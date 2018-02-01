10:45 01 февраля

Почему США не публиковали "кремлёвский список" во времена СССР?

А ведь Вашингтон на самом деле понять легко. Посудите сами - государству, которое фактически становится победителем в Холодной войне (по крайней мере, само себя таковым объявляет) и вместо грозного соперника получает пятнадцать оторванных друг от друга республик, многие из которых погрязли в междоусобицах, есть, от чего скрипеть зубами и размахивать кулаками с запугиванием новыми и новыми санкциями.

Во-первых, «абыдна» для Вашингтона то, что руины «Советской империи» начали не просто говорить, но и демонстрировать признаки наличия собственного слова. Было дело, когда уран вывозили, стратегические бомбардировщики пилили, на всех важнейших объектах ядерной промышленности американские «друзья»-наблюдатели сидели, ножки Буша, «Анкл Бенс» и американский технический спирт под видом «натурпродукта» позиционировались как продовольственное благо для России. Были времена, когда президент отплясывал на потеху вашингтонскому коллеге или ходил мимо писсуара. А теперь – Штатам впору действительно взяться за голову – такого покорного холопа из рук выпускаем – того и гляди вольную сам себе оформит...

А во-вторых? – Во-вторых, ещё интереснее. За время оформления Российской Федерации в качестве заокеанского холопа в годы 90-е, Большой Брат разрешил холопствовать так, чтобы и олигархат имел свою кормушку. Условие фактически одно – можете брать где хотите (из народных ресурсов), сколько хотите и когда хотите, но всё «заработанное честным и непосильным трудом» должно фактически обслуживать гигантский американский долг (настолько, насколько это возможно). Другими словами, олигархи (будущие на тот момент) получили своеобразных «ханский» ярлык, при наличии которого могли тащить, тащить, тащить, сохраняя свои миллиарды в русле американской экономики - по меньшей мере, в долларах. А, как известно, в США действует законодательный акт, который любую сделку в любой стране мира, осуществляемую в долларах, расценивает как повод для распространения на эту сделку и на её фигурантов своего (американского) законодательства. В американской валюте же – вот американская фемида и готова распростереть руки...


Так вот. Американские хозяева, должно быть, изрядно удивились: холопы денежку за душой имеют, американская фемида холопствующим олигархам РФ палок в колёса по личному обогащению за счёт российских ресурсов не ставила (яхта – пожалуйста, клуб какой футбольный или баскетбольный – извольте, персонифицированные строчки в Forbes – и это можно). А холопствующие, понимаешь, не претворяют в жизнь американские интересы в России так, чтобы это было а) очевидно всем вокруг, б) все вокруг падали ниц перед США в понимании величия этого самоназванного «владельца» однополярного мира.

Оно, конечно, в ярость-то и пришли. Мы вам, мол, ресурсы растаскивать давали? – давали. Мы вас в американские суды не таскали? – не таскали. А вы пошто?!.. Пошто холопы хозяину, который ваши «лярды» в своём саквояжике хранит, не подвываете? Или хотите, чтобы хозяин вашу «честно заработанную денежку» превратил в «черепки» для вас и в 100%-ные активы для себя?

Холопы сделали вид, что не совсем поняли, к кому рабовладелец обращается – Вы это, хозяин, кому из нас конкретно говорите? Мы ведь ничего против вас, хозяин, не имеем. Просто нас там, в России, самих пытаются «перекрепостизировать» и под другого хозяина положить. Имя, хозяин, сам знаешь – от рук отбился он совсем... твою волю, поговаривают, словами бранными обзывает.

Вот заокеанский хозяин и решил конкретизировать – всё, так сказать, списочно – предельно доходчиво, даже с фотографиями. Возможно, случайных людей в списке хватает, но в общем и целом «клиенты» такие, место хранения активов у которых далеко не в сберкассе среднестатистических Рыбинска, Калуги или Сыктывкара.

В общем, доходчиво списком объясняют: кто у «элит» реальный хозяин, напоминая, где у холопов «рабская» недвижимость, активы и в чьих школах сыны и дщери. Ну, это на тот случай, если кто-то из нынешних элит окончательно заигрался как бы в патриотизм. Это когда в эфирах представители элит - сплошь патриоты, а как только заходит речь о домишке «свекрови» где-то во Флориде – переключаются на нечто из серии: «вы лучше на Украину посмотрите...» А если действительно посмотреть, то что украинский олигархат, что российский – одного поля ягоды. И пока лбами сталкиваются в надежде поделить миллиарды «по-пацански», народу скармливаются истории о том, как те и другие любят (каждый свою) Родину. А где эта Родина – там, где миллиард притаился, там, где детки в бизнес-университетах или...

Тут ещё такой вопрос имеется: почему году в этак 60-м или 70-м американские «партнёры» никаких «кремлёвских списков» не публиковали? Санкции, конечно, были, но не только не списочно-персональные: по эмбарго труб для газопровода «Дружба» - были, по зерну – были, Олимпиаду – бойкотировали, по авиасообщению - были. Но можно ли представить, чтобы в США в те времена появился бы список из сотен представителей "окружения", например, Л.И.Брежнева?

Почему США не публиковали "кремлёвский список" во времена СССР?


А не было бы смысла тогда в таком списке, потому что не было чад у окружения Леонида Ильича на учёбе в школах США (не при посольствах), не было счетов в американских банках, не было вилл во Флориде и футбольных клубов на Туманном Альбионе. То, что уже потом дети самих (отдельно взятых) советских руководителей потянулись за красивой жизнью за океан – тут уже отдельный вопрос... А вот с обширными списками лет 40-50 назад точно пришлось бы «партнёрам» туго.

В общем, факт в том, что смотрят на наши элиты из Вашингтона, на их счета в американских «квитанциях» и недоумевают: долларовые холопы, Юрьева дня захотели, что ли? А чтобы уйти от хозяина, нужно выполнить перед ним все обязательства, - помните? Да и вообще – американская традиция Юрьевых дней не предусматривает – бегом за работу, солнце ещё высоко. И не забывайте, на кого работают ваши деньги, на того работаете и вы!..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: poster-ussr.com
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Комментарии 21

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:52
    Сами себе и ответили-почему.А вообще версии разные.Есть версия блокирования таким образом доходов от продажи оружия.Есть версия,что это просто Трамп отписался от назойливости Конгресса,и сената США.Дескать просили,получите,распишитесь.Но в СМИ появилась новость,что фигуранты этого списка сразу же потеряли 1,1 млрд. зелёных фантиков.. ИЗ ТВИТТЕРА..Говорят, сегодня по Кремлю бегал Чубайс, которого американцы не внесли в список жуликов. Он хватал всех министров за руки, заискивающе смотрел коллегам в глаза и причитал: ребята...ребята...да свой я, свой, я такой же вор как и вы...меня подставили...
    Мар.Тира
    1. astronom1973n Сегодня, 07:32
      про рыжего улыбнулся)))))))
      astronom1973n
    2. ИмПерц Сегодня, 07:35
      Цитата: Мар.Тира
      Говорят, сегодня по Кремлю бегал Чубайс, которого американцы не внесли в список жуликов.

      Смысл бегать? Кинь муляж гранаты в ам.посольство и получи свою порцию санкций...
      ИмПерц
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:42
        Вот как раз за это,вас ещё и наградят."Ватники" специально устраивают провокацию,по указанию Путина,и попустительству властей.Здесь работают другие критерии отбора.Идёт делёж сфер влияния крупного буржуазного капитала.Американский пытается выдавить наш бизнес(который в руках у Кремлёвских),где только возможно,и любым способом.
        Мар.Тира
        1. ИмПерц Сегодня, 08:08
          Цитата: Мар.Тира
          Американский пытается выдавить наш бизнес(который в руках у Кремлёвских),где только возможно,и любым способом.

          Тут уже не важно, в чьих руках бизнес. Был бы государственный, выдавливали бы государственный.
          Добро должно быть с кулаками
          ИмПерц
          1. Сергей-svs Сегодня, 10:10
            Да всё население России, будет стоя аплодировать америкосам, если те отберут у этих кремлевских "нищебродов" все их не посильным трудом нажитые - виллы, яхты, клубы, счета и т.д. good И как же тогда бедняжки вы наши, жить то будете - без Ницц и Лазурных берегов?! tongue Я дольго-дольго плакАль… crying Но вы держитесь… вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья... wink
            P.S. А я вот лично, явно не – пАтриот! yes Если бы всех этих "социально ответственных бизнесменов" из нашего правительства, ГосДумы и Совета ФедерациЙ в полном составе упекли бы лет на 20-ать каждого, даже слезинки бы не проронил.... laughing
            Сергей-svs
      2. Uncle Lee Сегодня, 07:44
        Цитата: ИмПерц
        Смысл бегать?

        Пусть идет в ФСБ и чистосердечно раскается. Но думаю не пойдет......Трус !
        Uncle Lee
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:56
          Почему США не публиковали "кремлёвский список" во времена СССР?
          - а потому,что знали: "озабоченностей"и "сожалений" не будет.это во первых, и второе,сколько там было из политбюро в "форбсе" ?
          андрей юрьевич
    3. Slon_on Сегодня, 10:20
      Ха-ха-ха! Про рыжего... laughing
      Slon_on
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Одиссей Сегодня, 07:15
    Да,все верно написано. На самом деле этот список,так сказать,завершил эпоху. Весь вектор стремлений власти перестроечного СССР/РФ на вливание в Запад.Начатый еще в 1985 году М.С.Горбачевым в приснопамятной речи о "общеевропейском доме". Теперь все-приехали. Окончательно стало ясно,что не только СССР/Россию туда не возьмут,но и даже индивидуально,даже разграбив Родину,даже выведя все деньги за Запад вписаться туда не получиться. Поэтому можно сказать он имеет историческое значение.
    Теперь возникает фундаментальный вопрос-что дальше. Попытка договориться с "Западными партнерами" ценой полного демонтажа России или что-то иное...
    Одиссей
    1. Sovetskiy Сегодня, 10:43
      Цитата: Одиссей
      Весь вектор стремлений власти перестроечного СССР/РФ на вливание в Запад.Начатый еще в 1985 году М.С.Горбачевым в приснопамятной речи о "общеевропейском доме". Теперь все-приехали.

      Куда?)
      Как же вы забыли про планы "Светлейшего" о общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока?)
      Что, опять ХХП?
      Sovetskiy
  4. Познающий Сегодня, 07:22
    Спасибо Вам модератор Смирнов Вадим, за то что Вы удалили мой коммент, Вы убедили меня в том, что "слово" модератора является для ВО истиной в конечной инстанции.. :laughing:Да, ставте СВОЙ ШЕСТОЙ "лайк",- готов. На работу ухожу.
    Познающий
  5. Комментарий был удален.
  6. ЛИХОй Сегодня, 08:00
    Ответ на этот вопрос прост: СССР был великой, мощной, независимой державой. А сильных боятся, уважают, тихонько ненавидят, но не выносят свои чувства на свет, дабы не разгневать большого советского брата и не получить по зубам. Как это было в Анголе, Египте и Сирии, Вьетнаме, Корее и т.д. и т.п. Да и люди были другие, воспитание, принципы, судьбы. Трудно себе представить, чтобы Сталин, или Брежнев с членами своих правительств массово хранили ворованное бабло в диких количествах в иностранных оффшорах, банках. А нынешние только этим и занимаются, беспощадно воруют не особенно и скрываясь. Уважения к ним никакого, а за яйца их крепко держат ребята из англо-саксонских спецслужб. Об этих правителей и олигархов ноги то и вытирают (кремлёвский доклад, Олимпиада и т.д.), а заодно и о нас, грешных, простой люд.
    ЛИХОй
  7. Alex66 Сегодня, 08:03
    А не было бы смысла тогда в таком списке, потому что не было чад у окружения Леонида Ильича на учёбе в школах США (не при посольствах), не было счетов в американских банках, не было вилл во Флориде и футбольных клубов на Туманном Альбионе.
    Глупа нынешняя элита и жадна безмерно, думали отдыхать в Майями, лечиться в Израиле, учиться в Лондоне, это сколько можно на гос программах для быдла сэкономить, вишь сколько у нас миллиардеров и чиновников не живут в России, а нет старые хозяева, считают то, что нажили их холопы это не холопье а их, можете владеть пока дозволяем. Вот и составили список предупреждение не верным холопам. А верных холопов не включили Чубайса, Набулину, Кудрина.
    Alex66
  8. Strashila Сегодня, 08:14
    Уважаемый автор... сильно путает российские реалии с американскими... это российское крепостничество, а у американцев рабство... и чтоб раб хозяину перечил... не порядок. А по поводу СССР, так товарищ Сталин доказал на практике, что социализм можно построить в отдельно взятом государстве... так что все эти санкции были фактически до фонаря... это создавало трудности бытия советского народа, в которые так любят тыкать либералы, но они преодолевались пусть долго но преодолевались,
    Strashila
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:14
      Цитата: Strashila
      Strashila

      ты Страшила-Мудрый. yes
      андрей юрьевич
  9. Декларант Сегодня, 08:19
    Кто будет мухлевать, того "списком" по морде.
    Да, да, по наглой "рыжей" морде... lol
    Декларант
  10. мыслитель Сегодня, 08:29
    Цитата: astronom1973n
    про рыжего улыбнулся)))))))

    Чубайс не одинок yes
    мыслитель
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    Алексей, спасибо! Прокатил по полочкам советско-русский олигархат, и в этом есть зерно правды.
    a.s.zzz888
  12. XII легион Сегодня, 08:32
    Во времена СССР народ был единым и доходы Генсека КПСС отличались конечно, но не так разительно, от доходов например, директора завода.
    А сейчас олигархи в сотни и тысячи раз отличаются от людей. Санкции ввели против кучки толстосумов - а они за собой всю страну тянут.
    XII легион
  13. Оверлок Сегодня, 10:17
    Почему США не публиковали "кремлёвский список" во времена СССР?
    ------------------------
    Потому что тогда все хранили деньги в сберегательных кассах!
    Оверлок
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