10:48 01 февраля

Как и кого репрессировали при Сталине. В ЦРУ назвали число жертв репрессий

Иосиф Сталин умер 65 лет назад, однако его личность и проводимая им политика до сих пор служат предметом ожесточенных споров и историков, и политических деятелей, и рядовых обывателей. Масштаб и неоднозначность этой исторической фигуры столь велики, что до сих пор отношение к Сталину и сталинской эпохе для некоторых граждан нашей страны является своеобразным индикатором, определяющим политическую и социальную позицию.



Одна из самых темных и трагических страниц в истории страны – политические репрессии, пик которых пришелся на 1930-е — начало 1940-х гг. Именно репрессивная политика советского государства в годы правления Сталина является одним из главных аргументов противников сталинизма. Ведь на другой стороне медали – индустриализация, строительство новых городов и предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление вооруженных сил и формирование классической модели образования, которая до сих пор работает «по инерции» и является одной из лучших в мире. Но коллективизация, депортация целых народов в Казахстан и Среднюю Азию, истребление политических оппонентов и противников, а также отнесенных к ним случайных людей, чрезмерная жесткость к населению страны – это другая часть эпохи Сталина, которую тоже нельзя стереть из людской памяти.


Впрочем, в последнее время все чаще появляются публикации о том, что масштабы и характер политических репрессий в годы правления И.В. Сталина были значительно преувеличены. Интересно, что не так давно эта позиция была озвучена, казалось теми, кто никак не заинтересован в «обелении» Иосифа Виссарионовича – сотрудниками аналитического центра ЦРУ США. Кстати, именно в США в свое время жил в эмиграции Александр Солженицын – главный обличитель сталинских репрессий и именно ему принадлежат пугающие цифры – 70 миллионов репрессированных. Аналитический центр ЦРУ США «Рэнд Корпорэйшен» подсчитал количество репрессированных в годы правления советского вождя и получились несколько иные цифры – около 700 тысяч человек. Может, масштабы репрессий были и больше, но явно не настолько, как говорят последователи Солженицына. Как и кого репрессировали при Сталине. В ЦРУ назвали число жертв репрессий

Международная правозащитная организация «Мемориал» утверждает, что жертвами сталинских репрессий стали от 11-12 млн до 38-39 млн человек. Разброс, как видим, очень велик. Все же 38 миллионов в 3,5 раза больше, чем 11 миллионов. В «Мемориале» относят к жертвам сталинских репрессий: 4,5-4,8 млн осужденных по политическим мотивам, 6,5 млн депортированных с 1920 года, около 4 млн лишенных избирательных прав по Конституции 1918 года и постановлению 1925 года, около 400-500 тысяч репрессированных на основании ряда указов, 6-7 млн погибших от голода в 1932-1933 гг., 17,9 тыс. жертв «трудовых указов».

Как видим, понятие «жертвы политических репрессий» в данном случае расширяется максимально. Но политические репрессии это все же конкретные действия, направленные на арест, заключение под стражу или физическое уничтожение инакомыслящих или подозреваемых в инакомыслии. Можно ли относить к жертвам политических репрессий умерших от голода? Тем более, если учитывать, что в то непростое время голодала большая часть населения земли. Миллионы людей умерли в африканских и азиатских колониях европейских держав, да и в «процветающих» Соединенных Штатах Америки не зря эти годы получили название «Великой депрессии».

Идем дальше. Еще 4 миллиона человек были в сталинский период лишены избирательного права. Однако, может ли поражение в правах рассматриваться как полноценная политическая репрессия? В таком случае многомиллионное афроамериканское население США, в первой половине ХХ века не только не имевшее избирательных прав, но и сегрегированное по расовому признаку, тоже является жертвами политических репрессий Вильсона, Рузвельта, Трумэна и прочих американских президентов. То есть, примерно 10-12 миллионов человек из числа отнесенных «Мемориалом» к жертвам репрессий уже находятся под вопросом. Жертвы времени – да, не всегда продуманной экономической политики – да, но не целенаправленных политических репрессий.

Если подходить к вопросу строго, то непосредственно жертвами политических репрессий можно назвать лишь лиц, осужденных по «политическим» статьям и приговоренных к смертной казни или определенным срокам лишения свободы. И здесь начинается самое интересное. К репрессированным были отнесены не только «политики», но и многие самые настоящие уголовники, осужденные за обычные уголовные преступления, либо пытавшиеся, в силу определенных причин (не отданный карточный долг, к примеру) с помощью возбуждения новой «политической» статьи перебраться от уголовников к политическим. О такой истории, только уже имевшей место в «брежневское» время, пишет в своих мемуарах бывший советский диссидент Натан Щаранский – вместе с ним сидел обычный уголовник, который, чтобы не отвечать перед другими заключенными за карточный долг, специально разбросал в бараке антисоветские листовки. Разумеется, такие случаи не были единичными.

Чтобы понять, кого можно относить к политически репрессированным, необходимо более пристально взглянуть на советское уголовное законодательство 1920-х – 1950-х годов – что оно представляло собой, к кому могли применяться самые жесткие меры и кто мог, а кто не мог стать жертвой «расстрельных» статей уголовного кодекса.

Адвокат Владимир Постанюк отмечает, что когда в 1922 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, в статье 21 главного уголовного закона советской республики подчеркивалось, что для борьбы с наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающими основам советской власти и советского строя, в качестве исключительной меры охраны государства трудящихся применяется расстрел.

За какие преступления по УК РСФСР, других союзных республик была положена в сталинские годы (1923-1953) смертная казнь? Могли ли приговаривать к смертной казни по 58-й статье УК?

В.Постанюк: Преступления, каравшиеся исключительной мерой наказания – смертной казнью – входили в Особенную часть Уголовного кодекса РСФСР. В первую очередь, это были т.н. «контрреволюционные» преступления. Среди преступлений, за которые полагалась смертная казнь, в уголовном законе РСФСР перечислялись организация в контрреволюционных целях вооруженных восстаний или вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов или банд, попытки захвата власти (статья 58 УК РСФСР); сношение с иностранными государствами или их отдельными представителями с целью склонения их к вооруженному вмешательству в дела Республики; участие в организации, действующей в целях совершения преступлений, означенных в ст. 58 УК; противодействие нормальной деятельности государственных учреждений и предприятий; участие в организации или содействие организации, действующей в направлении помощи международной буржуазии; организация в контрреволюционных целях террористических актов, направленных против представителей советской власти или деятелей; организация в контрреволюционных целях разрушения или повреждения взрывом, поджогом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или строений, а равно участие в выполнении указанных преступлений (ст. 58 УК). Смертную казнь можно было получить и за активное противодействие революционному и рабочему движению во время службы на ответственных или особо секретных должностях в царской России и у контрреволюционных правительств в годы Гражданской войны. Следовала смертная казнь за организацию банд и шаек и участие в них, за фальшивомонетчество по сговору лиц, за целый ряд должностных преступлений. Например, в статье 112 УК РСФСР подчеркивалось, что расстрел может быть назначен за злоупотребление властью, превышение власти или бездействие и халатное отношение, за которыми последовал развал управляемой структуры. Присвоение и растрата государственных ценностей, вынесение судьей неправосудного приговора, получение взятки при отягчающих обстоятельствах – все эти преступления также могли караться вплоть до смертной казни.

Могли ли в сталинский период расстреливать несовершеннолетних и за какие преступления? Были ли такие примеры?

В. Постанюк: В период своего действия кодекс неоднократно подвергался изменениям. В том числе, они распространялись на вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних и были связаны со смягчением мер ответственности, которые могли применяться к несовершеннолетним преступникам. Изменялись и нормы о наказании: было запрещено применение расстрела к несовершеннолетним и беременным женщинам, введено краткосрочное лишение свободы на срок от 1 месяца (Закон от 10 июля 1923 года), а позже и на срок от 7 дней (Закон от 16 октября 1924 года).

В 1935 году было принято знаменитое Постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». Согласно данному постановлению, несовершеннолетних старше 12 лет было разрешено привлекать к уголовной ответственности за кражи, причинение насилия и телесных повреждений, увечья, убийства или попытки совершения убийства. В постановлении значилось, что к несовершеннолетним преступникам старше 12 лет могут быть применены все меры уголовного наказания. Такая формулировка, не отличавшаяся четкостью, дала повод для появления многочисленных утверждений о фактах расстрела детей в Советском Союзе. Но эти утверждения, по крайней мере, с правовой точки зрения, не соответствуют действительности. Ведь норма о невозможности назначения смертной казни лицам, не достигшим 18-летнего возраста, содержавшаяся в ст. 13 Основных начал и в ст. 22 Уголовного кодекса РСФСР, так и не была отменена.


Неужели ни одного случая расстрела несовершеннолетних в Советском Союзе не было?

В. Постанюк: Был такой случай. И это единственный достоверно известный случай расстрела в советское время подростка. 15-летний Аркадий Нейланд был расстрелян 11 августа 1964 года. Как видим, это уже далеко не сталинское время. Нейланд был первым и единственным несовершеннолетним, официально приговоренным советским судом к высшей мере наказания – расстрелу. Вина этого преступника состояла в том, что он зарубил топором женщину и ее трехлетнего сына. Ходатайство о помиловании подростка отклонили, а в поддержку высшей меры наказания для него высказался сам Никита Хрущев.

Таким образом, мы видим, что советское уголовное законодательство действительно предусматривало смертную казнь и по «антисоветской» 58-й статье. Однако, как отметил в своем интервью адвокат, среди «расстрельных» антисоветских деяний были преступления, которые бы в наше время назвали террористическими. Например, вряд ли можно назвать «узником совести» человека, организовывавшего диверсии на железнодорожном полотне. Что касается применения расстрела как высшей меры наказания по отношению к коррупционерам, то эта практика до сих пор существует в ряде стран мира, например – в Китае. В Советском Союзе смертная казнь рассматривалась как временная и исключительная, но эффективная мера борьбы с преступностью и с врагами советского государства.



Если говорить о жертвах политических репрессий, то огромную часть осужденных по антисоветской статье составляли как раз диверсанты, шпионы, организаторы и члены вооруженных и подпольных групп и организаций, действовавших против советской власти. Достаточно вспомнить, что в 1920-е – 1930-е годы страна находилась во враждебном окружении, не особо стабильной была обстановка и в целом ряде регионов Советского Союза. Например, в Средней Азии отдельные группы басмачей продолжали сопротивление советской власти и в 1930-е годы.

Наконец, не стоит упускать и еще один очень интересный нюанс. Значительную часть репрессированных при Сталине советских граждан составляли ответственные работники партии и советского государства, в том числе и правоохранительных органов, органов безопасности. Если проанализировать списки высших руководителей НКВД СССР союзного и республиканского уровня в 1930-е годы, то большинство из них впоследствии сами были расстреляны. Это свидетельствует о том, что жесткие меры применялись не только к политическим оппонентам советской власти, но и, гораздо в большей степени, к самим ее представителям, виновным в злоупотреблениях полномочиями, коррупции или каких-либо иных должностных преступлениях.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 48

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  1. рюрикович Сегодня, 06:43
    Ооооо, да "великий " Солженицын по сути является банальным лжецом!!! fellow Делов то - на десяточку умножь число-то и получишь кровавый режим. А потом преподнеси с на блюдечке с каёмочкой в виде парочки романов с красочным описанием и вуаля!
    Ещё в школе терпеть не мог бредятину Солженицына negative А сейчас и вместе с ним самим...
    рюрикович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:44
      Ещё в школе терпеть не мог бредятину Солженицына negative А сейчас и вместе с ним самим..

      Сейчас прибежит Свани ...и ударит вам по щеке...за крамольные мысли о кровавом режиме отца всех народов. smile готовьтесь к поединку..
      Тот же ЛЕХА
      1. рюрикович Сегодня, 06:51
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        и ударит вам по щеке

        "Каким мерилом мерите,таким и вам будет отмеряно" Мф 7:2
        Уж не поленюсь и вложусь в ответ от души feel
        А так - всегда готов angry
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        готовьтесь к поединку..
        рюрикович
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:10
          Ведь на другой стороне медали – индустриализация, строительство новых городов и предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, укрепление вооруженных сил и формирование классической модели образования, которая до сих пор работает «по инерции» и является одной из лучших в мире.
          Образование, а точнее то, что от него осталось, уже давно далеко не лучшее в мире. От сталинской эпохи действительно остался огромный, я бы сказал гигантский задел, на котором паразитировали все от Хрущева и до Путина, вот только ни у одного правителя не повернулся язык сказать СПАСИБО товарищу Сталину.
          У меня два деда двоюродный дед и прадед репрессированы, дед отсидел 15 лет на Колыме, а прадед сгинул не известно где, но ни бабушка, которая пережила голодомор и оккупацию, ни дед, прошедший две войны, ни двоюродный дед, который отсидел, про Сталина слова плохого в жизни не сказали. Так что пусть задохнутся от собственной злобы, всякие недоношенные "разоблачители культа Сталина", простой народ действительно любил своего ВОЖДЯ и искренне плакал, когда его не стало!
          Варяг_0711
      2. ротмистр Сегодня, 10:27
        Цитата: рюрикович
        Ооооо, да "великий " Солженицын по сути является банальным лжецом!!! fellow Делов то - на десяточку умножь число-то и получишь кровавый режим. А потом преподнеси с на блюдечке с каёмочкой в виде парочки романов с красочным описанием и вуаля!
        Ещё в школе терпеть не мог бредятину Солженицына negative А сейчас и вместе с ним самим...

        Не поленитесь и прочтите это высказывание в работах Солженицина. Есть такой прием; оболгать автора, искажается фраза или смысл фразы с целью оболгать автора. Чем успешно занимается автор.
        ротмистр
    2. Ольгович Сегодня, 07:36
      Цитата: рюрикович
      Ооооо, да "великий " Солженицын по сути является банальным лжецом!!! Делов то - на десяточку умножь число-то и получишь кровавый режим.

      АРХИВЫ надо было открывать, а не скрывать все под грифом "сов. секретно", в газетах в 1937-38 г писать списки расстрелянных каждый день около 1900 чел, количество миллионов сосланных крестьян печатать в газетах, количество миллионов умерших от голода -в газетах, на съездах -и не было бы лишних цифр. КТО мешал? Боялись? Правильно боялись: никто бы такое бы не принял.
      Судя по сов печати и речам вождей -НИЧЕГО этого -НЕ БЫЛО! Вообще!fool
      Ольгович
      1. venaya Сегодня, 08:05
        Цитата: Ольгович
        .. КТО мешал? Боялись? Правильно боялись: никто бы такое бы не принял. Судя по сов печати и речам вождей - НИЧЕГО этого - НЕ БЫЛО! Вообще!

        По всему Миру до сих пор бояться говорить правду. Вон к примеру в период "Великой депрессии" в США численность населения уменьшилась до 12 миллионов человек (инфа от независимых экспертов из США), а у нас СССР за период 1937-1938-х годов численность населения возросла этак на 6 миллионов человек. Прочему об этом до си пор молчат? Видимо боятся и очень сильно боятся, отсюда и тотальное молчание об этих фактах.
        venaya
        1. Ольгович Сегодня, 09:52
          Цитата: venaya
          По всему Миру до сих пор бояться говорить правду. Вон к примеру в период "Великой депрессии" в США численность населения уменьшилась до 12 миллионов человек (инфа от независимых экспертов из США),

          Даже совпропагандисты не писали этой чуши. Нет такой цифры. Дайте Акты смертей от голода, кладбища умерших от голода (в Новороссии вам их покажут), донесения ФБР, газеты, свидетельства. и т.л. Что, нет? Тогда-не принимается.
          Да-согласно Отчету ЦСУ СССР в -30х американцы ели в НЕСКОЛЬКО РАЗ больше и качественнее СССР.
          Ольгович
      2. апро Сегодня, 08:33
        Цитата: Ольгович
        АРХИВЫ надо было открывать

        А что сейчас мешает?
        апро
        1. Ольгович Сегодня, 10:11
          Цитата: апро
          Цитата: Ольгович
          АРХИВЫ надо было открывать

          А что сейчас мешает?

          Да ничего!
          Надо, чтобы авторитетный государственный институт открыл, посчитал и под авторитетом государства выложил ВСЕ цифры: сколько, кого и за что, сколько реабилитировано. ВСЕ!-и прекратить препирания.
          А ОЦЕНКИ-оценки пусть дает КАЖДЫЙ -в силу воспитания и знаний
          Ольгович
      3. Варяг_0711 Сегодня, 09:17
        Ольгович Сегодня, 07:36 ↑
        АРХИВЫ надо было открывать, а не скрывать все под грифом "сов. секретно", в газетах в 1937-38 г писать списки расстрелянных каждый день около 1900 чел
        А чего не 19 миллионов в день? Чего так скромно то? Пишите не стесняйтесь, монитор он как и бумага и не такое стерпит.
        1900 чел * 365 дней = 693500 чел. в год. Эта цифра очень похожа на правду с одной МАЛЕНЬКОЙ оговоркой, согласно докладу предоставленному Хрущову, ровно столько было расстреляно ЗА ВСЕ годы правления Иосифа Сталина, включая сюда уголовников, приспешников нацистов всех мастей, включая полицаев, власовцев, бандеровцев и прочий сброд, конрреволюционный элемент, саботажников и ярых врагов советской власти, таких как вы Ольгович.
        Сказать откровенно, вас, недопорутчика тетерина, русса, солдатъа, ротмистра и прочий антисоветский элемент, а так же всех либералов, а по сути открытых врагов России, я бы и сейчас к стенке поставил и расстрелял бы скопом без суда и следствия и был бы прав тысячу раз, и народ бы мне спасибо большое сказал.
        Варяг_0711
        1. Ольгович Сегодня, 10:05
          Цитата: Варяг_0711
          А чего не 19 миллионов в день? Чего так скромно то? Пишите не стесняйтесь, монитор он как и бумага и не такое стерпит.

          Зечем? Я же-НЕ Вы! yes[/thumb]
          Цитата: Варяг_0711
          1900 чел * 365 дней = 693500 чел. в год. Эта цифра очень похожа на правду
          Считайте:
          Цитата: Варяг_0711
          Сказать откровенно, вас, недопорутчика тетерина, русса, солдатъа, ротмистра и прочий антисоветский элемент, а так же всех либералов, а по сути открытых врагов России, я бы и сейчас к стенке поставил и расстрелял бы скопом без суда и следствия и был бы прав тысячу раз, и народ бы мне спасибо большое сказал.

          Поэтому вы и банкроты, просвшие партию, страну, народ, армию, хозяйство, т.е.-ВСЕ.
          Поэтому вас и стрелять-то нельзя-"ЖАЛКО птичку" (С) lol hi
          Ольгович
      4. voyaka uh Сегодня, 10:08
        "в газетах в 1937-38 г писать списки расстрелянных каждый день около 1900 чел"//////

        Конечно. В центральных и районных газетах публиковали списки
        расстрелянных. Этим гордились, области и районы соревновались - кто лучше план
        выполнит. Сверху спускались разнарядки по "врагам народа". И в областях
        происходили настоящие вакханалии расстрелов и арестов.

        Дед рассказывал: в городке на Северном Кавказе построили многоэтажный "Сталинский дом".
        Назвали "дом ИТР". Несколько сот человек заселили. Врачи, агрономы, инженеры. С семьями.
        За 1937-38 год ВСЕ жильцы были арестованы и многие расстреляны. И их жены посажены, а дети
        направлены в детские дома. И аресты в этом городке были не только в этом доме, понятное дело.
        Просто людей с университетским образованием было мало - все на виду. Когга исчезал работяга - никто
        не замечал. Когда исчезал врач - замечали сразу.
        voyaka uh
      5. chenia Сегодня, 10:15
        Цитата: Ольгович
        Судя по сов печати и речам вождей -НИЧЕГО этого -НЕ БЫЛО! Вообще!


        Все в сравнении. Да за 40 лет (с 20 по 60) потери от репрессий и голодомора-4-6 млн. человек.

        Но за 27 лет (с 91-по 2018) потеряно уже -65-70 млн.

        Так может и репрессии проводили, что бы не было таких страшных потерь?
        Не принятие мер- более высокая цена и более страшное преступление.
        chenia
    3. Deniska999 Сегодня, 09:44
      Достали каждый день в разделе "История" три темы: репрессии, революция, гражданская война... В мире столько все произошло кроме этих событий, а пишут только об этом.
      Deniska999
  2. Квадратный Сегодня, 06:45
    Споры не утихают...
    Жертвы есть жертвы, сколько б их ни было. Особенно невинные.
    Значительную часть репрессированных при Сталине советских граждан составляли ответственные работники партии и советского государства, в том числе и правоохранительных органов, органов безопасности.

    Значит, как говорится, было за что.
    Ну а уж ЦРУ пусть занимается своим делом. В некоторых штатах с 14 лет на "горячий стул" сажают
    Квадратный
  3. тасха Сегодня, 06:48
    Аналитический центр ЦРУ США «Рэнд Корпорэйшен» подсчитал количество репрессированных в годы правления советского вождя и получились несколько иные цифры – около 700 тысяч человек.


    Краткое изложение статьи. Остальное можете не читать. wink
    тасха
  4. nov_tech.vrn Сегодня, 06:55
    СоЛженицин, официоз превозносит, это вруна, в качестве совести России, надеюсь правда когда-нибудь восторжествует.
    nov_tech.vrn
  5. Boris55 Сегодня, 07:44
    Цитата: И.Полонский
    За какие преступления по УК РСФСР, других союзных республик была положена в сталинские годы (1923-1953) смертная казнь?

    Уважаемый! Не напомните в каком году Сталин пришёл к власти?
    По поводу репрессированных, даже в записке Хрущёву на Сталина повесили лишних 3 года.
    Цитата: И.Полонский
    Значительную часть репрессированных при Сталине

    Значительную часть ЗеКов составляли убийцы, насильники, предатели, полицаи, дезертиры, бандеровцы, зелёные братья и прочая сволота.
    Не надо забывать, что на годы правления тов. Сталина пришлась самая страшная война - законы военного времени несколько отличаются от законов мирного времени.
    Boris55
  6. kalibr Сегодня, 07:53
    Хороший материал, но следовало бы автору обратиться на сайт ГАРФ, там все материалы в свободном доступе и все подсчитано. Но самое главное в статье не подчеркнуто. Конечно, расстрелянные маршалы это звучит. Но куда важнее другой показатель: среди расстрелянных и наказанных лагерями - 60% обычные крестьяне. Вот что важно. По сути имело место... повторение английского огораживания, когда крестьянство ликвидировалось как класс и заменялось "рабочими на селе". В 29 году когда два года подряд страна не могла получить хлеб для модернизации экономики, Сталин сам поехал в Сибирь. И на просьбу к крестьянам дать хлеб услышал? "Х-л-е-б-а? А ты попляши!" Понятно, что ставить индустриализацию в зависимость от мелкособственнической психологии он не мог. Отсюда уже в декабре съезд марксистов-аграриев и курс на коллективизацию. А потом надо было окончательно... добить эту массу вкупе с недовольными. Вот и добили!
    kalibr
  7. Vard Сегодня, 07:55
    Положа руку на сердце... мы все иногда думаем... только массовые расстрелы спасут страну... Мне дали возможность почитать документы на реабилитацию жертв политических репрессий... я бы многим из них осиновый кол в могилу воткнул...
    Vard
    1. bober1982 Сегодня, 08:05
      Цитата: Vard
      мы все иногда думаем... только массовые расстрелы спасут страну..

      Но только почему-то никто не думает, что сам попадёт под эти самые расстрелы.
      bober1982
      1. nov_tech.vrn Сегодня, 09:22
        про масштабы репрессий и реальное количество жертв, как я понимаю к экспертам ЦРУ вопросов нет, по структуре репрессированных тоже, мне остается только добавить от себя, я не воровал, Родину, не предавал, беспределом не занимался, теоретически попасть в расстрельнный список, могу, если как в 37 да и ранее тоже, будет написан донос и какой-нибудь старательный следователь недоучка, начнет лепить дела.
        nov_tech.vrn
        1. bober1982 Сегодня, 09:52
          К 1937году все следователи НКВД были, в большинстве своем, грамотными людьми.Это при Дзержинском и Менжинском было много сброда в их рядах,почему и беспредела было больше.
          bober1982
          1. Ратуш Сегодня, 10:04
            Цитата: bober1982
            К 1937году все следователи НКВД были, в большинстве своем, грамотными людьми.




            И производительность их труда в связи с этим к 1937 резко возросла.
            Ратуш
            1. bober1982 Сегодня, 10:09
              Цитата: Ратуш
              И производительность их труда в связи с этим к 1937 резко возросла.

              Их производительность напрямую была связана с линией партии, колебалась вместе с ней.
              bober1982
              1. Ратуш Сегодня, 10:27
                Подследственным было намного приятнее когда им почки отбивали и в затылок стреляли люди умеющие читать и иногда писать,а не какая то безграмотня рвань
                Ратуш
                1. bober1982 Сегодня, 10:38
                  Дело не в том, когда было приятнее получать по почкам - в 20-ых годах или в 1937году, а в том, что качественный состав чекистов к 1937г. совсем не был недоучками,в отличии от своих предшественников, которых кстати Сталин недолюбливал и затем всех перебил (старых чекистов)
                  bober1982
  8. Alex_59 Сегодня, 07:59
    Сейчас опять срачи начнутся, вместо конструктивного поиска истины...
    В статье тем не менее так и нет ответа почему был организован большой террор, каков был его механизм, какие цели?
    А это ключевой вопрос, на который нет четкого ответа. Ключевой потому, что за 31 год правления Сталина 90% репрессий приходится на два года 1937-1938, и связано с нахождением в должности руководителя НКВД Ежова. Т.е. мы видим резкий, просто гигантский всплеск репрессий в эти два года, на фоне относительно спокойных прочих лет.
    Alex_59
    1. Boris55 Сегодня, 08:13
      Цитата: Alex_59
      В статье тем не менее так и нет ответа почему был организован большой террор, каков был его механизм, какие цели?

      Этого просто не возможно сделать по причине того, что геноцид устроили троцкисты, а Сталин его свернул. Но, кому то очень охота в репрессиях обвинить именно Сталина и обелить троцкистов. Отсюда и вся нелепость подобных статей.
      Цитата: Alex_59
      мы видим резкий, просто гигантский всплеск репрессий в эти два года, на фоне относительно спокойных прочих лет.

      Не знаю что вы там увидели, но до того как были вещи куда ужасней. К примеру гражданская война, на которой просто убивали без суда и следствия.
      Boris55
      1. Alex_59 Сегодня, 08:27
        Цитата: Boris55
        Этого просто не возможно сделать по причине того, что геноцид устроили троцкисты, а Сталин его свернул.

        Как и все упрощения (Сталин негодяй, Сталин гений) это утверждение точно далеко от истины. Я не знаю какова именно эта истина, но я точно знаю что это утверждение не является истиной.
        Троцкисты несомненно приложили к этому руку, но вещать все на них не получится. Расстрельные списки по ключевым позициям подписывал лично Сталин. Он знал о "большом терроре" и управлял им. Вопрос в другом - чего он хотел добиться, что в итоге получилось, и почему получилось именно так а не иначе?
        Цитата: Boris55
        Не знаю что вы там увидели, но до того как были вещи куда ужасней.

        Речь о периоде правления Сталина. В гражданскую он не был руководителем, соответственно это выносится за рамки обсуждения. А в период его правления всё было более-менее ровно, за исключением двух лет - 37-й и 38-й годы.
        Alex_59
        1. Boris55 Сегодня, 08:47
          Цитата: Alex_59
          Вопрос в другом - чего он хотел добиться, что в итоге получилось, и почему получилось именно так а не иначе?

          Сталин построил первое в Мире государство рабочих и крестьян. Сталину не удалось отстранить партию от управления страной и передать всю власть советам. Опираясь на теорию марксизма-ленинизма невозможно было двигаться дальше вперёд. Новой теории не было тогда, нет её и сегодня.
          "...Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие..." (Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР 1952г.)
          Цитата: Alex_59
          Речь о периоде правления Сталина

          Как только вы перестаньте представлять что любой руководитель занявший самый высокий пост становится в ровень с Богом и все тут же скидывают штаны, падают перед ним ниц и пятясь задом протягивают банку с вазелином, тогда вы может быть поймёте, что власть - это не табличка на кабинете, а способность управлять. Троцкий хоть и сбежал в середине 30-х, но его последователей так и не удалось полностью отстранить от власти. В 1953 году они убили Сталина.. Репрессии прекратились, когда Сталину удалось поставить на должность Берию.
          Boris55
          1. Alex_59 Сегодня, 09:07
            Цитата: Boris55
            Сталину не удалось отстранить партию от управления страной и передать всю власть советам. Опираясь на теорию марксизма-ленинизма невозможно было двигаться дальше вперёд. Новой теории не было тогда, нет её и сегодня.

            Я догадываюсь что где-то тут и надо рыть, но документов мало. Вот в чем беда. Доказухи нет.
            Цитата: Boris55
            Как только вы перестаньте представлять что любой руководитель занявший самый высокий пост становится в ровень с Богом и все тут же скидывают штаны, падают перед ним ниц и пятясь задом протягивают банку с вазелином, тогда вы может быть поймёте, что власть - это не табличка на кабинете, а способность управлять.

            Не уместный пафос. Я сам руководитель. Не по адресу.
            Alex_59
            1. Boris55 Сегодня, 09:24
              Цитата: Alex_59
              Я сам руководитель.

              Извиняюсь. Тогда вы тем более должны понимать, что вина за последствия правления лежит не на вновь назначенном, а на предыдущем, на предыдущей команде в целом.
              Boris55
    2. bober1982 Сегодня, 08:16
      Насчет 31 года правления Сталина -вы преувеличили,и на Ежова все репрессии сваливать было бы тоже преувеличением,в 20-ых годах размах репрессий был страшней, чем в 1937-1938гг.
      bober1982
      1. Alex_59 Сегодня, 08:34
        Цитата: bober1982
        в 20-ых годах размах репрессий был страшней, чем в 1937-1938гг.
        Эзотерикой и альтернативной историей не увлекаюсь, извините.
        Alex_59
        1. Boris55 Сегодня, 09:33
          Цитата: Alex_59
          Эзотерикой и альтернативной историей не увлекаюсь, извините.

          И это правильно. Просто посмотрите статистику.
          Boris55
          1. Boris55 Сегодня, 09:53
            Немного отфотошопил:
            Boris55
  9. parusnik Сегодня, 08:28
    Достаточно вспомнить, что в 1920-е – 1930-е годы страна находилась во враждебном окружении, не особо стабильной была обстановка и в целом ряде регионов Советского Союза.
    ..Сейчас буржуазная Россия тож находится во враждебном окружении партнеров..И государство так же проводит репрессии в отношении тех лиц, которые ведут работу против государства во благо зарубежных партнеров, только под несколько иным соусом..Фамилии этих "репрессированных" известны..А дети сейчас обнаглели, все помнят недавнюю историю, когда пьяный шестилетний мальчик, напившись водки, судя по результатам экспертизы, бросился останавливать машину сильного мира сего...
    parusnik
  10. oracul Сегодня, 08:28
    Вменяемые люди уже давно знают о том, что общее количество репресированных за 30 лет (подчеркиваю - 30 лет) находится в пределах 700 тыс. человек. Невменяемым ( в своей массе либералы-космополиты) это не объяснить ни нашим специалистам ни американским. Здесь не помогут ни ссылки на последствия гражданской войны, ни на противостояние в годы индустриализации, коллективизации, ни ВОВ, когда огромное число людей перешло на сторону врага, но их было несоизмеримо меньше того большинства, которое честно делало свое дело - защищало и восстанавливало свою Родину. Невменяемые никогда не возьмут на себя ответственность за гибель миллионов людей в 90-е, когда заговорили о "русском кресте". И это якобы в "мирные"-то годы. Не слышно было их голоса в защиту простых людей, погибающих от рук бандитов, вышвырнутых на улицу беспощадной "рукой капитализма" в виде мошенников и жуликов, оставшихся без зарплат и пенсий. Хотя нет - было слышно, когда убивали кого-то из своих, например, Листьева. Но это совсем другая песня.
    oracul
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:10
      Позволю себе поправить Вас. 700 тысяч—это, по данным КГБ—расстрелянные в 1937–38 годах. http://www.politpros.com/journal/read/?ID=783
      ПоручикТетеринъ
  11. ЛИХОй Сегодня, 09:00
    Материал информативный и честный. То, что имя И.В.Сталина втоптали в грязь, а на его могилы вылили ушаты грязи - исторический факт. Как и то, что ему приписали злодеяния, в которых он не виновен. Нам, живущим в 2000-е годы, сложно понять неоднозначность, запутанность того тяжкого времени. Я уверен в том, что, если бы во главе страны был не С
    ЛИХОй
  12. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:04
    Автор статьи не вполне объективен. Система образования СССР 30-х годов активно копировала принципы обучения императорской России. Да и учебники тоже. Один учебник математики Киселева чего стоит.
    А уж ссылка на Солженицына—бесподобна. Александра Исаевича обвиняют во лжи, при этом активно искажая его слова. 70 миллионов—это его слова о количестве демографических потерь за годы «советской власти», а не о количестве репрессированных.
    ПоручикТетеринъ
  13. Владивосток1969 Сегодня, 09:13
    Изучие истории СССР по трудам Солженицина и привело отчасти к краху страны.Нам во время не попались на глаза мемуары написанные женой этого писателя после его смерти(позно помер,хотелось бы раньше).Ведь в ГУЛАГ он попал за трусоть и паникерство.Осужден был в 1943г.И лагерей он на самом деле только "понюхал"работая учетчиком.А мы ему поверили.
    Владивосток1969
  14. Беркут Сегодня, 09:15
    Почему-то в статье полностью обходится факт вынесения приговоров несудебными органами -"тройками". А это уже делает все приговоры, вынесенные им, неправосудными.
    Беркут
  15. unignm Сегодня, 09:16
    а шо так мало? я та думал миллиард
    unignm
  16. Rey_ka Сегодня, 09:46
    О! оказывается "великая депрессия" в США тож мы!?
    Rey_ka
  17. alebor Сегодня, 10:42
    Можно долго спорить о точных цифрах, о реальном количестве жертв репрессий. Но, когда читаешь у скольких видных деятелей культуры, искусства, науки, военных, политиков дата смерти - 1937/38, то становится как-то не по себе. Как будто среди них прошла эпидемия чумы.
    Хочется мысленно спроецировать эти события в наши дни. Представляю себе, как включаю утром телевизор или захожу в новости в Интернете и читаю: позавчера был расстрелян украинский шпион Андрей Макаревич, вчера за клевету на российское государство был приговорён к 15 годам писатель Виктор Пелевин, сегодня арестован и приговорён к высшей мере монархист и контрреволюционер Захар Прилепин. Уличён в шпионаже в пользу США и приговорён к расстрелу Владимир Познер, вместе с ним арестована подпольная вредительская организация в составе телеведущих Владимира Соловьёва, Романа Бабаяна, Дмитрия Киселёва и Андрея Малахова - все они на допросе признали себя японскими шпионами и будут расстреляны. Арестован германский шпион Сергей Шойгу и вредитель Дмитрий Рогозин, а также вредитель академик Жорес Алфёров, приговорён к 10 годам антисоветчик Евгений Петросян, расстрелян Николай Басков и т.д. и т.п... Можно по разному относиться к перечисленным людям, кого-то любить, кого-то ненавидеть, но вопрос в другом: хотел бы я жить в государстве, где такое происходит? (даже если впоследствии высоколобые исследователи будут утверждать, что число жертв по сравнению с общим числом населения было совсем небольшим и что даже численность населения даже росла) Мой ответ: - Категорически НЕТ!
    alebor
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