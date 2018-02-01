Почему США не публиковали "кремлёвский список" во времена СССР?

А ведь Вашингтон на самом деле понять легко. Посудите сами - государству, которое фактически становится победителем в Холодной войне (по крайней мере, само себя таковым объявляет) и вместо грозного соперника получает пятнадцать оторванных друг от друга республик, многие из которых погрязли в междоусобицах, есть, от чего скрипеть зубами и размахивать кулаками с запугиванием новыми и новыми санкциями.Во-первых, «абыдна» для Вашингтона то, что руины «Советской империи» начали не просто говорить, но и демонстрировать признаки наличия собственного слова. Было дело, когда уран вывозили, стратегические бомбардировщики пилили, на всех важнейших объектах ядерной промышленности американские «друзья»-наблюдатели сидели, ножки Буша, «Анкл Бенс» и американский технический спирт под видом «натурпродукта» позиционировались как продовольственное благо для России. Были времена, когда президент отплясывал на потеху вашингтонскому коллеге или ходил мимо писсуара. А теперь – Штатам впору действительно взяться за голову – такого покорного холопа из рук выпускаем – того и гляди вольную сам себе оформит...А во-вторых? – Во-вторых, ещё интереснее. За время оформления Российской Федерации в качестве заокеанского холопа в годы 90-е, Большой Брат разрешил холопствовать так, чтобы и олигархат имел свою кормушку. Условие фактически одно – можете брать где хотите (из народных ресурсов), сколько хотите и когда хотите, но всё «заработанное честным и непосильным трудом» должно фактически обслуживать гигантский американский долг (настолько, насколько это возможно). Другими словами, олигархи (будущие на тот момент) получили своеобразных «ханский» ярлык, при наличии которого могли тащить, тащить, тащить, сохраняя свои миллиарды в русле американской экономики - по меньшей мере, в долларах. А, как известно, в США действует законодательный акт, который любую сделку в любой стране мира, осуществляемую в долларах, расценивает как повод для распространения на эту сделку и на её фигурантов своего (американского) законодательства. В американской валюте же – вот американская фемида и готова распростереть руки...Так вот. Американские хозяева, должно быть, изрядно удивились: холопы денежку за душой имеют, американская фемида холопствующим олигархам РФ палок в колёса по личному обогащению за счёт российских ресурсов не ставила (яхта – пожалуйста, клуб какой футбольный или баскетбольный – извольте, персонифицированные строчки в Forbes – и это можно). А холопствующие, понимаешь, не претворяют в жизнь американские интересы в России так, чтобы это было а) очевидно всем вокруг, б) все вокруг падали ниц перед США в понимании величия этого самоназванного «владельца» однополярного мира.Оно, конечно, в ярость-то и пришли. Мы вам, мол, ресурсы растаскивать давали? – давали. Мы вас в американские суды не таскали? – не таскали. А вы пошто?!.. Пошто холопы хозяину, который ваши «лярды» в своём саквояжике хранит, не подвываете? Или хотите, чтобы хозяин вашу «честно заработанную денежку» превратил в «черепки» для вас и в 100%-ные активы для себя?Холопы сделали вид, что не совсем поняли, к кому рабовладелец обращается – Вы это, хозяин, кому из нас конкретно говорите? Мы ведь ничего против вас, хозяин, не имеем. Просто нас там, в России, самих пытаются «перекрепостизировать» и под другого хозяина положить. Имя, хозяин, сам знаешь – от рук отбился он совсем... твою волю, поговаривают, словами бранными обзывает.Вот заокеанский хозяин и решил конкретизировать – всё, так сказать, списочно – предельно доходчиво, даже с фотографиями. Возможно, случайных людей в списке хватает, но в общем и целом «клиенты» такие, место хранения активов у которых далеко не в сберкассе среднестатистических Рыбинска, Калуги или Сыктывкара.В общем, доходчиво списком объясняют: кто у «элит» реальный хозяин, напоминая, где у холопов «рабская» недвижимость, активы и в чьих школах сыны и дщери. Ну, это на тот случай, если кто-то из нынешних элит окончательно заигрался как бы в патриотизм. Это когда в эфирах представители элит - сплошь патриоты, а как только заходит речь о домишке «свекрови» где-то во Флориде – переключаются на нечто из серии: «вы лучше на Украину посмотрите...» А если действительно посмотреть, то что украинский олигархат, что российский – одного поля ягоды. И пока лбами сталкиваются в надежде поделить миллиарды «по-пацански», народу скармливаются истории о том, как те и другие любят (каждый свою) Родину. А где эта Родина – там, где миллиард притаился, там, где детки в бизнес-университетах или...Тут ещё такой вопрос имеется: почему году в этак 60-м или 70-м американские «партнёры» никаких «кремлёвских списков» не публиковали? Санкции, конечно, были, но не только не списочно-персональные: по эмбарго труб для газопровода «Дружба» - были, по зерну – были, Олимпиаду – бойкотировали, по авиасообщению - были. Но можно ли представить, чтобы в США в те времена появился бы список из сотен представителей "окружения", например, Л.И.Брежнева?А не было бы смысла тогда в таком списке, потому что не было чад у окружения Леонида Ильича на учёбе в школах США (не при посольствах), не было счетов в американских банках, не было вилл во Флориде и футбольных клубов на Туманном Альбионе. То, что уже потом дети самих (отдельно взятых) советских руководителей потянулись за красивой жизнью за океан – тут уже отдельный вопрос... А вот с обширными списками лет 40-50 назад точно пришлось бы «партнёрам» туго.В общем, факт в том, что смотрят на наши элиты из Вашингтона, на их счета в американских «квитанциях» и недоумевают: долларовые холопы, Юрьева дня захотели, что ли? А чтобы уйти от хозяина, нужно выполнить перед ним все обязательства, - помните? Да и вообще – американская традиция Юрьевых дней не предусматривает – бегом за работу, солнце ещё высоко. И не забывайте, на кого работают ваши деньги, на того работаете и вы!..