Минобороны подтвердило планы развернуть комплексы "Искандер-М" под Калининградом и в Северной Осетии
Завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов "Искандер-М" в Северной Осетии и Калининградской области, заявили командиры дислоцирующихся там ракетных бригад.
Он подчеркнул, что все объекты сданы в срок в соответствии с графиком.
В свою очередь, командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там также завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов "Искандер-М".
Ранее сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).
В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области "Искандеров-М".
Строительство технической территории под размещение ракетного комплекса "Искандер-М" завершено. В эксплуатацию приняты отапливаемые тентомобильные укрытия и обсыпные хранилища— доложил командир ракетной бригады, дислоцирующейся в Северной Осетии, Сергей Сукочев.
Он подчеркнул, что все объекты сданы в срок в соответствии с графиком.
В свою очередь, командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там также завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов "Искандер-М".
Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство— приводит РИА Новости слова Городецкого.
Ранее сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).
В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области "Искандеров-М".
Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти