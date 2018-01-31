Посол РФ: Международное сообщество санкциями само толкает КНДР к войне

Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совбеза, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран. 60 тысяч тонн нефтепродуктов в год для страны с населением в 25 миллионов человек – это капля, снижать дальше некуда.

Российский посол в КНДР Александр Мацегора рассказывает СМИ об ухудшении гуманитарной ситуации в стране в связи с действующими антисеверокорейскими санкциями. По словам российского дипломата, из-за введения частичного эмбарго на поставки сырой нефти, а также нефтепродуктов в КНДР наблюдается острая нехватка бензина и дизельного топлива. РИА Новости цитирует посла России в КНДР:Александр Мацегора отметил, что если международное сообщество примет решение полностью закрыть поставку нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, то таким образом само спровоцирует КНДР на войну.Напомним, что санкции против КНДР Россию призывают расширить Соединённые Штаты Америки. Накануне президент России заочно напомнил США, что те требуют введения санкций против Северной Кореи от страны, которую сами обкладывают санкциями. По словам Владимира Путина, это выглядит, мягко говоря, странно. При этом российский президент дал понять, что в случае ужесточения санкций против РФ Москва может пойти на асимметричные меры.