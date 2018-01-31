Американский самолет провел очередную разведку на юге Балтики

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По их сведениям, морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным LA311, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, длительное время кружил вблизи побережья Калининградской области. В какие-то моменты он приближался к Балтийску, где расположена главная база Балтийского флота, на расстояние приблизительно 35 км, то есть подлетал практически вплотную к российским территориальным водам - 12-мильной (22,2 км) морской зоне, прилегающей к берегу.По утверждению западных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на идентификацию и сопровождение американского разведчика в воздух поднимался российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.Как сообщалось, во вторник был также зафиксирован полет этого американского морского разведчика вблизи Калининградской области.Кроме того, во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, совершая его в воздушном пространстве Польши.На минувшей неделе (24, 25 и 26 января) самолет RC-135W также проводил оперативную разведку вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области. Всего с начала года было совершено, по меньшей мере, 12 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.В последнее время растет также количество разведывательных полетов американских военных самолетов вблизи морских границ России на Черном море, передает "Интерфакс"