22:38 31 января

Американский самолет провел очередную разведку на юге Балтики

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным LA311, вылетевший утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, длительное время кружил вблизи побережья Калининградской области. В какие-то моменты он приближался к Балтийску, где расположена главная база Балтийского флота, на расстояние приблизительно 35 км, то есть подлетал практически вплотную к российским территориальным водам - 12-мильной (22,2 км) морской зоне, прилегающей к берегу.

Американский самолет провел очередную разведку на юге Балтики



По утверждению западных сайтов, ссылающихся на данные радиоперехвата, на идентификацию и сопровождение американского разведчика в воздух поднимался российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Как сообщалось, во вторник был также зафиксирован полет этого американского морского разведчика вблизи Калининградской области.

Кроме того, во вторник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 в течение нескольких часов курсировал вблизи сухопутной границы области, совершая его в воздушном пространстве Польши.

На минувшей неделе (24, 25 и 26 января) самолет RC-135W также проводил оперативную разведку вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области. Всего с начала года было совершено, по меньшей мере, 12 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, а также двух к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

В последнее время растет также количество разведывательных полетов американских военных самолетов вблизи морских границ России на Черном море, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://rusdarpa.ru/
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 15:04
    Может пора уже? smile

    Су-27 советского летчика Василия Цымбала
    Тралл
    1. влад66 Сегодня, 15:09
      Цитата: Тралл
      Может пора уже?

      Если бы залетел бы в наше воздушное пространство, то уже было бы надо. hi
      влад66
      1. Тралл Сегодня, 15:11
        Тот Орион тоже не залетал smile
        Тралл
    2. Злой543 Сегодня, 15:11
      Заявления о проходе перехватчика в полуметре от Посейдона американцы еще не сделали?
      Злой543
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:20
        Когда гадят, от натуги глаза пучит и расстояния сокращаются=)
        Ушлый_башкорт
  2. zivXP Сегодня, 15:24
    Пора уже испытывать эл.магнитные пушки на реальных целях.
    zivXP
  3. Ivan.A Сегодня, 15:24
    Блин, сценарий тот же, как и перед 22 июня.
    Ivan.A
    1. cniza Сегодня, 15:37
      Ситуация да , но воевать побоятся.
      cniza
  4. cniza Сегодня, 15:26
    Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершил очередной разведывательный полет вблизи морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.


    Это становится уже обычной практикой.
    cniza
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:29
      Текущая рутинная доразведка с текущим рутинным перехватом
      КВУ-НСвД
    2. Piramidon Сегодня, 16:46
      Цитата: cniza
      Это становится уже обычной практикой.

      Почему становится? Эта "обычная практика" не прекращалась с 50-х годов прошлого века. Причем, с обеих сторон.
      Piramidon
      1. cniza Сегодня, 17:25
        С их стороны да , но не так интенсивно , а мы только восстанавливаемся.
        cniza
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