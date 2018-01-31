Израильская IAI представила систему ELL-8270 для защиты самолётов от ракетных атак
Израильская компания IAI (Israel Aerospace Industries) распространила информацию о новой разработке, которая способна усовершенствовать защиту различного типа воздушных судов (включая пассажирские) от ракетных атак. Речь идёт о системе с маркировкой ELL-8270. Система разработана дочерней компанией IAI - IAA ELTA Group.
Защитный комплекс малой массы, как сообщается, предназначен для дезориентации ракет, выпущенных по воздушному борту (например, самолёту). По сути, ELL-8270 представляет собой приманку для управляемых ракет, системы наведения которых будут «считать», что ELL-8270 является частью воздушного судна, по которому и наносится удар.
Известно, что ELL-8270 будет представлена на авиасалоне в Сингапуре, который стартует на следующей неделе.
Иллюстрация Israel Defense:
Представители компании-разработчика сообщают, что ELL-8270 в буквальном смысле может тянуться за самолётом, удерживаясь на длинном тросе. Система дезориентации управляемых ракет является полностью автономной и не требует никакого управления со стороны пилота.
«Приманка» для ракет «отпускается» на такое расстояние от самолёта, на котором пролёт управляемой ракеты становится для борта полностью безопасным. О точных данных по дистанции не говорится, но, получается, что это десятки метров.
Заявлено, что система испускает сигналы, на которые и реагируют управляемые ракеты. При этом сообщается, что при отсутствии угрозы система ELL-8270 может быть введена обратно в самолёт, а может быть отстреляна. По некоторым данным, ELL-8270 обладает системами глобального позиционирования, а также раннего предупреждения о ракетной атаке.
Защитный комплекс малой массы, как сообщается, предназначен для дезориентации ракет, выпущенных по воздушному борту (например, самолёту). По сути, ELL-8270 представляет собой приманку для управляемых ракет, системы наведения которых будут «считать», что ELL-8270 является частью воздушного судна, по которому и наносится удар.
Известно, что ELL-8270 будет представлена на авиасалоне в Сингапуре, который стартует на следующей неделе.
Иллюстрация Israel Defense:
Представители компании-разработчика сообщают, что ELL-8270 в буквальном смысле может тянуться за самолётом, удерживаясь на длинном тросе. Система дезориентации управляемых ракет является полностью автономной и не требует никакого управления со стороны пилота.
«Приманка» для ракет «отпускается» на такое расстояние от самолёта, на котором пролёт управляемой ракеты становится для борта полностью безопасным. О точных данных по дистанции не говорится, но, получается, что это десятки метров.
Заявлено, что система испускает сигналы, на которые и реагируют управляемые ракеты. При этом сообщается, что при отсутствии угрозы система ELL-8270 может быть введена обратно в самолёт, а может быть отстреляна. По некоторым данным, ELL-8270 обладает системами глобального позиционирования, а также раннего предупреждения о ракетной атаке.
Использованы фотографии: www.israeldefense.co.il
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