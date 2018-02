The National Interest: сможет ли «Тип 99» победить M1 Abrams и Т-90?

Статья «China's Type 99 Tank: Could It Beat an M1 Abrams or Russia's T-90?»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/chinas-type-99-tank-could-it-beat-m1-abrams-or-russias-t-90-24185

Новейший китайский основной боевой танк «Тип 99» закономерно привлекает внимание специалистов, общественности и, естественно, прессы. Одним из проявлений такого интереса оказываются попытки сравнения танка китайской разработки с современными зарубежными бронемашинами. Последняя на данный момент попытка такого рода была предпринята американским изданием The National Interest.23 января в рубрике The Buzz появилась новая статья Себастьяна Роблина под названием «China's Type 99 Tank: Could It Beat an M1 Abrams or Russia's T-90?» («Китайский танк «Тип 99»: сможет ли он победить M1 Abrams или Т-90?») Как ясно показывает заголовок этой статьи, отнесенной к категории «Безопасность», ее автор намеревался сравнить самые современные образцы бронетехники трех ведущих стран.Свою статью С. Роблин начинает с напоминания о том, что у Китая есть очень много танков – порядка 8 или 9 тысяч. И тут же следует вопрос: кто бы еще мог поддерживать столь странную численность бронетанковых войск? Только Соединенные Штаты и Россия. Здесь автор обращает внимание на тот факт, что речь идет об общем количестве танков, как в строевых частях, так и на базах хранения. Численность «активной» техники он обещает привести позже.Несмотря на наличие большого количества техники, до сих пор в строю остается множество старых машин. Среди них присутствуют танки «Тип 59» или «Тип 69», представляющие собой копии советской техники пятидесятых годов. Старых танков так много, что они могут использоваться в нехарактерных ролях. Так, С. Роблину довелось видеть старый танк на детской площадке, где он обслуживал интересы «молодежи».Впрочем, новый танк китайской разработки «Тип 99» привлекает внимание зарубежных специалистов и даже вызывает уважение. При этом машины этого типа пока не экспортировались и не использовались в боях. Причины интереса к такой технике просты. Производитель заявляет весьма высокие характеристики, по которым танк сопоставим с зарубежной техникой. Кроме того, в проекте применены некоторые особые решения.С. Роблин предлагает рассмотреть китайский танк «Тип 99», а также сравнить его с американской машиной M1A2 Abrams и российской Т-90А.Перед изучением и сравнением техники автор выступает с другим предложением. Он считает необходимым определить, нужны ли на самом деле Китаю танки. Основные усилия Пекина в последние годы направлены в сторону Тихого океана, и потому такой вопрос выглядит разумным. Также может быть актуальным вопрос возможного столкновения танков «Тип 99» и американских «Абрамсов». В связи с этим С. Роблин шутливо спрашивает: сможет ли китайский танк переплыть Тихий океан и обстрелять атолл Скарборо-Шол?Если отставить в сторону шутки, то сценарий встречи танков «Тип 99» и M1 Abrams выглядит не слишком вероятным. В то же время, Тайвань проявляет интерес к американской бронетехники, а на вооружении Австралии уже состоит 60 танков «Абрамс». Вопрос столкновения танков разных стран является более уместным, если добавить в рассматриваемую ситуацию российскую технику. Москва в настоящее время поддерживает хорошие отношения с Пекином, но в прошлом, в шестидесятых годах, разногласия между двумя странами едва не привели к войне.С. Роблин считает важным тот факт, что Россия продает свое оружие Вьетнаму и Индии, причем некоторые поставляемые системы явно предназначаются для борьбы с китайской армией. В такой роли могут использоваться как ракеты «Брамос», так и более тысячи танков Т-90, развернутые вдоль северных границ Индии. Автор напоминает об отношениях азиатских государств. Так, в 1962 году Китай воевал с Индией, а в 1979-м – с Вьетнамом. При этом Вьетнам, как и другие страны, интересуется возможностью закупки танков Т-90.Индия является потенциальной сверхдержавой, и потому Китай продолжает видеть в ней угрозу. Китайское командование подготавливает приграничную инфраструктуру к военному использованию в ходе гипотетического конфликта. В случае войны это позволит обеспечить работу армии в пограничных горах. Кроме того, Китай имеет тесные отношения с Пакистаном, в том числе в военно-технической области. Пакистан неоднократно воевал с Индией.Наконец, автор The National Interest предлагает рассмотреть вопрос Северной Кореи. Что будет делать Пекин в случае краха пхеньянских властей или начала гражданской войны – неизвестно. Однако один из предполагаемых сценариев предусматривает вмешательство китайских сухопутных войск с целью восстановления порядка. В таком случае китайская армия рискует столкнуться с вооруженными силами Южной Кореи.Потенциальный конфликт, как всегда бывает с войнами, никому не нужен и связан с большими рисками. Тем не менее, существуют некоторые ситуации, в которых на границах Китая могут начаться сражения с участием бронетанковых войск. Кроме того, в таких боях могут принять участие бронемашины российского производства.На этом С. Роблин предлагает закончить с политикой и перейти к рассмотрению вопросов технического характера. Этот процесс начинается с «представления участников соревнования».Автор называет танк M1 Abrams классической американской разработкой. Эта машина уничтожала иракские танки советского производства во время войны 1991 года без потерь от огня противника. Танк «Абрамс» не является новым, но армия постоянно заказывает новые боеприпасы, средства обнаружения и защиты, при помощи которых удается поддерживать состояние техники на требуемом уровне.Т-90 – первый российский танк, созданный после Холодной войны. С. Роблин полагает, что эта машина не в полной мере способна конкурировать с «Абрамсом», но она по-прежнему имеет высокий потенциал. Техника обновлялась и получала более высокую точность огня, а также оснащалась новой динамической защитой. Пока революционный танк Т-14 только готовится к службе, в бронетанковых войсках продолжает служить около 550 машин Т-90А. В рамках развития танка был создан проект Т-90АМ, однако он не привел к перевооружению войск. Схожие машины типа Т-90МС в количестве 354 единиц были проданы Индии, которая планировала развернуть их на границе с Китаем. Всего в индийской армии имеется более 1200 танков Т-90 разных модификаций. Алжир, в свою очередь, планирует нарастить парк Т-90 до 800 с лишним единиц.Китайский танк «Тип 99» сочетает в себе корпус, напоминающий удлиненное шасси советского Т-72, и башню «западного стиля», придающую некоторое сходство с немецкой машиной Leopard 2. Первое появление этого танка состоялось на параде в 1999 году, и тогда его назвали «Тип 98». Через два года эта машина была принята на вооружение под обозначением «Тип 99». Имея боевую массу 57 т, китайский танк занимает промежуточное положение между американским Abrams (70 т) и российским Т-90 (48 т). Китайская промышленность внедрила в проект несколько новых решений, в результате чего, среди прочего, появился модернизированный танк «Тип 99А2».На данный момент китайская армия располагает примерно 500 танками «Тип 99», распределенными между 16 батальонами. Также построено 124 более новых машин «А2». Некоторые технологии, примененные в проектах семейства «Тип 99», использованы при создании экспортного танка VT-4. При этом сами эти машины не предлагаются третьим странам.Танки Т-90 и «Тип 99» комплектуются 125-мм гладкоствольными орудиями с автоматами заряжания, построенными на основе советских наработок. Во время войны в Персидском заливе такое оружие показало недостаточные возможности по борьбе с танками Abrams и Challenger. Однако позже появились новые бронебойные снаряды с вольфрамовыми элементами, позволяющие поражать лобовую броню американской техники на небольших дистанциях.Модернизированный «Тип 99А2» получил орудие с более длинным стволом, в теории обеспечивающим лучший разгон снаряда с определенным ростом пробиваемости и дальности стрельбы. Также этот танк отличается обновленным стабилизатором.С. Роблин напоминает о сообщениях, согласно которым новые модификации «Типа 99» смогут получить 140-мм орудие. Последнее уже вышло на испытания, но не выдержало нагрузки и получило повреждения. Схожие планы имеет и Россия. Ее новый танк Т-14 тоже может получить новую пушку увеличенного калибра.120-мм пушка танка M1 Abrams использует «политически спорные» снаряды M829 с сердечниками из обедненного урана, обеспечивающие на 15-25% большую бронепробиваемость в сравнении с конкурентами. Уже запущено производство новых модификаций M829, которые способны пробивать броню за динамической защитой типа «Контакт» или «Реликт».Китай тоже разработал собственные бронебойные снаряды с использованием обедненного урана. Утверждается, что китайская 125-мм пушка с такими снарядами способна поражать американский танк M1 на дистанциях до 1400 м.В экипаж «Абрамса» входит отдельный заряжающий, что, как считается, дает определенные преимущества. Американские танкисты полагают, что такой экипаж эффективнее, способен показывать более высокую скорострельность, а также имеет запасную пару рук на крайний случай. Одновременно с этим для четвертого танкиста требуется дополнительный объем, из-за которого танк получается крупнее и тяжелее.«Тип 99» и Т-90 способны запускать через ствол орудия противотанковые ракеты, тогда как M1 не имеет такой возможности. В теории ракетный комплекс может быть полезен при стрельбе на большие дистанции или для борьбы с низколетящими вертолетами. Однако, как напоминает С. Роблин, подобные ракетные комплексы существуют около полувека и используются не слишком часто.Автор предполагает, что решающим фактором в контексте огневой мощи являются средства обнаружения и прицеливания. В последние годы российская промышленность сделала несколько шагов в области танковых прицелов и тепловизоров, однако ее продукция пока отстает от зарубежной. Так, некоторые танки Т-90А были обновлены с использованием аппаратуры французского производства. На танках Т90МС используется российская система управления огнем «Калина».Китай известен своей хорошей электроникой, и это может давать результаты в области танкостроения. Новейший «Тип 99А2», предположительно, имеет новую тепловизионную аппаратуру. По некоторым оценкам, по характеристикам этого оборудования китайский танк может превосходить российский Т-90А.«Тип 99» первой версии оснащается комбинированным бронированием и динамической защитой. В новой модификации «А2» используется новая защита, которая, как считается, похожа на российскую систему «Реликт». Этот комплекс должен использовать радиолокатор для обнаружения угрозы и подрыва элемента защиты до того, как в него ударит снаряд. Это позволяет бороться с тандемными кумулятивными снарядами, способными пробить динамическую защиту старых типов.Танки Т-90А комплектуются сравнительно старой защитой «Контакт-5», в то время как новые Т-90МС для Индии оснащаются изделиями «Реликт». Обе эти системы наиболее эффективны при защите от противотанковых ракет, а также имеют определенный потенциал в деле защиты от кинетических снарядов.Китайская техника оснащается средствами предупреждения о лазерном облучении, при помощи которых экипаж узнает об атаке противника и может принять необходимые меры. Видеоролики из Сирии или Йемена показывают, что при атаке танка противотанковой ракетой лазерный луч должен подсвечивать цель в течение длительного времени. За 20-30 секунд танк способен уйти из-под обстрела, что показывает важность датчиков лазерного излучения.Считается, что «Тип 99» несет лазерную установку для противодействия ракетам с инфракрасным или лазерным наведением. Кроме того, это устройство может атаковать оптико-электронные системы противника или использоваться против органов зрения вражеских наблюдателей. К счастью, подобное оснащение пока ни разу не использовалось в боях. Однако, как пишет С. Роблин, из-за этого пока реальные возможности лазеров остаются неизвестными.Также есть информация об оснащении «Типа 99А2» комплексом связи, передающим зашифрованные данные по лазерному лучу. Эта аппаратура может использоваться как для поддержания связи в подразделениях, так и для опознавания обнаруженных машин.Танк Т-90 несет систему противодействия «Штора», которая может подавлять излучение лазеров противника или создавать перед лучом аэрозольное облако. Последнее скрывает танк и срывает атаку. M1 Abrams, в свою очередь, не оснащается активной или динамической защитой либо детекторами лазерного излучения. Возможно, подобная аппаратура будет устанавливаться в рамках одной из следующих модернизаций.На данный момент защита танка M1A2 основывается на комбинированной броне Chobham, эквивалентной 800 мм гомогенной стали против подкалиберных снарядов или 1300 мм против кумулятивных. Для сравнения, защита танка Т-90 оценивается в 650 мм. Также важной особенностью «Абрамса» является хранение боеприпасов в изолированном отсеке, что снижает вероятность фатальных последствий при поражении укладки.Считается, что комбинированная и навесная броня «Типа 99» обеспечивает защиту примерно на уровне M1. Согласно одному из источников, цитируемых С. Роблином, защита этой машины эквивалентна 1100 мм гомогенной брони. Впрочем, фактические показатели защиты засекречены.Из рассматриваемых машин самым резвым является китайский танк «Тип 99», способный разогнаться на шоссе до 50 миль в час (80 км/ч). Машины M1 Abrams и Т-90МС развивают скорость до 42 и 45 миль в час соответственно (67 и 72 км/ч). Более старый Т-90А разгоняется только до 35 миль в час (56 км/ч). При этом газотурбинный двигатель американской машины за 240 миль пути (386 км) опустошает топливные баки. Запас хода Т-90 и «Тип 99» выше – более 300 миль (свыше 486 км). Кроме того, более тяжелый «Абрамс» труднее доставлять к театру военных действий.Также автор отмечает, что танк «Тип 99» комплектуется современными цифровыми системами слежения за техническим состоянием. Похожие приборы устанавливаются на танках M1 Abrams в рамках последней модернизации.Рассмотрев показатели подвижности, автор The National Interest подвел итоги своего сравнения. По мнению С. Роблина, американская боевая машина имеет самую высокую огневую мощь. Лучшей защитой при этом отличается китайский танк. Он также выигрывает по показателям подвижности. Российский танк Т-90А, в свою очередь, по ряду параметров проигрывает конкурентам. При этом его обновленная версия Т-90МС с новой динамической защитой и улучшенными приборами управления огнем вполне способна сравниться с другими современными боевыми машинами.Однако следует помнить, что реальные характеристики защиты, вооружения и электроники танка «Тип 99» остаются неизвестными. Кроме того, в отличие от «Абрамса» и Т-90, эта машина никогда не поставлялась на экспорт. Пекин известен своей привычкой скрывать реальные показатели техники и оглашать завышенные характеристики.Тем не менее, при всех особых моментах текущей ситуации, большая часть данных позволяет сделать вполне определенный вывод. Несмотря на наличие «полчищ» устаревших танков «Тип 59», Китай способен разрабатывать и строить современные боевые машины. Существование такого танка как «Тип 99» хорошо сочетается с недавними заявлениями руководителя КНР Си Цзиньпина о необходимости улучшения количественных и качественных показателей вооруженных сил.