22:47 31 января

Израильская IAI представила систему ELL-8270 для защиты самолётов от ракетных атак

Израильская компания IAI (Israel Aerospace Industries) распространила информацию о новой разработке, которая способна усовершенствовать защиту различного типа воздушных судов (включая пассажирские) от ракетных атак. Речь идёт о системе с маркировкой ELL-8270. Система разработана дочерней компанией IAI - IAA ELTA Group.

Защитный комплекс малой массы, как сообщается, предназначен для дезориентации ракет, выпущенных по воздушному борту (например, самолёту). По сути, ELL-8270 представляет собой приманку для управляемых ракет, системы наведения которых будут «считать», что ELL-8270 является частью воздушного судна, по которому и наносится удар.

Известно, что ELL-8270 будет представлена на авиасалоне в Сингапуре, который стартует на следующей неделе.


Иллюстрация Israel Defense:
Израильская IAI представила систему ELL-8270 для защиты самолётов от ракетных атак


Представители компании-разработчика сообщают, что ELL-8270 в буквальном смысле может тянуться за самолётом, удерживаясь на длинном тросе. Система дезориентации управляемых ракет является полностью автономной и не требует никакого управления со стороны пилота.

«Приманка» для ракет «отпускается» на такое расстояние от самолёта, на котором пролёт управляемой ракеты становится для борта полностью безопасным. О точных данных по дистанции не говорится, но, получается, что это десятки метров.

Заявлено, что система испускает сигналы, на которые и реагируют управляемые ракеты. При этом сообщается, что при отсутствии угрозы система ELL-8270 может быть введена обратно в самолёт, а может быть отстреляна. По некоторым данным, ELL-8270 обладает системами глобального позиционирования, а также раннего предупреждения о ракетной атаке.

Использованы фотографии: www.israeldefense.co.il
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Комментарии 22

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:16
    «Приманка» для ракет
    Печка на верёвочке ? или иная хрень ?
    КВУ-НСвД
    1. Маз Сегодня, 14:21
      Хорошо, будем летать на курорты под защитой израильской вундерштуки
      Маз
      1. Hanokem Сегодня, 16:56
        Маз тебе нужно вернуться в Россию и летать на курооты оттуда
        Hanokem
        1. brr1 Сегодня, 17:57

          остряк бро!!!!
          brr1
  2. q75agent Сегодня, 14:20
    все новое хорошо забытое старое
    q75agent
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:26
      Корабли тоже могут таскать за собой громкие обманки , но там хоть ясен принцип "приманивания" торпед " - они тупо громче , а тут неясно даже на какие ГСН рассчитано .
      КВУ-НСвД
      1. dauria Сегодня, 15:00
        а тут неясно даже на какие ГСН рассчитано .


        На любые...ИК, полуактивные, активные радиолокационные. Фактически это вариант "мерцающей" помехи по углу для моноимпульсных систем. Пока ракета далеко - и самолёт и ловушка находятся в главном лепестке ДН. ГСН ракеты будет отслеживать общий центр "яркости" ( между самолётом и ловушкой ). По мере подлёта кто-то выйдет из луча ( как повезёт). Но тут расчет на то, что ракете не хватит перегрузки. Да и в конце наведения остаток пути ракета пролетает специально неуправляемой ( так борются с резкими флуктуациями сигнала от очень близкой цели) "Яркость" самой ловушки можно увеличить как уголковыми отражателями ( пассивно) , так и активно усиливая и ретранслируя канал подсвета цели ( хотя вряд ли это станут делать - меньше чирикаешь, дольше проживёшь )

        Скорей всего в перспективных ракетах введут дополнительный телевизионный канал, который обмануть будет сложно таким фокусом.
        dauria
  3. _Jack_ Сегодня, 14:24
    против такой системы нужен оптический канал наведения, а вообще облаком поражающих элементов может накрыть самолет и с такой системой защиты
    _Jack_
  4. Alex_59 Сегодня, 14:25
    Заявлено, что система испускает сигналы, на которые и реагируют управляемые ракеты.
    Ловушка кричит ракетам "ну шо, ви так и будете целиться в этот унылый самолет, или таки обратите внимание шо я здесь тоже есть?"
    Alex_59
  5. anjey Сегодня, 14:31
    По сути, ELL-8270 представляет собой приманку для управляемых ракет, системы наведения которых будут «считать», что ELL-8270 является частью воздушного судна, по которому и наносится удар
    многие современные ракеты воздух -воздух и не должны попадать прямо в самолет, как например с тепловой гсн в сопло, а разрываются на небольшом растоянии ,поражая самолет стержневыми элементами , да и еще летят на упреждающую точку,так что уйти от многих современных ракет это проблемно...
    anjey
    1. ЗВО Сегодня, 20:45
      Цитата: anjey
      По сути, ELL-8270 представляет собой приманку для управляемых ракет, системы наведения которых будут «считать», что ELL-8270 является частью воздушного судна, по которому и наносится удар
      многие современные ракеты воздух -воздух и не должны попадать прямо в самолет, как например с тепловой гсн в сопло, а разрываются на небольшом растоянии ,поражая самолет стержневыми элементами , да и еще летят на упреждающую точку,так что уйти от многих современных ракет это проблемно...


      Вот они и будут взрываться в заданной дистанции... от ловушки.
      ЗВО
  6. rocket757 Сегодня, 14:52
    Во время ВОВ был такой "Хитрец" у англичан, против немецких акустических торпед работал.
    rocket757
  7. Vard Сегодня, 14:53
    Похоже система больше подходит для гражданских самолётов... В этом случае применение оправдано... И это хорошая идея...
    Vard
  8. uav80 Сегодня, 14:56
    Такую "колбасу" таскать смогут только ВТА или гражданские арбузы и боинги , для боевой авиации не реально, а для малых типа ЯКов гольфтримов и тд просто очень накладно выйдет по ГСМу... использовать ее походу можно только при работе на крейсерских скоростях в своем коридоре, а как известно сбивают в основном при взлете/позадке или других маневрах...
    uav80
    1. Мимопроходил Сегодня, 16:02
      Да во всю ставят на боевые самолеты. Просто только сейчас придумали на гражданские самолеты ставить. https://topwar.ru/58319-sistemy-zaschity-aviacii-
      ot-slozhnogo-sovremennogo-vooruzheniya.html
      https://topwar.ru/12650-buksiruemye-lozhnye-celi-
      raytheon-v-ale-50.html
      Мимопроходил
  9. лысова Сегодня, 15:09
    Интересная штуковина и спорить о плюсах и минусах можно долго. Используя её, нужно чётко знать характеристику поражающей ракеты. Во первых откуда прилетит, далее точку подрыва ( расстояние до цели ( в среднем 50м.), размеры конуса осколков и т. д. ). При отбросе тепло ловушек, площадь захвата больше, хотя подробную начинку этого прицепа мы не знаем.
    лысова
  10. Волька Сегодня, 15:12
    идея хороша, но бомберам, транспортникам и гражданским, может и сойдет этакий хвост с обманкой на ниточке, но ястребкам явно не годится, а вот почетный "экскорт" сопровождения парочкой полуавтономных обманок в самый раз...
    Волька
  11. Дормидонт Сегодня, 16:00
    Стопудово против палестинской ПВО
    Дормидонт
  12. Zaurbek Сегодня, 16:04
    Что то подобное есть, вроде, на стратегах...
    Zaurbek
  13. sivuch Сегодня, 16:08
    Да буксируемые ловушки уже давным-давно существуют . Видимо , эту эльтовскую систему сейчас разрешили к экспорту
    sivuch
    1. TIT Сегодня, 16:37
      Цитата: sivuch
      Да буксируемые ловушки уже давным-давно существуют

      буквальноо равесники капролитам мамонтов ,
      но 1 сложны ,2 громозки и каждый раз и гадаешь втянеш ли её обратно или придётся резать , а гражданские суда в основном через города летают , комуто часто на голову будут падать очень технологичные посылки
      TIT
  14. mariusdeayeraleone Сегодня, 22:06
    Во во,нам оно как раз и пригодится.
    mariusdeayeraleone
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