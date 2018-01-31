Путин посетил выставку Минобороны, посвященную борьбе с терроризмом
Владимир Путин во вторник после проведения военно-практической конференции по итогам спецоперации в САР осмотрел тематическую выставку, развернутую в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.
На выставке были представлены вооружение, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков.
«В частности, главе государства продемонстрировали так называемые "джихад-мобили", беспилотные летательные аппараты, используемые бандформированиями, а также образцы самодельных взрывных устройств, применяемых экстремистами», – говорится в сообщении.
Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов.
Президенту также «продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции».
Кроме того, специалисты рассказали ему о средствах противодействия и специальной саперной технике, используемой для разминирования.
Специально для этой экспозиции сирийцы предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность. Многие подобные предметы были спасены от уничтожения при освобождении Пальмиры.
На выставке были представлены вооружение, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у самих боевиков.
«В частности, главе государства продемонстрировали так называемые "джихад-мобили", беспилотные летательные аппараты, используемые бандформированиями, а также образцы самодельных взрывных устройств, применяемых экстремистами», – говорится в сообщении.
Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов.
Президенту также «продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского ВМФ, участвовавших в контртеррористической операции».
Кроме того, специалисты рассказали ему о средствах противодействия и специальной саперной технике, используемой для разминирования.
Специально для этой экспозиции сирийцы предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность. Многие подобные предметы были спасены от уничтожения при освобождении Пальмиры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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