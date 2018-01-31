22:38 31 января

Первое боевое применение «надувных» танков произошло в Сирии

Первое в истории боевое уничтожение надувного макета танка состоялось в Сирии. Курды повелись на уловку турок и выпустили противотанковую ракету по надувному имитатору танка "Леопард". Примечательно, что курды использовали ПТРК иранского производства "Toophan-1", который является копией известного американского комплекса BGM-71 TOW.

До сегодняшнего дня считалось, что "надувную" военную технику на вооружении имеет только Российская армия. Помимо танков, военные РФ имеют макеты комплексов ПВО С-300, различных РЛС, истребителей МиГ-31, Су-27, а также стратегических ракетных комплексов "Тополь-М".

Муляжи боевой техники изготавливаются из водостойкой ткани. Надувные модели, как и настоящая техника, могут отражать радиосигналы и имитировать работающий двигатель (для ракет с тепловым наведением).


С 2015 года подобная "техника" регулярно поступает в российские войска.



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Комментарии 13

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  1. maratk Сегодня, 14:40
    это кадры для тех кто ранее смеялся над надувными военными изделиями. что на это скажите???? или это опять Вам не угодили????
    maratk
    1. фигвам Сегодня, 14:54
      Резиновые изделия вышли на новый уровень, можно заштопать и снова в бой.
      фигвам
    2. Vard Сегодня, 14:56
      В сумерках...и вообще в условиях плохой видимости милое дело... С одной стороны напугать.... С другой... Расход боеприпасов..
      Vard
      1. maratk Сегодня, 15:01
        к тому же точку обстрела обнаружить и уничтожить
        maratk
    3. баклан Сегодня, 15:24
      Да смеялись либо враги, либо не умные люди...
      баклан
  2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:01
    Муляж муляжу рознь ето была очень качественным
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Злючный Сегодня, 15:31
      Средства маскировки (сетку, ветки и прочие) положил сверху, и хрен его отличишь тогда в бинокль :)
      Злючный
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:07
        Цитата: Злючный
        хрен его отличишь тогда в бинокль :)

        А что надувные танки научились ездить и крутить башней? wink
        ProkletyiPirat
        1. Lycan Сегодня, 18:03
          Что-то подобное вполне можно из пластика сварганить. Благо, веса небольшие.
          Lycan
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 18:19
            Цитата: Lycan
            можно ... сварганить

            "можно" и "есть" это две большие разницы.
            ProkletyiPirat
  3. Адьютант Сегодня, 18:10
    Да, ну и время...
    Безалкогольное пиво, резиновые женщины и надувные танки...
    Адьютант
    1. казак 471 Сегодня, 19:14
      Это америкосы первые начали . это у них была женщина -лиза Райс
      казак 471
  4. Беркут Сегодня, 20:14
    Годный припас))) значит, работает приманка)))
    Беркут
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