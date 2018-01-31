22:45 31 января

Первые 500 человек с начала текущего года подписали контракт в ВВО

С начала текущего года более 500 человек заключили контракт о прохождении службы в Восточном военном округе (ВВО), сообщает пресс-служба округа

Среди них около 150 человек с высшим и средним профессиональным образованием воспользовались поправками в закон и заключили контракт с Минобороны РФ вместо прохождения обязательной службы по призыву.

Первые 500 человек с начала текущего года подписали контракт в ВВО



Около половины подписавших контракт будут служить по специальности водитель категории С, D, E и механик-водитель. Также кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.

В текущем году специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа планируют набрать более 9 тысяч военнослужащих по контракту, добавили в пресс-службе

В зоне ответственности ВВО спланировано проведение более 70 акций по популяризации военной службы по контракту, которые будут приурочены ко Дню защитника Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, Дням воинской славы, ВМФ, ВВС.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 14:50
    Вообще по хорошему ввести правило... Не отслужившие в армии не могут занимать руководящие и выборные должности...
    Vard
    1. Morozyaka Сегодня, 15:59
      Причём отслужившие какой-нибудь срок, скажем лет 10. При этом не имеющие взысканий и с положительными характеристиками от, скажем 90% сослуживцев (не начальников)
      Morozyaka
    2. kirgiz58 Сегодня, 20:39
      Цитата: Vard
      Не отслужившие в армии не могут занимать руководящие и выборные должности...

      Ну так чинуши своих отпрысков запишут в армию не с рождения, а даже с первой недели зачатия. Глядишь и к избирательному(руководящему) возрасту уже выслугу наберут. Проходили уже такое. laughing
      kirgiz58
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