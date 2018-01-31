Первые 500 человек с начала текущего года подписали контракт в ВВО

С начала текущего года более 500 человек заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе (ВВО), сообщает пресс-служба округаСреди них около 150 человек с высшим и средним профессиональным образованием воспользовались поправками в закон и заключили контракт с Минобороны РФ вместо прохождения обязательной службы по призыву.Около половины подписавших контракт будут служить по специальности водитель категории С, D, E и механик-водитель. Также кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту, добавили в пресс-службеВ зоне ответственности ВВО спланировано проведение более 70 акций по популяризации военной службы по контракту, которые будут приурочены ко Дню защитника Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, Дням воинской славы, ВМФ, ВВС.