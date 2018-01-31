Первое боевое применение «надувных» танков произошло в Сирии

Первое в истории боевое уничтожение надувного макета танка состоялось в Сирии. Курды повелись на уловку турок и выпустили противотанковую ракету по надувному имитатору танка "Леопард". Примечательно, что курды использовали ПТРК иранского производства "Toophan-1", который является копией известного американского комплекса BGM-71 TOW.



До сегодняшнего дня считалось, что "надувную" военную технику на вооружении имеет только Российская армия. Помимо танков, военные РФ имеют макеты комплексов ПВО С-300, различных РЛС, истребителей МиГ-31, Су-27, а также стратегических ракетных комплексов "Тополь-М".



Муляжи боевой техники изготавливаются из водостойкой ткани. Надувные модели, как и настоящая техника, могут отражать радиосигналы и имитировать работающий двигатель (для ракет с тепловым наведением).





С 2015 года подобная "техника" регулярно поступает в российские войска.









