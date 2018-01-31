22:44 31 января

Посол РФ: Международное сообщество санкциями само толкает КНДР к войне

Российский посол в КНДР Александр Мацегора рассказывает СМИ об ухудшении гуманитарной ситуации в стране в связи с действующими антисеверокорейскими санкциями. По словам российского дипломата, из-за введения частичного эмбарго на поставки сырой нефти, а также нефтепродуктов в КНДР наблюдается острая нехватка бензина и дизельного топлива.

Посол РФ: Международное сообщество санкциями само толкает КНДР к войне


РИА Новости цитирует посла России в КНДР:
Согласно квотам, установленным последней резолюцией Совбеза, в КНДР может поставляться в год около 540 тысяч тонн сырой нефти по нефтепроводу из Китая и чуть больше 60 тысяч тонн нефтепродуктов из России, Китая и других стран. 60 тысяч тонн нефтепродуктов в год для страны с населением в 25 миллионов человек – это капля, снижать дальше некуда.



Александр Мацегора отметил, что если международное сообщество примет решение полностью закрыть поставку нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, то таким образом само спровоцирует КНДР на войну.

Напомним, что санкции против КНДР Россию призывают расширить Соединённые Штаты Америки. Накануне президент России заочно напомнил США, что те требуют введения санкций против Северной Кореи от страны, которую сами обкладывают санкциями. По словам Владимира Путина, это выглядит, мягко говоря, странно. При этом российский президент дал понять, что в случае ужесточения санкций против РФ Москва может пойти на асимметричные меры.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ul_vitalii Сегодня, 15:36
    Снять санкции и накормить Корею, на них можно и потратиться.
    ul_vitalii
    1. МИХАН Сегодня, 15:39
      Надеюсь Россия не поддержит эти санкции против КНДР..Если да , то это будет очередным позором России
      МИХАН
      1. cniza Сегодня, 15:42
        Цитата: ul_vitalii
        Снять санкции и накормить Корею, на них можно и потратиться.


        Их можно поддержать , а накормить - они сами себя накормят , но не надо забывать , что это вотчина Китая.
        cniza
        1. МИХАН Сегодня, 16:01
          Цитата: cniza
          Их можно поддержать , а накормить - они сами себя накормят

          Абсолютно верно, столько лет в изоляции полной практически и такие успехи..Теперь защита у КНДР есть, можно и обо всем остальном позаботится ...
          Вон уже на Олимпиаду их приглашают с большим уважением и почетом..Молодец Ын все же!
          МИХАН
          1. BlackMokona Сегодня, 17:14
            Эти санкции Россия уже поддержала и проголосовала За.
            BlackMokona
      2. Esoteric Сегодня, 16:34
        Цитата: МИХАН
        Надеюсь Россия не поддержит эти санкции против КНДР..Если да , то это будет очередным позором России

        Вы ждёте чего и от кого? Вот не будет преемник брать на себя никаких обязательств, которые повредят США. Подумаешь, какие-то корейцы. А тут - санкции. Мне вам напомнить, как выколачивалась из голов идея сохранения обновлённого СССР? Пожалуйста, старенький:

        Правильно говорил Михеев, пора "забивать" на все интересы Америки:
        Esoteric
        1. МИХАН Сегодня, 17:23
          Цитата: Esoteric
          Мне вам напомнить, как выколачивалась из голов идея сохранения обновлённого СССР?

          Не нужно напоминать , до конца жизни буду помнить и моя вина в этом есть..
          Совесть мучает мужики ..
          МИХАН
    2. влад66 Сегодня, 16:27
      что в случае ужесточения санкций против РФ Москва может пойти на асимметричные меры.

      Да не может,а надо уже идти,мямленье конечно надоело,нас бьют,а мы крепчаем7Полосатые оборзели дальше некуда от безнаказанности. request
      влад66
  2. Венд Сегодня, 15:37
    Так война нужна не международному сообществу, а США. Потому и толкают, всем что под руку попадется.
    Венд
  3. Александр 3 Сегодня, 15:42
    В России не будут молча наблюдать как от голода будут погибать люди.Россия через всё прошла,и такой опыт у нас есть. а вот матрасия любит смотреть как мучается народ. во всём нужна мера.
    Александр 3
    1. Esoteric Сегодня, 16:42
      Цитата: Александр 3
      В России не будут молча наблюдать

      А вдруг будет? Убивают же под боком русских в ДНР...А тут КНДР... belay Это они Крым российским признали, а мы американский проект санкций. Это Куба Крым признала российским, а мы - американскую блокаду. Это Венесуэла, Сирия, Никарагуа, Афганистан...А в США сказали, что никогда не выведут войска из Афганистана, и президентов травят, и базы на чужой территории держат...
      Esoteric
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 15:45
    примет решение полностью закрыть поставку нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, то таким образом само спровоцирует КНДР на войну.
    С японией такое уже было
    КВУ-НСвД
  5. andrej-shironov Сегодня, 15:53
    США выгодна очередна горячая точка у границ России! А тут и Китай рядом...
    andrej-shironov
    1. Esoteric Сегодня, 16:44
      США выгодно, чтобы всё полыхало и все воевали, а они торговали оружием и продовольствием, отсиживаясь за океаном. Так было...Но такого больше не будет...Корея первая в очереди...
      Esoteric
  6. Alex-a832 Сегодня, 16:18
    КНДР сейчас как загнанный в угол кот. Сами корейцы войну вряд ли начнут, хоть провокации и будут делать, но вот если американцы все-таки решаться на них рыпнуться, то этот кот и тигру глаза может выцарапать и кровь пустить не по детски. Надеюсь, что "исключительные" отдают в этом себе отчет, хотя на фоне их прогрессирующего слабоумия все, что угодно могут сделать.
    Alex-a832
  7. taiga2018 Сегодня, 16:22
    США заскучали,давненько они уже войну не развязывали...
    taiga2018
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:31
      Цитата: taiga2018
      США заскучали,давненько они уже войну не развязывали...


      На своей собственной территории. Пора бы уж, для прояснения мозгов. Вот тогда международная безопасность точно повысится.
      Офицер запаса
  8. Mavrikiy Сегодня, 16:24
    Посол РФ: Международное сообщество санкциями само толкает КНДР к войне

    Посла отозвать, пропесочить и пропылесосить. Тараканы завелись в голове, а главное: не правильно понимает линию партии.
    Mavrikiy
  9. taiga2018 Сегодня, 16:34
    Цитата: Офицер запаса
    На своей собственной территории. Пора бы уж, для прояснения мозгов.

    это было бы идеально,но это только мечты,уж очень удобно географически они там устроились,в соседях только полуколониальные Канада и Мексика...
    taiga2018
  10. keeper03 Сегодня, 19:55
    Первая ассиметричная мера - наладить поставки нефтепродуктов в КНДР ! Вторая - наладить поставки Панцирей-С и Триумфов ! Третью подсказать или сами догадайтесь ?!! Всё - США на войну не явятся ! yes
    keeper03
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:22
      Неофициально и так поставляют все необходимое КНДР.
      Генерал Песчаных Карьеров
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