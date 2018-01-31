Аргентина приобрела списанные французские самолеты Super Etendard
Министры обороны двух стран, наконец, подписали контракт на приобретение Аргентиной пяти списанных из состава авиации ВМС Франции палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault Super Etendard в варианте Super Etendard Modernisee (SEM), сообщает bmpd.
Стоимость контракта составила $ 12,5 млн.
Сообщается, что переговоры о приобретении пяти списанных самолетов велись более двух лет. Это объясняется как аргентинскими бюджетными проблемами (в итоге, как видно, аргентинской стороне удалось добиться снижения цены контракта с предварительных 14,23 млн евро до 12,5 млн долларов), так и разногласиями в аргентинском военно-политическом руководстве – ВВС Аргентины выразило недовольство тем, что закупка самолетов производится для морской авиации в то время, как средств на средства на обновление ВВС не выделяется.
Ресурс напоминает, что авиация ВМС Франции получила 71 серийный самолет Super Etendard в 1978-1982 годах. Самолеты этого типа были окончательно сняты с вооружения 12 июля 2016 года, после чего несколько списанных самолетов были поставлены на хранение на авиабазе ВВС Франции ERC279 в Шатодёне, откуда и будут взяты машины для передачи Аргентине.
Вместе с самолетами аргентинская сторона получит «десять запасных двигателей Atar 8K50, запасные части, наземный тренажер и несколько контрольно-проверочных стендов», говорится в материале.
Стоимость контракта составила $ 12,5 млн.
Сообщается, что переговоры о приобретении пяти списанных самолетов велись более двух лет. Это объясняется как аргентинскими бюджетными проблемами (в итоге, как видно, аргентинской стороне удалось добиться снижения цены контракта с предварительных 14,23 млн евро до 12,5 млн долларов), так и разногласиями в аргентинском военно-политическом руководстве – ВВС Аргентины выразило недовольство тем, что закупка самолетов производится для морской авиации в то время, как средств на средства на обновление ВВС не выделяется.
Ресурс напоминает, что авиация ВМС Франции получила 71 серийный самолет Super Etendard в 1978-1982 годах. Самолеты этого типа были окончательно сняты с вооружения 12 июля 2016 года, после чего несколько списанных самолетов были поставлены на хранение на авиабазе ВВС Франции ERC279 в Шатодёне, откуда и будут взяты машины для передачи Аргентине.
Вместе с самолетами аргентинская сторона получит «десять запасных двигателей Atar 8K50, запасные части, наземный тренажер и несколько контрольно-проверочных стендов», говорится в материале.
Использованы фотографии: www.escadrilles.org
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