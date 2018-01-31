В Приамурское железнодорожное соединение ВВО поступили новейшие военные краны

Пополнившая парк техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В соединение железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших автомобильных кранов военного назначения КС-55729-7М, сообщает пресс-служба округаКрановая навеска грузоподъемностью в 32 тонны смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8. Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м.За безопасность работы новинки отвечает целый комплекс современных приборов и устройств. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП с цифровой индикацией на дисплее и фиксацией параметров на специальном приборе - аналоге «чёрного ящика». Помимо этого, предусмотрено оборудование для проведения работ в темное время суток.- добавили в военном ведомстве