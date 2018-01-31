22:39 31 января

Путин посетил выставку Минобороны, посвященную борьбе с терроризмом

Владимир Путин во вторник после проведения военно-практической конференции по итогам спецоперации в САР осмотрел тематическую выставку, развернутую в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.



На выставке были представлены вооружение, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков.


«В частности, главе государства продемонстрировали так называемые "джихад-мобили", беспилотные летательные аппараты, используемые бандформированиями, а также образцы самодельных взрывных устройств, применяемых экстремистами», – говорится в сообщении.

Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов.



Президенту также «продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции».

Кроме того, специалисты рассказали ему о средствах противодействия и специальной саперной технике, используемой для разминирования.

Специально для этой экспозиции сирийцы предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность. Многие подобные предметы были спасены от уничтожения при освобождении Пальмиры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. rocket757 Сегодня, 14:49
    Ключевая тема в его повестке, считай, самая успешная!
    rocket757
    1. Vard Сегодня, 15:01
      Не знаю... Но мне кажется... Если приходиться задействовать армию.
      . то это уже не терроризм... А что то другое... Может быть даже более страшное...
      Vard
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:14
        Ну а что полицию туда загнать против 60 тыс. группировки боевиков с танками и РСЗО?
        Владыка Ситх
        1. rocket757 Сегодня, 15:32
          Для кого как. Для меня тема арабов, Ближнего Востока очень напряжённая. Считаю, то что там зародилось, не без помощи наших закадычных "партнёров", могло быть выдавлено прямо к нам в подбрюшье!!! Средняя Азия и так не спокойное место и запускать туда такую заразу был бы полный идиотизм!
          Рядом живу и иметь такой ужас под боком бр-р-р.
          Надо было спасать Сирию, надо было уничтожать врага подальше от своих границ!
          Мы в Стране Советов не только какой то интернациональный долг исполняли, вдали от Родины, мы и покой нашей страны, народа защищали. Правильно эт было, не правильно, не в том суть. Главное у нас есть реальная замена, наследники дел и традиций!!!
          А праздники наши мы ВЕРНЕМ, ТОВАРИЩ ВЕРЬ ПРИДЁТ ТВОЙ ЧАС....
          rocket757
          1. Владыка Ситх Сегодня, 16:07
            Вы наверно не мне писали. Я как раз за операцию.
            Владыка Ситх
            1. rocket757 Сегодня, 19:52
              Я просто высказал своё мнение ... в догонку т.с.
              С вами я солидарен. Полиции там делать нечего, эт войсковая операция усиления и поддержки.
              По этому вопросу Верховный абсолютно адекватно и правильно поступил. Потери и прочие косяки имеют к нему минимальное отношение.
              rocket757
    2. AUL Сегодня, 20:40
      Цитата: rocket757
      Ключевая тема в его повестке, считай, самая успешная!

      А выставки по борьбе с коррупцией МО, случайно, не проводит?
      AUL
      1. rocket757 Сегодня, 22:35
        Борьба с коррупцией ни для кого в мире не есть лёгкая тема.
        Кто её победил ... пара другая серьёзных властных фигур, так это считай исключение из правил.
        Для нашего главного эт как ярлык - беспредел - мы эт знаем.
        Спросить реально не сможем, но фигу в кармане припасём, к определённому дню достанем.
        Что ещё то?
        rocket757
  2. влад66 Сегодня, 14:49
    Фурии ау, ваша тема, изощряйтесь. good
    влад66
    1. allaykbar Сегодня, 15:03
      сейчас прилетит отрабатывать и писать про ЕР какие они подонки wassat

      Там истинно кастрюлеголовый персонаж - топливо для русского майдана. Таких с избытком что на украине что тут.

      Главное их из под шконок не выпускать, а то будет как на руине. Под лай из под скамеек и засыпать лучше.

      Так что главное, чтоб знали свое место.
      allaykbar
    2. Серый брат Сегодня, 15:04
      Цитата: влад66
      Фурии ау, ваша тема, изощряйтесь.

      Грудинин наш президент!
      Серый брат
      1. allaykbar Сегодня, 15:05
        А может это залогинился сам Грудинин - ведь у него всего 36 миллионов а не милиларды

        Экономит
        allaykbar
        1. Серый брат Сегодня, 15:07
          Цитата: allaykbar
          ведь у него всего 36 миллионов а не милиларды

          Я не из налоговой - я не знаю. Да и в налоговой не знают тоже.
          Серый брат
          1. allaykbar Сегодня, 15:08
            Я не из налоговой - я не знаю. Да и в налоговой не знают тоже.


            laughing Наша налоговая юрисдикцией не вышла
            allaykbar
            1. Серый брат Сегодня, 15:13
              Цитата: allaykbar
              Наша налоговая юрисдикцией не вышла

              Против одноразовой фирмы, записанной на помершего в прошлом году вокзального бомжа, никакая юрисдикция не поможет.
              Серый брат
              1. allaykbar Сегодня, 15:14
                Против одноразовой фирмы, записанной на помершего в прошлом году вокзального бомжа, никакая юрисдикция не поможет.


                тут еще бомж с гражданством Лихтенштейна. Вообще концы в воду. Банковский сектор из тех джунглей отчитывается только перед налоговой службой сша.

                Нашим не достучаться.
                allaykbar
      2. Вадим237 Сегодня, 21:02
        50000 тонн клубники в год должен производить его совхоз в течении 7 лет, что бы он получил чистыми от 5 до 7,5 миллиардов рублей.
        Вадим237
        1. Стропорез Сегодня, 21:12
          Цитата: Вадим237
          50000 тонн клубники в год должен производить его совхоз в течении 7 лет, что бы он получил чистыми от 5 до 7,5 миллиардов рублей.

          Завидуешь? или тролишь? Всё в сети есть! значит ты неудачник!
          Стропорез
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