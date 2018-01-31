22:46 31 января

В Приамурское железнодорожное соединение ВВО поступили новейшие военные краны

В соединение железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших автомобильных кранов военного назначения КС-55729-7М, сообщает пресс-служба округа

В Приамурское железнодорожное соединение ВВО поступили новейшие военные краны


Крановая навеска грузоподъемностью в 32 тонны смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м.




За безопасность работы новинки отвечает целый комплекс современных приборов и устройств. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП с цифровой индикацией на дисплее и фиксацией параметров на специальном приборе - аналоге «чёрного ящика». Помимо этого, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.

Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока.
- добавили в военном ведомстве

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:19
    Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор.
    Эт как ? Не , ну если с минимальным грузом без вылета стрелы , то ... what
    КВУ-НСвД
    1. kapitan92 Сегодня, 15:06
      Цитата: КВУ-НСвД
      Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор.
      Эт как ? Не , ну если с минимальным грузом без вылета стрелы , то ... what

      Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор.

      Автор статьи не совсем корректно выразился.

      В любом случае опоры (аутригеры) выдвигаются (под себя), без выноса.
      kapitan92
      1. Serg Koma Сегодня, 16:00
        Цитата: kapitan92
        Автор статьи не совсем корректно выразился.

        drinks
        Или совсем неправильно laughing
        Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности.


        Технические характеристики
        КС-55729-7М УЗС-85
        Шасси КамАЗ-63501 (8х8) КамАЗ-63501 (8х8)
        Грузоподъемность, т 32 32
        Длина стрелы 31 м. 31 м.
        ........

        ВСЕ цифИри совпадают раз в раз, а вот по функционалу КС-55729-7М значительно уступает УЗС-85. Так что очередная "уря статья" не имеющая отношения к истинным реалиям.
        Serg Koma
        1. kapitan92 Сегодня, 16:14
          Цитата: Serg Koma
          ВСЕ цифИри совпадают раз в раз, а вот по функционалу КС-55729-7М значительно уступает УЗС-85. Так что очередная "уря статья" не имеющая отношения к истинным реалиям.

          А какие у Вас истинные реалии? Обыкновенная информационная статья. УЗС 85 - она же установка завинчивания свай, и что?
          Краны поступили в Бригаду, в бригаде : мостовой, мехбат, рембат, путевой, рота связи. В статье не указан конечный потребитель. УЗС хороша в мостовом батальоне, а нафига она рембату или мехбату. Навесное оборудование денег стоит и должно работать, а не лежать на складе - быстрее разворуют. hi hi
          kapitan92
          1. Serg Koma Сегодня, 16:45
            Цитата: kapitan92
            А какие у Вас истинные реалии?

            А у Вас совпадают с автором статьи?
            превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности.
            И в этом Ваши реалии? hi
            Serg Koma
            1. kapitan92 Сегодня, 16:50
              Цитата: Serg Koma
              А у Вас совпадают с автором статьи?

              Обыкновенная инфо , не более или менее. Поступили и поступили! Новое есть новое!
              kapitan92
              1. Serg Koma Сегодня, 19:52
                Цитата: kapitan92
                Поступили и поступили! Новое есть новое!

                То что поступили и новые - это понятно и хорошо. Вот только эти "урЯ статьи" - "САМОЕ новое, САМОЕ лучшее, САМОЕ;САМОЕ;САМОЕ..." порядком поднадоели. У меня всегда подобные статьи вызывают сравнение с 1941 годом - тоже "Самое лучшее, самое новое, самое могучее....". Трезвее надо подобным аффторам быть, не отрываться от реалий и не сыпать эпитетами.
                Serg Koma
  2. bazzbazz Сегодня, 14:30
    Да действительно как без опор...Только с кормы машины или носа? А что если не подъехать. Хотелось бы посмотреть на работу.
    bazzbazz
  3. Alexey RA Сегодня, 14:58
    Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор.

    Из всей инструкции по эксплуатации экипажи прочтут и запомнят только это предложение. И начнут так работать всегда. sad
    Alexey RA
    1. Svarog51 Сегодня, 15:08
      И начнут так работать всегда.
      До первого ЧП, а потом инструкция будет срочно изменена и фразу вычеркнут. Краны и с опорами порой падают. recourse
      Алексей, приветствую hi
      Интересно, а где эти краны изготовлены?
      Svarog51
      1. kapitan92 Сегодня, 15:20
        Цитата: Svarog51
        Интересно, а где эти краны изготовлены?

        Сергей, привет!
        АО «Клинцовский автокрановый завод». hi
        kapitan92
        1. Svarog51 Сегодня, 15:24
          Слава, приветствую hi
          АО «Клинцовский автокрановый завод».

          Я так и подумал. Может "Ивановским автокранам" чего-нибудь из оборонзаказа достанется, а то совсем на ладан дышат.
          Svarog51
          1. kapitan92 Сегодня, 15:34
            Цитата: Svarog51
            Я так и подумал. Может "Ивановским автокранам" чего-нибудь из оборонзаказа достанется, а то совсем на ладан дышат.

            Сдается мне , что их продукция больше под "гражданку" заточена, а сейчас в строительстве попа. Мы эксплуатировали "ивановцы" на базе Урал 4320 и МАЗ. Простые надежные, ремонтнопригодные. Жалко если завод накроется. hi
            kapitan92
            1. Svarog51 Сегодня, 15:40
              Да им всё равно на какую платформу стрелу ставить. Я и такие возле завода видел и ещё круче. Видать не подсуетились вовремя.
              Svarog51
              1. kapitan92 Сегодня, 15:43
                Цитата: Svarog51
                Видать не подсуетились вовремя.

                Кто первый встал, того и тапки! drinks
                kapitan92
  4. Хаджи Мурат Сегодня, 15:14
    50-я отдельная железнодорожная бригада (г. Свободный, Амурская область)
    Хаджи Мурат
  5. loginovich Сегодня, 16:02
    И чем же новейший ?Стрела -телескоп мне известна лет 30-ть.

    Лет 25-ть завода как нет. А тут новейший новейший.Ну нельзя же так обманывать
    loginovich
  6. APASUS Сегодня, 19:08
    Конечно из крана огонь не вести ,но раз этот кран в военном исполнении почему этот кран не защищен хоть бы противопульной защитой.Во время боевых действий придется выполнять работы по любому и в условиях ведения огня противником
    APASUS
    1. Alexey RA Сегодня, 19:26
      Цитата: APASUS
      Во время боевых действий придется выполнять работы по любому и в условиях ведения огня противником

      Прокладывать ж/д через линию фронта? smile
      Военные железнодорожники - это фронтовой и армейский тыл. Ближе к передовой ж/д составы тянуть не стоит - во время разгрузки они представляют собой отличную стационарную мишень.
      Alexey RA
      1. APASUS Сегодня, 19:58
        Цитата: Alexey RA
        Прокладывать ж/д через линию фронта?

        Глубина линии фронта равняется длине артиллерийского выстрела,попасть под обстрел можно в глубоком тылу .Не думаю что для сооружения инженерных сооружений будут специальные бригады,тем более у них в задах прописано :
        Железнодорожные войска являются специальными войсками и предназначены для строительства, восстановления и заграждения (защиты) объектов железнодорожных путей сообщения на театрах военных действий.

        А это все ,начиная от насыпи и заканчивая мостовыми переходами, инженерными сооружениями и со всей сопутствующей инфраструктурой
        APASUS
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