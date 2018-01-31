22:44 31 января

Минобороны подтвердило планы развернуть комплексы "Искандер-М" под Калининградом и в Северной Осетии

Завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов "Искандер-М" в Северной Осетии и Калининградской области, заявили командиры дислоцирующихся там ракетных бригад.

Минобороны подтвердило планы развернуть комплексы "Искандер-М" под Калининградом и в Северной Осетии


Строительство технической территории под размещение ракетного комплекса "Искандер-М" завершено. В эксплуатацию приняты отапливаемые тентомобильные укрытия и обсыпные хранилища
— доложил командир ракетной бригады, дислоцирующейся в Северной Осетии, Сергей Сукочев.


Он подчеркнул, что все объекты сданы в срок в соответствии с графиком.

В свою очередь, командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там также завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов "Искандер-М".

Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство
— приводит РИА Новости слова Городецкого.

Ранее сообщалось, что в 2018 году комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).

В НАТО выражали обеспокоенность возможностью развертывания в Калининградской области "Искандеров-М".

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
49

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 15:27
    Это в ответ на ПРО... А что они хотели... Если что только яма останется....
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:33
      Обещали, сделали. Опять наверно сидят и циркулем очерчивают зону поражения.
      ul_vitalii
      1. cniza Сегодня, 15:46
        Цитата: ul_vitalii
        Опять наверно сидят и циркулем очерчивают зону поражения.


        Ещё бы они знали на какое расстояние циркуль расставлять. lol
        cniza
        1. san4es Сегодня, 16:07
          hi Здорова Вить
          Цитата: cniza
          ...Ещё бы они знали на какое расстояние циркуль расставлять. lol

          ...Подскажем:
          san4es
          1. cniza Сегодня, 17:29
            Приветствую Александр! hi не надо их пугать раньше времени , они и так уже поносят.
            cniza
            1. san4es Сегодня, 18:05
              laughing ...Тогда Вот ещё - "Крымский "апперкот" - "до-кучи"
              san4es
              1. cniza Сегодня, 18:08
                А если из Сирии? lol
                cniza
        2. My_Log_In Сегодня, 16:27
          [quote=cniza][quote=ul_vitalii]Опять наверно сидят и циркулем очерчивают зону поражения.[/quote]

          Ещё бы они знали на какое расстояние циркуль расставлять. lol[/quote
          пусть пока на 500км расставляют, согласно договора )))
          My_Log_In
      2. Burbon Сегодня, 15:49
        Цитата: ul_vitalii
        Опять наверно сидят и циркулем очерчивают зону поражения.

        кто?...всем все давно известно....
        Burbon
    2. kapitan92 Сегодня, 15:51
      комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).

      От Черняховска до Варшавы 350 км, Серная Осетия - Тбилиси до 200км. Пламенный привет "партнерам"!
      kapitan92
    3. DMB_95 Сегодня, 16:44
      Цитата: Vard
      Это в ответ на ПРО... А что они хотели... Если что только яма останется....

      И размеры "ямы" могут быть разные в зависимости от типа БЧ .
      DMB_95
  2. polpot Сегодня, 15:27
    Подарочек ляхам и грызунам как говорится ни чего личного
    polpot
  3. Ivan.A Сегодня, 15:27
    Для этого их и размещают чтоб ната обеспокоилась wink
    Ivan.A
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:33
      Не . для того чтобы обеспокоенность наты нас необеспокаивала winked
      КВУ-НСвД
  4. Egorovich Сегодня, 15:38
    Раз НАТО выразило обеспокоенность, то сделано все правильно, мы то на своей территории располагаемся. Это НАТОвцы по крысиному вокруг России окапываются.
    Egorovich
  5. Горный стрелок Сегодня, 15:39
    Если радиус поражения этих "Искандеров-М" окажется немножко больше заявленных 500 км ( раз это в три-четыре wassat ), ну мы не буДем против
    Горный стрелок
    1. Zaurbek Сегодня, 15:58
      Основные опасные для нас цели- Аэродромы тактической авиации, склады вооружения и ГСМ, Радары, Порты, мосты, ЖД узлы.....Все это как раз находится в радиусе 500км. При поражении данных целей (даже в обычном снаряжении), наступление или активная оборона будет вряд ли возможна
      Zaurbek
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:32
        Поправлю Вас, цели потенциальные, т.е. первоочередные. hi
        ul_vitalii
        1. Zaurbek Сегодня, 16:42
          А какие первоочередные тогда?
          Zaurbek
  6. Zaurbek Сегодня, 15:55
    В Калининграде еще их нет?
    Zaurbek
  7. Дормидонт Сегодня, 15:57
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  8. Evgenijus Сегодня, 15:59
    Хорошие дороги сейчас в Калининградской области, заканчивается реконструкция всех маленьких мостиков на дорогах под бОльшую осевую нагрузку. Да и программа чемпионата мира по футболу кстати пришлась, с ее финансирования общая инфраструктура дорог значительно улучшена, маневр будет не только нашим и забугорным болельщикам ...
    Evgenijus
  9. TUFAN Сегодня, 16:21
    Цитата: kapitan92
    комплексы "Искандер-М" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (Черняховск, Калининградская область).

    Серная Осетия - Тбилиси до 200км. Пламенный привет "партнерам"!

    Чё, уже и в Тбилиси метим? Грузия настолько опасна, что её теперь с расстояния берут на мушку ОТРК?
    TUFAN
    1. Zaurbek Сегодня, 16:29
      В Армении наша база, Турки- член НАТО, Грузия- страна партнер США с обученными людьми и оборудованием и аэродромами...
      Zaurbek
    2. DMB_95 Сегодня, 16:39
      Цитата: TUFAN

      Чё, уже и в Тбилиси метим? Грузия настолько опасна, что её теперь с расстояния берут на мушку ОТРК?

      Мы хорошо запомнили нападение Грузии на наших миротворцев . Помним и об американских инструкторах , и об их РЛС в Грузии . Пусть будут в прицеле теперь .
      DMB_95
  10. Alex-a832 Сегодня, 16:31
    Хороший повод задуматься тем, кто разместил у себя натовские и амерские базы против России. "А нас-то за что?" - точно не прокатит. Им стоит ожидать прилета "в гости" не кассетного, а ядерной БЧ. В том числе по поводу "Искандеров" американцы слюной брызжут, что мы нарушаем договор по РСМД. Типа только мы должны следовать джентельменским правилам, играя с таким прожженым шулером, как США.
    Alex-a832
  11. TUFAN Сегодня, 16:51
    Цитата: Zaurbek
    В Армении наша база, Турки- член НАТО, Грузия- страна партнер США с обученными людьми и оборудованием и аэродромами...

    Дык в Армении эти Искандеры и так есть, и место базирования гораздо более удачнее чем Осетия. Принимая во внимание радиус действия данного ОТРК не вижу логики. Пусть палят оттуда куда угодно. Единственный минус в том, что для расчётов расположенных в Армении нет тыла.
    TUFAN
  12. Ураган70 Сегодня, 18:00
    Цитата: cniza
    Приветствую Александр! hi не надо их пугать раньше времени , они и так уже поносят.

    А когда впервые заговорили о "планах развернуть в Калининграде"? Год то хоть какой был помните? И в 2018 мы опять слышим: "подтвердило планы развернуть...". Так что при всей моей любви к Родине, я вас спрашиваю- а понос то у кого? И выбросьте наконец шашку и буденовку... Что мешает не говорить несколько лет, а молча делать?
    Ураган70
    1. Лопатов Сегодня, 18:36
      Цитата: Ураган70
      Что мешает не говорить несколько лет, а молча делать?

      Ничего не мешает. Именно молча делали.
      До этого "Искандеры" в Калининградском анклаве появлялись "наездами", партнёров попугать.

      Ну а теперь всё предельно конкретно.
      В конце ноября прошлого года 152-я Гв.ОРБр с ППД в Черняховске приняла в Капяре бригадный комплект "Искандеров". Сейчас, скорее всего, проводит там же переучивание на новые системы с "Точек-У". И после его окончания убудет в место постоянной дислокации
      Лопатов
  13. Bosch Сегодня, 18:30
    Только делать это надо молча, а не трубить на весь мир.
    Bosch
  14. ушкуйник Сегодня, 20:06
    "В НАТО выражали обеспокоенность"- Ойся, ойся! Ты не беспокойся! Навестит, тебя, "Санёк", не плачь и успокойся.
    ушкуйник
Картина дня