть в наличии, есть сервис, вооружение, обучение под них.

      И какие варианты? Если у них едва 12,5 млн долларов нашлось? Это даже меньше половины от одного МиГ-29К - который тоже может нести ПКР. А к нему надо еще ПКР новые закупать. Что тоже деньги, тогда как Етендарты новые будут использовать уже имеющиеся.

      Кредит? Так там проблема в том, что принципиально страна не хочет финансировать армию нормально, поэтому денег нет. Кредит - это когда хочет, но не может временно.
      donavi49
      1. Серый брат Сегодня, 14:56
        Цитата: donavi49
        принципиально страна не хочет финансировать армию нормально,

        Страны и с меньшим военным бюджетом покупают более современное оружие. Там похоже генералов финансируют нормально, а не армию.
        Серый брат
      2. Alexey RA Сегодня, 16:31
        У bmpd в обсуждении этой сделки и вообще желания аргов модернизировать свои вооружённые силы был неплохой коммент
        Расходы на оборону по странам:
        Аргентина - 5.5 миллиардов - Купила Super Etendard
        Вьетнам - 4.6 миллиарда - купил Су-30
        Ангола - 3.6 миллиарда - купила Су-30
        Мьянма - 2.2 миллиарда - купила Су-30
        Казахстан - 2 миллиарда - купил Су-30
        Белоруссия - 0.7 миллиарда - купила Су-30
        Alexey RA
  5. mavrus Сегодня, 14:52
    Цитата: seti
    Вы серьезно думаете что на этом хламе собираются воевать ? Нет эти самолеты будут использоваться как учебные. Пилотов у них и так немного.
    Но откровенно смешно приобретать такое фуфло для страны такой как Аргентина. И с таким потенциалом.

    В 1982-м, они на английские корабли сбрасывали американские бомбы, времён второй мировой, больше половины из которых не взорвалась. Использовали ракеты воздух-воздух китайского производства, которые тоже не взрывались. Большая часть штурмовиков была ровесниками нашего Ил-2. Короче, и американцы, и китаёзы неплохо заработали тогда продав аргентинцам весь этот хлам.
    mavrus
    1. давно в запасе. Сегодня, 16:15
      это откуда вы взяли про китайские ракеты и ровесников ил2?их пукара-1974 г рождения.и абсолютно не ил2.от слова совсем..
      давно в запасе.
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