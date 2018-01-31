22:44 31 января

На космодроме Плесецк создали инфраструктуру для испытаний "Сармата"

Инфраструктуру для бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования в прошлом году создали на космодроме Плесецк в городе Мирном, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На 1-ом ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования
— сказал Иванов на Едином дне приемки военной продукции,.

На космодроме Плесецк создали инфраструктуру для испытаний "Сармата"



О какой именно ракете идет речь, в Минобороны не уточнили, однако можно предположить, что это перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат". Как сообщалось, первые бросковые испытания новой ракеты должны были пройти до конца 2017 года. Об их результатах публично не сообщалось, передает РИА Новости.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе — "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как ранее сообщалось, на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.

Использованы фотографии: http://techrize.ru/
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 15:18
    Ну раз к космодрому подтянули изделие, то запуск не за горами. Ждём, успехов!
    ul_vitalii
    1. DenZ Сегодня, 15:36
      Пока только бросковые. Всему свое время.
      DenZ
      1. Muvka Сегодня, 15:43
        Бросковые еще в декабре были.
        Muvka
        1. DenZ Сегодня, 15:52
          Были и успешные но они не один раз проводятся.
          DenZ
    2. сибиралт Сегодня, 15:55
      Название города Мирный очень даже соответствует нашим ядерным ракетам. lol
      сибиралт
  2. Egorovich Сегодня, 15:30
    laughing Сатана-2 скоро будет в действии. "Радуйтесь" супостаты!!! tongue
    Egorovich
    1. viktor. Сегодня, 15:50
      Пусть Ангелом будет. wassat
      viktor.
    2. AUL Сегодня, 20:59
      Думаю, по своей "хитрожопости" в плане преодоления ПРО Сармат будет не уступать Сатане!
      AUL
  3. Умничка Сегодня, 18:31
    Отличная новость!!!
    Умничка
Картина дня